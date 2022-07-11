 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Авто
Mercedes-Benz может продать дистрибьютора в России
Экономика
Компания Electrolux заявила о прекращении деятельности в России
Мир
11 исламистов задержаны в Карачаево-Черкесии за вербовку и пропаганду
Армия
Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР
Мир
Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района
Происшествия
Два человека погибли и 18 пострадали в результате грозы в Москве
Мир
Хакер RaHDIt указал на работу разведки Украины с криминалом для перепродажи оружия
Общество
На всех пляжах Сочи введен запрет на купание
Мир
В ДНР один мирный житель погиб и четверо получили ранения за сутки
Общество
Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России
Политика
В Госдуму внесут проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
/

Творческий прорыв: как в парке Горького прошла Russian Creative Week

Креативные индустрии обсудили вызовы и возможности нового времени
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создание нового вместо импортозамещения, освоение новых территорий и позитивное влияние творческого контента на общество. Эти темы были в центре внимания на Российской креативной неделе 2022 (Russian Creative Week, RCW) — четырехдневном мероприятии в парке Горького, объединившем представителей ведущих творческих сфер страны. «Известия» посетили сессии в тематических шатрах и деловую программу, выбрав самые яркие тезисы и идеи.

Дискуссии перед штормом

Как и в прошлом году, дискуссии нон-стоп проходили в шатрах, установленных в парке Горького. Но если прежде это были белые и внешне весьма безликие сооружения, то на этот раз организаторы (АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и ФГБУ «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив) позаботились еще и о креативном внешнем виде павильонов. Футуристические формы подчеркнули удачно подобранным цветовым решением — каждой теме соответствовал свой оттенок.

В общей сложности на набережной Москвы-реки выросло 11 тематических павильонов, на которых собрались представители 14 креативных отраслей, а также множество зрителей: во время дискуссий свободных мест почти не было, порой слушателям приходилось внимать ораторам стоя, — столь высок оказался интерес.

Творческий прорыв
форум
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Правда, свои коррективы внесла погода: в первый же день из-за поступившего штормового предупреждения сессии пришлось свернуть на три часа раньше запланированного. Ключевые мероприятия, впрочем, состоялись еще до этого. И прежде всего это пленарное заседание «Новое время — новые правила креативного сектора», в котором приняли участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и столичный градоначальник Сергей Собянин.

Без волынки

Выступить с контентом: какой будет «Российская креативная неделя – 2022»
В московском ЦПИКиО профессионалы рынка наметят будущее креативных индустрий страны

Одним из главных посылов выступления Сергея Кириенко перед участниками заседания стала мысль о том, что в России необходим институт поддержки креативных индустрий. И как он тут же признался, такая идея уже даже обсуждается с правительством, в частности, с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, который отвечает за сферу креативных индустрий, и с его коллегой Татьяной Голиковой, курирующей молодежную часть образовательной политики и культуры. При этом он заметил, что «самый простой способ «заволынить» любую идею — это быстренько под нее создать госорган управления» и «вот в это не хотелось бы попадать, чтобы не получилась постановка галочки».

— Надо, чтобы это рождалось не в тиши кабинетов правительства или администрации президента, а только в сообществе, совместно с людьми, которые собственно эту креативную индустрию создают, развивают, придумывают, — заметил Сергей Кириенко.

Чиновник не стал умалять и роль власти, пусть даже она должна оставаться вторичной, отметив важность появления в России «фундамента, каркаса такой системы поддержки со стороны государства» и приведя в пример Президентский фонд культурных инициатив и Институт развития интернета.

Не обошелся политик и без высказываний на геополитическую злобу дня. Так, Сергей Кириенко затронул тему санкций против России, назвав их наряду с развязанной против нашей страны информационной войной «колоссальным вызовом для огромного количества областей».

Творческий прорыв
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время открытия форума «Российская креативная неделя» в Парке Горького

Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тему подхватил и мэр столицы.

— У нас новые вызовы и в стране, и в Москве, и мы ответили новыми возможностями, новыми форматами работы, чтобы можно было преодолеть те санкции и те ограничения, которые были наложены на наши индустрии, в том числе модную индустрию, — сказал Сергей Собянин.

Впрочем, успешное проведение Российской креативной недели само по себе стало свидетельством того, что в непростой международной обстановке наша страна уже неплохо справляется с этой задачей.

