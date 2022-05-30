«Мы хотим подготовить креативный бизнес Москвы к новым реалиям»

Сегодня, когда многие зарубежные игроки уходят с креативного рынка России, у отечественных брендов появляется больше возможностей для расширения своей деятельности. Найти и эффективно использовать их помогает Агентство креативных индустрий, созданное два года назад при департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Его руководитель Гюльнара Агамова рассказала «Известиям», какие творческие индустрии сейчас наиболее перспективны, почему выгодно выводить бизнес из тени и чему научат креативных предпринимателей в новой школе интеллектуального права «Креатус».

― В последние годы государство уделяло креативным индустриям особое внимание, видя в них «новую нефть», новый импульс для развития экономики. Мы привыкли, что Москва задает тренды в бизнесе, социальных проектах, инфраструктурных городских решениях. А как в столице обстоят дела с креативным предпринимательством?

― Москва ― креативная столица России. Каждый десятый субъект в предпринимательства в городе занят в креативной индустрии.

Российская столица — это центр притяжения для отечественных и зарубежных брендов. Она занимает первое место среди регионов РФ по уровню развития креативного капитала. Город делает ставку на диверсификацию креативных индустрий, не ограничиваясь одним сектором .

Наша задача ― увеличить количество креативных предпринимателей и научить их эффективно заниматься бизнесом в той сфере деятельности, в которой они эксперты, зарабатывать на своем творчестве.

Есть уникальные столичные проекты, например Created in Moscow, бесплатная программа для творческих предпринимателей, которая помогает им совершенствовать свой продукт, подбирать специалистов в команду и выходить на новый уровень. В 2021 году мы впервые делали свою секцию на blazar ― ярмарке молодого современного искусства, где выставлялись работы художников до 35 лет, и больше половины из них было продано.

Кроме того, город участвует в проведении крупнейших индустриальных мероприятий федерального уровня ― «Российская креативная неделя» этим летом пройдет в Парке Горького уже в третий раз. В прошлом году в Москве состоялась и первая церемония вручения премии Russian Creative Awards, которая отметила главные достижения в российском креативном секторе. Москва в прошлом году стала первым городом в нашей стране, который стал лауреатом в номинации «Креативный регион года».

― Какие направления работы для агентства приоритетны?

― Агентство креативных индустрий комплексно подходит к вопросу поддержки творческого бизнеса.

Самое важное, что при разработке направлений деятельности АКИ учитывали запросы индустрии. Идет непрерывная коммуникация с индустриями, наш экспертный совет выступает фильтром, профессионально оценивающим проводимые мероприятия.

Первое ― продвижение столичных брендов, о которых зачастую мало известно в Москве и других городах России. Наша задача ― сделать так, чтобы московских дизайнеров, художников, декораторов и других креаторов знали в лицо, а представители промышленного сектора привлекали их для совместных проектов и коллабораций.

Второе ― развитие инфраструктуры. У творческих предпринимателей должно быть место, где они смогут работать, общаться с аудиторией, экспертами, обмениваться опытом с коллегами и проводить мероприятия, представить свои работы. Совсем недавно вышло новое постановление правительства, благодаря которому у многих столичных локаций есть шанс получить статус креативного кластера или креативного пространства и реальную поддержку властей.

Третье, не менее важное направление, ― образование. На обучающие программы в креативной среде есть большой спрос, представителям индустрии необходимы новые бизнес-компетенции, чтобы творчество могло приносить им доход.

И четвертое ― финансовая поддержка креативного предпринимательства, гранты, которые мы разрабатываем для участников креативной индустрии. В прошлом году АКИ выделило два гранта анимационной индустрии, мы поддержали как коммерческую, так и авторскую анимацию. Сейчас продумываем варианты поддержки других сфер творческого бизнеса.

― Вы сотрудничаете только с теми, кто оформляет свою деятельность официально?

― Да, для нас очень важно выводить креативный бизнес в правовое поле. Наши меры поддержки предусмотрены только для предпринимателей ― самозанятых, ИП или ООО. Ты выходишь из тени и получаешь бонусы за это. Мы хотим показать, что сейчас выгоднее работать вбелую. Чтобы этот переход был легче и удобнее, мы открыли на «Винзаводе» центр услуг для представителей креативного бизнеса: специалисты проконсультируют их по всем вопросам ― как открыть бизнес, какие документы для этого нужны, какой налоговый режим удобнее выбрать, на какие гранты и субсидии можно рассчитывать.

― Тем более что люди творческих профессий не всегда хорошо ориентируются в юридических и финансовых вопросах...

― Совершенно верно. Многие не просто боятся открывать бизнес, но иногда и не понимают, что создают реальный продукт, который стоит денег. Именно этому мы постараемся их научить в новой бесплатной школе интеллектуального права «Креатус», которую мы организовали совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. До конца года планируем провести три потока более чем для 300 креативных предпринимателей города Москвы. Ее программа посвящена интеллектуальной собственности, тому, как создавать и охранять ее, как работает правовое регулирование в различных креативных индустриях, какими вообще могут быть результаты интеллектуальной деятельности ― от создания презентации до проектирования «умного» дома, как и где их можно регистрировать и продавать.

Кроме того, мы хотели бы, чтобы школа стала местом встречи представителей креативных профессий, чтобы в процессе обучения появлялись новые творческие союзы и коллаборации. Когда на стыке двух индустрий рождается нечто новое, это сразу привлекает внимание и повышает конкурентоспособность брендов. Наш акселератор креативных индустрий в прошлом году это доказал: именно такие совместные проекты выходили в топ популярности по Москве.

Пройдя курс в «Креатусе», слушатели получат удостоверение о повышении квалификации. Мы хотим подготовить творческий бизнес к изменениям, к жизни в новых реалиях. Хотим добиться роста креативной экономики за счет развития компетентных специалистов, которые будут способны вести успешный бизнес, защищать свой продукт от пиратства и плагиата.

― Какие креативные индустрии, по-вашему, наиболее перспективны в новых российских реалиях?