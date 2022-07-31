Попкорно благодарны: как будет меняться российская киноиндустрия

Отказ крупных голливудских студий от сотрудничества привел к заметному падению сборов в российских кинотеатрах: доходы за полугодие снизились более чем в два раза по сравнению с прошлым годом (вплоть до 80%). Вместе с тем впервые за последние несколько лет доля российских фильмов превысила долю американской продукции. Подробности — в материале «Известий».

Жизнь без Голливуда

С конца зимы пять ведущих голливудских студий (Disney, Sony, Universal, Warner Bros. и Paramount) стали отменять показы своих фильмов и уходить с российского кинорынка. Решение поставило под угрозу отечественный кинопрокат: в российских кинотеатрах около 75% фильмов были иностранного производства. Сборы за нынешние март–май снизились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в аудиторско-консалтинговой группе «Деловой профиль». За тот же период в 2021 году, согласно данным Фонда кино, около 75% фильмов зарубежного производства принесли 40,7 млрд рублей. По оценкам Европейской аудиовизуальной обсерватории, в 2021 году в российском прокате отечественное кино составляло 27,2%. В 2021 году из 20 самых кассовых фильмов только три были отечественными, а годом ранее таких фильмов было 5 из 20.

В связи со снижением посещаемости кинотеатров российские сети были вынуждены или приостанавливать некоторые свои филиалы, или закрывать часть залов в кинотеатрах. По оценкам экспертов, летом 2022 года ситуация может ухудшиться: в это время года основу кассовых сборов составляют блокбастеры, а их прокат на территории России был отменен. Например, в марте 2022 года в России не вышли «Бэтмен», «Морбиус», «Я краснею», суммарный сбор от которых, по прогнозам, должен был превысить 5 млрд рублей.

В марте отечественные кинотеатры готовились потерять свыше 70% выручки. По итогам года ожидается падение доходов на 11 млрд рублей. Бизнесу стало дешевле законсервировать залы, чем поддерживать их в рабочем состоянии, выплачивать зарплаты персоналу, отмечают в киноотрасли. К примеру, вместо кинопоказа владельцы кинотеатров сейчас рассматривают возможность открытия фитнес-клубов. За первое полугодие текущего года аудитория кинотеатров сократилась на 39% по отношению к аналогичному периоду 2021-го, сейчас задействуется только 70% мощностей

Попкорно благодарны Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Между тем нельзя утверждать, что число вышедших фильмов в России сильно сократилось, подчеркивают специалисты. К примеру, за первое полугодие 2022 года вышло 349 фильмов, за первое полугодие 2021-го — 322, констатируют в «Деловом профиле». Вполне вероятно, что годовые показатели по объему выпускаемых фильмов сильно не снизятся, прогнозируют аналитики. Но вопрос в том, какую кассу эти фильмы собирают. Впервые за последние несколько лет соотношение долей отечественных фильмов превысило долю кинокартин из США. Это две наиболее массовые категории в российском прокате.

— Большая часть нынешнего весеннего бокс-офиса пришлась на российские картины и голливудские фильмы, вышедшие до 24 февраля. Это «Анчартед: На картах не значится», «Смерть на Ниле», — рассказывает старший научный сотрудник Государственного института искусствознания (при Минкульте) Галия Юсупова. — Отечественное кино, на которое возлагались большие надежды, не стало полноценной заменой Голливуду, российские фильмы не собирают сколько-нибудь значимую кассу. Хотя есть исключения — фильмы, которые собирают 150 млн рублей и больше, но это лишь незначительная часть того, что выходит на экраны.

Следует учитывать, что зарубежные студии активно вкладывались в отечественное кино: например, одна из самых прибыльных российских франшиз, «Последний богатырь», создавалась Disney, а дистрибьютором «Ампира V» по роману Пелевина до недавнего времени была Sony Pictures, замечает специалист по экономике кино Галия Юсупова.

