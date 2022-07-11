Творческий прорыв: как в парке Горького прошла Russian Creative Week

Создание нового вместо импортозамещения, освоение новых территорий и позитивное влияние творческого контента на общество . Эти темы были в центре внимания на Российской креативной неделе – 2022 (Russian Creative Week, RCW) — четырехдневном мероприятии в парке Горького, объединившем представителей ведущих творческих сфер страны . «Известия» посетили сессии в тематических шатрах и деловую программу, выбрав самые яркие тезисы и идеи.

Дискуссии перед штормом

Как и в прошлом году, дискуссии нон-стоп проходили в шатрах, установленных в парке Горького . Но если прежде это были белые и внешне весьма безликие сооружения, то на этот раз организаторы (АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и ФГБУ «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив) позаботились еще и о креативном внешнем виде павильонов. Футуристические формы подчеркнули удачно подобранным цветовым решением — каждой теме соответствовал свой оттенок.

В общей сложности на набережной Москвы-реки выросло 11 тематических павильонов, на которых собрались представители 14 креативных отраслей, а также множество зрителей : во время дискуссий свободных мест почти не было, порой слушателям приходилось внимать ораторам стоя, — столь высок оказался интерес.

Творческий прорыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Правда, свои коррективы внесла погода: в первый же день из-за поступившего штормового предупреждения сессии пришлось свернуть на три часа раньше запланированного. Ключевые мероприятия, впрочем, состоялись еще до этого. И прежде всего это пленарное заседание «Новое время — новые правила креативного сектора», в котором приняли участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и столичный градоначальник Сергей Собянин .

Без волынки

Одним из главных посылов выступления Сергея Кириенко перед участниками заседания стала мысль о том, что в России необходим институт поддержки креативных индустрий . И как он тут же признался, такая идея уже даже обсуждается с правительством, в частности, с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, который отвечает за сферу креативных индустрий, и с его коллегой Татьяной Голиковой, курирующей молодежную часть образовательной политики и культуры . При этом он заметил, что «самый простой способ «заволынить» любую идею — это быстренько под нее создать госорган управления» и «вот в это не хотелось бы попадать, чтобы не получилась постановка галочки».

— Надо, чтобы это рождалось не в тиши кабинетов правительства или администрации президента, а только в сообществе, совместно с людьми, которые собственно эту креативную индустрию создают, развивают, придумывают, — заметил Сергей Кириенко.

Чиновник не стал умалять и роль власти, пусть даже она должна оставаться вторичной, отметив важность появления в России «фундамента, каркаса такой системы поддержки со стороны государства» и приведя в пример Президентский фонд культурных инициатив и Институт развития интернета.

Не обошелся политик и без высказываний на геополитическую злобу дня. Так, Сергей Кириенко затронул тему санкций против России, назвав их наряду с развязанной против нашей страны информационной войной «колоссальным вызовом для огромного количества областей» .

Творческий прорыв Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время открытия форума «Российская креативная неделя» в Парке Горького Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тему подхватил и мэр столицы.

— У нас новые вызовы и в стране, и в Москве, и мы ответили новыми возможностями, новыми форматами работы, чтобы можно было преодолеть те санкции и те ограничения, которые были наложены на наши индустрии, в том числе модную индустрию, — сказал Сергей Собянин.

Впрочем, успешное проведение Российской креативной недели само по себе стало свидетельством того, что в непростой международной обстановке наша страна уже неплохо справляется с этой задачей.

Третья составляющая кино

Тезисы Сергея Кириенко неоднократно цитировали спикеры и на других сессиях . В частности, многие обратили внимание на идею о том, что нам нужно не просто импортозамещение, а создание нового . И здесь, как отметили докладчики, у нас действительно есть успехи — российские креативные индустрии порой оказываются в лидерах трендов. Одно из таких направлений — импакт-контент . Этой теме была посвящена дискуссия «Рейтинг фильмов с высоким социальным эффектом», организованная Национальной Медиа Группой, партнером блока программы RCW, посвященного кино и телевидению.

