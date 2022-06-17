Будет нам муза: байопик о Джейн Биркин и таежный боевик

Среди свежих экранных хитов — легендарный кинопортрет иконы и музы Джейн Биркин глазами «бабушки французской новой волны» Аньес Варда и пронзительная социальная драма бельгийки Лауры Вандел «Невидимый мир», посвященная тематике школьной травли и отмеченная рядом заметных кинопремий и номинаций. Любителей экшена заинтересует вдохновленная советскими вестернами якутская лента «Холодное золото», поклонников артовых визуальных пиршеств – кинорефлексия «Реки» под фуги Баха и Radiohead.

«Джейн Б. глазами Аньес В.»

Режиссер: Аньес Варда. В ролях: Джейн Биркин, Серж Генсбур, Шарлотта Генсбур, Жан-Пьер Лео, Филипп Леотар.

18+

Впервые в российском прокате — культовый фильм-портрет иконической Джейн Биркин, снятый Аньес Варда, «бабушкой французской новой волны», обладательницей всех статусных кинонаград от Каннской Пальмовой ветви до «Сезара» и «Оскара». Предвосхитившая и задавшая тон всему течению — от Годара до Трюффо, Варда создала крайне нетипичный байопик, в котором знаменитая певица и актриса не просто делится этапами биографии и творческого пути, а проживает на экране все важные для нее смыслы и вымыслы.

Длинноногая, с огромными глазами андрогинная студентка-бунтарка, тающая в любовной муке покорная возлюбленная, женщина-вамп, женщина-муза, женщина-мать, женщина-рассчетливая мегера и даже женщина-ребенок, беспомощно хлопающая редеющими ресницами на пороге пугающе круглого юбилея. Неслучайно, что история съемок началась с письма, которое Джейн Биркин отправила режиссеру после просмотра фильма «Без крыши, вне закона». Оно было написано на эмоциях, получилось неразборчивым и требовало разъяснеий. Варда предложила Биркин встретиться и обсудить все вживую. Во время беседы певица поделилась с Аньес тревогами по поводу грядущего сорокалетия. Варда в ответ, предложила Джейн сделать портрет, ведь это — «идеальное время и чудесный возраст». Тогда же и была задумана уникальная концепция, нарушающая все каноны фильмов-биографий: сцены из никогда не существовавших картин перемежаются даже не нарезками из интервью, а раздумьями, эмоциями, внезапными признаниями, воспоминаниями, восторгами и минутами слабости.

Примечательны и закадровые диалоги Джейн и Аньес:

— Тебя открыли мужчины, тебе идеально подходит роль романтической музы. Говорят, что музы бессмертны, но могут умереть со скуки — погасшие, неопрятные и неухоженные. Они больше не следят за собой, грызут ногти, но делают свою работу.

— Я потратила молодость, вдохновляя своего поэта, превращая в стихи каждую его слезинку, а он посмел умереть молодым.

— Чего бы ты хотела?

— Я бы хотела набить ему морду!

В кадре сорокалетняя Джейн Биркин в античной тоге и бурно-цветущим венке на спутанных, отливающих мастикой волосах у старинного надгробия.

Любопытен и тот факт, что эта лента-посвящение, лента-любование безумно раздражала юную Шарлотту Генсбур. Спустя более чем тридцать лет она снимет свой собственный портрет матери «Джейн глазами Шарлотты», переосмыслив название культового байопика Варда.

«Реки»

Режиссеры: Дженнифер Пидом, Джозеф Ницети. Закадровый текст Уиллем Дефо, Сергей Бурунов

6+

Завораживающая киноодиссея, путешествие по рекам сквозь время и пространство, и ода во славу источника жизни — воды: эко-послание человечеству, коллекция редчайших кадров из экзотических точек планеты в сопровождении классической музыки от Баха и Вивальди до Radiohead. Как рассказывает автор, австралийский режиссер-документалист Дженнифер Пидд, эта лента — «глубокая кинематографическая и музыкальная рефлексия на тему того, какой вклад реки внесли не только в формирование ландшафтов планеты, но и в существование человечества».

Ракурс, взятый с высоты птичьего полета, подчеркивает масштаб: свидетели зарождения и гибели цивилизаций, привычные к поклонению и попыткам укротить. Человеческие триумфы сменяются катастрофами, все течет, все изменяется, остаются только реки. В оригинальной версии фильма звучит голос Уиллема Дефо, звезды фильмов Ларса фон Триера, в русской — Сергея Бурунова, озвучивавшего многих голливудских звезд — Леонардо ДиКаприо, Джонни Деппа, Мэтью Макконахи.

