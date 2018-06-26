Курс ЦБ
$
Газета
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
ПМЭФ` 18
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Прямой эфир
/

«Камера видит даже мысли актера»

Обладатель «Оскара» Бенисио Дель Торо — о съемках с кляпом во рту, чтении Платона и умении быть смешным
Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
Главный слайд
Начало статьи
«Камера видит даже мысли актера»
2018-06-24 16:03:50">
2018-06-24 16:03:50
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На этой неделе в российский прокат выходит боевик Стефано Соллимы «Убийца 2. Против всех» — продолжение кинохита 2015 года о сложной судьбе героя-одиночки. Корреспондент «Известий» встретилась в Голливуде с Бенисио Дель Торо, исполнителем главной роли загадочного и мрачного мексиканца Алехандро Гиллике.

— Что для вас значило вернуться к своему прежнему персонажу?

— Для меня это была отличная возможность проследить его эволюцию. Алехандро нельзя назвать невинным, но по ходу фильма он реабилитирует свое доброе имя, пробуждает в себе то лучшее, что в нем есть.

— Как вашему герою удалось выжить? Он ведь умер на какое-то время?

— И воскрес. Мне не хотелось бы еще раз играть умершего. Представьте себе, что вы связаны по рукам и ногам и что у вас во рту кляп. Ваш рот переполняется слюной, и вам трудно дышать. Это не очень приятные ощущения.

deltoro1

Кадр из фильма «Убийца 2. Против всех»

Фото: youtube.com

— Вы не пользовались услугами дублера?

— Пользовался, и много раз. Но почти все сцены «воскрешения» я играл сам. 

Шарлто Копли: «Общество отчаянно нуждается в комедиях»
Голливудский актер — о новом фильме «Oпaсный бизнес», работе с Шарлиз Терон и политкорректности

— Я разговаривала с Изабелой Монер, которая сыграла в фильме роль дочери лидера наркокартеля. Она говорит, что, когда спросила вас о мастерстве перевоплощения, вы ответили, что больше этим не занимаетесь.

— Я изучал метод (систему Станиславского. — «Известия»), но до сих пор не понимаю, что значит быть мастером перевоплощения. Мне кажется, перевоплощение — это нечто естественное для актера, просто здравый смысл. Хотя я не шибко образованный человек и не знаю, что значит быть мастером в этом деле.

— Во время учебы вы были сосредоточены, аккуратно записывали то, что говорили ваши учителя?

— Кто вам сказал такую глупость? Я не помню, чтобы хоть раз приходил на занятия с тетрадкой.

Конечно, когда мы собирались, чтобы обсудить сценарий, я записывал идеи и предложения. Во-первых, я должен быть уверен, что не забуду сказанное; и во-вторых, я хотел знать, с кого спросить, если что-то пойдет не так.

deltoro4

Изабела Монер в фильме «Убийца 2. Против всех»

Фото: youtube.com

Но чем серьезнее вы относитесь к этой работе, тем меньше вам приходится прибегать к тетрадке, потому что вы всё носите в своей голове. К тому времени, как я прихожу на съемочную площадку, тетрадка мне уже не нужна. Я уже проделал всю подготовительную работу. Когда я читаю сценарий, то пытаюсь понять, что хотел сказать автор, даю свою оценку прочитанному, а потом узнаю, что думает по этому поводу режиссер. Так работает большинство актеров.

Самюэл Л. Джексон: «Став актером, я увидел свет в конце тоннеля»
Самюэл Л. Джексон: «Став актером, я увидел свет в конце тоннеля»
Легенда Голливуда, любимец Квентина Тарантино — о новом Конге, битве со львом, любви к театру и креативных коллегах

— Можно ли сказать, что, придя утром на съемочную площадку, вы уже в образе и остаетесь в нем весь день?

— Нет, когда я утром прихожу на съемочную площадку, то попадаю в руки к визажисту и чувствую себя, как в парикмахерской. Но к тому времени, как дело доходит до съемок и раздается команда «Мотор», я должен быть в хорошей рабочей форме. Бывает, что еще до этого момента нужно проделать некоторую подготовительную работу. Например, если по сценарию ты должен выглядеть уставшим, тебе нужно предварительно устать.

— Изабела сказала мне, что, по вашему мнению, чем меньше говоришь, тем лучше.

— Удивительно, что только о тебе не рассказывают! Это всё равно что допрос в полиции, во время которого грабители банка валят вину друг на друга... Не всегда молчание бывает золотом. Возможно, мои слова были вырваны из контекста. Может быть, я рассказывал ей о том, что камера видит всё, даже твои мысли. Поэтому не обязательно их проговаривать. Я надеюсь, она приняла мой совет близко к сердцу.