Гендиректор НМГ Светлана Баланова представила исследование, подготовленное центром социального проектирования «Платформа» при поддержке НМГ и призванное дать ответ на вопрос: как измерить эффективность воздействия кино на общество.

— Очень важно к теме контента подходить с системной точки зрения. Мы хотим не просто объединить группу энтузиастов, но превратить это в системное движение, которое в том числе занимается и измерением результатов, воздействия, оказываемого таким контентом, — рассказала Светлана Баланова. — Кино традиционно оценивается по художественным качествам и по кассовым сборам, но нам показалось необходимым добавить к этому еще одну составляющую и сделать это в промышленном масштабе, потому что мы видим свою миссию в продвижении этого по всей стране, а для этого нужны понятные инструменты измерения .

Новое исследование, предлагающее прозрачные механизмы анализа влияния фильмов, и рейтинг, систематизировавший новейшие достижения индустрии в этой сфере, — наши ноу-хау, за рубежом такого пока нет. Да и по самому контенту мы в лидерах.

Творческий прорыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вместе со Светланой Балановой в сессии приняли участие гендиректор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, руководители «Платформы» Алексей Фирсов и Мария Макушева, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и другие представители киноиндустрии, а модераторами выступили продюсеры, непосредственно специализирующиеся на создании импакт-контента, — руководитель направления КСО НМГ Мария Залунина и сооснователь клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа» Никита Тихонов-Рау.

Именно Тихонову-Рау принадлежала фраза, которую можно было бы сделать лозунгом встречи: « Импакт — это не пропаганда, это миссия ». Участники сошлись в том, что с оциальное кино сегодня особенно нужно индустрии и обществу, но не стоит подходить к его созданию прямолинейно и конъюнктурно . Высказывание на выбранную тему должно быть личной потребностью творца, а механизмы импакта стоит глубоко «зашифровать». Они не должны бросаться в глаза. Как отметил Роман Карманов, если зритель чувствует, что на него пытаются влиять, он теряет интерес.

Но если с этими идеями все спикеры были солидарны, по другой теме — интеграции конкретных благотворительных механизмов в кино — были разные мнения. Так, продюсер фильма «Батя» Гавриил Гордеев сообщил, что не приветствует любые формы продакт-плейсмента, пусть даже и с благими некоммерческими целями. Тем временем у НМГ есть кейс, демонстрирующий как раз успешную связь вроде бы развлекательного контента и реальных инструментов решения социальных проблем .

— Когда мы начали продвигать и выпускать третий сезон сериала «Трудные подростки», мы специально к нему создали чат-бот вместе с интернет-изданием «Мел», который помогал подросткам справляться с их проблемами . Там были подобраны разные информационные материалы, контакты служб поддержки, телефоны психологической помощи. На сегодняшний момент почти 20 тыс. подростков воспользовались этим чат-ботом . Конечно, это оказало реальную помощь , и, может, даже на счету бота есть спасенные жизни, — подчеркнула Светлана Баланова.

Творческий прорыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема связи медиаконтента и благотворительности вышла на первый план в следующей дискуссии, также организованной НМГ. В сессии «Социально значимый контент телеканалов. Как сделать так, чтобы социально значимые программы и шоу зритель смотрел с удовольствием» приняли участие представители Пятого канала, телеканалов «78», СТС, СТС Love, «Домашний» и ТВ-3. Они поделились опытом создания и продвижения проектов, решающих проблемы общества, в частности, впечатляющей статистикой программы «День ангела» Пятого канала, за время существования которого семью обрели уже 337 детей.

Больше контента

НМГ приняла участие и в деловой программе RCW 2022. На панельной дискуссии «Креативные индустрии: новая геометрия партнерских альянсов» Светлана Баланова рассказала о возможностях, которые появляются сегодня.

— Мы видим, что, например, наша анимация продолжает присутствовать во многих странах. Также мы, конечно, говорим о том, что появляется возможность продажи и покупки не только готовых проектов, но и форматов. Форматы таких сериалов, как «Ивановы-Ивановы» и «Кухня», мы продаем в большое количество стран . Поэтому у нас есть понятная установка на то, чтобы производить больше собственного контента — и в первую очередь для своих собственных каналов , — отметила Светлана Баланова.

