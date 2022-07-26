Собачье дело: прокат возглавил мультфильм «Пес-самурай и город кошек»

«Серебряным призером» выходных по кассовым сборам в кинотеатрах стал австралийский ужастик «Открытое море. Монстр глубины», он добавил в копилку 14,7 млн рублей. Второй лучший старт среди новинок у атмосферного хоррора Генри Бедуэлла «Кукла» — он занял четвертую строчку рейтинга самых востребованных новинок уикенда, по данным ЕАИС, и принес 13, 8 млн рублей. Общие сборы синема показали за уикенд прирост на 7%.

Наконец-то котики!

Вторые выходные подряд отечественный прокат возглавляют зарубежные новинки — на этот раз, как и предсказывали прокатчики, лучшим релизом недели стал мультфильм от создателей «Короля Льва», «Стюарта Литтла» и «Мадагаскар» — режиссеров Роба Минкоффа и Марка Коэтсера «Пес-самурай и город кошек». Анимационная лента, миксующая классические саги о японских войнах со спагетти-вестернами, собрала в прокате 38,6 млн рублей. По предварительным данным Comscore, кошачья-собачья история заработала 8,3 млн рублей уже в день премьеры, так что результат прокатной четырехдневки вполне закономерный.

Как отмечают аналитики «Бюллетени кинопрокатчика», «Пес-самурай» вполне может побороться на старте с показателями проекта «Щенячий патруль в кино»(55,6 млн рублей), несмотря на то что сам по себе — не часть узнаваемой франшизы.

По мнению президента сети «КАРО» Ольги Зиняковой, «Пес-самурай» — еще один пример того, что семейный контент стал флагманом кинопоказа последних месяцев.

— Это редкая для наших мест и времени голливудская новинка известных и уже зарекомендовавших себя продюсеров и мультипликаторов. Это высококлассная анимация, на которую ожидаемо пришел зритель, — отметила Ольга Зинякова в беседе с «Известиями». Она выразила надежду, что лента пополнит список холдоверов следующих недель.

Куколка моя...

Второй лучший старт среди новинок продемонстрировал выполненный стилистике 1980-х мексиканский ужастик «Кукла» режиссера Генри Бедуэлла, автора триллера «Темнее ночи». Запутанная история об одержимости огненным демоном 12-летней Ирен в стильных локациях старинного особняка Эль Сабино в Дурнаго замкнула тройку лидеров, собрав 13,8 млн рублей и оттянула значительную часть аудитории у мастера хорроров, культового Дари Ардженто, автора мистических джалло «Кроваво красный» и «Суспирия», гремевших в середине семидесятых.

Возвращение короля жанра на большие экраны, к сожалению, не обратило на себя внимание массового зрителя: новинка «Темные очки» даже не вошла в топ-12.

Хоррор «Кукла. Последнее проклятие» более мейнстримный. Он основан на реальных событиях, это фильм с привлекательным и понятным сюжетом для любителей жанра ужасов, у него хороший маркетинг, пояснила Ольга Зинякова. По ее мнению, «Темные очки» признанного гения ужасов Дарио Ардженто оказались слабее в российском прокате потому, что рассчитаны на более узкую, фестивальную аудиторию.

Работа — не волк?

Неплохой прокатной судьбой могу похвастаться еще две новинки уикенда — французская комедия «Неувольняемый» Жеромом Коммандером в главной роли и фантастический боевик «Хронос», они заняли седьмую и восьмую строчки соответственно, заработав по 5,5 млн рублей.

Как отмечает Ольга Зинякова, сегодня зритель нуждается в легком атмосферном кино, и комедия «Неувольняемый» — как раз тот самый случай.

Что же касается «Хроноса», то это отличная и довольно редкая экранизация рассказов писателя-фантаста Кира Булычева.

— Фильм состоит из трех новелл со своими фантастическими мирами и, конечно, стал привлекательным для любителей фантастики. К сожалению, проекту не хватило «сарафана» для укрепления своих позиций в бокс-офисе, — дополнила Ольга Зинякова.

Остальные строки таблицы лучших релизов остались за холдоверами. На второй позиции расположился экс-лидер проката: австралийский ужастик «Открытое море. Монстр глубины», добавив на свой счет 14,7 млн рублей.

Также зрителей продолжают привлекать драма выживания «Одна» (четвертое место, 13 млн рублей) и комедия с Кристиной Асмус «Булки», стартовавшие в свой премьерный уикенд с первой строчки отечественная лента замыкает пятерку лучших с кассой в 8,4 млн рублей.

Прорывной новинкой следующей недели обещает стать фильм ужасов «Клаустрофобы. Долина Дьявола». Семейной аудитории стоит обратить внимание на подростковую драму «Асфальтовое солнце», а любителям комедий на два международных проекта — «Не звезди» и «Певица на всю голову».