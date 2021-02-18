Попал в девятку: какие задачи заявило новое руководство Росгосцирка

Новым гендиректором Росгосцирка 18 февраля на конкурсной основе избран Сергей Беляков. После объявления результатов он заявил «Известиям», что его главная задача — «поднять цирк на новый творческий и экономический уровень». По его словам, с 6 марта в стране начнут работать все госцирки, ранее закрытые в связи с карантинными ограничениями. «Известия» выяснили, что ждёт цирковую отрасль с приходом этого руководителя.

Сдать экзамен

Конкурс на замещение вакантной должности гендиректора Росгосцирка был объявлен учредителем — Минкультуры — в конце декабря, когда прежний директор Владимир Шемякин уволился по собственному желанию. Всего на конкурс было подано 15 заявок, причём в числе претендентов был экс-гендиректор Росгосцирка Вадим Гаглоев и бывший замминистра культуры Максим Ксензов.

Попали в девятку Бывший директор «Росгосцирка» Владимир Шемякин Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Первый этап конкурса состоялся 17 февраля. Участники прошли компьютерное тестирование на знание цирка, основ бухгалтерии, менеджмента, налогового законодательства. Второй этап (представление участниками программ деятельности предприятия и определение конкурсной комиссией победителя) прошел на следующий день.

Согласно регламенту, каждому соискателю предоставили четверть часа, чтобы рассказать о своей программе развития Росгосцирка и и столько же — чтобы ответить на вопросы членов комиссии и экспертов. Комиссию Минкультуры возглавила замминистра культуры, статс-секретарь Алла Манилова, а среди экспертов с правом совещательного голоса были такие известные в цирковом сообществе деятели, как гендиректор Большого Московского цирка Эдгар Запашный и директор Цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.

Дело субъективное

Конкурс прошёл в закрытом режиме — трансляция его не велась и программы кандидатов не публиковались. В Минкультуры «Известиям» пояснили, что такая ситуация допускается условиями конкурса.

Новый гендиректор Сергей Беляков с оптимизмом смотрит в будущее.

— Я работаю в цирке 27 лет, у нас хорошая команда, и, надеюсь, получится поднять цирк на новый творческий и экономический уровень, — заявил он «Известиям».

Попали в девятку Фото: Министерство культуры

Белякова не смущает, что руководители в этой структуре часто меняются — «цирк дело субъективное, надо работать», отметил он.

Своими приоритетными задачами избранный руководитель назвал ремонт и реконструкцию цирков, цирковых общежитий и гостиниц. Также гендиректор намерен «целесообразно и эффективно» использовать госденьги и поэтапно выходить из карантинных ограничений. С 6 марта все 30 стационарных цирков, входящих в Росгосцирк, будут работать. Причем в Кемерово заполняемость зала составит 100 процентов.

Только держаться

Алла Манилова, объявляя имя победителя, заметила, что «день был трудный, но очень полезный как для коллег, собравшихся здесь, так и для министерства культуры.

Сергей Беляков — девятый руководитель Росгосцирка за последние 13 лет. Эдгар Запашный объясняет подобную ситуацию недостаточным финансированием отрасли.

— В Росгосцирк кого ни приведи, всё, что ему остается, — только держаться, — заметил он в беседе с «Известиями» в преддверии конкурса.

Все директора сталкиваются с одной и той же проблемой — нехваткой средств, объяснил Запашный. А еще с вопросом, куда первостепенно направить имеющиеся — на творчество, артистов или ремонт. Компания в год получает один миллиард государственных рублей, а надо бы три, а лучше — пять, считает глава Большого Московского цирка.

По его словам, наибольший интерес экспертов и комиссии кроме программы Белякова, вызвала дорожная карта директора Екатеринбургского цирка Тамары Бортниковой.

Попал в девятку Фото: Министерство культуры

— Ей, на мой взгляд, немного не хватило временной дистанции, но у неё большой потенциал, — отметил Запашный. — Как эксперт, я бы рекомендовал ее на должность заместителя гендиректора. Что касается Сергея Белякова, то у него большой опыт руководителя и продюсера, он уже работал в системе Росгосцирка, при гендиректоре Дмитрии Иванове был его заместителем по финансам и хорошо себя зарекомендовал. Думаю, все это решило вопрос в его пользу.

По мнению Максима Никулина, Беляков — человек цирковой, конкретный и знает, за что браться в первую очередь.

— Ему сейчас надо просто не мешать. Дать разобраться, и посмотреть, как он будет действовать, — заметил в беседе с «Известиями» Никулин. — Когда я его поздравлял, сказал, что мы всегда рядом, мы всегда поможем. Не надо тянуть все одеяло на себя. Бывают вещи, которые можно обсудить, а не делать одному.

Цирком надо жить, разбираться в нем, иначе он просто тебя отторгнет, добавил Максим Никулин. Поэтому и были предыдущие частые смены руководства. Цирк просто не принимал людей.

Глава Цирка Нукулина на Цветном бульваре отметил, что гендиректора и всех цирковых ждут трудные времена. Даже если взять «Концепцию развития цирковых искусств», она в основном состоит из слов «надо», «необходимо», «обязательно». Но нет ни одного объяснения — как, кому, где и сколько.