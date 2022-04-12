«Для наших операторов «Оскар» не был особой ценностью»

В кино сейчас ходят большие любители развлечений и аттракционов, уверена Наталья Мокрицкая. Она считает, что картины 1970-х годов с пленки в том виде, в котором они задуманы авторами, — удовольствие невозможное. А масштаб съемок и вложения денег совсем не значат, что фильм захотят смотреть. Об этом, а также о грантах на съемки Москвы, бесплатном кино для стариков и подвиге фронтовых операторов во время Великой Отечественной войны гендиректор «Москино» рассказала «Известиям» в преддверии выхода в прокат фильма «Первый «Оскар», который она продюсировала.

«Поддержать людей — наш долг»

— В театрах началась патриотическая акция «Открытый занавес». «Москино» присоединится к этому почину?

— Мы это сделали гораздо раньше. Россия всегда протягивала руку тем, кто нуждается в помощи. Сегодня она необходима жителям Донецкой и Луганской народных республик. Поддержать этих мужественных людей — наш долг. « Москино» присоединилось к инициативе наших коллег, директора московского парка «Зарядье» Ивана Демидова и худрука московского Театра Олега Табакова Владимира Машкова. Средства, собранные от проката российских картин в День защитника Отечества, мы перечислим в помощь эвакуированным, семьям жителей ДНР и ЛНР .

— 90 лет со дня основания отмечает «Москино», но о том, что оно у нас существует, мы узнали год назад — вдруг появились кинотеатры «Москино».

— Это не так. «Москино» — один из самых старых киношных брендов России. В 1932 году было решено сделать городской трест «Москино», туда входили все многочисленные на ту пору кинотеатры в Москве. Это была государственная политика, кино считалось одним из самых прогрессивных искусств , в нем работали гении: Эйзенштейн, Довженко, Пудовкин. Их фильмы показывали в кинотеатрах «Москино».

Во времена перестройки в зданиях кинотеатров стали продавать мебель, машины — государственная система кинопоказа оказалась разрушенной. Директорам «Москино» потом пришлось объединять разрозненные кинотеатры. Анна Пендраковская была первым их «собирателем». Светлана Максимченко сделала ребрендинг сети, фирменный стиль. В этом году шести кинотеатрам из 13 предстоит капитальный ремонт. Большое испытание. Уже закрылись «Юность» «Вымпел», «Звезда», «Факел» — кинотеатры, которые находятся в домах.

Для наших операторов Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

— Что такое сегодня — «Москино»?

— «Москино» — это московская кинокомиссия, 13 зимних и три летних кинотеатра, которые мы с прошлого года запустили и очень довольны. Это «Москино Сокольники», «Москино Фили», «Москино Музеон». Нас спасли в прошлом году «летники», люди боялись заходить в замкнутые пространства, а в летних был солд-аут, всё продавалось.

— Есть в «летниках» что-то романтическое.

— Это приятно. У нас недолго бывает лето, надо использовать каждый час на воздухе. В этом году хотим расширить количество летних площадок. А еще у нас есть журнал «Москино», лекции, мастер-классы. Большая структура, в ней работает больше 200 человек.

Кроме того, «Москино» — это еще и огромный архив пленки. После Госфильмофонда мы самый большой архив в стране — больше 9 тыс. названий, все фильмы, которые выходили в прокат в Москве. И голливудские есть, и немецкие, и югославские. Но у нас нет на них прав, а российское кино мы показываем бесплатно, у нас есть рубрика «Синематика». 23 февраля показали фильм «Жди меня» с 35-миллиметровой пленки в «Художественном». Был полный зал. «Художественный», самый современный в Москве кинотеатр, в данный момент в аренде у акционерного общества «Пионер», но вообще он всегда был флагманом «Москино». Мы с ним неплохо работаем, делаем 30 мероприятий в год — социальных, бесплатных.

— «Жди меня» — это где Серова поет песню на стихи Симонова?

— Да. «Ты, крылатая песня, лети». На основе нашего архива мы сделали фестиваль «Кино хорошего человека». В прошлом году впервые его провели, сейчас готовим второй. Показываем фильмы 1970-х годов с пленки в том виде, в котором они задуманы авторами . Полный зал был на фильме «Тема» Глеба Панфилова — удовольствие невозможное.

Для наших операторов Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

— А качество страдает?

