Дискриминация на «Оскар»: политкорректные темы и фильм о Сахарове

Мэр Пренпиньяна против Эммануэля Макрона, байопик о Сахарове и продленка в Третьяковке. А еще 5 млн интернет-экспонатов и Федерико Феллини как кинообразец. «Известия» выбрали самые интересные культурные события прошедшей недели.

Темнокожий трансгендер

Американская киноакадемия распространила среди своих членов специальную инструкцию. Речь идет о предстоящем голосовании по составу номинантов на «Оскар». Финалисты премии будут определены 10 марта, а пока киноакадемикам предлагается ознакомиться с распределением фильмов по политкорректным темам и учесть их в своих решениях.

В частности, в отдельные списки выделены фильмы женщин-режиссеров, картины об ЛГБТ-сообществе и картины, сделанные его представителями. А также фильмы о людях с ограниченными возможностями и фильмы, сделанные такими кинематографистами. Кроме того, в списке фигурируют ленты, темой которых выступают всевозможные табу — от притеснений тоталитарных режимов до харассмента на рабочем месте.

Как рассказал «Известиям» один из киноакадемиков-россиян, пожелавший сохранить анонимность, распространение списка подтверждает желание киноакадемии неукоснительно следовать новым правилам политкорректности. Наибольшие шансы на успех, по мнению эксперта, окажутся у фильмов, фигурирующих сразу в нескольких разделах. Скажем, фильм женщины-режиссера афроамериканского происхождения, заявившей о своей трансгендерности и снявшей повествование о людях с ограниченными возможностями, роли которых сыграли актеры с аналогичными проблемами, автоматически должен попасть в поле зрения киноакадемиков.

В этих условиях, отмечает источник, шансы на успех нашей главной надежды — «Дорогих товарищей» Андрея Кончаловского — невелики: в картине есть тема табу, но отсутствуют все прочие политкорректности. Остается надеяться, отмечает киноакадемик, что при голосовании возобладает здравый смысл и предпочтения будут отданы фильмам с высокими художественными достоинствами.

Кроме картины Кончаловского, на попадание в шорт-листы «Оскара» претендуют еще два фильма российских авторов. «Гунда» Виктора Косаковского (Норвегия/США) поборется за звание лучшего полнометражного документальный фильма, в этой же категории и номинации «Лучшие визуальные эффекты» заявлена картина «Добро пожаловать в Чечню!» (продюсер и оператор Аскольд Куров).

Открыть нельзя закрыть

Мэр французского города Перпиньян Луи Алиот должен вновь закрыть музеи, которые он вопреки локдауну открыл в начале прошлой недели. Такое решение вынес административный суд Монпелье. Без посетителей останется четыре заведения — Гиацинта Риго, Музей каталонского искусства Касала, Национальный исторический музей и Музей монет Джозефа Пьюга.

Суд постановил, что Алиот не может позиционировать себя выше президента Эммануэля Макрона, который издал указ об общенациональном карантине.

По данным новостного агентства The Local, только музей Гиацинта Риго за последнюю неделю посетили около 2 тыс. человек, а всего в арт-центрах Пренпиньяна за эту неделю побывали около 6,5 тыс. ценителей искусства, что можно считать рекордом для города в это время года.

О наплыве зрителей рапортует и один из крупнейших отечественных музеев — Третьяковская галерея. За три недели, прошедших со дня открытия для публики, ее посетили порядка 90 тыс. человек, рассказала директор музея Зельфира Трегулова, выступая на пресс-конференции в ТАСС.

В пресс-службе Третьяковки «Известиям» рассказали, что и в дальнейшем надеются на стабильный зрительский поток, а чтобы соблюсти санитарные нормы, решили рассредоточить зрителей во времени и увеличили продолжительность работы всех филиалов институции.

Так, время посещения выставок и постоянной экспозиции в Главном здании в Лаврушинском переулке продлено до 21:00 с 14 февраля по 28 марта, в Новой Третьяковке — с 14 февраля по 23 мая.

Государственный исторический музей наращивает свои виртуальные экспозиции и уже опубликовал в открытом доступе более 1,3 млн объектов из своего собрания, в том числе раритеты, годами хранившиеся в запасниках. Виртуальное собрание Исторического музея — уже сейчас одно из крупнейших интернет-экспозиций страны, заявил в беседе с «Известиями» директор Андрей Левыкин, а в 2021 году планируется выложить в открытый доступ все 5 млн экспонатов коллекции.

