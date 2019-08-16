Везучий: за что в России обожают Пьера Ришара

Высокий блондин в черном ботинке, Невезучий, Рассеянный, Беглец, Папаша… Всё это роли Пьера Ришара Мориса Шарля Леопольда Дефея, известного миллионам зрителей просто как Пьер Ришар. 16 августа великому мастеру комедии исполняется 85, но юбилей он отмечать не планирует. «Известиям» актер сообщил, что поедет с семьей отдыхать — подальше от телекамер. И попросил передать своим русским поклонникам огромную благодарность за их любовь. «Известия» поздравляют любимого артиста и вместе с почитателями Пьера Ришара вспоминают этапы его славного пути.

В России давно и преданно любят французские кинокомедии. Даже качественная американская продукция не смогла поколебать их позиции. И немудрено: позитивного заряда от этих в большинство своем легких, изящных и остроумных картин хватает надолго. А если в них задействованы выдающиеся мастера, то просмотр становится не только развлечением, но и большим удовольствием. Фильмы с участием Пьера Ришара как раз таковы. Один из них — «От семьи не убежишь» Дэни Буна — в прошлом году прошел в российском прокате.

— Меня очень трогает любовь русских к французской комедии и Пьеру Ришару, потому что я сам его фанат, — признался «Известиям» режиссер. — Мы с ним пикардийцы, из одного региона О-де-Франс. Пьер родился в Валансьене, я в Армантьере — оба далеко не столичные ребята. В 2008 году мы с ним озвучивали мультфильм «Миа и Мигу». Но в студии не пересеклись, и тогда я решил, что сниму его в своей картине. Сел перед компьютером и начал писать сцены специально для Пьера. Вложил в этот образ немного от своего деда, у которого, как и у героя Пьера, была автомастерская. Актер был очень-очень рад, а для меня великое счастье, что он сыграл моего отца…

От персонажей Пьера Ришара невозможно оторвать глаз — настолько они обаятельны. В каждом виден он сам — интеллигентный, деликатный и очень доброжелательный человек. Русская аудитория неоднократно имела возможность в этом убедиться. Со своими фильмами актер побывал в Ханты-Мансийске, Омске, Новосибирске, Мурманске, Москве. А летом этого года впервые приехал на Кавказ.

— Он настоящая звезда, но абсолютно искренне и щедро делится со всеми своим светом, — рассказал «Известиям» заслуженный артист России, президент фестиваля «Хрустальный источник» Эвклид Кюрдзидис. — У него совершенно отсутствуют претензии, на которые имеет право артист такого уровня. Он очаровал тысячи людей. Прошел по длиннейшей красной дорожке — 555 м! — и на всем пути здоровался, обнимался и фотографировался. И был действительно счастлив, когда ему кричали: «Мы вас любим, Пьер!»

Утонченный простофиля

Франция всегда славилась комедийными актерами. Традиции театральной комедии восходят к Мольеру, а в кино связаны с именами Макса Линдера и Эмиля Коля, Фернанделя и Бурвиля, Луи де Фюнеса и Жака Тати. С одной стороны, Ришар им наследует, с другой — открывает новые горизонты. Самое известное его амплуа — наивный простофиля — при всей своей притягательности вещь опасная. Трудно работать на поле, которое уже успешно взрыхлили, и тем не менее Ришар сумел взрастить на нем свой неповторимый образ.

— Уникальность Пьера Ришара в том, что он очень интеллигентный, очень утонченный простофиля, этакий городской взрослый ребенок, — поделился с «Известиями» Дмитрий Дьяченко, режиссер комедий «Последний богатырь» и «О чем говорят мужчины». — Он совсем не мачо, но при этом благородный и решительный. А еще — удивительно наивный. Чистая детская непосредственность в голубых глазах — его главная комическая сила. При этом он не лишен мудрости и глубокой чуткости к окружающим.

