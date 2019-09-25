Плюсы высокого роста: Россия отправила на «Оскар» «Дылду»

РФ на «Оскаре» в этом году представит «Дылда» режиссера Кантемира Балагова. Такое решение вечером во вторник принял Российский оскаровский комитет. Там рассказали, что картина смогла обойти по итогам голосования других фаворитов — «Войну Анны» Алексея Федорченко, «Братство» Павла Лунгина и «Быка» Бориса Акопова. Каковы шансы у «Дылды» на получение премии Американской киноакадемии или хотя бы на попадание в шорт-лист, разбирались «Известия».

Каннский старт

Общепринятых критериев потенциального оскаровского хита несколько. Это призы престижных фестивалей, яркая режиссерская индивидуальность, острое высказывание на актуальную тему (или вечно актуальную вроде холокоста или Второй мировой), а также американский прокат. По всем этим пунктам у «Дылды» стоят галочки.

Это всего лишь второй фильм молодого режиссера Кантемира Балагова, выпускника мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии, но его фестивальному реноме позавидует иной маститый мэтр. Премьера «Дылды» состоялась в Каннах в рамках программы «Особый взгляд», где картина завоевала две награды — за режиссуру и приз ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы). Далее «Дылда» отправилась в долгое мировое турне. Торонто, Сан-Себастьян, Лондон, Нью-Йорк — далеко не полный список остановок. Кроме того, это единственный российский фильм из поданных на рассмотрение в этом году, который выйдет в американский прокат.

Тематика картины также не может не встретить отклика у западного зрителя. Это визуально изобретательное и глубокое размышление о поиске смысла жизни, неизлечимых военных травмах и о том, что такое быть женщиной в мужском, бесчеловечном мире. По сюжету две подруги пытаются начать жизнь заново в послевоенном Ленинграде. Ия, она же Дылда, работает медсестрой и пытается разрешенными и запрещенными способами уменьшить страдания пациентов. Она присматривает за сынишкой своей фронтовой подруги и с нетерпением ждет ее приезда. После контузии у Ии время от времени случаются полуобмороки, и встреча двух женщин произойдет при трагических обстоятельствах. Они не просто так прошли всю войну, умение выживать любой ценой пригодится им в мирных условиях. Сценарий вдохновлен книгой Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

Особое мнение

«Дылда» была далеко не единственным фаворитом гонки. Среди главных конкурентов члены Российского оскаровского комитета назвали «Войну Анны» Алексея Федорченко, «Братство» Павла Лунгина и «Быка» Бориса Акопова.

— Не стану лукавить — конечно, я болел за свои картины, — рассказал «Известиям» Федор Попов, продюсер «Быка» и режиссер «Коридора бессмертия». — Но в решении комитета есть своя логика. Тут важно не только личное отношение, успехи на фестивалях и в прокате, но и то, как картина будет воспринята там — в Американской киноакадемии. В этом смысле «Дылда» может побороться. Безусловно, многое зависит от конъюнктуры, вкусовых пристрастий каждого отдельного академика, от качества картин, выдвинутых другими странами. Но шанс войти хотя бы в шорт-лист у «Дылды» есть.

Член Российского оскаровского комитета, режиссер Николай Досталь признался «Известиям», что голосовал за «Войну Анны». Оба фильма — и «Дылда», и «Война Анны» — касаются темы войны, но фильм Алексея Федорченко показался члену жюри более светлым.

— «Дылда» сделана по всем параметрам здорово, но и у «Войны Анны», мне кажется, был потенциал. Американские киноакадемики любят, когда в фильме есть луч света. А «Война Анны» (девочка ведет личную войну против немцев) — это вдохновляющий фильм. Он про любовь к своему месту, к родине. Поэтому шансы были, — подчеркнул Досталь.

После объявления лонг-листа по итогам голосования членов Американской киноакадемии будет сформирован шорт-лист из девяти фильмов. Заключительный этап гонки — еще одно голосование и объявление пятерки номинантов. Церемония награждения пройдет 9 февраля 2020 года.