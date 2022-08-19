Хорошо забытое ставят: российский прокат пополняется старыми релизами

Сильвестр Сталлоне и его команда супербойцов должны были вернуться на экраны в следующем году, но это случилось раньше: в России заново выпускают трилогию «Неудержимые». В компании с ней — хит 1990-х «Ширли-мырли», триллер «Ночной режим» с Павлом Табаковым, казахская комедия «Русские на Мариенплац» и мультфильм о персонажах античных мифов. «Известия» рассказывают, что стоит увидеть на большом экране в этот уикенд.

«Неудержимые»

18+

Режиссер: Сильвестр Сталлоне. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Дольф Лундгрен, Микки Рурк, Эрик Робертс

Когда-нибудь историки кино напишут о ренессансе экшен-фильмов 1980-х в конце нулевых. Они там будут говорить, конечно, про хиты Лиама Нисона и Джейсона Стэйтема, но обязательно расскажут и о франшизе «Неудержимые», триумфальном возвращении крепышей-одиночек в боевиках о том, как добро побеждает зло, потому что оно с кулаками, а также нунчаками, мечами, шурикенами и, конечно, огнестрельным оружием на любой вкус. И там тоже, между прочим, снялся Стэйтем — как достойный наследник Шварценеггера, Сталлоне, Ван Дамма и Дольфа Лундгрена.

В следующем году, после долгого перерыва, выйдут «Неудержимые 4», и все шутят, что персонажи там все будут в колясках, а оружием станут костыли и вставные челюсти. Но достаточно посмотреть на страничку Сталлоне в соцсетях, чтобы увидеть, в какой он великолепной форме, а пока можно пересмотреть ставшие уже классическими бадди-мувиз на большом экране, вспоминая, например, какое шоу устроили в рамках промо «Неудержимых 3» в Каннах. Сильвестр Сталлоне, Харрисон Форд и Мел Гибсон ехали на БТР по самому респектабельному пляжу мира и одаривали толпу лучезарными улыбками.

«Ширли-мырли»

18+

Режиссер: Владимир Меньшов. В ролях: Валерий Гаркалин, Вера Алентова, Игорь Угольников, Инна Чурикова, Армен Джигарханян, Леонид Куравлев, Нонна Мордюкова, Олег Табаков, Олег Ефремов, Ролан Быков, Любовь Полищук, Ирина Апексимова, Михаил Кокшенов, Владимир Меньшов, Александр Панкратов-Черный

Не все современники фильма Владимира Меньшова «Ширли-мырли» сумели его оценить в 1995 году. Кинопрокат в стране практически отсутствовал, а на ТВ и видео фильм затерялся среди эксцентричных картин соотечественников и голливудской продукции. Но на самом деле, и это особенно очевидно сейчас, «Ширли-мырли» — действительно важная работа, и не просто так Меньшов впервые вернулся в режиссуру после народного хита «Любовь и голуби». Опустим тот момент, что в фильме снялись, кажется, вообще все звезды российского кино, включая будущих небожителей: например, в эпизоде сыграл Андрей Звягинцев. Важнее другое — было угадано нечто очень важное о национальном менталитете. И это «нечто» не дало фильму исчезнуть, он превратился в классику, а сегодня — почти в авангард. Достаточно пересмотреть сцены со сквернословом Суходрищевым, которого блестяще сыграл Олег Табаков, чтобы убедиться в этом.

«Ширли-мырли» — энциклопедия русской жизни, своего рода «Мертвые души» наоборот, с той разницей, что души тут слишком даже живые, а Чичиков клонируется до бесконечности, меняя личины и личности. В центре повествования — запредельная история с алмазом, который можно продать и на эти деньги отправить все население РФ на три года отдыхать на Канарские острова. Прошло четверть века, а эта шутка всё еще бьет в цель, более того, стала даже острее. Как и всё остальное в этом загадочном абсурдистском, но таком понятном шедевре.