— Одновременно с этим господдержка, которой всегда добивались кинематографисты, сегодня часто означает бойкот для картин за рубежом. Международные фестивали убирают из программ российские фильмы, снятые при поддержке Министерства культуры. Так произошло, например, с картинами «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова и «Казнь» Ладо Кватании на фестивале в Глазго, — отмечает киновед Галия Юсупова.

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Ситуация, по ее словам, ставит отечественных кинематографистов перед нестандартным выбором: с одной стороны, поддержка государства может стать препятствием для международного проката, совместного производства с другими странами, продажи на глобальные стриминги — всех тех вещей, без которых трудно представить себе мировой кинопроцесс. Еще одна проблема — банки, с которыми сотрудничают прокатчики, попали под санкции: не будет физической возможности оплачивать фильмы и материалы.

С другой стороны — не отказываться же от господдержки кино из-за санкционной ловушки? Стоит напомнить, что на 2022 год на поддержание киноиндустрии было заложено более 9 млрд рублей в федеральном бюджете. Помимо того, в апреле правительство распорядилось о дополнительном финансировании отрасли: из резервного фонда кабинета министров выделили 5,5 млрд рублей. Ожидается, что на выделенные средства отечественные участники отрасли выпустят около 160 новых кинокартин. Всего на поддержку отрасли кинематографа выделено 14,5 млрд рублей.

По итогам 2022 года можно ожидать снижения сборов от проката в два раза и даже более, прогнозируют в маркетинговом агентстве «ГидМаркет». Тем не менее уже с 2023 года наметится плавная, очень медленная положительная динамика сборов, считают в агентстве. Кроме того, как сообщил «Известиям» источник в Минкульте, в РФ сейчас ищут различные способы организации параллельного импорта зарубежных кинокартин и мультфильмов.

Как перезарядить пленку

В настоящее время, объяснили «Известиям» в пресс-службах киностудии имени Горького и «Союзмультфильма», игровое кино и анимационная индустрия осваиваются в новых условиях, которые поставили перед ними множество новых вызовов: поиск новых партнеров (на азиатском, арабском, латиноамериканском рынках), поставщиков оборудования, разработка собственных программных продуктов и решений (ведется мониторинг). Объем частных вложений в кино и анимационную индустрию снизился, и вкупе с ограничением международных продаж это сформировало запрос на инструменты господдержки, подчеркивают представители киноотрасли.

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Также сейчас ищут способы организации параллельного импорта зарубежных производителей. Перенастройка индустрии — процесс, требующий времени, поясняют кинематографисты. Безусловно, разноформатного отечественного контента стало больше, однако этих объемов пока недостаточно, чтобы покрыть текущие запросы. Тем более что в последние годы зритель сформировал привычку посещать в кинотеатрах большие эксклюзивные премьеры, замечают в пресс-службе киностудии имени Горького.

— Многие значимые отечественные кинопремьеры были перенесены на этот год, плюс мы совместно разрабатываем новые продукты для кинотеатрального показа. Так, например, этим летом стартовал показ сборников «СоюзКиноМульт», где зритель может увидеть премьерные серии популярных сериальных проектов киностудии, — рассказывают в «Союзмультфильме». — Еще одним экспериментом был выпуск в прокат классических фильмов «Союзмультфильма» в восстановленном качестве. Также в 2022 году в прокат выйдет полнометражный анимационный фильм «Золотой улей».

Киностудия им. М. Горького в этом году планирует выпустить в прокат подростковый фантастический триллер «Кукольник» и мистический триллер якутского режиссера Костаса Марсаана «Детектор». А в новогодние каникулы — семейный фильм «Дядя из Чикаго». Также существенную поддержку для кинопродвижения играют ОТТ-платформы (кино в интернете). Так, например, стартовавший в этом году фильм «Мой папа — вождь» вышел одновременно и в кино, и на нескольких видеосервисах. По разным оценкам, в 2021 году аудитория ОТТ-платформ увеличилась на 33% по сравнению с 2020-м. Емкость рынка ОТТ-платформ, таким образом, сравнялась с кинопрокатом, что подтолкнуло к поиску актуальных гибридных форматов.