«Мы хотим подготовить креативный бизнес Москвы к новым реалиям»
Руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова — о перспективах импортозамещения в творческих индустриях

Третья составляющая кино

Тезисы Сергея Кириенко неоднократно цитировали спикеры и на других сессиях. В частности, многие обратили внимание на идею о том, что нам нужно не просто импортозамещение, а создание нового. И здесь, как отметили докладчики, у нас действительно есть успехи — российские креативные индустрии порой оказываются в лидерах трендов. Одно из таких направлений — импакт-контент. Этой теме была посвящена дискуссия «Рейтинг фильмов с высоким социальным эффектом», организованная Национальной Медиа Группой, партнером блока программы RCW, посвященного кино и телевидению.

Гендиректор НМГ Светлана Баланова представила исследование, подготовленное центром социального проектирования «Платформа» при поддержке НМГ и призванное дать ответ на вопрос: как измерить эффективность воздействия кино на общество.

— Очень важно к теме контента подходить с системной точки зрения. Мы хотим не просто объединить группу энтузиастов, но превратить это в системное движение, которое в том числе занимается и измерением результатов, воздействия, оказываемого таким контентом, — рассказала Светлана Баланова. — Кино традиционно оценивается по художественным качествам и по кассовым сборам, но нам показалось необходимым добавить к этому еще одну составляющую и сделать это в промышленном масштабе, потому что мы видим свою миссию в продвижении этого по всей стране, а для этого нужны понятные инструменты измерения.

Новое исследование, предлагающее прозрачные механизмы анализа влияния фильмов, и рейтинг, систематизировавший новейшие достижения индустрии в этой сфере, — наши ноу-хау, за рубежом такого пока нет. Да и по самому контенту мы в лидерах.

Творческий прорыв
кино
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вместе со Светланой Балановой в сессии приняли участие гендиректор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, руководители «Платформы» Алексей Фирсов и Мария Макушева, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и другие представители киноиндустрии, а модераторами выступили продюсеры, непосредственно специализирующиеся на создании импакт-контента, — руководитель направления КСО НМГ Мария Залунина и сооснователь клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа» Никита Тихонов-Рау.

Творческий подход: как в России поддержат креативный бизнес
​​​​​​​Минкульт нашел общий знаменатель для всех создателей интеллектуальной собственности

Именно Тихонову-Рау принадлежала фраза, которую можно было бы сделать лозунгом встречи: «Импакт — это не пропаганда, это миссия». Участники сошлись в том, что социальное кино сегодня особенно нужно индустрии и обществу, но не стоит подходить к его созданию прямолинейно и конъюнктурно. Высказывание на выбранную тему должно быть личной потребностью творца, а механизмы импакта стоит глубоко «зашифровать». Они не должны бросаться в глаза. Как отметил Роман Карманов, если зритель чувствует, что на него пытаются влиять, он теряет интерес.

Но если с этими идеями все спикеры были солидарны, по другой теме — интеграции конкретных благотворительных механизмов в кино — были разные мнения. Так, продюсер фильма «Батя» Гавриил Гордеев сообщил, что не приветствует любые формы продакт-плейсмента, пусть даже и с благими некоммерческими целями. Тем временем у НМГ есть кейс, демонстрирующий как раз успешную связь вроде бы развлекательного контента и реальных инструментов решения социальных проблем.

— Когда мы начали продвигать и выпускать третий сезон сериала «Трудные подростки», мы специально к нему создали чат-бот вместе с интернет-изданием «Мел», который помогал подросткам справляться с их проблемами. Там были подобраны разные информационные материалы, контакты служб поддержки, телефоны психологической помощи. На сегодняшний момент почти 20 тыс. подростков воспользовались этим чат-ботом. Конечно, это оказало реальную помощь, и, может, даже на счету бота есть спасенные жизни, — подчеркнула Светлана Баланова.

Творческий прорыв
тв
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема связи медиаконтента и благотворительности вышла на первый план в следующей дискуссии, также организованной НМГ. В сессии «Социально значимый контент телеканалов. Как сделать так, чтобы социально значимые программы и шоу зритель смотрел с удовольствием» приняли участие представители Пятого канала, телеканалов «78», СТС, СТС Love, «Домашний» и ТВ-3. Они поделились опытом создания и продвижения проектов, решающих проблемы общества, в частности, впечатляющей статистикой программы «День ангела» Пятого канала, за время существования которого семью обрели уже 337 детей.

Больше контента

Места силы: как будут развиваться национальные театры
В Якутске наметили пути творческого диалога

НМГ приняла участие и в деловой программе RCW 2022. На панельной дискуссии «Креативные индустрии: новая геометрия партнерских альянсов» Светлана Баланова рассказала о возможностях, которые появляются сегодня.

— Мы видим, что, например, наша анимация продолжает присутствовать во многих странах. Также мы, конечно, говорим о том, что появляется возможность продажи и покупки не только готовых проектов, но и форматов. Форматы таких сериалов, как «Ивановы-Ивановы» и «Кухня», мы продаем в большое количество стран. Поэтому у нас есть понятная установка на то, чтобы производить больше собственного контента — и в первую очередь для своих собственных каналов, — отметила Светлана Баланова.