«Ночной режим»

18+

Режиссер: Андрей Либенсон. В ролях: Андрей Мерзликин, Павел Табаков, Екатерина Шумакова

Сам по себе фильм «Ночной режим», пожалуй, не претендует на откровение. У Павла Табакова были роли серьезнее, и у Андрея Мерзликина тут далеко не бенефис. История о том, что из тюрьмы молодой парень с амнезией может сбежать, задействовав свое подсознание, тоже не кажется однозначно убедительной. Но этот фильм важен как феномен, вернее, часть феномена. Российские прокатчики не раз обвиняли производителей отечественного кино в том, что те не торопятся отдавать свои потенциальные кассовые хиты в пустующие залы. Те, в свою очередь, явно ждут как минимум осени, когда зритель станет более активным. Но могут не дождаться, потому что мультиплексы продолжают закрываться, даже подпольные показы голливудских новинок не спасают.

И тут на помощь приходят стриминги. Многие платформы не раз заявляли о намерении стать поставщиками популярного контента в кинозалы, но реальных прецедентов было мало. И вот KION с «Каропрокатом» решили в ближайшее время выпустить в кино сразу шесть проектов. Пока публика реагирует сдержанно, предпродажи «Ночного режима» чуть больше 30 тыс. рублей, но начало — положено.

«Русские на Мариенплац»

16+

Режиссеры: Гульнара Сарсенова, Вахтанги Хубутия. В ролях: Григорий Чабан, Шарифбек Закиров, Анна Старченко

Для продвинутого российского зрителя, который знает, что казахское кино сейчас впереди планеты всей и что Казахстан сегодня — одна из самых модных фестивальных территорий, имя Гульнары Сарсеновой сработает как триггер. Ведь она была продюсером не только «Тюльпана» и «Айки» Сергея Дворцевого (последнему только что исполнилось 60 лет, читайте интервью с ним в «Известиях»), но и «Монгола» Сергея Бодрова. А еще участвовала в создании «В электрическом тумане» Бертрана Тавернье. Соответственно, от ее режиссерской работы можно было ожидать чего-то авторского и интеллектуального.

Но перед нами очень зрительский и совершенно не казахский по духу фильм. Он вполне российский, даже советский, и говорят там большей частью на русском языке, хотя один из персонажей — танкист из Казахстана. А так — плутовская комедия по мотивам романа Владимира Кунина, заплутали эмигранты на пространствах Западной Европы, и тянет их не на Родину, а друг к другу, потому что сердцу не прикажешь. Сделано всё в фильме очень прилично, но всё же настоящего Казахстана, ради которого многие пошли бы в кино, тут искать не стоит.

«Икар»

6+

Режиссер: Карло Вогеле. В ролях: Игорь ван Дессель, Камилль Коттен, Нильс Шнайдер, Федор Аткин

С греческими мифами тяжело. Ими пропитана вся наша европейская культура, они сквозят в художественных произведениях, прорываются сквозь фразеологизмы обыденной речи. Но совершенно непонятно, как о них говорить с детьми. Куна они читать не хотят, да и не в современной традиции гиперопеки и фильтрации детского контента пересказывать малышам мифы во всей их красе: кто кого соблазнил и каким образом, у кого какие были любовницы и жены, как они мстили за измену и предательство, а потом изменяли и предавали сами. И олимпийцам за это ничего особенно не было, потому что боги, а герои и люди трагически гибли в ходе небесных разборок.

Массовая культура в интерпретации античных мифов оставляет от них пустую оболочку в виде «Битвы титанов» или «Трои». И «Икар» выглядит робкой попыткой компромисса — придать мифам флер диснеевского мультика, будто бы о приключениях маленького Икара и его отца Дедала. А на самом деле попытаться туда впихнуть как можно больше древних сюжетов, да еще и под новым ракурсом. Чтобы оценить его по достоинству, нужно уже знать, кто такой Тезей и что там у них было с Ариадной. А иначе можно просто не понять, что происходит на экране. С другой стороны, если дети после просмотра попросят хотя бы рассказать, что потом случилось с Икаром, то будет повод наконец-то обрушить на них весь массив ярких греческих легенд.