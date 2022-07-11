Творческий прорыв: как в парке Горького прошла Russian Creative Week
Создание нового вместо импортозамещения, освоение новых территорий и позитивное влияние творческого контента на общество. Эти темы были в центре внимания на Российской креативной неделе – 2022 (Russian Creative Week, RCW) — четырехдневном мероприятии в парке Горького, объединившем представителей ведущих творческих сфер страны. «Известия» посетили сессии в тематических шатрах и деловую программу, выбрав самые яркие тезисы и идеи.
Дискуссии перед штормом
Как и в прошлом году, дискуссии нон-стоп проходили в шатрах, установленных в парке Горького. Но если прежде это были белые и внешне весьма безликие сооружения, то на этот раз организаторы (АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и ФГБУ «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив) позаботились еще и о креативном внешнем виде павильонов. Футуристические формы подчеркнули удачно подобранным цветовым решением — каждой теме соответствовал свой оттенок.
В общей сложности на набережной Москвы-реки выросло 11 тематических павильонов, на которых собрались представители 14 креативных отраслей, а также множество зрителей: во время дискуссий свободных мест почти не было, порой слушателям приходилось внимать ораторам стоя, — столь высок оказался интерес.
Правда, свои коррективы внесла погода: в первый же день из-за поступившего штормового предупреждения сессии пришлось свернуть на три часа раньше запланированного. Ключевые мероприятия, впрочем, состоялись еще до этого. И прежде всего это пленарное заседание «Новое время — новые правила креативного сектора», в котором приняли участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и столичный градоначальник Сергей Собянин.
Без волынки
Одним из главных посылов выступления Сергея Кириенко перед участниками заседания стала мысль о том, что в России необходим институт поддержки креативных индустрий. И как он тут же признался, такая идея уже даже обсуждается с правительством, в частности, с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, который отвечает за сферу креативных индустрий, и с его коллегой Татьяной Голиковой, курирующей молодежную часть образовательной политики и культуры. При этом он заметил, что «самый простой способ «заволынить» любую идею — это быстренько под нее создать госорган управления» и «вот в это не хотелось бы попадать, чтобы не получилась постановка галочки».
— Надо, чтобы это рождалось не в тиши кабинетов правительства или администрации президента, а только в сообществе, совместно с людьми, которые собственно эту креативную индустрию создают, развивают, придумывают, — заметил Сергей Кириенко.
Чиновник не стал умалять и роль власти, пусть даже она должна оставаться вторичной, отметив важность появления в России «фундамента, каркаса такой системы поддержки со стороны государства» и приведя в пример Президентский фонд культурных инициатив и Институт развития интернета.
Не обошелся политик и без высказываний на геополитическую злобу дня. Так, Сергей Кириенко затронул тему санкций против России, назвав их наряду с развязанной против нашей страны информационной войной «колоссальным вызовом для огромного количества областей».
Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время открытия форума «Российская креативная неделя» в Парке Горького
Тему подхватил и мэр столицы.
— У нас новые вызовы и в стране, и в Москве, и мы ответили новыми возможностями, новыми форматами работы, чтобы можно было преодолеть те санкции и те ограничения, которые были наложены на наши индустрии, в том числе модную индустрию, — сказал Сергей Собянин.
Впрочем, успешное проведение Российской креативной недели само по себе стало свидетельством того, что в непростой международной обстановке наша страна уже неплохо справляется с этой задачей.
Третья составляющая кино
Тезисы Сергея Кириенко неоднократно цитировали спикеры и на других сессиях. В частности, многие обратили внимание на идею о том, что нам нужно не просто импортозамещение, а создание нового. И здесь, как отметили докладчики, у нас действительно есть успехи — российские креативные индустрии порой оказываются в лидерах трендов. Одно из таких направлений — импакт-контент. Этой теме была посвящена дискуссия «Рейтинг фильмов с высоким социальным эффектом», организованная Национальной Медиа Группой, партнером блока программы RCW, посвященного кино и телевидению.
