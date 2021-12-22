Одна хорошо, а две — лучше: Россия все же поборется за «Оскар»

В ночь на 22 декабря Академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткие списки претендентов на «Оскар»-2022 в десяти категориях. Это еще не номинанты — их объявят только 8 февраля, но две хорошие новости для России уже есть. Во-первых, в короткометражной анимации фигурирует фильм Антона Дьякова «БоксБалет», и у него хорошие шансы не только на номинацию, но и на «Оскар». Во-вторых, «Купе №6» с Юрой Борисовым тоже пробилось в шорт-лист — как лучший международный фильм, пусть оно и выдвинуто от Финляндии, а не от России.

Попутчики

«Купе №6» — уникальный случай того, как копродукция четырех стран, Финляндии, Эстонии, РФ и Германии, вылилась в фактически народный и очень российский фильм , где и актеры большей частью русские, и диалоги написаны Любовью Мульменко, и среди продюсеров Сергей Сельянов, и мчит поезд с героями из Москвы в Мурманск по родным просторам. Причем мчит по-настоящему, режиссер Юхо Куосманен добивался максимальной аутентичности. Поэтому и позвал в соавторы Мульменко как одного из лучших российских сценаристов.

— Была такая сцена: поезд сломался, потому что сбил лося, — рассказывала о своей работе Мульменко «Известиям». — Проводница объявила, что все пассажиры должны покинуть состав и отправиться по зимнему лесу в ближайшее поселение. Пока поезд чинили, все ночевали в гостинице, а потом вернулись и продолжили путешествие. Это странно: зачем держать неисправный состав на путях и блокировать Транссиб? Почему не отбуксировать поезд на станцию вместе с людьми? Вообще, в сценарии было слишком много необоснованно долгих стоянок. Сейчас осталась только одна.

По иронии судьбы, Мульменко работала и над фильмом Киры Коваленко «Разжимая кулаки», который в этом году был выдвинут от России, но не попал в шорт-лист. Хотя шансы у него были: картина победила в Каннской программе «Особый взгляд», в то время как «Купе №6» получил Гран-при в основном конкурсе.

Сейчас в шорт-листе рядом у «Купе №6» ряд сильных конкурентов. Среди фаворитов — «Рука Бога» Паоло Соррентино (фильм недавно вышел на Netflix), норвежская драмеди «Худший человек на свете» из конкурса Канн, «Герой» Асгара Фархади оттуда же, исландский эстетский хоррор «Агнец» и «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. Последний получил в Каннах приз за сценарий и был очень высоко оценен критикой.

Если «Купе №6» выходил в России и стал событием, то короткометражный анимационный фильм «БоксБалет» известен относительно небольшому кругу зрителей, в основном, профессиональных . Это трогательная история без слов о том, как пожилой и не слишком удачливый боксер влюбился в балерину, но та вынуждена выбирать между чистым и неуклюжим поклонником и сулящим за ее благосклонность выгодные роли театральным мэтром. Продюсер картины — Сергей Сельянов, у него два фильма в шорт-листе.

По мнению члена Американской киноакадемии, неоднократного оскаровского номинанта, режиссера Константина Бронзита, у работы Антона Дьякова высокие шансы оказаться в списке номинантов .

— Он очень попадает в «оскаровский формат». Это простая ясная история о любви с правильно дозированными юмором и драматизмом. Американцам (а их в числе академиков больше всего) такие мультфильмы и «нужны». Кроме того, мультфильму очень повезло: в лонг-листе в этом году фильмов было относительно немного, всего 84 (обычно — больше сотни), и главное — окружение довольно слабенькое. Реально сильных картин среди анимационного короткого метра — одна-две» — поделился Константин Бронзит с «Известиями».

Легенды тоже участвуют

Среди документальных работ в шорт-листе в этом году нет очевидного фаворита. Возможно, им стоит считать The Velvet Underground Тодда Хейнса, и для этого есть ряд оснований . Во-первых, это первый документальный фильм Хейнса, номинанта «Оскара», «Глобуса» и «Эмми», участника крупнейших мировых фестивалей, хорошо известного членам Академии. Конечно, они в первую очередь посмотрят его картину, если еще не сделали этого. Во-вторых, герои картины, Энди Уорхол и Лу Рид в эстетском антураже Нью-Йорка 60-х тоже сразу обращают на себя внимание. Пожалуй, у этого фильма больше шансов получить «Оскар», чем у другого участника шорт-листа «Билли Айлиш: Слегка размытый мир» : средний возраст академиков заставляет предположить, что ретро Хейнса им будет ближе быта двадцатилетней поп-звезды. Тем более, что оно еще и синефильское, связанное с американским киноавангардом.

-—В какой-то степени именно фильмы породили The Velvet Underground, а группа, в свою очередь, стала еще одним символом стирания границ между искусствами, — рассказывал Тодд Хейнс «Известиям». — Но при этом понятно же, что те великолепные ленты Энди Уорхола, Кеннета Энгера и Йонаса Мекаса сегодня мало кто смотрит. Так что мы сделали фильм еще и погружением в удивительный кинематограф — это определило его визуальный язык.

В четырех категориях представлена «Дюна» — и ясно, что когда будет список номинантов, то и в «главных» категориях этот фильм тоже появится . Одно из главных событий года, экранизация Фрэнка Херберта остается идеальным сочетанием авторского подхода (главным образом — в отношении формы) и высокого зрительского потенциала. «Дюна» обречена на то, чтобы стать классикой.

— Когда я приступаю к работе над фильмом и начинаю жить с ним днем и ночью, думать о том, каким он будет, я всегда отсекаю себя от любых возможных влияний, — рассказывал «Известиям» режиссер «Дюны» Дени Вильнев. — Мне нужно оказаться внутри моего собственного пузыря и снимать так, словно я единственный человек во вселенной.

Две позиции («Лучшая музыка» и «Лучшая песня») у драматической комедии «Король Ричард», где Уилл Смит играет отца Серены и Винус Уильямс. Сейчас Уилла Смита называют среди главных претендентов на «Оскар» за лучшую мужскую роль, да и других наград фильму о преодолении, упорстве и вере в себя явно не избежать. И видно, насколько искренним был Смит, когда в интервью «Известиям» рассказывал, что «когда я прихожу на площадку, я всегда говорю себе, что я за всё в ответе. Это моя семья, моя команда, мои люди, мое место. И вот на этой площадке я наслаждался постоянно. Я просто смотрел вокруг и получал удовольствие». Фильм действительно наполнен духом семьи, товарищества, единения, и пусть он несколько высветляет то, что, судя по имеющимся фактам, было на самом деле, ему хочется верить.

Пока только в одной категории есть «Дом Gucci», и в одной — «Последняя дуэль». Оба фильма снял Ридли Скотт, и наверняка эти его две работы будут важными героинями «Оскара» . В только что вышедшем в «Известиях» интервью с Леди Гага та рассказывает о Скотте, что «он — словно архитектор и математик в одном лице».

— Когда он расставляет камеры — это какая-то космическая геометрия, — поражается актриса. — Не банальная восьмерка — фраза одного актера через плечо другого и затем ответ другого через плечо первого. Нет! Он расставляет камеры одному ему понятным способом. Порой принимает спонтанные решения прямо в процессе съемок.