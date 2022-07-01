Главная боль: боксер, колдунья и режиссер на грани нервного срыва

Новая неделя обнадеживает прокатчиков. Самые большие ожидания связаны с новинкой от ироничного и философичного аргентинского режиссерского дуэта Гастона Дюпра и Мариано Конна — трагифарс «Главная роль» с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус обещает спасти перебивающийся комедиями и экшенами кинопрокат и даже потеснить неизменного лидера четырех последних уикендов, драму выживания «Одна» с монблана российского бокс-офиса. Привлечь зрителей в кинотеатры обещают и спортивный байопик «Боец: Король ринга» с Расселом Кроу, а также семейный фэнтези-релиз «Школа волшебства» с Моникой Беллуччи в треугольной шляпе доброй колдуньи.

«Главная роль»

Режиссеры: Гастон Дюпра и Мариано Кон. В ролях: Антонио Бандерас, Пенелопа Крус, Оскар Мартинес, Хосе Луис Гомес, Маноло Соло.

16+

Формально лента Гастона Дюпра и Мариано Кона продолжает ряд их же остроумных пародий на «священных чудовищ» и прочих представителей творческих профессий. Однако если история мающегося смутной, но неотступной непереносимостью пошлости этого мира нобелевского лауреата, писателя Даниэля Мантовани в «Почетном гражданине» скорее мелодраматична, а экспрессивная одиссея буэнос-айресовского старого маргинала, художника-нонконформиста Ренцо Нерви в картине «Шедевр» оборачивается притчей о цене успеха в искусстве, то «Главная роль» (оригинальное название «Основной конкурс») — это именно сатира, причем в ее самом бескомпромиссном изводе — энтомологическом.

Объектом наблюдения становится мир современного кинопроизводства со всей его амбициозностью, базарностью, мелочностью, тщеславием, завистью и любовью к жесту. В центре сюжета даже не съемки, а репетиции. На средства пожилого миллионера Умберто Суареса (Хосе Луис Гомес), решившего увековечить себя в искусстве, экранизируется нашумевший роман. В режиссерском кресле — востребованная постановщица авторского кино, хамоватая и понтовая Лола (Пенелопа Крус в «креативных» расшитых золотом султанках и со всклокоченной гривой). В главных ролях — ненавидящие друг друга селебрити: кумир миллионов, стареющий плейбой Феникс Риверо (Антонио Бандерас) и глубокий театральный актер, приверженец системы Станиславского Иван Торрес (Оскар Мартинес).

Партнеры отчаянно ссорятся, Лола, как и положено прогрессивной, творческой женщине в мужской профессии, опекает, учит, лечит и абьюзит, «не теряя лица», а точнее сказать, с самого начала корчит брезгливо-устало-всезнающее выражение, всплескивает ручками и повторяет: «Как вы мне надоели!» Шикарен Бандерас, с упоенностью заложника амплуа героя играющий самовлюбленного кретина — тут он, конечно, не одинок: вспомним Джорджа Клуни в «Да здравствует Цезарь!» и Брэда Питта в роли дебильного фитнес-инструктора в «После прочтения сжечь». Прекрасен Мартинес, особенно в сцене, где он, расположившись в своем люксе перед зеркалом с электрическим чайником в руках вместо заветной статуэтки, репетирует лауреатскую речь: «Я не верю в искусство как в спектакль и тем более в искусство как успех. Если искусство — соревнование, как в спорте, то, думаю, это ужасно. Зачем я тогда пришел? Я пришел, чтобы официально заявить о своем отказе от награды».

«Боец: Король ринга»

Режиссер: Дэниэл Грэм. В ролях: Мэтт Хукингс, Рассел Кроу, Рэй Уинстон, Мартон Чокаш, Джоди Мэй, Джулиан Гловер

16+

Неторопливый, предсказуемый, местами взбудораженный, местами патетичный, в общем, сделанный по всем канонам жанра спортивный байопик — типичный «проект страсти» в сеттинге, напоминающем о «Бандах Нью-Йорка». Главная звезда ленты Рассел Кроу, запомнившийся пронзительным образом «мученика ринга», боксера времен Великой депрессии Джеймса Брэддока в «Нокдауне» Рона Ховарда — уже не герой, а наставник. Он играет постаревшего силача, легенду уличных боев Джека Слэка, чей зенит славы пришелся на 1750-е, разъясняет бойцовские истины и рехтует характер у подающего надежды внука, будущей знаменитости, звезды ярмарок и чемпионатов Англии Джема Белчера, известного как Наполеон Ринга» и Черный Бриллиант.