Гендиректор НМГ Светлана Баланова представила исследование, подготовленное центром социального проектирования «Платформа» при поддержке НМГ и призванное дать ответ на вопрос: как измерить эффективность воздействия кино на общество.
— Очень важно к теме контента подходить с системной точки зрения. Мы хотим не просто объединить группу энтузиастов, но превратить это в системное движение, которое в том числе занимается и измерением результатов, воздействия, оказываемого таким контентом, — рассказала Светлана Баланова. — Кино традиционно оценивается по художественным качествам и по кассовым сборам, но нам показалось необходимым добавить к этому еще одну составляющую и сделать это в промышленном масштабе, потому что мы видим свою миссию в продвижении этого по всей стране, а для этого нужны понятные инструменты измерения.
Новое исследование, предлагающее прозрачные механизмы анализа влияния фильмов, и рейтинг, систематизировавший новейшие достижения индустрии в этой сфере, — наши ноу-хау, за рубежом такого пока нет. Да и по самому контенту мы в лидерах.
Вместе со Светланой Балановой в сессии приняли участие гендиректор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, руководители «Платформы» Алексей Фирсов и Мария Макушева, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и другие представители киноиндустрии, а модераторами выступили продюсеры, непосредственно специализирующиеся на создании импакт-контента, — руководитель направления КСО НМГ Мария Залунина и сооснователь клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа» Никита Тихонов-Рау.
Именно Тихонову-Рау принадлежала фраза, которую можно было бы сделать лозунгом встречи: «Импакт — это не пропаганда, это миссия». Участники сошлись в том, что социальное кино сегодня особенно нужно индустрии и обществу, но не стоит подходить к его созданию прямолинейно и конъюнктурно. Высказывание на выбранную тему должно быть личной потребностью творца, а механизмы импакта стоит глубоко «зашифровать». Они не должны бросаться в глаза. Как отметил Роман Карманов, если зритель чувствует, что на него пытаются влиять, он теряет интерес.
Но если с этими идеями все спикеры были солидарны, по другой теме — интеграции конкретных благотворительных механизмов в кино — были разные мнения. Так, продюсер фильма «Батя» Гавриил Гордеев сообщил, что не приветствует любые формы продакт-плейсмента, пусть даже и с благими некоммерческими целями. Тем временем у НМГ есть кейс, демонстрирующий как раз успешную связь вроде бы развлекательного контента и реальных инструментов решения социальных проблем.
— Когда мы начали продвигать и выпускать третий сезон сериала «Трудные подростки», мы специально к нему создали чат-бот вместе с интернет-изданием «Мел», который помогал подросткам справляться с их проблемами. Там были подобраны разные информационные материалы, контакты служб поддержки, телефоны психологической помощи. На сегодняшний момент почти 20 тыс. подростков воспользовались этим чат-ботом. Конечно, это оказало реальную помощь, и, может, даже на счету бота есть спасенные жизни, — подчеркнула Светлана Баланова.
Тема связи медиаконтента и благотворительности вышла на первый план в следующей дискуссии, также организованной НМГ. В сессии «Социально значимый контент телеканалов. Как сделать так, чтобы социально значимые программы и шоу зритель смотрел с удовольствием» приняли участие представители Пятого канала, телеканалов «78», СТС, СТС Love, «Домашний» и ТВ-3. Они поделились опытом создания и продвижения проектов, решающих проблемы общества, в частности, впечатляющей статистикой программы «День ангела» Пятого канала, за время существования которого семью обрели уже 337 детей.
Больше контента
НМГ приняла участие и в деловой программе RCW 2022. На панельной дискуссии «Креативные индустрии: новая геометрия партнерских альянсов» Светлана Баланова рассказала о возможностях, которые появляются сегодня.
— Мы видим, что, например, наша анимация продолжает присутствовать во многих странах. Также мы, конечно, говорим о том, что появляется возможность продажи и покупки не только готовых проектов, но и форматов. Форматы таких сериалов, как «Ивановы-Ивановы» и «Кухня», мы продаем в большое количество стран. Поэтому у нас есть понятная установка на то, чтобы производить больше собственного контента — и в первую очередь для своих собственных каналов, — отметила Светлана Баланова.
