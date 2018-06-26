«Камера видит даже мысли актера»

На этой неделе в российский прокат выходит боевик Стефано Соллимы «Убийца 2. Против всех» — продолжение кинохита 2015 года о сложной судьбе героя-одиночки. Корреспондент «Известий» встретилась в Голливуде с Бенисио Дель Торо, исполнителем главной роли загадочного и мрачного мексиканца Алехандро Гиллике.

— Что для вас значило вернуться к своему прежнему персонажу?

— Для меня это была отличная возможность проследить его эволюцию. Алехандро нельзя назвать невинным, но по ходу фильма он реабилитирует свое доброе имя, пробуждает в себе то лучшее, что в нем есть.

— Как вашему герою удалось выжить? Он ведь умер на какое-то время?

— И воскрес. Мне не хотелось бы еще раз играть умершего. Представьте себе, что вы связаны по рукам и ногам и что у вас во рту кляп. Ваш рот переполняется слюной, и вам трудно дышать. Это не очень приятные ощущения.

deltoro1 Кадр из фильма «Убийца 2. Против всех» Фото: youtube.com

— Вы не пользовались услугами дублера?

— Пользовался, и много раз. Но почти все сцены «воскрешения» я играл сам.

— Я разговаривала с Изабелой Монер, которая сыграла в фильме роль дочери лидера наркокартеля. Она говорит, что, когда спросила вас о мастерстве перевоплощения, вы ответили, что больше этим не занимаетесь.

— Я изучал метод (систему Станиславского. — «Известия»), но до сих пор не понимаю, что значит быть мастером перевоплощения. Мне кажется, перевоплощение — это нечто естественное для актера, просто здравый смысл. Хотя я не шибко образованный человек и не знаю, что значит быть мастером в этом деле.

— Во время учебы вы были сосредоточены, аккуратно записывали то, что говорили ваши учителя?

— Кто вам сказал такую глупость? Я не помню, чтобы хоть раз приходил на занятия с тетрадкой.

Конечно, когда мы собирались, чтобы обсудить сценарий, я записывал идеи и предложения. Во-первых, я должен быть уверен, что не забуду сказанное; и во-вторых, я хотел знать, с кого спросить, если что-то пойдет не так.

deltoro4 Изабела Монер в фильме «Убийца 2. Против всех» Фото: youtube.com

Но чем серьезнее вы относитесь к этой работе, тем меньше вам приходится прибегать к тетрадке, потому что вы всё носите в своей голове. К тому времени, как я прихожу на съемочную площадку, тетрадка мне уже не нужна. Я уже проделал всю подготовительную работу. Когда я читаю сценарий, то пытаюсь понять, что хотел сказать автор, даю свою оценку прочитанному, а потом узнаю, что думает по этому поводу режиссер. Так работает большинство актеров.

— Можно ли сказать, что, придя утром на съемочную площадку, вы уже в образе и остаетесь в нем весь день?

— Нет, когда я утром прихожу на съемочную площадку, то попадаю в руки к визажисту и чувствую себя, как в парикмахерской. Но к тому времени, как дело доходит до съемок и раздается команда «Мотор», я должен быть в хорошей рабочей форме. Бывает, что еще до этого момента нужно проделать некоторую подготовительную работу. Например, если по сценарию ты должен выглядеть уставшим, тебе нужно предварительно устать.

— Изабела сказала мне, что, по вашему мнению, чем меньше говоришь, тем лучше.

— Удивительно, что только о тебе не рассказывают! Это всё равно что допрос в полиции, во время которого грабители банка валят вину друг на друга... Не всегда молчание бывает золотом. Возможно, мои слова были вырваны из контекста. Может быть, я рассказывал ей о том, что камера видит всё, даже твои мысли. Поэтому не обязательно их проговаривать. Я надеюсь, она приняла мой совет близко к сердцу.

— Почему вы не прибегали к услугам дублера в тех сценах, когда у вас был мешок на голове? Потому что камера видит всё?

deltoro3 Сцена из фильма «Убийца 2. Против всех» Фото: youtube.com

— Нет, потому что мне кое-что надо было сделать в этой сцене самому. Вы обратили внимание, что мой персонаж всё время двигается? Когда его бросают на землю, он падает и перекатывается. Я хотел показать, что герой не сдается. Он будет продолжать бороться, и если они хотят его остановить, единственный способ — пристрелить его. И пуля убила бы его, если бы он прекратил двигаться. Вот в чем дело, и поэтому именно я должен был сниматься в этом эпизоде. Кое-что всё же делал каскадер, но в основном работал я сам.

— Вы как-то сказали, что нет ничего страшного, если молодые люди, даже студенты университета, еще не решили, что делать дальше в жизни.

— Да, но для того чтобы найти себя, нужно действовать. И результат не обязательно будет соответствовать тому, что ждут от вас окружающие. Я решил стать актером, во-первых, потому что мне это было интересно, а во-вторых, потому что актерское мастерство давалось мне очень легко. Мне хотелось учиться еще и еще, всё больше совершенствоваться.

Нужно выбрать то, что нравится, а потом посвятить этому делу всего себя без остатка. Очень важно быть готовым к тому, что вас будут посещать сомнения. Эти сомнения могут прийти от окружающих вас людей, которые будут говорить, что это смешно и у вас ничего не получится. Но сомнения могут зародиться и у вас самих. А еще очень важно быть восприимчивым к разным идеям, которые обязательно появятся. Вам нужно будет учиться защищать и воплощать их.

— Как вы выбираете сценарий? По каким критериям?

— Прежде всего сценарий должен быть оригинальным. А еще — непредсказуемым. Когда я читал сценарий к картине «Убийца 2. Один против всех», то никак не предполагал, что у этой истории будет такая развязка. Она застала меня врасплох.

deltoro2 Кадр из фильма «Убийца 2. Против всех» Фото: youtube.com

Кроме того, ко мне приходят сценарии, у которых есть рекомендация режиссера. Нередко эта рекомендация сопровождается особой интонацией: «Прочитай этот сценарий сейчас!». Но читаю я медленно, и у меня есть много другой литературы, которую мне хочется прочитать.

— Например?

— Последняя книга, которую я прочитал, — «Я не боюсь летать» Эрики Йонг. Интересная, сексуальная, проницательная. Хорошая иллюстрация того, как думают женщины. Еще я очень долго читал книгу Платона и Ксенофонта «Суд над Сократом». Я много раз откладывал ее, потом возвращался. Вы, наверное, думаете сейчас: «Неужели этот парень сидит дома и читает Платона? Хватит заливать!» (Смеется.) А сейчас я читаю книгу о Бобе Дилане.

— Вам когда-нибудь присылают сценарии комедий, романтических мелодрам или чего-то в этом роде? Или вас видят только в роли крутого парня?

— Чаще всего меня видят в роли противоречивого человека, переживающего внутренний конфликт. Мне действительно нравятся такие персонажи. Я люблю героев Хемингуэя и Достоевского. И вы правы, мне редко поступают предложения сыграть в кинокомедиях. Но мне нравится, когда мне присылают разные сценарии.

— Вы сейчас снимаетесь в каком-нибудь фильме?

— Я как раз закончил сниматься в кинокомедии (смеется). Это мини-сериал Бена Стиллера, и он называется «Побег из Даннеморы». Что бы обо мне ни думали, я пытаюсь быть смешным.