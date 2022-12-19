Новый фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» не оправдал прогнозы

Новый фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» заработал $134 млн в кинотеатрах Соединенных Штатов и Канады в первые выходные, пишет CNBC. Аналитики в среднем ожидали, что сборы долгожданного сиквела составят $175 млн. А руководство Walt Disney прогнозировало показатель на уровне $135–150 млн, передает телеканал «Известия». Мировые сборы первого «Аватара», вышедшего в 2009 году, превысили $2,9 млрд. При этом в международном прокате в первую неделю он собрал лишь $77 млн.

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