Одним из главных вызовов гендиректор НМГ назвала потребность в новых кадрах — как творческих, так и технических. НМГ делает шаги и в этом направлении, открыв, в частности, киношколу «Индустрия», но потребности отрасли еще больше. И нынешняя геополитическая ситуация их не сокращает.
О том, что никакого спада в сфере производства контента сейчас не наблюдается, говорили на RCW многие спикеры. Например, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель правления Федерации креативных индустрий Александр Аузан на сессии «Режим безопасности: что нужно российской креативной отрасли для стабильной работы?» подчеркнул, что креативные отрасли всегда растут, даже во время кризисов в экономике. Но, по его словам, проблемой будет защита авторского права: очень важно, чтобы Россия, несмотря на недружественную риторику западных стран, всё же признавала права интеллектуальной собственности на продукты из этих государств.
Другие участники той же сессии отметили важность снятия административных барьеров в креативных отраслях для привлечения туда новых, высвободившихся с производств кадров, принятия беззалогового кредитования в отрасли, ограничения силового давления на бизнес.
По словам президента Союза дизайнеров России Виталия Ставицкого, принципиальным вопросом в будущем для России станет и поддержка отечественных разработчиков, в том числе создателей шрифтов. Для начала нужно написать новый ГОСТ для министерств и госструктур, который будет ориентирован на российские шрифты.
— Например, в России есть «ПТ Санс» (общенациональные бесплатные шрифты с открытой лицензией. — «Известия») — они круто выглядят, классно читаются, — рассказал Ставицкий. — Одновременно с этим Россия должна озаботиться созданием собственной национальной цветовой системы, но это работа не для одной компании, а для научных институтов или университетов. Проблема в этой области будет заключаться в отсутствии собственной базы ПО, которую нужно ускоренно развивать.
Креативные города
Вопрос необходимости освоения новых территорий — не только в фигуральном, метафорическом смысле, но и в самом прямом географическом — также не остался без внимания. Участники сессии «Креативные города и территории: практики успешных трансформаций» обсудили развитие городских сред в регионах. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что еще в начале 1990-х годов Арктику «недолюбливали» и не обращали внимания на качество среды там, считая, что двукратная «северная» надбавка компенсировала все сложности проживания в регионе. Сегодня же власти обязаны инвестировать в качество городской среды, заявил Чибис. В декабре 2019 года правительство области утвердило стратегический план «На Севере — жить. 2030», который определяет приоритетные направления развития Мурманской области до 2030 года.
За три последних года индекс качества городской среды в Мурманске вырос на 8%, рассказал губернатор. В каждом муниципалитете области открыли так называемые сопки — пространства для молодых, креативных людей — молодежь потянулась туда из пивбаров и подъездов, добавил политик. Потенциал региона можно раскрывать и через киноиндустрию, признал глава субъекта, упомянув фильм Андрея Звягинцева «Лефиафан», съемки которого проходили в Мурманской области.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поделился опытом своего региона в развитии креативных пространств и рассказал про «омоложение» штата регионального Фонда капитального ремонта (специализированная НКО, созданная на основании распоряжения правительства области).
— Мы сделали ставку на креативный менеджмент. Поставили ребят не из отрасли во главе фонда капремонта, и они презрели старые правила, переписали их. Потому что раньше развитию ремонта мешало огромное количество старых документов, — рассказал Алиханов. — Также фонд занимается оцифровкой всего Калининграда и созданием 3D-модели города, что необходимо для дальнейшего планирования городской среды.
Для Калининграда, где 70% жилья — это старый немецкий фонд, важным решением местных властей стала программа по реконструкции и восстановлению дверей этих домов, которые после ремонта становятся визитными карточками города и местами для фотосессий.
Вице-премьер пермского правительства Алексей Черников напомнил, что, помимо собственно жилья и городской инфраструктуры, на качество жизни влияет и присутствие в регионе музыкальных и перформативных фестивалей, а также гастрономический туризм. «Пермские посикунчики с пистиками — название интересное — должны быть известны как минимум в Российской Федерации», — резюмировал Черников.