Не брат ты мне: главные онлайн-новинки января

Новое шоу Ильи Куликова, Любовь Аксенова в поисках донора, юные переводчики против Гитлера, вампиры в погонах и на троне, школьницы-наркоманки и черный Макбет. Январь оказался щедрым на резонансные события в мире кино и сериалов, «Известия» выбрали самые яркие из них.

«Братья»

(more.tv)

Илья Куликов (не путать с Николаем Куликовым) сегодня один из самых успешных и влиятельных шоураннеров России, создатель ряда популярнейших сериальных форматов. Среди них — «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Перевал Дятлова». Сюжет «Братьев» же отдаленно напоминает уже культовый «Звоните ДиКаприо!»: живут два брата, один — звезда полицейских сериалов, другой — обычный инспектор, которого все считают неудачником. Который «другой» вечно злится на своего успешного младшего, делающего деньги и славу на пустых сериалах, а тот при каждой встрече со старшим обязательно ворует у него фразочки для сценариев очередных серий. Уже по первым эпизодам понятно, что у конфликта братьев большой драматургический потенциал и что вместе они всё равно непобедимы. А сверхзадача сериала, разумеется, в том, чтобы не только обозначить чудовищный разрыв между медиапространством и реальной жизнью, но и доказать, насколько они на самом деле близки друг к другу и неразрывно связаны по своей глубинной сути.

«Почка»

(KION)

Не брат ты мне Кадр из сериала «Почка» Фото: KION

Чаще всего отзывы о сериале «Почка» начинаются примерно так: дурацкое название, дурацкая реклама, но начал смотреть — и посмотрел сразу целиком, все серии подряд, потому что оторваться невозможно. Крутой сюжет, крутые шутки, крутая Любовь Аксенова.

В отношении «Почки» единодушны все — сериал нравится и интеллектуалам с либеральными взглядами, и зрителям, которые вообще зареклись смотреть отечественную кино- и телепродукцию и окончательно перешли на голливудский контент. «Почка» нравится всем. А причина проста — работает гениальный рецепт, придуманный когда-то в «Домашнем аресте» и миллион раз воспроизведенный впоследствии, просто не всегда удачно. В «Почке» циничная чиновница-взяточница, которую ненавидят вообще все, включая близких родственников, узнает, что жить ей осталось три месяца, и начинает расплачиваться за свои «грехи», унижаясь и каясь перед всеми подряд, лишь бы спастись. На ее близких это не очень срабатывает, а на зрителя — моментально. А Аксенова в очередной раз подтверждает, что она невероятно бесстрашная и самоироничная актриса.

«Карамора»

(START)

Не брат ты мне Кадр из сериала «Карамора» Фото: START

Вампирских сюжетов за последние месяцы стало столько, что поневоле тут мерещится некий заговор. «Вампиры средней полосы», «Пищеблок», «Отец Сергий» (он же «Сергий против нечисти»). Сюда же — немецкие «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера и нетфликсовский «Ведьмак», да и «Ампир V» на подходе. А тут еще «Карамора» — что-то среднее между «Бесами» и «Дуэлянтом», только с забавным, хотя и не слишком оригинальным конспирологическим посылом: дескать, всеми странами на самом деле уже давно правят жестокие вампиры, да и российские императоры не исключение. И защищают их тоже вампиры, в частности, бессмертные сексоты.

В первых двух доступных сегодня эпизодах глава террористического кружка (и жандарм под прикрытием) Карамора впервые встречается с вампиром: тот уничтожает всех его соратников и едва не убивает самого Карамору. Тогда последний решает найти этого вампира и отомстить за свою подружку, которая на самом деле не погибла, а была обращена в вампиршу. Сериал делится на две слишком разные линии. Одна, где Данила Козловский (он же режиссер) в образе Караморы чересчур серьезно мечется по питерским трущобам в поисках упырей. Вторая — где Филипп Янковский в образе вампира наставляет девушку, как надо жить в новом образе . И вот эта часть действительно остроумная, тонко сыгранная и очень увлекательная. Здесь дорогое зрелище вдруг становится осмысленным, хотя в плане конспирологии всё равно уязвимое.

