«Один на один» с «Агентом 117»: какие фильмы сменили новогодние блокбастеры

В отсутствие поднадоевших блокбастеров прокатчики берут жанровым разнообразием. На экранах — криминальная комедия-неонуар с Мэлом Гибсоном «Вальдо», продолжение французской бондианы — неполиткорректный, но обворожительный «Агент 117: Из Африки с любовью», арт-драма «Один на один» с Джеймсом Нортоном и франко-бельгийская драма Рэйчел Лэнг с Александром Кузнецовым и Луи Гаррелем «Мой легионер».

«Один на один»

Режиссер: Уберто Пазолини. В ролях: Джеймс Нортон, Дэниэл Ламонт, Эйлин О’Хиггинс

Душераздирающую историю о неизлечимо больном 35-летнем мойщике окон Джоне, вынужденном подыскивать приемную семью своему четырехлетнему сыну, многие рецензенты сочли трогательной и светлой. Однако крайняя «некомфортность», а проще говоря, непереносимость темы заставила дистанцироваться от происходящего на экране и переместить фокус внимания на светскую премьеру, которую посетили исполнитель главной роли Джеймс Нортон, известный по образу Андрея Болконского в экранизации «Войны и мира», и его девушка Имоджен Путс, которая поначалу даже постеснялась позировать на дорожке.

Лиричная интонация, туманные пейзажи с идиллическими лужайками и лесами сельской Англии, замечательная актерская работа самого Нортона и его юного партнера Дэниэла Ламонта лишь усугубляет ситуацию — почва уходит из-под ног и у папы, и у едва научившегося говорить ребенка, а если где и есть свет, то только в конце тоннеля.

Тема прощания, завещания — одна из трендовых в современном кино. Чтобы далеко не ходить за примерами, можно вспомнить выпущенный в прокат на прошлый уикенд и уже провалившийся в нем фильм Франсуа Озона с семейной драмой «Всё прошло хорошо», где дочки везут папу в Лозанну на эвтаназию. Или куда более дерзкую и динамичную драму Павла Руминова «Я буду рядом» с Марией Шалаевой, или отмеченную Гран-при Каннского фестиваля трагикомедию Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна», где главный герой, сыгранный самим же режиссером, выдает всё происходящее в концентрационном лагере за игру. Впрочем, в ленте Уберто Пазолини некому превращать ужасы в сказку — приемные семьи выглядят чужими и неприятными, у папы не получается бодриться, а малыш, кажется, всё уже понял.

«Мой легионер»

Режиссер: Рэйчел Лэнг. В ролях: Луи Гаррель, Камилль Коттен, Ина-Мария Бартайте, Александр Кузнецов

Тягучая, монотонная, подчеркнуто драматическая картина с намеренно-бледными Луи Гаррелем и дебютировавшим в европейском кино Александром Кузнецовым, где новые поленья в костер извечной «войны полов» подкидывает само клаустрофобное устройство гарнизонной жизни. Мужское братство порождает женское сестринство, мужчина покидает скроенный на скорую руку домашний рай, женщина ждет. Сюжет предсказуемо прост: к украинскому наемнику Владу (Александр Кузнецов), служащему на Корсике, приезжает невеста с Украины — двадцатилетняя Ника (Ина-Мария Бартайте). Девушке кажется, что она влюблена в своего жениха (неслучайно же у нее набита татуировка Mon Légionnaire), однако на деле отношения у пары не ладятся. В гарнизоне скучно, Нику берет под крыло жена командира Селин (Камилль Коттен), они вместе проводят тягучие будни — курят, болтают, делают бьюти-процедуры, Ника помогает Селин ухаживать за малышом. Влад не знает, стоило ли ему портить Нике жизнь. Ника, похоже, тоже не очень понимает, что она здесь делает — «люблю, хотя мы и отдалились», — рассуждает она с новыми подругами.