— У нас приличные копии. Нормальная пленка — она живет, дышит. «Москино» сохранило и фонд, и оборудование для показа. Показываем в парках, показываем кинопередвижку, и это большим успехом пользуется. «Ночь кино» мы делали на крыше арки парка Горького , показывали фильм «Стиляги». На рынке Даниловском показывали «Дайте жалобную книгу» с пленки. На Северном речном вокзале показывали «Волга-Волга» — опять же полный зал.

— Может, сейчас мода на ретро?

— Это мода на память, на живую эмоцию, мода на уникальность: показ с пленки сегодня уникален.

«Столица нас содержит»

— В связи с текущей ситуацией кинопрокат терпит убытки?

— Коммерческие киносети несут огромные убытки. «Москино» — государственная киносеть. Благодаря Москве мы смогли платить зарплаты людям. Столица нас содержит. Мы можем показывать кино за маленькие деньги, выполнять свои социальные обязательства, показывать бесплатно кино старикам.

Более того, мэр Сергей Собянин дает гранты за продвижение образа Москвы в кино. Достаточно большие деньги, в прошлом году их получили девять картин, в том числе «Доктор Лиза».

Москву помогает снимать московская кинокомиссия. Ей четыре года в эти дни исполняется. Она договаривается с государственными структурами, содействует съемкам на улицах, занимается грантами. Мы даем средства всем фильмам, которые больше 10% своей продолжительности показывают Москву.

— Надо, чтобы видовые картинки были?

— Необязательно. Надо, чтобы Москва была узнаваема.

— Есть мнение, что снять в Москве — целая история. Дешевле поехать в Нижний Новгород или Ярославль и там снимать Москву.

— Это не так. Современную Москву в Нижнем Новгороде не снимешь. Мы помогаем согласовывать съемки. Договариваемся с госструктурами, ФСО, ГИБДД.

Для наших операторов Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с кинематографистами Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

— Режиссер или продюсер говорит: «Мне надо снять Тверскую». Идет в Москомиссию, подает заявку. А бывает, что снимают без согласования?

— Если люди хотят нарушить закон, они могут не согласовывать, но с этим активно борются, случаев всё меньше и меньше. Могу сказать, что наш мэр из поколения, которое любит кино — советское, российское. В этом году он встретился в кинотеатре «Звезда» со студентами московских вузов, спрашивал, что надо, чем помочь. Для меня удивительно, как быстро решались вопросы. После встречи была организована рабочая группа, назначено десять мэрских стипендий. Пять московских киношкол в этой акции задействованы. Кстати, сняв Москву, студенты киновузов, не только этих пяти, а любых, тоже могут подавать на гранты поддержки образа столицы.

— Вы будете оценивать качество?

— Нет. У нас нет художественного совета. Повторю: если есть 10% Москвы, она узнаваема, — мы платим от одного до трех миллионов за короткий метр, и от трех до девяти за полный.

— Эта сумма даже может перекрыть бюджет фильма?

— Верно, она может перекрыть, и человек может снимать следующий фильм.

«Кино — странная вещь»

— Как привлечь зрителей в кинотеатры? Не разучились ли люди смотреть кино?

— В кино сейчас ходят только большие любители развлечений, аттракционов. Авторское артхаусное кино, на мой взгляд, в залах смотреть необязательно. Там надо смотреть кино, которое создано для больших экранов. Это голливудские блокбастеры, наши большие картины, снятые масштабно. Они собирают свою кассу, а какой она будет, никогда угадать нельзя.

Для наших операторов Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

— Даже имя продюсера и имя звезды не гарантируют сборы?

— Конечно, не гарантия, кино — странная вещь. Если бы можно было его рассчитать, Голливуд бы всё рассчитывал. Но посмотрите, какие там бывают громкие провалы, из десяти картин срабатывают три-четыре. Это к счастью — кино и должно обладать такой мистической составляющей.

— Какое кино из наших, казалось бы, не сулило успеха и выстрелило?

— Фильм «Битва за Севастополь» собрал около миллиарда рублей. Мы от него ничего не ждали, хотели просто честно сделать свое дело.

— Патриотические фильмы могут делать кассу?

— Если исторические и военные фильмы затрагивают душу, если есть кого там жалеть и с кем себя ассоциировать, конечно, могут. Если нам просто показывают масштаб съемок, не могут. Вышел фильм «Однажды в пустыне» — бюджет 700 млн рублей, собрал он 20 млн. Масштаб съемок и вложения денег совсем не значат, что фильм захотят смотреть. Зритель хочет эмоций . Если мы его позовем и не обманем, то он позовет других зрителей в кинотеатр, и фильм соберет деньги.

