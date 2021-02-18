Попал в девятку: какие задачи заявило новое руководство Росгосцирка
Новым гендиректором Росгосцирка 18 февраля на конкурсной основе избран Сергей Беляков. После объявления результатов он заявил «Известиям», что его главная задача — «поднять цирк на новый творческий и экономический уровень». По его словам, с 6 марта в стране начнут работать все госцирки, ранее закрытые в связи с карантинными ограничениями. «Известия» выяснили, что ждёт цирковую отрасль с приходом этого руководителя.
Сдать экзамен
Конкурс на замещение вакантной должности гендиректора Росгосцирка был объявлен учредителем — Минкультуры — в конце декабря, когда прежний директор Владимир Шемякин уволился по собственному желанию. Всего на конкурс было подано 15 заявок, причём в числе претендентов был экс-гендиректор Росгосцирка Вадим Гаглоев и бывший замминистра культуры Максим Ксензов.
Бывший директор «Росгосцирка» Владимир Шемякин
Первый этап конкурса состоялся 17 февраля. Участники прошли компьютерное тестирование на знание цирка, основ бухгалтерии, менеджмента, налогового законодательства. Второй этап (представление участниками программ деятельности предприятия и определение конкурсной комиссией победителя) прошел на следующий день.
Согласно регламенту, каждому соискателю предоставили четверть часа, чтобы рассказать о своей программе развития Росгосцирка и и столько же — чтобы ответить на вопросы членов комиссии и экспертов. Комиссию Минкультуры возглавила замминистра культуры, статс-секретарь Алла Манилова, а среди экспертов с правом совещательного голоса были такие известные в цирковом сообществе деятели, как гендиректор Большого Московского цирка Эдгар Запашный и директор Цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.
Дело субъективное
Конкурс прошёл в закрытом режиме — трансляция его не велась и программы кандидатов не публиковались. В Минкультуры «Известиям» пояснили, что такая ситуация допускается условиями конкурса.
Новый гендиректор Сергей Беляков с оптимизмом смотрит в будущее.
— Я работаю в цирке 27 лет, у нас хорошая команда, и, надеюсь, получится поднять цирк на новый творческий и экономический уровень, — заявил он «Известиям».
Белякова не смущает, что руководители в этой структуре часто меняются — «цирк дело субъективное, надо работать», отметил он.
Своими приоритетными задачами избранный руководитель назвал ремонт и реконструкцию цирков, цирковых общежитий и гостиниц. Также гендиректор намерен «целесообразно и эффективно» использовать госденьги и поэтапно выходить из карантинных ограничений. С 6 марта все 30 стационарных цирков, входящих в Росгосцирк, будут работать. Причем в Кемерово заполняемость зала составит 100 процентов.
Только держаться
Алла Манилова, объявляя имя победителя, заметила, что «день был трудный, но очень полезный как для коллег, собравшихся здесь, так и для министерства культуры.
Сергей Беляков — девятый руководитель Росгосцирка за последние 13 лет. Эдгар Запашный объясняет подобную ситуацию недостаточным финансированием отрасли.
— В Росгосцирк кого ни приведи, всё, что ему остается, — только держаться, — заметил он в беседе с «Известиями» в преддверии конкурса.
Все директора сталкиваются с одной и той же проблемой — нехваткой средств, объяснил Запашный. А еще с вопросом, куда первостепенно направить имеющиеся — на творчество, артистов или ремонт. Компания в год получает один миллиард государственных рублей, а надо бы три, а лучше — пять, считает глава Большого Московского цирка.
По его словам, наибольший интерес экспертов и комиссии кроме программы Белякова, вызвала дорожная карта директора Екатеринбургского цирка Тамары Бортниковой.
— Ей, на мой взгляд, немного не хватило временной дистанции, но у неё большой потенциал, — отметил Запашный. — Как эксперт, я бы рекомендовал ее на должность заместителя гендиректора. Что касается Сергея Белякова, то у него большой опыт руководителя и продюсера, он уже работал в системе Росгосцирка, при гендиректоре Дмитрии Иванове был его заместителем по финансам и хорошо себя зарекомендовал. Думаю, все это решило вопрос в его пользу.
По мнению Максима Никулина, Беляков — человек цирковой, конкретный и знает, за что браться в первую очередь.
— Ему сейчас надо просто не мешать. Дать разобраться, и посмотреть, как он будет действовать, — заметил в беседе с «Известиями» Никулин. — Когда я его поздравлял, сказал, что мы всегда рядом, мы всегда поможем. Не надо тянуть все одеяло на себя. Бывают вещи, которые можно обсудить, а не делать одному.
Цирком надо жить, разбираться в нем, иначе он просто тебя отторгнет, добавил Максим Никулин. Поэтому и были предыдущие частые смены руководства. Цирк просто не принимал людей.
Глава Цирка Нукулина на Цветном бульваре отметил, что гендиректора и всех цирковых ждут трудные времена. Даже если взять «Концепцию развития цирковых искусств», она в основном состоит из слов «надо», «необходимо», «обязательно». Но нет ни одного объяснения — как, кому, где и сколько.