Главный брат: умер Валерий Гаркалин

Есть актеры, чье великое мастерство скрадывается народной к ним любовью — они сливаются со своими персонажами, растворяются в них. Это может стать трагедией для артиста, а может лишь подкрепить его внутреннюю энергию, дать толчок к новым достижениям. К последней категории относился и Валерий Гаркалин, для миллионов — незабываемый Кроликов/Шниперсон/Алмазов/Кроликоу из «Ширли-Мырли» Владимира Меньшова, для избранных ценителей — большой, многогранный театральный актер. Увы, сегодня Валерия Гаркалина не стало — «Известия» вспоминают замечательного русского актера.

Мы все до последней минуты надеялись на лучшее, не верили слухам о том, что здоровье народного — пожалуй, с большой буквы Народного — артиста России окончательно сдалось перед грозной болезнью. К сожалению, худший сценарий всё же сбылся — после тяжелых недель в коме Валерий Гаркалин умер от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Для миллионов его поклонников по всей России — и, в общем говоря, по всему миру, куда только занесла судьба выходцев с бывшей одной шестой части суши — сегодня поистине черный день.

Леонид Белозорович, актер, режиссер: Мне сейчас очень трудно говорить, потому что не просто работали вместе: мы были хорошими друзьями, я любил этого человека. Для меня это большой удар. И — нет слов, ничего больше не могу сказать

Главный брат Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии «Ширли-Мырли» режиссера Владимира Меньшова Фото: РИА Новости/Галина Кмит

Удивительным образом Гаркалин, воплотив больше четверти века назад на экране ироничный образ многоликого «братца Кроликова», зеркального близнеца вуди-алленовского Зелига, сумел создать в общественном создании новый архетип русского человека. Неважно, и где обретающегося, неважно, чем занимающегося, неважно даже, если он вдруг оказывается евреем или африканцем, — так уж случилось после крушения привычной, не очень комфортной, но по-своему уютной старой страны по всему огромному миру. «Мы не в изгнании, мы в послании», — говорили о себе эмигранты первой волны. Герой Гаркалина в «Ширли-Мырли» стал символом «вселенского», наднационального россиянина, не изгнанного, но рассеянного — по России, по всей бывшей Стране Советов, по всему миру.

Конечно, в успехе «Ширли-Мырли» огромную роль сыграл талант режиссера и сценариста Владимира Меньшова. Однако ж представить себе кого-то другого вместо Гаркалина в главной роли практически невозможно — настолько идеально актер «вписался» во всех четырех главных героев. Кинороман Меньшова, задуманный как фарс, обернулся в результате едва ли не главным фильмом 1990-х, ироничным взглядом на постсоветскую историю страны и даже, без преувеличения, на судьбу всего мира. «Проникновенье наше по планете» с тех пор стало заметным не только вдалеке: выходцы из СССР возглавляют гигантские транснациональные корпорации, читают лекции в университетах на самых дальних окраинах ойкумены, просто живут в местах, о которых когда-то не упоминалось даже в передаче Сенкевича. Гаркалину удалось показать этот исход, почти библейских масштабов, с удивительной точностью и лаконичностью.

Алена Хмельницкая, актриса театра и кино: Я просто в шоке, не знаю, что и сказать. Мы с ним играли в спектаклях и кино, и много играли. Я в большом потрясении. Огромное горе, и слов нет

Главный брат Сергей Фролов и Валерий Гаркалин в спектакле «Лес» Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova

В общем-то, судьба словно готовила его и к той, ставшей главной, роли — и в целом к званию Народного. Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве в семье заведующего гаражом и кассирши в столовой. К театру или кинематографу семья никак не относилась. Более того, несмотря на всю тягу юного Валеры к сцене, по настоянию отца после окончания школы он поработал слесарем — чтобы на своей шкуре познать, «почем она, копеечка». Отслужив в армии, уже самостоятельный Гаркалин всё же твердо вступил на избранный путь — сдал документы в Гнесинку и успешно прошел на факультет кукольного искусства. После выпуска в 1978 году с друзьями основал театр «Люди и куклы», в начале 1980-х гремевший по всей стране, — без участия их марионеток обходилась редкая юмористическая программа на советском ТВ. Неудивительно, что спустя какое-то время Гаркалина пригласил к себе сам Сергей Образцов, в театре которого актер прослужил несколько лет.