— Существует некий дефицит контента в кинотеатрах, — отмечает руководитель мастерской продюсирования кино и ТВ Института кино и телевидения (ГИТР) Анна Драгункина. — И перекрыть дельту зарубежного кино в такие кратчайшие сроки невозможно. Производители сосредоточены на том, чтобы в этом году объем производства не снизился, а уже в следующем году вырос. Многие производители сериалов сейчас выпускают киноверсии проектов, которые можно посмотреть на большом экране. Развиваются и цифровые онлайн-платформы, и стриминги. Всё меняется, и, на мой взгляд, это не не стагнация, а одна из излучин прогресса.

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Свято место не будет пусто

В текущей ситуации у российского кино и анимации появилась возможность занять большую нишу, расширить свою аудиторию, полагает исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

— Это отличный шанс добраться до нового зрителя, — объясняет Ирина Мастусова. — Именно сейчас для этого созданы все возможности: в индустрии уже несколько лет, на фоне снижения налогов и системной поддержки отрасли со стороны государства, происходит постоянный рост производства, это стабильная тенденция. Все компании-мейджоры запустили по два-три полнометражных проекта в работу, в этом году уже вышли «Финник» (ГК «Рики»), «Бука. Мое любимое чудище» (кинокомпания СТВ, анимационная студия «Сказка»), «Суворов: великое путешествие» (студия «Союзмультфильм»), «Три кота и море приключений» («Метрафильм», СТС), «Кощей. Похититель невест» («Киноатис»), «Забытое чудо» («Паровоз»). Скоро ожидается релиз «Снежная королева: Разморозка» (анимационная студия «Воронеж») и «Барбоскины Team» (кинокомпания СТВ и студия «Мельница»). Популярные фильмы запустили в повторный прокат, в кинотеатрах снова можно посмотреть франшизу «Три богатыря», «Кощей. Начало», спросом у зрителей пользуются и ретроспективы классики отечественной анимации.

Почетный президент Гильдии продюсеров России режиссер Владимир Досталь уверен, что снять напряженность в киноиндустрии помогут такие решения, как увеличение количества кинозалов; создание сети государственных кинотеатров; создание передвижной сети кинозалов; возрождение госзаказа (20–25 фильмов); ответственность организаций, осуществляющих выбор фильмов на господдержку, за их качество.

Член правления Гильдии продюсеров Эдуард Пичугин напоминает, что кинотеатрам сегодня нужна даже не материальная, а юридическая поддержка. По его мнению, законодательная база «стремительно» устарела и несопоставима с сегодняшними реалиями. Возможно, было бы правильно назначить госфонд для урегулирования вопросов по отчислениям зарубежным правообладателям (так называемая «принудительная» лицензия), считает он.

— Отчисления от кинотеатров смогут поступать на специальные счета, например, Фонда кино, — говорит Эдуард Пичугин. — Всё, что получает фонд, делится: на поддержку российского производителя, для отчислений зарубежным правообладателям, по их возможностям, фонд сам решает с прокатными удостоверениями, дубляжом и другими вопросами.

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Завкафедрой режиссуры кино и телевидения Челябинского государственного Института культуры Николай Тележников добавляет, что сегодня необходимо сохранить и усилить систему питчинг-конкурсов кинопроектов, в том числе региональных, с невозвратными средствами.

— Сейчас кинотеатры прибегают к самым изощренным способам сохранить зрителя, — отмечает доцент института культуры и искусств Московского городского педагогического университета Ирина Мурзак. — Среди них — спортивные трансляции, показ советских фильмов, индийское и корейское кино и даже сериалы. В плане же популярного ныне импортозамещения следует обратить внимание на корейское и, конечно, на китайское кино. Мелодрама «Любовь на наших лицах» или детектив «Книжный магазин», наводненный загадками, ничуть не хуже западных образцов подобных жанров.