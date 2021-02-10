Шорт возьми: у кого из российских претендентов есть шанс на «Оскар»

Три картины российских авторов, 10 февраля вошедшие в шорт-лист кинопремии «Оскар», ждет отбор в номинациях. Для попадания в этот почетный список сегодня имеют немалое значение и политика, и актуальность работы, не отрицают эксперты. Так, в Российском оскаровском комитете «Известиям» сообщили, что все эти факторы учитывались при выдвижении ленты Андрея Кончаловского. Но для получения заветной статуэтки одного лишь сочетания этих ингредиентов недостаточно — не менее важно и продвижение. Методику отбора и перспективы отечественных картин «Известия» обсудили с экспертами, членами Киноакадемии и претендентами на приз.

Три богатыря

Фильмы российских авторов поспорят за выход в финальную стадию в трех номинациях. «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, повествующий о расстреле рабочих, поднявших мятеж в Новочеркасске в 1962 году, выдвинут от России как лучший иноязычный фильм. «Гунда» Виктора Косаковского (Норвегия, США) сделана без участия РФ и претендует на звание лучшего полнометражного документального фильма. В картине мир людей подан глазами животных, которые в конце концов попадают на стол. Также в этой категории и в номинации «Лучшие визуальные эффекты» — картина «Добро пожаловать в Чечню», в центре которой проблемы секс-меньшинств (продюсер и оператор Аскольд Куров). Правда, снята она режиссером из США Дэвидом Фрэнсом на американские же деньги.

«Дорогие товарищи!» и «Добро пожаловать в Чечню» в России уже официально вышли и доступны зрителям. «Гунда» куплена для проката, заявленная дата релиза — 15 апреля.

Шорт возьми Кадр из фильма «Добро пожаловать в Чечню» Фото: BBC Storyville

Все фильмы на первый взгляд соответствуют нынешним трендам «Оскара», который уже не первый год упрекают в тенденциозности. Столкновение с тоталитарным режимом, веганский манифест, преследование сексуальных меньшинств — эти темы, как правило, находят понимание у киноакадемиков. Кроме того, ленты показывались на международных кинофестивалях, а киноакадемики реагируют на то, что на слуху.

Однако, по мнению российских членов Американской киноакадемии, на попадание картины в шорт-лист помимо соответствия трендам влияет множество нюансов.

Политика или искусство

Режиссер Сергей Дворцевой уверен, что «Гунда» — картина не политическая и не конъюнктурная. По его мнению, она, наоборот, идет вразрез с общим течением.

— Во всем мире документальное кино выродилось в некий журналистский жанр, — отметил в беседе с «Известиями» режиссер. — «Гунда» — это кино в классическом понимании, чистое искусство, медленное, без слов. Поэтому я за нее и голосовал. В академиках не все веганы.

Для документалистики на «Оскаре» актуальность является существенным обстоятельством, и если бы картина не была связана с вегетарианством и в широком смысле с политикой зеленых, она не попала бы в шорт-лист, подчеркнул киноакадемик Виталий Манский.

Продюсер фильма «Добро пожаловать в Чечню» Аскольд Куров уверен, что его фильм пробудил в людях сочувствие, и именно поэтому, а не только за актуальность, был выбран в шорт-лист.

Шорт возьми Кадр фильма «Гунда» Фото: Artemis Rising Foundation

— На Берлинале наш фильм получил приз зрительских симпатий, и у нас на всех показах были аншлаги и эмоциональные обсуждения, — рассказал «Известиям» Аскольд Куров. — Мы получили очень теплые отзывы, нам говорили, что потрясают именно человеческие истории, рассказанные в ленте. Зрители ведь не учитывают никакую конъюнктуру или политическую ситуацию. Они голосуют за то, что их взволновало и тронуло.

В особом положении находится картина Андрея Кончаловского, отмечают эксперты. У нее хороший шанс войти в номинанты и побороться за победу: Кончаловский в Америке свой, а у киноакадемиков присутствует традиционное уважение к советскому кино, из которого вышел Андрей Сергеевич. Но и трудностей предстоит немало. Прежде всего, картина, несмотря на актуальный тренд, не вписывается в мультикультурные устремления нынешнего «Оскара».

