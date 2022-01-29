Не брат ты мне: главные онлайн-новинки января
Новое шоу Ильи Куликова, Любовь Аксенова в поисках донора, юные переводчики против Гитлера, вампиры в погонах и на троне, школьницы-наркоманки и черный Макбет. Январь оказался щедрым на резонансные события в мире кино и сериалов, «Известия» выбрали самые яркие из них.
«Братья»
(more.tv)
Илья Куликов (не путать с Николаем Куликовым) сегодня один из самых успешных и влиятельных шоураннеров России, создатель ряда популярнейших сериальных форматов. Среди них — «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Перевал Дятлова». Сюжет «Братьев» же отдаленно напоминает уже культовый «Звоните ДиКаприо!»: живут два брата, один — звезда полицейских сериалов, другой — обычный инспектор, которого все считают неудачником. Который «другой» вечно злится на своего успешного младшего, делающего деньги и славу на пустых сериалах, а тот при каждой встрече со старшим обязательно ворует у него фразочки для сценариев очередных серий. Уже по первым эпизодам понятно, что у конфликта братьев большой драматургический потенциал и что вместе они всё равно непобедимы. А сверхзадача сериала, разумеется, в том, чтобы не только обозначить чудовищный разрыв между медиапространством и реальной жизнью, но и доказать, насколько они на самом деле близки друг к другу и неразрывно связаны по своей глубинной сути.
«Почка»
(KION)
Кадр из сериала «Почка»
Чаще всего отзывы о сериале «Почка» начинаются примерно так: дурацкое название, дурацкая реклама, но начал смотреть — и посмотрел сразу целиком, все серии подряд, потому что оторваться невозможно. Крутой сюжет, крутые шутки, крутая Любовь Аксенова.
В отношении «Почки» единодушны все — сериал нравится и интеллектуалам с либеральными взглядами, и зрителям, которые вообще зареклись смотреть отечественную кино- и телепродукцию и окончательно перешли на голливудский контент. «Почка» нравится всем. А причина проста — работает гениальный рецепт, придуманный когда-то в «Домашнем аресте» и миллион раз воспроизведенный впоследствии, просто не всегда удачно. В «Почке» циничная чиновница-взяточница, которую ненавидят вообще все, включая близких родственников, узнает, что жить ей осталось три месяца, и начинает расплачиваться за свои «грехи», унижаясь и каясь перед всеми подряд, лишь бы спастись. На ее близких это не очень срабатывает, а на зрителя — моментально. А Аксенова в очередной раз подтверждает, что она невероятно бесстрашная и самоироничная актриса.
«Карамора»
(START)
Кадр из сериала «Карамора»
Вампирских сюжетов за последние месяцы стало столько, что поневоле тут мерещится некий заговор. «Вампиры средней полосы», «Пищеблок», «Отец Сергий» (он же «Сергий против нечисти»). Сюда же — немецкие «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера и нетфликсовский «Ведьмак», да и «Ампир V» на подходе. А тут еще «Карамора» — что-то среднее между «Бесами» и «Дуэлянтом», только с забавным, хотя и не слишком оригинальным конспирологическим посылом: дескать, всеми странами на самом деле уже давно правят жестокие вампиры, да и российские императоры не исключение. И защищают их тоже вампиры, в частности, бессмертные сексоты.
В первых двух доступных сегодня эпизодах глава террористического кружка (и жандарм под прикрытием) Карамора впервые встречается с вампиром: тот уничтожает всех его соратников и едва не убивает самого Карамору. Тогда последний решает найти этого вампира и отомстить за свою подружку, которая на самом деле не погибла, а была обращена в вампиршу. Сериал делится на две слишком разные линии. Одна, где Данила Козловский (он же режиссер) в образе Караморы чересчур серьезно мечется по питерским трущобам в поисках упырей. Вторая — где Филипп Янковский в образе вампира наставляет девушку, как надо жить в новом образе. И вот эта часть действительно остроумная, тонко сыгранная и очень увлекательная. Здесь дорогое зрелище вдруг становится осмысленным, хотя в плане конспирологии всё равно уязвимое.
«Этерна»
(«Кинопоиск»)
Кадр из сериала «Этерна»
Для большинства название этого сериала — в общем, пустой звук, и мотивация для знакомства с фильмом практически нулевая. Но на самом деле речь идет о долгожданной экранизации популярнейшего среди подростков романа Веры Камши «Отблески Этерны», в котором уже 16 книг — и будет еще больше! Если вкратце, то это что-то вроде «Игры престолов», только попроще и с еще меньшим уклоном в фэнтези. По крайней мере здесь в магию не верят и драконов (пока) не замечено. А еще здесь если и Средневековье, то позднее, с переходом в Ренессанс и Новое время.
