Стоит снять: откажется ли Россия от участия в «Оскаре»

С предложением Никиты Михалкова не выдвигать российский фильм в этом году на премию «Оскар» согласны далеко не все члены оскаровского комитета, выяснили «Известия». Скорее всего, вопрос будет решаться голосованием, исход которого непредсказуем. Режиссеры из нашей страны, входящие в Американскую киноакадемию, и вовсе выступили против изоляционизма. Понятно, что шансов у отечественной картины в этом году мало, но сам факт выдвижения привлечет к ней дополнительное внимание и за рубежом , и у нас, считают они. Государственные ведомства пока воздерживаются от оценок. «Известия» разбирались в нюансах проблемы.

«Просто бессмысленно»

Громкое заявление главы Союза кинематографистов РФ прозвучало 26 августа — в день открытия Московского международного кинофестиваля, который Михалков возглавляет.

«Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно» , — отметил Никита Сергеевич.

Механизм выдвижения на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» следующий. Каждая страна осенью выбирает одну из лент, вышедших в прокат в текущем году в определенные сроки. В России за это отвечает оскаровский комитет (в него входят номинанты премии, а также режиссеры и продюсеры, чьи фильмы получали главные призы фестивалей класса «А»). Как правило, члены комитета стараются найти такую работу, которая благодаря статусу автора, фестивальному успеху, теме и жанру имеет максимальные шансы в будущей оскаровской гонке. Далее эта картина отправляется в Американскую киноакадемию и проходит две волны отбора — лонг-лист и шорт-лист. Наконец, финальная стадия — номинация. За всю новейшую историю России в нее попало только семь лент (из них три Михалкова и две Андрея Звягинцева) и лишь одна — «Утомленные солнцем» — в итоге принесла России статуэтку.

Стоит снять Никита и Надя Михалковы позируют со статуэткой «Оскар», 1995 год Фото: РИА Новости/М. Гнисюк

С 2021 года, когда из жизни ушел Владимир Меньшов, лауреат «Оскара» за ленту «Москва слезам не верит», комитет возглавляет Павел Чухрай. Он оказался недоступен для комментария, но «Известия» смогли связаться с его коллегами по комитету — Алексеем Учителем, Андреем Кравчуком и Верой Сторожевой.

— Я считаю, что надо выдвигать по нескольким причинам. Во-первых, в Американской киноакадемии не только американские кинематографисты. Там мастера со всего мира. Во-вторых, если у нас есть хорошие картины, достойные режиссеры, почему они должны терять этот год? Ситуация, конечно, сложная, нас стараются заблокировать за рубежом, но мы не можем останавливать кинопроцесс и как раз должны продолжать свое кино показывать, выдвигать на премии, в том числе «Оскар», — уверен народный артист России Алексей Учитель.

По его мнению, несмотря на все обстоятельства, оскаровский комитет должен провести свою обычную работу этой осенью и дать заключение, какой фильм он считает оптимальным для выдвижения.

Андрей Кравчук высказался не столь однозначно. Из-за политических соображений выдвинутый от России фильм точно ничего не получит, посетовал режиссер в беседе с «Известиями». Поэтому не совсем понятно, надо ли выдвигать кого-то в принципе.

Стоит снять Фото: ТАСС/EPA/ETIENNE LAURENT

— У меня нет на этот счет твердого мнения. Сейчас сложное время: введены экономические санкции против нас, в политических отношениях — практически холодная война. Но должно ли это продолжаться и в культуре тоже? Лично мне кажется, что культура — это область взаимопонимания и диалога. Другой вопрос, хватит ли у нас решимости кого-то выдвинуть, ведь вполне очевидно, что если мы это и сделаем, то российскому фильму не позволят победить , — отметил режиссер, оговорившись, что решение должен принимать оскаровский комитет.

Вера Сторожева солидарна с Никитой Михалковым (который, правда, еще раньше вышел из оскаровского комитета и, таким образом, формально участие в решении принимать не будет).

— В нынешней ситуации не нужно заявлять никакой наш фильм на «Оскар». Сейчас идет такая конфронтация, к нам проявляют такую неприязнь, что лучше не отправить, чем отправить и получить от ворот поворот, — убеждена создатель «Небо. Самолет. Девушка».

Впрочем, признает она, мнения у членов комитета полярны, поэтому стоит провести голосование, на котором и решить, отправлять или не отправлять российский фильм.

Пройти гонку до конца

Государственные структуры пока воздерживаются от высказываний на этот счет. «Известия» отправили запросы в Министерство культуры и комитет по культуре Государственной думы.

Впрочем, даже если фильм в «иноязычной» номинации не будет выдвинут, это вовсе не значит, что русских картин на «Оскаре» не будет. Теоретически киноакадемия может обратить внимание и на нашу документалистику, и на наши мультфильмы. Кстати, за последние годы именно в номинации короткометражной анимации у России успехи больше, чем в секции Best International Feature Film.

Стоит снять Кадр из фильма «БоксБалет» Фото: анимационная студия «Мельница»

— В этом году в феврале в оскаровскую номинацию попал фильм «БоксБалет». У продюсеров был повод для волнения — не поддастся ли академия всеобщему крику и не дисквалифицирует ли фильм. Я звонил и писал некоторым своим американским друзьям и коллегам по академии, спрашивал, возможно ли такое. Они отвечали одинаково: академия — она про искусство, ее интересует только хорошее кино. И ничего не случилось, фильм прошел эту гонку до конца, — напоминает режиссер-аниматор, член киноакадемии Константин Бронзит.

Что же касается полнометражного игрового фильма от России, Бронзит уверен: если устроить демарш, киноакадемия в мировом потоке конкурентного качественного кино просто не заметит его. «Не хотите, не присылайте, скажет она, ваше право, и пойдет дальше. Кто кого обкрадет в этой ситуации, ответ очевиден», — рассуждает неоднократный оскаровский номинант.

Та же позиция и у еще одного нашего члена киноакадемии режиссера Сергея Дворцевого.

— Я уже говорил в недавнем интервью «Известиям», что кино — это искусство международное и закрываться нам нельзя. Поэтому я за то, чтобы наша картина обязательно выдвигалась на «Оскар». Тут ведь не только победа важна. Картину, которая выдвигается на «Оскар», увидят очень много людей, членов киноакадемии, и они будут решать, кому отдать свой голос. Они посмотрят наш фильм, что в этом плохого? О нем заговорят и в России, многие увидят его, если еще не видели, чтобы узнать, кто удостоился такой чести, — рассуждает автор каннского лауреата «Айка».

Стоит снять Фото: Getty Images/Kevin Winter

При этом, подчеркивает Сергей Дворцевой, он не входит в российский оскаровский комитет и решение примут без него, однако он будет голосовать на самом «Оскаре», как и другие члены киноакадемии из разных стран.

Последний на данный момент относительный успех России в номинации за лучший иноязычный фильм датируется 2020-м, когда картина «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского добралась до шорт-листа, хотя и не попала в итоговую пятерку, из которой был выбран победитель.

Материал подготовили Андрей Туманов, Зоя Игумнова, Дарья Ефремова, Сергей Сычев