Сам актер, автор нескольких интереснейших мемуаров, утверждает, что его фильмы автобиографичны и он тот самый рассеянный, застенчивый человек, которого играет. С единственным, правда, отличием: он научился справляться с этими недостатками. Однако Ришар не в пример своим героям никогда не был мелким служащим, неудачливым журналистом или безработным актером. В определенном смысле его можно назвать баловнем судьбы. Решив стать актером в ранней юности, он последовательно шел к своей цели, и небо к нему благоволило.

Приехав из провинции в Париж, он, еще Пьер Дефей, поступил на театральные курсы, потом недолго выступал на сцене Национального народного театра (ТНП), который возглавлял выдающийся актер и режиссер Жан Вилар. Именно тогда он взял себе псевдоним, составленный из двух его имен. На сцене ТНП в это время царили Жерар Филип, Мария Казарес, Жорж Вильсон, Филипп Нуаре. Молодому актеру сложно было пробиться на первые роли, и он решил идти к успеху другим путем — сначала через антрепризу, затем через кабаре.

Именно кабаре, где артист вступает в диалог со зрителями и должен уметь осадить нахала или поощрить доброжелателя, сформировало Пьера Ришара как острохарактерного актера. Здесь он нашел идеального партнера — Виктора Лану, играл с ним сценки-скетчи собственного авторства или парный конферанс, оттачивал приемы, шлифовал реакцию. В кино Пьер Ришар пришел уже сложившимся мастером, и в лучших его фильмах чувствуется отчетливый след кабаре.

Драматический артист

Участник «Квартета И» Леонид Барац рассказал «Известиям», что смотрел все картины актера, но когда видел их впервые, даже не подмечал профессиональные приемы — просто получал удовольствие.

— Сейчас первое, что приходит в голову, это его невозмутимость в кадре, нулевая оценка крайне необычных обстоятельств, — отметил артист. — Например, когда его раздувает в «Невезучих» от пчелиного укуса, он спокойно сидит в самолете и что-то рассказывает, улыбается, глядя в иллюминатор. Другой бы стал корчиться, а он не пытается смешить, не кривляется, не пыжится — играет роль как драматический артист в предлагаемых обстоятельствах.

В этом, видимо, и заключается уникальность Ришара — он может сыграть и комедию, и драму, и совместить эти полярности, что называется, в одном флаконе. Подобная многогранность роднит его с другим великим — Жераром Депардье, а сыгранных ими в дуэте «Невезучих», «Беглецов» и «Папаш» делает шедеврами мирового кинематографа. С Депардье Пьера Ришара связывает и увлечение виноделием, которое во Франции не что иное, как разновидность искусства.

Кстати, винодела Ришар сыграл в последнем на сегодняшний день своем фильме. Режиссер Нана Джорджадзе, лауреат Каннского кинофестиваля, ранее сняла актера в двух своих картинах: «1001 рецепт влюбленного кулинара» (1996) и «27 украденных поцелуев» (2000), а теперь завершает третью.

— Название у фильма пока только рабочее, а вот про роль могу сказать, — поделилась Нана Джорджадзе с «Известиями». — Пьер Ришар играет дедушку главного героя. Его персонаж — владелец старинного французского замка и потомственный винодел. Виноградники давно пришли в упадок, однако он не хочет с этим мириться и пытается сохранить семейную традицию. Герою Пьера веришь сразу и безоговорочно. Потому что он человек красивой души, богатого внутреннего мира. Вообще хочу сказать, что Пьер Ришар красиво постарел, хотя назвать его старым невозможно — у него озорная энергетика и молодые глаза. По-человечески он необычайно добр и очень прост, как все большие личности. Работать с ним, да и просто знать его лично — огромное счастье.

Напоследок любопытный факт. Парадокс, но у столь востребованного актера плохо обстоит дело с персональными наградами. Он удостоен лишь почетного «Сезара» по совокупности заслуг, а единственный приз за лучшую мужскую роль на фестивалях класса А был вручен ему в Карловых Варах — как раз за «Кулинара». Но что значат официальные награды в сравнении с народным признанием? А его у нашего героя столько, что впору делиться с титулованными коллегами…

Материал подготовили Марина Иванова, Зоя Игумнова, Наталья Васильева и Николай Корнацкий