— Чем можно выжать слезу из зрителя?

— Для меня как продюсера, закончившего производство картины «Первый «Оскар» про подвиг фронтовых операторов во время Второй мировой войны, не стояла задача выжать слезу. Была задача рассказать о людях, которых никто не знает. Половина операторов, работавших на фронтах, были ранены, четверть — убиты. Мы видим хронику войны их глазами.

— Сколько их всего было?

— Больше 300 человек.

— Немного.

— Это была редкая специальность. Мы поставили цель рассказать честную историю о том, как эти люди снимали кино. Они поначалу хотели делать искусство — фильм «Волга-Волга» или «Сердца четырех», а их отправили на фронт снимать страшные вещи, войну. Они сняли фильм «Разгром немецких войск под Москвой», он получил первый советский «Оскар». Об этом наш фильм. У нас никто без слез не выйдет. Когда мы показывает реальные лица этих операторов, хронику, которую они сняли, это прошибает. Тот, кто увидит эту картину, запомнит этих людей и их истории надолго.

Для наших операторов Гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Вы снимали в Голливуде. Какие впечатления?

— История со съемками в Америке состоялась, слава Богу, но на первые полгода наша съемочная группа зависла, мы попали в начало пандемии. Американскую часть фильма нам удалось снять только в декабре 2020-го, снимали в Лос-Анджелесе, в театре «Голливуд». Мы потеряли деньги, заново собрали группу.

В США плати деньги и снимай, никто бесплатно за идею работать не будет. Но они с большим уважением относились к нашей истории. Американцы вообще любят сюжеты, основанные на реальных событиях. Их актеры очень профессиональные, доброжелательные, работали быстро, слаженно. Мне казалось, что самая сложная часть съемок будет в Америке. Но в России, когда нужно было снимать саму битву, пришлось работать при –30. Под Москвой и под Тулой мы снимали войну ровно в те дни, в которые 80 лет назад наши солдаты сражались за Москву.

— Мистическая история.

— Историческая параллель. Камеры не выдерживали таких морозов, и наша новомодная финская обувь нам не помогала, стали работать в валенках, они спасли группу. Так что 21 апреля выходит в прокат картина с очень тяжелой судьбой.

В ролях главных героев, двух операторов, Альперина и Майского, снимались замечательные молодые артисты. Тихон Жизневский стал известен после «Майора Грома». Антон Момот снимался в фильме «Братство». Не очень известный актер, но очень хороший. Из исторических личностей у нас есть Сталин. Есть Головня, директор студии кинохроники, которая была организована в то время. Его сыграл Федор Лавров. Внучка Головни работает сегодня директором Дома кино. Надеюсь, она будет рада, что мы хорошо изобразили ее деда.

Фото: Central Documentary Film Studio Кадр из фильма «Разгром немецких войск под Москвой»

— В Америке о нашей военной «документалке» знают?

— В Музее американской киноакадемии, конечно, знают — ради нашего фильма была создана целая номинация. Советская картина «Разгром немецких войск под Москвой» получила «Оскар» в номинации «Документальное кино». В прокате она называлась Moscow Strikes Back — «Москва наносит ответный удар». Зрители были в шоке от того, что увидели. А увидели они, что коммунисты не так страшны, что страшнее, конечно, Гитлер. Увидели, как уничтожается цивилизация, как Ясную Поляну взрывают, уничтожают дом Толстого, дом Чайковского в Клину. Увидели, как вешают детей, как вешают даже собаку — такая ненависть была у фашистов к нашему народу. Для американцев это был фильм ужасов, и он их настолько поразил, что они сделали номинацию и впервые дали «Оскар» документальной картине.

Это реально очень хорошее кино. У нас было сделано 800 копий, огромное количество, по тому времени вообще немыслимо. И сейчас это немало. Фильм шел по всему Советскому Союзу. Сталин говорил, что он стоит четырех дивизий : там показали, что немца можно бить, что он слабый, он мерзнет. Сейчас есть соцсети, а тогда этот фильм был окном правды: люди увидели, что творят немцы под Москвой, в России. Это всколыхнуло советского человека, подняло его дух, научило не бояться.

— Что было после фильма? Операторам дали награды?

— Конечно, им дали Сталинскую премию. Для наших операторов «Оскар» не был особой ценностью. То была премия заокеанская, а Сталинская — это да, настоящая премия. Они очень ею гордились.