Одним из главных вызовов гендиректор НМГ назвала потребность в новых кадрах — как творческих, так и технических. НМГ делает шаги и в этом направлении, открыв, в частности, киношколу «Индустрия», но потребности отрасли еще больше. И нынешняя геополитическая ситуация их не сокращает.

О том, что никакого спада в сфере производства контента сейчас не наблюдается, говорили на RCW многие спикеры. Например, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель правления Федерации креативных индустрий Александр Аузан на сессии «Режим безопасности: что нужно российской креативной отрасли для стабильной работы?» подчеркнул, что креативные отрасли всегда растут, даже во время кризисов в экономике. Но, по его словам, проблемой будет защита авторского права: очень важно, чтобы Россия, несмотря на недружественную риторику западных стран, всё же признавала права интеллектуальной собственности на продукты из этих государств.

Творческий прорыв
дискуссия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Другие участники той же сессии отметили важность снятия административных барьеров в креативных отраслях для привлечения туда новых, высвободившихся с производств кадров, принятия беззалогового кредитования в отрасли, ограничения силового давления на бизнес.

«Дизайнеры должны слышать голос потребителя сердцем»
Шеф-дизайнер «Трансмашхолдинга» Евгений Маслов — о важности дизайна, новых капсульных вагонах и поездках в метро

По словам президента Союза дизайнеров России Виталия Ставицкого, принципиальным вопросом в будущем для России станет и поддержка отечественных разработчиков, в том числе создателей шрифтов. Для начала нужно написать новый ГОСТ для министерств и госструктур, который будет ориентирован на российские шрифты.

— Например, в России есть «ПТ Санс» (общенациональные бесплатные шрифты с открытой лицензией. — «Известия») — они круто выглядят, классно читаются, — рассказал Ставицкий. — Одновременно с этим Россия должна озаботиться созданием собственной национальной цветовой системы, но это работа не для одной компании, а для научных институтов или университетов. Проблема в этой области будет заключаться в отсутствии собственной базы ПО, которую нужно ускоренно развивать.

Креативные города

Вопрос необходимости освоения новых территорий — не только в фигуральном, метафорическом смысле, но и в самом прямом географическом — также не остался без внимания. Участники сессии «Креативные города и территории: практики успешных трансформаций» обсудили развитие городских сред в регионах. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что еще в начале 1990-х годов Арктику «недолюбливали» и не обращали внимания на качество среды там, считая, что двукратная «северная» надбавка компенсировала все сложности проживания в регионе. Сегодня же власти обязаны инвестировать в качество городской среды, заявил Чибис. В декабре 2019 года правительство области утвердило стратегический план «На Севере — жить. 2030», который определяет приоритетные направления развития Мурманской области до 2030 года.

Творческий прорыв
города
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Без понятия: как усовершенствуют программу капремонта
Правительство выделило проблемы, которые надо решить в первую очередь

За три последних года индекс качества городской среды в Мурманске вырос на 8%, рассказал губернатор. В каждом муниципалитете области открыли так называемые сопки — пространства для молодых, креативных людей — молодежь потянулась туда из пивбаров и подъездов, добавил политик. Потенциал региона можно раскрывать и через киноиндустрию, признал глава субъекта, упомянув фильм Андрея Звягинцева «Лефиафан», съемки которого проходили в Мурманской области.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поделился опытом своего региона в развитии креативных пространств и рассказал про «омоложение» штата регионального Фонда капитального ремонта (специализированная НКО, созданная на основании распоряжения правительства области).

— Мы сделали ставку на креативный менеджмент. Поставили ребят не из отрасли во главе фонда капремонта, и они презрели старые правила, переписали их. Потому что раньше развитию ремонта мешало огромное количество старых документов, — рассказал Алиханов. — Также фонд занимается оцифровкой всего Калининграда и созданием 3D-модели города, что необходимо для дальнейшего планирования городской среды.

Для Калининграда, где 70% жилья — это старый немецкий фонд, важным решением местных властей стала программа по реконструкции и восстановлению дверей этих домов, которые после ремонта становятся визитными карточками города и местами для фотосессий.

Вице-премьер пермского правительства Алексей Черников напомнил, что, помимо собственно жилья и городской инфраструктуры, на качество жизни влияет и присутствие в регионе музыкальных и перформативных фестивалей, а также гастрономический туризм. «Пермские посикунчики с пистиками — название интересное — должны быть известны как минимум в Российской Федерации», — резюмировал Черников.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022