У французского кино есть традиция снимать про Иностранный легион, она тянется с 1930-х годов — с Жаном Габеном, Ван-Даммом, Катрин Денев и Джином Хэкменом. Несмотря на различные коллизии (а в этом жанре снимались и буффонады) и не всегда положительных главных героев, Легион представлял своим наемникам все возможности для очистительной инициации: они сражались со своими внутренними демонами и демонами в чалмах и фесках, находили настоящих друзей и врагов, выигрывали эпик баттл. А ля гер ком а ля гер, но этот полигон таит соблазн — развязка истории калькирует финал «Летят журавли», не менее любимого во Франции.

«Вальдо»

Режиссер: Тим Киркби. В ролях: Чарли Ханнэм, Мэл Гибсон, Люси Фрай

Криминальная комедия и пародия на неонуар. Вернее, на его неудачные современные ремейки, эксплуатирующие атрибутику, но не оставляющие пространства для героя. Все эти надвинутые на глаза шляпы, размышления о предназначении и роке, закрученные сюжетные твисты, роковые красотки, появляющиеся ниоткуда и исчезающие в никуда, трещат под ногами как хитиновые обломки случайно раздавленного майского жука.

Заглавный персонаж Чарльз Вальдо (Чарли Ханнэм) — бывший детектив, а теперь брутальный эскапист, сбежавший от всех и поселившийся в разбитом трейлере на окраине леса. Пуститься в приключенческое странствие и заново затеять жизнь его сподвигает бывшая девушка, она уговаривает взяться за громкое расследование, за которым пристально следят все медиа страны, — известный актер, ужасный и богемный Алистер Пинч (Мэл Гибсон) обвиняется в убийстве жены.

«Чемпион из Освенцима»

Режиссер: Мацей Барчевски. В ролях: Петр Гловацки, Ян Шидловски, Гжегож Малецки

Старт проката полнометражного дебюта Мацея Барчевски военно-драматической ленты о боксе как метафоре свободы приурочен к Международному дню памяти жертв холокоста, 27 января. В центре сюжета — история польского боксера Тедди Петишковского, чемпиона Варшавы, депортированного в печально знаменитый концентрационный лагерь в 1940-м — вместе с первым поездом смерти. Казалось бы, в гнетущей реальности Освенцима нет ничего, кроме постоянного страха боли, унижения и смерти — заключенные живут в грязных бараках, ходят меж виселиц, питаются баландой, периодически часть из них отправляют в «баню», из которой никто никогда не возвращается.

И вдруг праздные надсмотрщики, узнав, что среди их жертв есть чемпион по боксу, придумывают устроить себе аттракцион: Тедди должен сражаться с другими заключенными. Так у польского боксера начинается «новая жизнь»: доступ к еде и медикаментам, а также возможность тренироваться. При всей чудовищности этих гладиаторских боев каждая очередная победа Тедди воодушевляет его товарищей по несчастью, так они понимают, что даже в этих чудовищных обстоятельствах есть место не только страху и отчаянию, но и воли к победе и к жизни.

«Агент 117: Из Африки с любовью»

Режиссер: Николя Бедос. В ролях: Жан Дюжарден, Пьер Нине, Фату Н’Диай, Наташа Линдингер. Хабиб Дембеле, Иван Франек, Жиль Коэн

Новые приключения французского «Джеймса Бонда» — одиннадцатый фильм франшизы об «агенте 117» Юбере Бонниссере де Ла Бата, персонаже книг Жана Брюса и родном «брате» культового британского мартини-мэна, так и не сумевшего уйти на покой прошлой осенью. Действие разворачивается в 1981 году в вымышленной «Черной Африке», куда героя отправляют спустя 14 лет после событий фильма «Агент 117: Миссия в Рио».

«Черная Африка» — страна коррумпированных и очень обидчивых друзей французов, полезных не только в плане культурного обмена, по поводу которой агент всё время отпускает неполиткорректные шуточки. Пародийную ретрокомедию можно было бы счесть ксенофобской и нетолерантной, если бы не шарм актера и персонажа.