В формате «Текста»: фильм Клима Шипенко стал лучшим в России

Александр Петров победил самого себя, Клим Шипенко второй год подряд снимает лучший фильм, а академики спорят и со зрителями, и с критиками. В первом павильоне «Мосфильма» прошла церемония «Золотого орла», где лучшим фильмом года был признан «Текст». «Известия» рассказывают об итогах и новациях премии.

Орел за орлом

Безусловным триумфатором церемонии стал триллер «Текст» Клима Шипенко. Экранизация бестселлера Дмитрия Глуховского не только одержала победу в главной категории, но и принесла создателям еще три статуэтки : лучший актер (Александр Петров), лучший актер второго плана (Иван Янковский), и лучший монтаж. Причем в прошлом году «Золотой орел» за лучший фильм также ушел фильму Клима Шипенко «Салют-7». Это беспрецедентный случай в истории премии.

— Спасибо академикам, кто проголосовал за наш фильм. Мы ровно год назад начали снимать. Спасибо продюсерам за то, что пустили в свободное плавание и дали, что называется, final cut (право финального монтажа. — «Известия»), — говорил со сцены Клим Шипенко, сильно волнуясь.

В формате Текста Режиссер Клим Шипенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Несколько расстроенным из зала вышел Алексей Сидоров. Военная экшн-драма «Т-34» была лидером по числу номинаций и принесла ему две персональный статуэтки — за режиссуру и сценарий (а, кроме того, взяла приз за визуальные эффекты). Но эти награды он в разговоре с «Известиями» назвал скорее «утешительными».

— Конкуренция хорошая — фильмы в категории представлены, безусловно, достойные. Просто жаль, что зрители предпочли один фильм, а академики другой, — сказал он.

«Т-34», напомним, стал победителем прошлой «новогодней битвы» и собрал 2,2 млрд рублей в прокате.

«Дылда» , отобранная в шорт-лист «Оскара» и накануне ставшая триумфатором премии кинокритиков «Белый слон», на «Золотом орле» удостоилась только приза за лучшую женскую роль (Виктория Мирошниченко) . Победитель «Кинотавра» и лауреат Карловых Вар «Бык» Бориса Акопова, хоть и был номинирован в четырех категориях, и вовсе остался без наград.

Как тебе такое, «Оскар»

Что было нового? Во-первых, в самом начале приветственную речь президента зачитывала уже Ольга Любимова, недавно назначенная новым министром культуры , а не Владимир Мединский, который перешел на пост помощника президента. Во-вторых, как дважды было объявлено со сцены, с этого года у премии появился денежный эквивалент — 150 тыс. рублей в индивидуальной номинации, и 300 тыс. в категориях «лучший фильм» и «лучшие сериалы».

«Золотой орел» стремится все более походить на «Оскар». Он ровно так же отказался от ведущих . На сцене постоянно находился только камерный оркестр, а церемонию аккуратно сопровождал бархатный «закадровый» голос режиссера церемонии Алексея Аграновича. Постановка, кстати, была отличной и музыкальной — со сцены пели Александр Ф. Скляр, Валерий Сюткин и многие другие.

В формате «Текста» Алиса Фрейндлих — советская и российская актриса театра и кино Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Оскар» в последние годы движется к краткости, и российская премия тоже пытается как-то «ужаться» . Одна пара «вручантов» оглашала результаты сразу в двух-трех, а то и четырех категориях, и говорила немного. Однако, в отличие от заокеанской практики, где тихая музыка деликатно намекает лауреату, что его речь подзатянулась, у нас победители говорят столько, сколько хотят. Например, Александр Звягинцев, художественный руководитель лучшего, по версии «Золотого орла», документального фильма («Без срока давности. Открывая шкаф позора»), говорил целых семь минут. Алиса Бруновна Фрейндлих, вышедшая получать награду за вклад в кинематограф, сразу поспешила успокоить зрителей — «долго стоять не буду» . И добавила: «Благодарю вас, но смущена: мой вклад в кинематограф не так велик. Мой вклад в кино значительно меньше, чем вклад кино в мою судьбу ».

В формате «Текста» Актриса Анна Михалкова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Проникновенных, а главное — ироничных выступлений было много. Анна Михалкова, ставшая лучшей актрисой сериала за «Шторм», пошутила, что даже если бы не выиграла, наверное, вышла бы на сцену — настолько важная это для нее работа. Иван Янковский рассказал о разговоре с бабушкой перед церемонией. Та его «успокаивала», что можно не волноваться, потому что награды он точно не получит. Во-первых, уже получал (за «Даму Пик» три года назад), а во-вторых — победит все равно Евгений Цыганов.

Три Петрова

В общем, не было интриги, что точно без статуэтки не уйдет Александр Петров. Как и в прошлом году, один из самых востребованных артистов страны был номинирован сразу в трех номинациях, причем в категории «лучший актер» он конкурировал сам с собой — и еще с Юрием Борисовым («Бык»). Прежде чем вскрыть конверт и объявить имя победителя, Ингеборга Дапкунайте смешно и прозорливо пошутила: как объяснить инопланетянину, что это за приз такой: это вот такая-то сложная процедура, в результате которой побеждает Александр Петров.

Тодоровский посетовал, что выходит и выходит принимать награды за женщин. Он получил статуэтку за отсутствующих Анну Друбич (лучшая музыка) и свою жену Евгению Брик (лучшая женская роль второго плана). Когда же лучшим оператором стал Роман Васьянов — мужчина, на сцену поднялся сопродюсер и актер « Одессы » Леонид Ярмольник, так как Тодоровский ушел сообщать приятную новость супруге. Также ретро-драма получила «Орла» за работу художника-постановщика. Итого в общем зачете у картины четыре победы — как и у «Текста».

В формате «Текста» Актеры Леонид Ярмольник и Павел Деревянко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Не смог присутствовать на премии и Константин Бронзит, чей мультфильм «Он не может жить без космоса» (тоже пробравшийся в шорт-лист «Оскара») академики признали лучшим . О награде режиссер узнал из Facebook, и честно написал, что и не надеялся на победу — ведь ранее ни один его авторский фильм не получал ни «Ники», ни «Орла».

Закончилась церемония акцией корпоративной солидарности. Клим Шипенко с «Золотым орлом» в руках обратился к Минкультуры с просьбой не штрафовать Сергея Дворцевого за просрочку даты сдачи фильм «Айка» . Режиссер хотя и получил приз Каннского фестиваля и прошел в шорт-лист «Оскара», все рано оказался должен ведомству более 7 млн рублей.

— Знаете, когда мы, режиссеры, делаем фильм, то одержимы только одним — хотим донести до зрителя свой замысел в том виде, о котором мечтали. Этому много препятствует, и приходится лавировать, и хотя мы честно стараемся, не всегда получается уложиться в сроки и бюджеты . Надеюсь, коллеги меня поддержат, — сказал Клим Шипенко.

Его призыв зал встретил аплодисментами.