— Почему вы не прибегали к услугам дублера в тех сценах, когда у вас был мешок на голове? Потому что камера видит всё?

deltoro3

Сцена из фильма «Убийца 2. Против всех»

Фото: youtube.com

— Нет, потому что мне кое-что надо было сделать в этой сцене самому. Вы обратили внимание, что мой персонаж всё время двигается? Когда его бросают на землю, он падает и перекатывается. Я хотел показать, что герой не сдается. Он будет продолжать бороться, и если они хотят его остановить, единственный способ — пристрелить его. И пуля убила бы его, если бы он прекратил двигаться. Вот в чем дело, и поэтому именно я должен был сниматься в этом эпизоде. Кое-что всё же делал каскадер, но в основном работал я сам.

«С годами у артистов только прибавляется работы»
Актер Кристофер Пламмер — о возрастных ролях, скандалах в Голливуде и борще в Ужгороде

— Вы как-то сказали, что нет ничего страшного, если молодые люди, даже студенты университета, еще не решили, что делать дальше в жизни.

— Да, но для того чтобы найти себя, нужно действовать. И результат не обязательно будет соответствовать тому, что ждут от вас окружающие. Я решил стать актером, во-первых, потому что мне это было интересно, а во-вторых, потому что актерское мастерство давалось мне очень легко. Мне хотелось учиться еще и еще, всё больше совершенствоваться.

Нужно выбрать то, что нравится, а потом посвятить этому делу всего себя без остатка. Очень важно быть готовым к тому, что вас будут посещать сомнения. Эти сомнения могут прийти от окружающих вас людей, которые будут говорить, что это смешно и у вас ничего не получится. Но сомнения могут зародиться и у вас самих. А еще очень важно быть восприимчивым к разным идеям, которые обязательно появятся. Вам нужно будет учиться защищать и воплощать их.

— Как вы выбираете сценарий? По каким критериям?

— Прежде всего сценарий должен быть оригинальным. А еще — непредсказуемым. Когда я читал сценарий к картине «Убийца 2. Один против всех», то никак не предполагал, что у этой истории будет такая развязка. Она застала меня врасплох.

deltoro2

Кадр из фильма «Убийца 2. Против всех»

Фото: youtube.com

Кроме того, ко мне приходят сценарии, у которых есть рекомендация режиссера. Нередко эта рекомендация сопровождается особой интонацией: «Прочитай этот сценарий сейчас!». Но читаю я медленно, и у меня есть много другой литературы, которую мне хочется прочитать.

— Например?

Эйса Гонсалес и Джон Хэмм: играть плохих персонажей всегда интереснее
Голливудские актеры — о съемках в криминальной комедии «Малыш на драйве»

Последняя книга, которую я прочитал, — «Я не боюсь летать» Эрики Йонг. Интересная, сексуальная, проницательная. Хорошая иллюстрация того, как думают женщины. Еще я очень долго читал книгу Платона и Ксенофонта «Суд над Сократом». Я много раз откладывал ее, потом возвращался. Вы, наверное, думаете сейчас: «Неужели этот парень сидит дома и читает Платона? Хватит заливать!» (Смеется.) А сейчас я читаю книгу о Бобе Дилане.

— Вам когда-нибудь присылают сценарии комедий, романтических мелодрам или чего-то в этом роде? Или вас видят только в роли крутого парня?

— Чаще всего меня видят в роли противоречивого человека, переживающего внутренний конфликт. Мне действительно нравятся такие персонажи. Я люблю героев Хемингуэя и Достоевского. И вы правы, мне редко поступают предложения сыграть в кинокомедиях. Но мне нравится, когда мне присылают разные сценарии.

— Вы сейчас снимаетесь в каком-нибудь фильме?

— Я как раз закончил сниматься в кинокомедии (смеется). Это мини-сериал Бена Стиллера, и он называется «Побег из Даннеморы». Что бы обо мне ни думали, я пытаюсь быть смешным.

Справка «Известий»

Бенисио Дель Торо родился в городе Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), в 1987 году дебютировал в телесериале «Полиция Майами» и снялся в клипе Мадонны La Isla Bonita.

 

Широко известен стал после фильма Терри Гиллиама «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998), где сыграл одну из главных ролей — Доктора Гонзо. Затем последовали картины «Большой куш» Гая Ричи и «Траффик» Стивена Содерберга. Последняя принесла Дель Торо премию «Оскар». За главную роль в фильме «Че» назван лучшим актером Каннского кинофестиваля — 2008. Среди других известных проектов — «Город грехов» Роберта Родригеса и «21 грамм» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. В общей сложности фильмография актера включает около 50 работ.

 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нина Добрев: «Мечтаю в следующей жизни стать рыбой»
Актриса — о подводных съемках, Майкле Дугласе и актерской конкуренции, а также о том, что будет «по ту сторону»
Кейт Бекинсейл: «Судьба связала меня с пулеметами и пистолетами»
Кейт Бекинсейл: «Судьба связала меня с пулеметами и пистолетами»
Голливудская актриса — о съемках в боевиках, жестокости в кино и отвратительном Тобайасе Мензисе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017