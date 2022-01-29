Полет медальный: «Золотой орел» достался «Серебряным конькам»

Первое крупное кинематографическое событие наступившего года, церемония «Золотой орел» 28 января прошла на Мосфильме очно, но с онлайн-трансляцией (почти прямой, с запозданием в несколько минут) — компромиссом пандемийного времени. Светское мероприятие не обошлось без сюрпризов: со сцены читали антивоенные стихи, студия CGF соревновалась сама с собой во всех номинациях за спецэффекты, шутили на медицинские темы. «Известия» побывали на церемонии и сообщают главное.

«Оскару» вопреки

Как и в прошлом году, церемония «Золотой орел» прошла при существенных ограничениях. В зале настолько сократили число сидячих мест, что, казалось, остались только номинанты и ведущие церемонии — их на этой премии всегда много, в общей сложности человек двадцать. Никакого общего банкета после главного мероприятия, где обычно можно было обсудить итоги и выпить за победителей (да и за проигравших тоже). Везде выдают маски, везде — санитайзеры. Но общему торжественному настроению ограничения не помешали.

«Золотой орел» — премия специфическая. Здесь любят дорогое, старомодное кино в классическом стиле, с простой, понятной историей, сентиментальным сюжетом, внятной системой персонажей и очевидным месседжем. Ценят преемственность и наследственность, уважают коммерческий успех: раз народ принял, значит, фильм хороший. Поэтому никого не удивило, что в лидерах по номинациям был позапрошлогодний релиз «Серебряные коньки», он претендовал на сразу 12 наград. Вообще, в номинации «Лучший фильм» не случайно два фильма студии «ТРИТЭ» (второй – «Огонь»), они идеально отвечают формату премии.

Поэтому «Золотой орел» не совсем корректно сравнивать с «Оскаром», хотя это сопоставление часто звучит в СМИ. «Оскар» претендует на то, чтобы всегда быть сверхактуальным, ультра-левым, репрезентативным, блокбастеры здесь редко приветствуются. Правда, и эксперименты «Оскар» не очень любит, авторское кино не слишком привечает. Тема и герои там часто важнее, поэтому список великих авторов, которые даже ни разу не попали в номинанты, с каждым годом растет.

— Стремление представителей Американской киноакадемии быть в авангарде остросоциальной повестки и формировать новые стандарты для картин-призеров, к сожалению, не играет «на руку» ни популярности премии, ни качественному развитию кинематографа, — отметила в беседе с «Известиями» главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева. — Рейтинги ее трансляций падают, а режиссеры подстраивают свое кино под нужные рамки. Российские же авторы делают ставку на творческие эксперименты, снимая в разнообразных жанрах, используя нестандартные сюжетные ходы, и находят ответы на актуальные вопросы современности в различных исторических эпохах.

Конечно, с историческими эпохами явный перебор: среди семи номинантов на лучший фильм и сериал только один рассказывает историю не из далекого прошлого, это «Огонь» Алексея Нужного. С другой стороны, в номинантах оказался довольно радикальный арт-эксперимент «Капитан Волконогов бежал», который на «Оскаре» было бы трудно представить. А в номинации «Лучший сериал онлайн платформ» (она сменила ненужную «Лучший зарубежный фильм в российском прокате») оказался «Пингвины моей мамы», тоже радикальный , и его не было бы не только на «Оскаре» (потому что там нет сериалов), но и на «Глобусе».

Но это все же скорее исключения. Скажем, в номинации «Лучший неигровой фильм» на «Орле» практически никогда не бывает актуальной документалистики. Так и сейчас — «Байкал. Удивительные приключения Юмы» про природные красоты, лирический «Кто тебя победил никто» про Аллу Демидову, а в итоге продюсер Александр Роднянский вручил приз за лучший неигровой фильм документальному блокбастеру «Бондарчук. Battle» о Сергее Бондарчуке. Продюсер фильма Федор Бондарчук поблагодарил за поддержку министра культуры и НМГ, а другой продюсер Денис Катаев прочел пацифистское стихотворение Бориса Виана против войны Франции в Индокитае. «Только бы не было войны», — взволнованно сказал он.

О вкусах спорят

Вот не полный, но вполне показательный перечень других номинантов: «Иван Денисович», «Уроки фарси», «Обитель», «Седьмая симфония», «Вертинский», «Конек-горбунок», «Последний богатырь: Корень зла», «Пара из будущего», «Общага», «Дело». На следующей неделе состоится церемония главной российской кинокритической премии «Белый слон», и там расклад по номинантам будет несколько иным. Кроме «Волконогова», пересечений со «Орлом» почти нет, зато есть «Разжимая кулаки», выдвинутый от России на «Оскар», но проигнорированный «Орлом». А еще мощный якутский фильм «Нуучча», получивший приз в Карловых Варах, «Медея» из программы Локарно, красочная и многострадальная «Последняя "Милая Болгария"» Алексея Федорченко, «Купе номер 6», которое сейчас в шорт-листе «Оскара» за лучший иностранный фильм, и многие другие яркие картины. «Орел» их обошел вниманием.

При распределении призов сюрпризов было не так много. Филипп и Иван Янковский получили по «Орлу» — за «Ивана Денисовича» и «Огонь» соответственно.

— Получить приз с сыном в один день — это, конечно, очень трогательно, — сказал Филипп Олегович.

Лучшим онлайн-сериалом был признан «Вертинский». Лучший анимационный фильм — «Конь Юлий и большие скачки». Лучший режиссер — Глеб Панфилов («Иван Денисович»), который не смог приехать не церемонию.

Приз за вклад в кинематограф присужден Сергею Шакурову.

— Весной 1965 года я переступил проходную Мосфильма, — сказал артист. — Большое спасибо пацанам, которые последние лет десять приглашают меня в кино. Вы еще и имен их не знаете, а картины скоро выйдут!