Сахаров и блокбастер

В Москве начались съемки документально-игрового фильма «Сахаров. Две жизни» — о создателе водородной бомбы, академике и правозащитнике Андрее Сахарове, 100-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Документальная составляющая основывается на фото- и видеохронике жизни страны, мира и героя, а также на трехтомнике его мемуаров. Авторы фильма — сценарист Роман Супер и режиссер Иван Проскуряков. Главные роли исполнят Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова.

Картина будет состоять из двух частей, соответствующих состоянию героя, рассказал «Известиям» Роман Супер. Идея снять фильм пришла к нему во время посещения московской квартиры-музея Сахарова. Сценарист поразился, что про академика еще не снят байопик, ведь его судьба — готовая основа для блокбастера.

По словам Супера, Сахаров в начале фильма и в конце — это два разных человека: первый создал самое разрушительное оружие, второй сделал всё возможное, чтобы оно никогда не было использовано. Выход фильма на экраны планируется в 2022 году.

Суровый Скорсезе

Новое эссе Мартина Скорсезе под названием «Мастер. Федерико Феллини и утерянная магия кино» («Il Maestro. Federico Fellini and the lost magic of cinema») опубликовано изданием Harper's Magazine. В нем мэтр мирового кинематографа резко и доказательно высказался против превращения кинематографа в контент, ставящий своей целью исключительно бизнес-цели. По мнению режиссера, зрителям зачастую предлагается то, что хорошо продается, но не пронзает сердца и души, и в этом виновны деятели индустрии.

В кинобизнесе, работающем для визуального развлечения широких масс, упор всегда делается на слово «бизнес», а ценность определяется количеством денег, которое будет заработано на любом имуществе, подчеркивает режиссер. Но необходимо дать понять, что фильмы представляют собой нечто гораздо большее, чем имущество, на котором можно нажиться, а затем спрятать под замок. Они стоят в одном ряду с величайшими сокровищами нашей культуры, и обращаться с ними следует соответствующим образом.

Все в цирк!

В Росгосцирк на конкурсной основе избран новый директор. Им стал Сергей Беляков, с декабря прошлого года исполнявший обязанности главы этой крупнейшей цирковой компании мира. В выборах принимали участие 12 кандидатов. Программа развития отрасли, предложенная Беляковым, была признана лучшей.

В беседе с «Известиями» новый гендиректор назвал своими приоритетами ремонт и реконструкцию цирков, а также цирковых общежитий и гостиниц.

Также он рассказал, что намерен «целесообразно и эффективно» использовать государственные деньги и поэтапно выходить из карантинных ограничений.

По слова Сергея Белякова, начиная с 6 марта в стране заработают все 30 стационарных цирков, входящих в компанию.

Член экспертной комиссии Минкультуры народный артист России Николай Павленко пояснил «Известиям», что из 12 кандидатов большинство были далеки от цирка, а его система и специфика очень отличаются от кино, театра и любого другого вида искусства. Тут надо заболеть тем, чем занимаешься. Сергей Беляков как раз «больной цирком», отметил ветеран отрасли.

Кадры решают

Исполнительный директор МХАТ имени Горького Татьяна Ярошевская покинула свой пост. И.о. назначен Олег Михайлов. Ранее он занимал должность заместителя исполнительного директора и заведующего труппой.

В пресс-службе театра «Известиям» рассказали, что за полтора года Татьяне Ярошевской удалось привести в полный порядок документы и наладить работу всех служб. Ее преемник Олег Михайлов имеет большой опыт руководящей работы — до прихода в МХАТ имени Горького он 10 лет был директором в Камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского.

В Минкультуры за последнее время уволились порядка 60 сотрудников. Ранее свои посты покинули заместители министра Максим Ксензов и Николай Овсиенко. Их курирующие обязанности перешли к оставшимся четырем замам министра Ольги Любимовой.

В пресс-службе Минкультуры «Известиям» сообщили, что кадровые изменения проводятся в рамках оптимизации правительственных организаций, предложенной Михаилом Мишустиным. Все уволившиеся сотрудники получили положенные компенсации, заверили в ведомстве.