«Этерна»

(«Кинопоиск»)

Не брат ты мне Кадр из сериала «Этерна» Фото: Кинопоиск

Для большинства название этого сериала — в общем, пустой звук, и мотивация для знакомства с фильмом практически нулевая. Но на самом деле речь идет о долгожданной экранизации популярнейшего среди подростков романа Веры Камши «Отблески Этерны», в котором уже 16 книг — и будет еще больше! Если вкратце, то это что-то вроде «Игры престолов», только попроще и с еще меньшим уклоном в фэнтези. По крайней мере здесь в магию не верят и драконов (пока) не замечено. А еще здесь если и Средневековье, то позднее, с переходом в Ренессанс и Новое время.

Разобраться в большом количестве персонажей и сюжетных линий с ходу вряд ли получится, всё же «Этерна» — прежде всего фанатский продукт. Причем это не сериал, а цикл полнометражных фильмов, монументальный проект с явно приличным бюджетом и артистами первой величины в главных ролях. Просто надо принять, что тут есть наследные принцы в изгнании, честолюбивые маршалы, герцоги в бегах, и у каждого свои верные сторонники и коварные противники. Несмотря на невозможность хоть что-то понять, смотреть «Этерну» стоит: создатели цикла сделали ставку на «вселенную», красочную, подробную, необычную — ее хочется долго рассматривать, она очень впечатляет. А там и в сюжетных хитросплетениях постепенно получится разобраться.

«Мюнхен: На грани войны»

(Netflix)

Не брат ты мне Кадр из фильма «Мюнхен: На грани войны» Фото: Netflix

Новый хит Netflix — политическая драма о кануне Второй мировой. Мы оказываемся в 1938 году, Великобритания занята тем, что пытается договориться с Гитлером. Тот заявляет о намерении немедленно вторгнуться в Чехословакию, что автоматически означает войну с союзниками, а Чемберлен упорно тянет время, рассыпая во все стороны чудесные афоризмы, но не решаясь выступить против агрессора, делая вид, что ни о какой войне с Германией не может быть и речи. Обо всем этом говорилось не раз, но в фильме показано, что война началась бы еще в 1938 году, если бы не усилия нескольких молодых людей, молодых дипломатов и переводчиков, которые за спинами глав Великобритании и Германии устраивают дилетантские шпионские маневры .

Показать всё это так, чтобы получилось увлекательно, было непросто: ведь все знают, чем всё закончилось. Но каким-то образом это удалось. Энигматичный Джереми Айронс в роли Чемберлена выписывает совершенно иконический образ, который хочется запомнить и сохранить. Харизматичен Аугуст Диль в роли личного охранника фюрера. Как-то совершенно неожиданный Ульрих Маттес играет собственно Гитлера , умного и опасного суперзлодея мирового масштаба, совсем не карикатуру. Но вот когда в финальных титрах нам сообщат, что исход войны во многом определил именно этот завоеванный англичанами дополнительный год, у многих русских негодующе забьется сердце. Впрочем, после нашего «Нюрнберга» наверняка и англичане будут не слишком довольны, так что заранее квиты.

«Трагедия Макбета»

(Apple TV+)

Не брат ты мне Кадр из фильма «Трагедия Макбета» Фото: Apple TV+

Возможно, этого фильма просто слишком сильно ждали. Одна из главных интриг прошлого года, первая работа Джоэла Коэна без участия его брата, шекспировская трагедия, решенная в черно-белых тонах, театральной эстетике, с Фрэнсис Макдорманд в роли Леди Макбет и Дензелом Вашингтоном в качестве самого тана , — что могло даже звучать более завораживающе? Российские зрители мучились от нетерпения, читая рецензии с западных показов фильма и переживая, что у нас он выйдет сразу онлайн, минуя кинотеатры.

А теперь, когда фильм всё же вышел, сразу пошли возгласы нерешительного разочарования. Фильм оказался слишком похож на телеспектакль, он верен оригинальным тексту и сюжету , и рецензенты задаются вопросом, зачем было снимать это кино именно сейчас, особенно при том, что экранизаций «Макбета» было много, в том числе шедевральных. Зрители ждали суперэстетского эксперимента или неожиданного обращения с текстом, а здесь всё строго и аскетично, как в знаменитом цикле ВВС по пьесам Шекспира. Но, пожалуй, мастерство Коэна в том, что он создал словно бы новый канон постановки «Макбета», а хореография ведьм здесь — словно отдельный номер Пины Бауш . Если это телеспектакль, то пусть и дальше все представители этого жанра держат такую же планку. Или хотя бы попробуют до нее дотянуться.

«Эйфория»

(2-й сезон, «Амедиатека»)

Не брат ты мне Кадр из сериала «Эйфория» Фото: Амедиатека