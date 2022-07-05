Уже не «Одна»: «Главная роль» стала лучшей новинкой кинопроката

Драма Дмитрия Суворова «Одна» возглавляет список самых кассовых релизов четвертые выходные подряд, преодолев рубеж в 200 млн рублей и демонстрируя самую высокую наработку за сеанс — 13–16 зрителей. Сатирическая комедия «Главная роль» знаменитого аргентинского режиссерского тандема заняла четвертую строчку бокс-офиса. Лучший результат среди хорроров показала четвертая часть франшизы Люка Бессона «Проклятие Артура» — ужастик замкнул пятерку лидеров, собрав 10 млн рублей.

Это не главное!

Вопреки ожиданиям прокатчиков, надеявшимся, что премьеры нынешнего уикенда потеснят безоговорочного лидера российского бокс-офиса, — драма выживания «Одна», рассказывающая о скитаниях в тайге единственного выжившего после авиакатастрофы человека Ларисы Савицкой, по-прежнему лидирует в отечественном прокате. «Урожай» минувшей четырехдневки — 18 млн рублей, общие сборы перевалили за 200 млн рублей. Кроме того, лента Дмитрия Суворова показывает самую высокую наработку по числу зрителей — 13–16 человек за сеанс.

Самая яркая новинка уикенда — трагифарс знаменитого аргентинского режиссерского тандема Гастона Дюпра и Мариано Кона «Главная роль» с Антонио Бандерасом, Пенелопой Крус и любимцем авторов Оскаром Мартинесом в роли «глубокого театрального актера», приверженца системы Станиславского Ивана, по данным ЕАИС, вышла лишь на четвертую позицию рейтинга самых кассовых новинок и принесла всего 10,5 млн рублей.

Как рассказала «Известиям» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, «Главная роль», несмотря на мощный актерский и режиссерский состав, представляет собой довольно нишевую историю «кино о кино».

— Эта тема понятна и интересна не самой большой аудитории, что в целом не помешало фильму стартовать лучше остальных новинок, — заверила спикер.

Как отмечают аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика», «Главная роль» не слишком впечатляюще показала себя на предпродажах, продемонстрировав результат в 512,2 тыс. рублей. Это меньше показателей предшествующего проекта с участием Пенелопы Крус — драмы Педро Альмодовара «Параллельные матери» (923,8 тыс. рублей, стартовые сборы — 6,2 млн), но в то же время трагифарс Дюпра и Кона заметно опередил другие арт-мейнстримные релизы: «Прекрасную эпоху» (156,4 тыс. рублей, стартовые сборы — 4,69 млн) и «Эскобара» (58,8 тыс. рублей, стартовые сборы — 17,7 млн).

Артур, Бессон и ведьма Моника Беллуччи

Строчкой ниже «Главной роли» почти с идентичным результатом расположился также довольно ожидаемый французский хоррор, четвертая часть франшизы Люка Бессона «Проклятие Артура». Лента Бартелеми Гроссманна и спин-офф оригинальной трилогии, рассказывающей о подростке Алексе, фанате саги Люка Бессона об Артуре и минипутах, замкнула пятерку лидеров с кассой в 10 млн рублей.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», проект «Централ Партнершип» «Проклятие Артура» сработал неплохо, по сути возглавив парад хорроров, заявленный на минувшие выходные. Фильм значительно обошел новый релиз «Экспоненты» «Паранормальные явления. Медиум» (десятая строчка, 5 млн рублей) и казахский фильм ужасов «Черная гора», не вошедший в топ-10.

По определению президента «КАРО» Ольги Зиняковой, «Проклятие Артура» — это «настоящий хоррор со своей метавселенной».

— Фильм не совсем типичен для франшизы Люка Бессона об Артуре и минипутах, так как нацелен не на семейную, а на взрослую аудиторию. Судя по результатам сборов, своего зрителя в России фильм нашел, даже учитывая трансформацию проекта в более высокую возрастную категорию, — добавила собеседница «Известий».

Семейный проект «Школа волшебства» с Моникой Беллуччи в роли ведьмы заработал за четыре дня проката немногим более 8 млн рублей, что позволило ему подняться на шестое место российского бокс-офиса.

— Семейное фэнтези с Моникой Беллуччи показало не самый высокий результат, но лучшую заполняемость зала по сравнению с другими новинками этого уикенда. «Школе волшебства» не хватило именно маркетинга, чтобы дойти до семейной аудитории, — считает Ольга Зинякова.

Не слишком хороший старт показала отечественная комедия «Развод». История о ссорах в молодой семье и неликвидной квартире в ипотеку вышла только на девятую строчку рейтинга с кассой в 6 млн. По мнению президента «КАРО», «Развод» не смог выдержать конкуренцию среди других российских комедий с хорошим «сарафаном», к каким относятся «Дикая» и «Молодой человек».

В грядущий уикенд прокатчики делают ставки на премьеру комедии «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли и надеются, что эта новинка наконец прервет лидерство фильма «Одна». Также среди интересных релизов — подростковая мелодрама «Первая любовь», анимационная лента для всей семьи «Побег из космоса». Любителям жанра ужасов стоит обратить внимание на испанский нуарный триллер «Венецияфрения» и американский хоррор «Обряд».