Одним из главных вызовов гендиректор НМГ назвала потребность в новых кадрах — как творческих, так и технических . НМГ делает шаги и в этом направлении, открыв, в частности, киношколу «Индустрия», но потребности отрасли еще больше. И нынешняя геополитическая ситуация их не сокращает.

О том, что никакого спада в сфере производства контента сейчас не наблюдается, говорили на RCW многие спикеры . Например, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель правления Федерации креативных индустрий Александр Аузан на сессии «Режим безопасности: что нужно российской креативной отрасли для стабильной работы?» подчеркнул, что креативные отрасли всегда растут, даже во время кризисов в экономике. Но, по его словам, проблемой будет защита авторского права: очень важно, чтобы Россия, несмотря на недружественную риторику западных стран, всё же признавала права интеллектуальной собственности на продукты из этих государств.

Творческий прорыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Другие участники той же сессии отметили важность снятия административных барьеров в креативных отраслях для привлечения туда новых, высвободившихся с производств кадров, принятия беззалогового кредитования в отрасли, ограничения силового давления на бизнес.

По словам президента Союза дизайнеров России Виталия Ставицкого, принципиальным вопросом в будущем для России станет и поддержка отечественных разработчиков, в том числе создателей шрифтов. Для начала нужно написать новый ГОСТ для министерств и госструктур, который будет ориентирован на российские шрифты.

— Например, в России есть «ПТ Санс» (общенациональные бесплатные шрифты с открытой лицензией. — «Известия») — они круто выглядят, классно читаются, — рассказал Ставицкий. — Одновременно с этим Россия должна озаботиться созданием собственной национальной цветовой системы, но это работа не для одной компании, а для научных институтов или университетов. Проблема в этой области будет заключаться в отсутствии собственной базы ПО, которую нужно ускоренно развивать.

Креативные города

Вопрос необходимости освоения новых территорий — не только в фигуральном, метафорическом смысле, но и в самом прямом географическом — также не остался без внимания . Участники сессии «Креативные города и территории: практики успешных трансформаций» обсудили развитие городских сред в регионах . Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что еще в начале 1990-х годов Арктику «недолюбливали» и не обращали внимания на качество среды там, считая, что двукратная «северная» надбавка компенсировала все сложности проживания в регионе. Сегодня же власти обязаны инвестировать в качество городской среды, заявил Чибис. В декабре 2019 года правительство области утвердило стратегический план «На Севере — жить. 2030», который определяет приоритетные направления развития Мурманской области до 2030 года.

Творческий прорыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За три последних года индекс качества городской среды в Мурманске вырос на 8%, рассказал губернатор. В каждом муниципалитете области открыли так называемые сопки — пространства для молодых, креативных людей — молодежь потянулась туда из пивбаров и подъездов, добавил политик. Потенциал региона можно раскрывать и через киноиндустрию, признал глава субъекта, упомянув фильм Андрея Звягинцева «Лефиафан», съемки которого проходили в Мурманской области.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поделился опытом своего региона в развитии креативных пространств и рассказал про «омоложение» штата регионального Фонда капитального ремонта (специализированная НКО, созданная на основании распоряжения правительства области).

— Мы сделали ставку на креативный менеджмент. Поставили ребят не из отрасли во главе фонда капремонта, и они презрели старые правила, переписали их. Потому что раньше развитию ремонта мешало огромное количество старых документов, — рассказал Алиханов. — Также фонд занимается оцифровкой всего Калининграда и созданием 3D-модели города, что необходимо для дальнейшего планирования городской среды.

Для Калининграда, где 70% жилья — это старый немецкий фонд, важным решением местных властей стала программа по реконструкции и восстановлению дверей этих домов, которые после ремонта становятся визитными карточками города и местами для фотосессий.

Вице-премьер пермского правительства Алексей Черников напомнил, что, помимо собственно жилья и городской инфраструктуры, на качество жизни влияет и присутствие в регионе музыкальных и перформативных фестивалей, а также гастрономический туризм. «Пермские посикунчики с пистиками — название интересное — должны быть известны как минимум в Российской Федерации», — резюмировал Черников.