Разобраться в большом количестве персонажей и сюжетных линий с ходу вряд ли получится, всё же «Этерна» — прежде всего фанатский продукт. Причем это не сериал, а цикл полнометражных фильмов, монументальный проект с явно приличным бюджетом и артистами первой величины в главных ролях. Просто надо принять, что тут есть наследные принцы в изгнании, честолюбивые маршалы, герцоги в бегах, и у каждого свои верные сторонники и коварные противники. Несмотря на невозможность хоть что-то понять, смотреть «Этерну» стоит: создатели цикла сделали ставку на «вселенную», красочную, подробную, необычную — ее хочется долго рассматривать, она очень впечатляет. А там и в сюжетных хитросплетениях постепенно получится разобраться.
«Мюнхен: На грани войны»
(Netflix)
Кадр из фильма «Мюнхен: На грани войны»
Новый хит Netflix — политическая драма о кануне Второй мировой. Мы оказываемся в 1938 году, Великобритания занята тем, что пытается договориться с Гитлером. Тот заявляет о намерении немедленно вторгнуться в Чехословакию, что автоматически означает войну с союзниками, а Чемберлен упорно тянет время, рассыпая во все стороны чудесные афоризмы, но не решаясь выступить против агрессора, делая вид, что ни о какой войне с Германией не может быть и речи. Обо всем этом говорилось не раз, но в фильме показано, что война началась бы еще в 1938 году, если бы не усилия нескольких молодых людей, молодых дипломатов и переводчиков, которые за спинами глав Великобритании и Германии устраивают дилетантские шпионские маневры.
Показать всё это так, чтобы получилось увлекательно, было непросто: ведь все знают, чем всё закончилось. Но каким-то образом это удалось. Энигматичный Джереми Айронс в роли Чемберлена выписывает совершенно иконический образ, который хочется запомнить и сохранить. Харизматичен Аугуст Диль в роли личного охранника фюрера. Как-то совершенно неожиданный Ульрих Маттес играет собственно Гитлера, умного и опасного суперзлодея мирового масштаба, совсем не карикатуру. Но вот когда в финальных титрах нам сообщат, что исход войны во многом определил именно этот завоеванный англичанами дополнительный год, у многих русских негодующе забьется сердце. Впрочем, после нашего «Нюрнберга» наверняка и англичане будут не слишком довольны, так что заранее квиты.
«Трагедия Макбета»
(Apple TV+)
Кадр из фильма «Трагедия Макбета»
Возможно, этого фильма просто слишком сильно ждали. Одна из главных интриг прошлого года, первая работа Джоэла Коэна без участия его брата, шекспировская трагедия, решенная в черно-белых тонах, театральной эстетике, с Фрэнсис Макдорманд в роли Леди Макбет и Дензелом Вашингтоном в качестве самого тана, — что могло даже звучать более завораживающе? Российские зрители мучились от нетерпения, читая рецензии с западных показов фильма и переживая, что у нас он выйдет сразу онлайн, минуя кинотеатры.
А теперь, когда фильм всё же вышел, сразу пошли возгласы нерешительного разочарования. Фильм оказался слишком похож на телеспектакль, он верен оригинальным тексту и сюжету, и рецензенты задаются вопросом, зачем было снимать это кино именно сейчас, особенно при том, что экранизаций «Макбета» было много, в том числе шедевральных. Зрители ждали суперэстетского эксперимента или неожиданного обращения с текстом, а здесь всё строго и аскетично, как в знаменитом цикле ВВС по пьесам Шекспира. Но, пожалуй, мастерство Коэна в том, что он создал словно бы новый канон постановки «Макбета», а хореография ведьм здесь — словно отдельный номер Пины Бауш. Если это телеспектакль, то пусть и дальше все представители этого жанра держат такую же планку. Или хотя бы попробуют до нее дотянуться.
«Эйфория»
(2-й сезон, «Амедиатека»)
Кадр из сериала «Эйфория»
Первый сезон «Эйфории» был шоком — жесткая, мелодраматичная, мрачная история девочек-подростков, пытающихся слезть с наркотиков, заставила весь мир буквально впиваться в экран, и миллионы сердец обливались кровью. А глаза продолжали смотреть, что делает этому шоу честь. И юная Зендея сегодня не звезда «Человека-паука», а наркоманка Ру, которая то бросает принимать свои препараты, то вновь на них подсаживается. Первый сезон закончился где-то в районе Рождества, в середине учебного года в колледже, второй продолжается после каникул. Снова начались уроки, до которых героиням нет дела, потому что на поток пришел новый парень Эллиот, с которым у Ру и Джулс сразу завязывается дружба. А дальше всё как обычно. Разговоры о наркотиках, депрессия, бесконечные нерешаемые проблемы. «Эйфорию» считают важнейшим манифестом нового поколения, а ее герои взрослеть в ближайшее время вряд ли будут: слишком велик риск утратить нерв сериала и потерять аудиторию.