О работе над фильмом рассказывает Уиллем Дефо: «Я старался создавать звуки, которые перешептываются с изображением, задают вопросы и делятся объективными наблюдениями <…> Джен (Дженнифер Пидом) направляла меня в разных тональных режимах, пытаясь либо поддержать образы, либо работать против них. В некоторых случаях мы записывали звуки дикой природы, а в других — рисовали изображение с помощью слов».

«Невидимый мир»

Режиссер: Лаура Вандел. В ролях: Майя Вандербек, Гюнтер Доре, Лена Жерар Восс, Саймон Кодру, Карим Леклу

16+

Полнометражный дебют бельгийки Лауры Вандел, посвященный одной из самых травматичных и табуированных тем — школьной травле, отмечен рядом значимых наград и номинаций: это шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм», приз «Фипресси» Канн и номинации Европейской киноакадемии и фестиваля в Сан-Себастьяне.

Оригинальное название ленты Un Monde — «мир», а международное — Playground — возвращающее действие в коридоры школы и ее игровых площадок. В центре сюжета — дети из небогатой семьи переселенцев: подросток по имени Абель и его младшая сестра Нора, проживающие в новой школе опыт, сопоставимый с тюрьмой или концлагерем. Абеля жестоко унижают и избивают, он скрывает это от взрослых, молчит и Нора, оцепеневшая от ужаса.

Режиссер и сценарист Лаура Вандел признается, что хотела сделать акцент даже не на самом факте травли — всем известно, что она есть, а на особенностях детской психологии, позволяющих все это скрывать. О стыде, страхе и лабильности.

«Школа –— это четкая социальная машина, в которой всё может происходит очень быстро и одновременно, резко сменяя составляющие. Поэтому часто страдания отдельных детей и подростков могут просто оказаться незамеченными», — комментирует Лаура Вандел.

По признанию автора, работа над фильмом оказалась очень трудоемкой. На сценарий ушло около пяти лет, поскольку в процессе работы пришлось проштудировать множество работ по детской психологии и провести десятки интервью с учителями, учениками и родителями. Особого подхода потребовала и работа с юными актерами — ведь им предстояло все это прочувствовать, но не срифмовать с самими собой. Именно поэтому детям предложили сделать куклы своих персонажей, а каждую сцену нарисовать в блокнотике так, как они ее видят. Вандел не боялась менять реплики по совету детей — в фильме в основном звучат их собственные диалоги: «Мы не давали детям сценария. Мне было очень важно, чтобы их речь не превращалась во взрослый диалог, вложенный в детские уста».

«Холодное золото»

Режиссер: Петр Хики. В ролях: Аскалон Павлов, Петр Баснаев, Иван Константинов, Дмитрий Хоютанов, Вячеслав Шатненко, Яков Шамшин, Вячеслав Югов, Федот Львов, Нюргуяна Шадрина

16+

Сценарий драмы Петра Хикки базируется на реальных событиях 1942 года. Пока все силы страны были брошены на борьбу с фашистской Германией, в южной части Якутии орудовали банды, грабящие золотые прииски. Самая крупная из них — неуловимая и жестокая банда Попова, которая собирала награбленное золото для организации военного переворота на дальнем Востоке. По их следам в заснеженную бескрайнюю тайгу отправляется небольшой отряд НКВД под руководством старшего лейтенанта Карасева.

Как рассказывает режиссер, на фильм его вдохновили советские вестерны.

— Мы шерстили интернет и нашли статью про банду Павлова. Думали, как будем снимать, как будут выглядеть перестрелки, как сделать костюмы. Долгое время это все оставалось на стадии задумки, — вспоминает Петр Хики.

Сценарист Любовь Борисова дополняет, что некоторые эпизоды были воссозданы почти документально. Такова, например, сцена ограбления прииска Хатырхай.

— Осада длилась очень долго и нам пришлось ускорить события. Люди в конторе успели сделать в стене бойницы, разобрать трубу печи, чтобы отстреливаться от бандитов, — уточнила автор сценария.

Как и положено по закону жанра вестерна, в этой ленте все герои — или яркие личности, или самобытные типажи, как бандиты, так и милиционеры.