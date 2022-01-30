Орлы в полете: конвейерный Пикассо и скандальный Меньшиков

Сергей Шакуров поблагодарил «пацанов». Данила Козловский ушел в декадентскую мифологию. Джеймс Нортон хочет познать русскую душу. Пикассо размножили в NFT-копиях. А Олег Меньшиков отказался ставить «Двенадцатую ночь». «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства .

Урон репутации

Участники спектакля «Двенадцатая ночь, или Всё что угодно» в Театре Ермоловой решили прекратить репетиции и отменить премьеру . В письме зрителям, опубликованном на сайте театра, они заявили: никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями.

« Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством . Грядущая премьера стала бы не художественным актом, а мотивом для новых, не всегда красивых разбирательств на тему «кто прав, кто виноват». Мы продолжаем верить, что театр должен дарить радость, а не быть причиной подобного рода дискуссий », — говорится в сообщении.

Ранее режиссер постановки Олег Долин в открытом письме сообщил, что худрук театра Олег Меньшиков отстранил его от работы с постановкой с помощью SMS «по непонятным ему до конца причинам». Меньшиков также в открытом обращении заявил, что с режиссером было подписано соглашение о расторжении договора, а спектакль он снял, потому что он плохой .

Орлы в полете Фото: Театр Ермоловой/ermolova.ru

По словам обозревателя «Известий», доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой, снятие спектакля накануне премьеры — не частое, но и не исключительное явление в театральной практике.

— Олег Табаков, будучи худруком МХТ имени Чехова, мог снять спектакль в день премьерного показа, если считал, что он не готов , — отметила эксперт. — Однако в данном случае внимание привлек не сам факт снятия, а то, как он был обставлен.

Светлана Наборщикова подчеркнула, что подобные вещи — часть внутрицеховой практики, и делаются они с соблюдением корпоративной этики, проще говоря, не вынося сор из избы . Здесь же сначала режиссер публично рассказал о своих претензиях, потом худрук столь же публично его опроверг. В результате, по мнению специалиста, пострадала как репутация вышеуказанных персон, так и Театра имени Ермолово й.

«Орел» на коньках

На «Мосфильме» состоялась церемония вручения национальной премии «Золотой орел» . Она прошла по законам ковидного времени. В зале сократили число посадочных мест, не было банкета. В лидерах по номинациям был позапрошлогодний фильм «Серебряные коньки», он претендовал сразу на 12 наград. В итоге историческая мелодрама о любви конькобежца и дочери крупного сановника получила шесть наград , три достались экшн-драме «Огонь» — о современных огнеборцах. Лучшим онлайн-сериалом был признан «Вертинский». Лучший анимационный фильм — «Конь Юлий и большие скачки». Лучший режиссер — Глеб Панфилов («Иван Денисович»), который не смог приехать не церемонию. Актриса Мария Аронова получила премию за лучшую женскую роль в фильме «Пара из будущего», награды за лучшую мужскую роль удостоен Филипп Янковский, сыгравший в картине «Иван Денисович».

Приз за вклад в кинематограф присужден Сергею Шакурову .

Орлы в полете Сергей Шакуров с премией «Золотой орел» на церемонии вручения Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Весной 1965 года я переступил проходную «Мосфильма», — сказал артист. — Большое спасибо пацанам, которые последние лет десять приглашают меня в кино. Вы еще и имен их не знаете, а картины скоро выйдут !

Эксперты высоко оценили уровень национальной кинопремии. Главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева считает, что она показала, как российские авторы делают ставку на творческие эксперименты, снимая в разнообразных жанрах, используя нестандартные сюжетные ходы, и находят ответы на актуальные вопросы современности в различных исторических эпохах.

Сталин и вампиры

Сериал «Карамора» вошел в топ зрительских предпочтений в онлайн-кинотеатрах . История анархиста Караморы, борющегося с вампирами, спродюсировал и снял Данила Козловский. Он же сыграл главного героя.

В вампирской саге присутствуют реальные исторические персонажи — Сталин, Юсупов, Столыпин, Александр II, Нобель, Маяковский и другие. Однако в беседе с «Известиями» Данила Козловский отверг претензии на документальность .

— Пересудов не избежать в любом случае: делали бы мы историческую реконструкцию или, как сейчас, создавали свою вселенную, существующую в альтернативном времени и пространстве. Так уж устроен зритель, — отметил артист. — Самое главное, у нас нет ни одного реального персонажа, который возникает по принципу «а давайте-ка используем здесь Столыпина, а здесь Юсупова, а в следующей серии кого-то еще».

Орлы в полете Кадр из сериала «Карамора» Фото: START

По его словам, появление всех реальных персонажей очень логично. Они призваны оживить декадентскую мифологию — ведь любовь и уважение к истории и культуре не должны исключают юмор, экшн и фэнтезийное творчество.

По поводу создания франшизы на тему ««анархист и вампиры» Козловский отметил, что спин-офф, приквел или развитие отдельных персонажных линий может вводить в соблазн , у него есть мысли и задумки по этому поводу, но лучше вернуться к этому вопросу, когда будет реальный предмет для разговора.

Британский Болконский

В прокат вышла кинодрама Уберто Пазолини «Один на один», в которой умирающий от неизлечимой болезни отец ищет семью для маленького сына. Роль отца сыграл 35-летний Джеймс Нортон, ставший широко известным после роли Андрея Болконского в британской экранизации «Войны и мира». Актер приехал в Россию, чтобы лично представить фильм, и дал интервью «Известиям». По его словам, авторы не планировали делать картину о смерти.

— Это трогательная и величественная история любви отца и сына, — рассказал он. — Мы все надеемся, что после этого фильма зритель испытает чувство воодушевления, что он найдет в себе мужество позвонить тем, кого он любит, но кому почему-то не решался позвонить раньше. Или что он просто крепко обнимет их, если они рядом. Мне кажется, это прекрасный месседж во время пандемии. Сейчас особенно важно быть с теми, кого любишь, и поддерживать их.

Орлы в полете Джеймс Нортон на премьере фильма «Один на один» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актер признался, что ему очень интересно приезжать в Россию — «потому что кажется, будто у каждого здесь есть какая-то своя тайна, и никогда не будет разрешено к ней прикоснуться, и тем более раскрыть ее» . Он также рассказал о своей беседе с Львом Додиным, который накануне съемок «Войны и мира» в Санкт-Петербурге предупредил его, что «будет очень сложно», но пожелал удачи. Своего героя Андрея Болконского актер назвал великим философом, большую часть времени проводящего в размышлениях и созерцании.

Пикассо на потоке

Наследники Пабло Пикассо выставят на аукцион более 1 тыс. NFT, созданных на основе расписанного художником керамического изделия. Физический оригинал тоже планируется продать .

Как считает обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров, стоит ждать аналогичных предложений от наследников других художников.

— Количество физических произведений — ограничено, даже у столь плодовитого мастера, как Пикассо, — отметил он. — Цифровые же копии можно выпускать бесконечно. Другое дело, что такой тираж делает бессмысленной саму идею уникального сертификата — это уже не столько коллекционный объект, сколько массовая сувенирная продукция в модном формате .

Орлы в полете Фото: Getty Images/Photo Researchers

Аукционный рекорд месяца ожидаемо состоялся на продаже физических объектов. Полотно «Муж скорбей» (на нем изображен окруженный ангелами Спаситель в терновом венце), атрибутируемое Сандро Боттичелли, продано за $45,4 млн, превысив эстимейт в $40 млн.