Белчер считался одним из самых азартных и изящных бойцов, а о его скорости и реакции ходили легенды: «Вы слышали его удары, вы их не видели». Одержавший множество побед и потерявший глаз в результате несчастного случая за пределами ринга, здесь он показан героем чувствительного романа. Петушиные бои, нравы подворотен, циничные дельцы, изнуренные трудом женщины из низов и надмирно-благостные аристократы, надежды, страсти и гибельный драйв красивого «простого» человека, решившего вырваться из грязи и поставившего всё на кон.

«Школа волшебства»

Режиссер: Паола Ранди. В ролях: Моника Беллуччи, Зои Массенти, Фабио де Луиджи, Алессандро Абер, Коррадо Гуццанти, Джульетта Ребеджьяни.

6+

Семейная приключенческая фэнтези-комедия с Моникой Беллуччи в роли доброй ведьмы, спасающей и обучающей юные дарования, — приквел комедийного блокбастера «Колдунья приходит ночью», главная героиня которого, обычная учительница начальной школы, с наступлением темноты превращается в Бефану, итальянскую рождественскую колдунью, приносящую детям подарки.

Рулевым проекта стала актриса и начинающий режиссер Паола Ранди, снявшая популярный сериал «Черная луна». Сюжетные перипетии придумывали опытные сценаристы Никола Гуальяноне и Менотти, не первый раз работающие в тандеме («Благословенное безумие», «Однажды в Риме»).

— Мы все в детстве были влюблены в Бефану, и в этом фильме мы хотели, чтобы она стала этакой итальянской супергероиней, — рассказывает Паола Ранди.

Сценаристы отмечают, что не хотели особо привязываться к первой картине, которая к тому же не снискала большого успеха в прокате. В первую очередь «Школа волшебства» — это перерождение, путь становления и взросления.

— Мы начали с воровки, которая думает только о себе, но потом у нее получается измениться. Тема, которая нас завораживала, — это дихотомия между эгоизмом и альтруизмом. Так родилась история нашей Паолы, которая благодаря заботе и поддержке из непослушной хулиганки превращается в Бефану, какой ее все знают в Италии, — рассказал один из авторов сценария Никола Гуальяноне.

«Ускользающая красота»

Режиссер: Бернардо Бертолуччи. В ролях: Лив Тайлер, Джереми Айронс, Рейчел Вайс, Жан Маре, Карло Чекки, Шинед Кьюсак, Донал МакКанн.

16+

В повторном прокате изысканная мелодрама о взрослении от культового мастера психологизма и эротизма Бернардо Бертолуччи («Последнее танго в Париже», «Мечтатели», «Маленький Будда»). Номинированный на «Золотую пальмовую ветвь» фильм открыл 18-летнюю Лив Тайлер — это была ее первая большая роль в полном метре.

Прекрасная юная американка после самоубийства матери, известной поэтессы и топ-модели, отправляется в Италию. Ей предстоит провести лето на вилле давних друзей семьи, найти своего отца и — потерять девственность. Но есть еще один, быть может, главный мотив этой поездки: стремление найти разгадку непонятной записи в оставленном матерью дневнике.

Бертолуччи назвал «Ускользающую красоту» «путешествием внутрь самого себя». Это был первый фильм, снятый режиссером на родине после 15 лет отсутствия. В 80-е, после разочарования в Италии и шквала критики в свой адрес, Бертолуччи уехал в Лондон. В поисках «новой духовности» путешествовал по Ближнему и Дальнему Востоку, где снял свою «ориентальную трилогию» — «Последний император», «Под покровом небес» и «Маленький Будда».

Бертолуччи известен как последователь фрейдизма, что отражено в замысле картины — взросление, инициация через потерю девственности. Примечательной деталью становится то, что в качестве матери Люси на старых фотографиях изображена сама Лив Тайлер. Этот небольшой факт подчеркивает, что Люси идентифицирует себя с матерью и, возможно, неосознанно желает пройти по ее пути. Во многом по этой причине она начинает испытывать странное влечение к человеку, в котором пытается разглядеть своего отца. Нельзя не провести параллель и с «Лолитой» Набокова. Хотя героиня Бертолуччи уже достигла совершеннолетия, все ее гипотетические отцы напоминают Гумберта Гумберта. Действие фильма происходит в одной из любимых локаций Бертолуччи — Тоскане.