— Шорт-лист в категории «Лучший зарубежный фильм» несет на себе четкий отпечаток нынешней борьбы по поводу репрезентации разного рода меньшинств, — отметил киновед, программный директор ММКФ Кирилл Разлогов. — Широко представлены картины из небольших кинематографий экзотического содержания, чего раньше не было. В этих фильмах присутствуют люди разного цвета кожи, вероисповедания, сексуальных предпочтений и всего того, что в оскаровских бумагах рекомендуется. Фильм Кончаловского в приоритеты этой новой политкорректности не входит.

«Внятный месседж»

Телефон Владимира Меньшова, председателя Российского оскаровского комитета, выдвинувшего картину Кончаловского на «Оскар», на момент публикации был недоступен. Но Владимир Котт, входящий в комитет, сообщил, что политическую повестку при голосовании они тоже учитывали.

— Когда мы решали, кого отправить на «Оскар», в шорт-листе были достойнейшие российские картины. Но мы еще думали про шансы. У Андрея Сергеевича они неоспоримо выше, чем у других, — признал режиссер. — Поскольку фильм Андрея Кончаловского черно-белый, а большинство академиков — звезды прошлого века, им понравится визуальная составляющая. Но при этом его фильм еще и предельно актуален. Он показывает трансформацию личности в тоталитарном государстве. Героиня Юлии Высоцкой из винтика советской тоталитарной машины превращается в настоящую женщину, начинает прозревать и сочувствовать. Это внятный месседж. Учитывая наши отношения с Америкой, он будет немедленно прочитан и воспринят как активный политический жест.

Шорт возьми Кадр из фильма «Дорогие товарищи!» Фото: Дисней Студиос



В продюсерском центре Андрея Кончаловского «Известиям» сообщили, что мэтр считает шорт-лист «техническим этапом» и будет давать комментарии после выхода в номинацию. Остальные российские претенденты не слишком высоко оценивают свои шансы.

— Если учесть, какое количество средств тратят Netflix, Amazon, National Geographic на промоушен своих картин, надеяться мне совершенно бесполезно даже на номинацию, — рассуждает Виктор Косаковский. — Решение будет в основном за деньгами. Сколько вложат продюсеры в прессу, в рекламу.



Аскольд Куров тоже не уверен в победе своей картины. Среди своих главных конкурентов он называет «Лагерь калек» Netflix и «Время» Amazon.

Россия на «Оскаре»

Российские фильмы в последнее время добираются до оскаровских шорт-листов практически ежегодно. Так, по итогам 2019-го в короткий список также попали три наши ленты: игровая «Дылда» Кантемира Балагова, документальная «Акварель» Виктора Косаковского и анимационная «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита. Увы, ни одной из них не было в итоговом списке номинаций.

Последний раз режиссеру, представлявшему нашу страну, повезло попасть в номинанты в 2018-м. Это была «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, тем самым он повторил успех собственного «Левиафана», вышедшего тремя годами ранее.

Шорт возьми Кадр из фильма «Дылда» Фото: Пионер

Если же говорить о победах, то самый недавний наш оскаровский триумф датируется 2000-м годом — тогда Александр Петров получил статуэтку за короткометражную анимацию «Старик и море». А в номинации за лучший иноязычный фильм мы не побеждали с 1994-го: «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова — до сих пор единственная игровая оскароносная картина в постсоветской истории России.

У СССР улов был больше. Свой первый «Оскар» наши соотечественники получили в 1942 году за документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Целых две статуэтки завоевала в 1968 году эпичная «Война и мир» Сергея Бондарчука — за лучший фильм на иностранном языке и лучшую работу художников-постановщиков (Михаил Богданов и Геннадий Мясников). Следующим советским лауреатом в 1975-м стал «Дерсу Узала», сделанный по роману исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Правда, отечественным его можно назвать с небольшой оговоркой. Фильм снял японский классик Акира Куросава, но сценарий ему помогал писать Юрий Нагибин, ведущей студией был «Мосфильм», а все роли сыграли советские актеры. Наконец, в 1981-м киноакадемиков покорила мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».