Всё же ему было тесно «в тени» кукол — и в 1988 году Гаркалин получает второе артистическое образование, окончив факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа. В том же году он становится актером Театра эстрады, где ему суждено было сыграть немало блестящих ролей, лучшей из которых знатоки признают роль Петруччо в шекспировском «Укрощении строптивой», поставленном Валентином Плучеком в 1994 году.

Борис Смолкин, заслуженный артист РФ: Мне в половине восьмого утра написали, что Валера умер, и я до сих пор не могу прийти в себя. В последний раз мы с ним вместе выступали на дне рождения Зощенко в Сестрорецке, в августе. И все было нормально, мы вместе выступили, вместе обедали, ужинали, Валера был в добром здравии. Ужасно! Все слова соболезнования, сочувствия дочке и всем близким, друзьям

Главный брат Валерий Гаркалин в криминальной драме «Каталы» Фото: Роскино

Но еще до признания театралами он познал грандиозный успех в кино. Первая же роль, профессионального картежника Грека в криминальной драме «Каталы» (1989) Сергея Бодрова-старшего и Александра Буравского, сделала его знаменитым на всю страну. Но вскоре этой страны не стала — а с ней и кинопроката. Слава, казалось, испарилась — вслед за уходившим духом времени, пресловутым «ветром перемен». Гаркалин продолжил работать на театральной сцене, снимаясь и в кино — не в главных ролях и в полузабытых ныне фильмах. Но в 1995-м он вновь проснулся знаменитым — сперва на всю Россию, а по мере того, как видеокассеты с фильмом Меньшова расходились по диаспоре, и на весь свежесозданный «русский мир». На следующий год он — уже в статусе суперзвезды — участвовал в новогоднем шоу «Старые песни о главном»; в те времена такое приглашение свидетельствовало о непререкаемом статусе артиста.

Юрий Васильев, народный артист России, профессор ГИТИСа: Хорошо помню, как Валера пришёл в Театр Сатиры. Валентину Плучеку Валера очень по душе пришёлся. Плучек вообще влюблялся в актеров. Валера сыграл у него Петруччио в «Укрощении строптивой». Очень ярким, необычным получился образ. Потом Плучек поставил второй вариант «Трехгрошевой оперы», я играл Мекки Ножа, а о Валера -Пичема. Помню и его Хлестакова, такого же нестандартного, как и все другие его роли. Думаю, что он мейерхольдовскоого плана был артист. Мы с ним преподавали на одном факультете в ГИТИСе. Его очень любили студенты. В нем была бездна юмора, и он всегда очень громко, заразительно смеялся. Слышишь смех — значит, там Гаркалин. Последний раз мы с ним встречались тоже в ГИТИСе, в сентябре. Был, как всегда, жизнерадостный — шутки, прибаутки...

Впрочем, лучшим свидетельством его истинной «звездности» была всенародная, искренняя любовь — и та скромность, что присуща бывает лишь действительно большим артистам. «Публичность — часть профессии. Но я к ней пришел не сразу. Быть публичным противоестественно для человека, он по природе скромен», — говорил Гаркалин в одном из последних интервью. Он всегда сохранял это чувство меры, чувство собственного достоинства — и именно благодаря ему сохранял зрительскую любовь, несмотря ни на какие капризы моды и повороты культурной повестки.

Валерий Баринов, актер, народный артист России:: Это был уникальный артист, с колоссальным диапазоном. Он везде был безупречен и ярок — в трагедии, драме и комедии. Человек был на редкость добрый, светлый, это редко встречается среди актеров. Разный бывает народ. А он — всегда излучал доброжелательность и радость. Я его запомню таким. Я с ним много общался, можно сказать, дружил, поэтому для меня это большая личная потеря. Сейчас у меня в памяти мелькает, как пленка, череда воспоминаний, связанных с ним. Помню одну прогулку в Петербурге. Мы были на каком-то фестивале, была еще жива жена Валерия Катя. Мы шли от Спаса-на-крови. Был солнечный, яркий, прекрасный день. Катя подбежала к киоску какому-то, что-то купила и говорит: это тебе от нас. Это была подставочка для использованных чайных пакетиков, очень красивая. Почему-то в этот момент было необычайно радостно, у нас было замечательное настроение. Вот такой эпизод я вспоминаю сейчас, хотя столько у нас всего было — а вот именно это сейчас перед глазами стоит