Главное — в ролях: российский прокат возглавил триллер дель Торро

Минувшие выходные оправдали ожидания прокатчиков лишь отчасти — хотя пальму первенства получил новый релиз автора «Багрового пика» и «Формы воды», другая ожидаемая новинка, феминистический боевик «Код 355» с Пенелопой Круз оказался только на седьмой позиции, а отмеченная в Каннах драма Франсуа Озона «Все прошло хорошо» и вовсе не вошла в топ.

Мистики против шпионов

Старомодно неторопливый, с подробной экспозиционной частью, притчевый и атмосферный неонуар Гильермо дель Торро заинтересовал публику благодаря репутации режиссера и актерскому составу — главные роли исполнили Кейт Бланшет и восьмикратный номинант на «Оскар» Брэдли Купер. И хотя картину сложно отнести к типично зрительским релизам, «Аллея кошмаров» лидировала о всем фронтам уже на этапе трейлера. Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», на YouTube три наиболее популярных ролика нуар-проекта саккумулировали 4,9 млн просмотров (на троих у них 6,8 тысяч «лайков»), а на «Кинопоиске» дублированный трейлер картины посмотрели 11 907 раз. Боевик «Код 355», продолжающий линию «женских» экшн-проектов, заполучил 905 тыс. просмотров и 2,2 тыс. лайков), в то время как на «Кинопоиске» он был просмотрен всего 5591 раз. Схожую картину продемонстрировали предпродажи, на них новый хит культового мексиканца заработал 1,4 млн рублей. Это заметно больше показателей предыдущих работ режиссера «Багровый пик» (665,1 тыс. рублей, стартовые сборы – 144,7 млн за уикенд) и «Форма воды» (494,75 тыс. рублей, стартовые сборы — 46,9 млн за уикенд). Новинка даже превзошла показатели мистического триллера М. Найта Шьямалана «Время» (1,09 млн рублей, стартовые сборы — 150,68 млн за уикенд).

Как рассказала «Известиями» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, фильмы Гильермо дель Торо пользуются у нас особой популярностью.

— К примеру, его предыдущий проект «Форма воды», получивший «Оскар», продержался в прокате более трёх месяцев. Криминальная драма «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером, Кейт Бланшетт, Руни Марой и Уиллемом Дефо возглавила топ, хотя «The King's Man» на втором уикенде шел с новинкой ноздря в ноздрю. Именно он поспорил за аудиторию со шпионским боевиком «Код 355», — отметила Ольга Зинякова.

Джентельмены уступают и не проигрывают

На второй позиции чарта оказался лидер пошлого уикенда — шпионский экшн Мэтью Вона. Приквел британской франшизы «Kings Man» — «Kings Man. Начало» собрал 66, 2 млн рублей, оттеснив на третье место долгоиграющий фэнтези-блокбастер «Последний богатырь. Посланник тьмы». Выразительная отечественная франшиза положила в свою копилку 48 млн рублей, общие сборы превысили отметку в 2 млрд. На четвертом месте оказался блокбастер «Человек-паук. Нет пути домой» — его касса в минувший уикенд составила 44 млн рублей, общие сборы приближаются к трехмиллиардной отметке — 2, 8 млрд рублей.

А вот замыкавший тройку лидеров в прошлый уикенд «Крик» Мэтью Бетинелли оказался на пятом месте, совсем немного уступив «Последнему богатырю». Сборы продолжения культовой франшизы Харви Вайнштейна составили 1, 6 млн рублей.

Как пояснила «Известиям» Ольга Зинякова, «Крик» хорошо собирает на фанатах франшизы и жанра.

— Однако ему пришлось уступить дорогу проектам с более широкой аудиторией и маркетинговой кампанией, — отметила она.

По мнению эксперта, на ленту продолжает работать обширная фан-база, сформировавшаяся еще в конце девяностых, а еще успеху сопутствует редкость жанра слэшера в сегодняшней репертуарной сетке.

Озон за бортом

Шестую, восьмую, девятую и десятую строчки бокс-офиса держат холдоверы — анимационный фильм «Зверопой 2» (35 млн рублей), байопик Алексея Сидорова «Чемпион мира» о шахматном поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным (17 млн рублей), «Дом Gucci» от Ридли Скотта (11 млн рублей), мультфильм «Команда котиков» (9, 9 млн рублей). Седьмую позицию занял боевик Саймона Кинберга о красавицах-суперагентах с Джессикой Честейн, Пенелопой Крус, Дианой Крюгер и Фань Бинбин «Код 355». Касса этого проекта составила 20, 4 млн рублей.

На 11-м месте оказался сиквел приключенческой франшизы «Три богатыря» — «Три богатыря и конь на троне», положивший в свою копилку еще 9 млн рублей, на 12-м — комедийно-драматический фильм о взрослении Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца». Новый релиз каннского триумфатора заработал 5, 9 млн рублей. В топ-12 не вошла семейная драма Франсуа Озона с Софи Марсо и Андрэ Дюссолье «Все прошло хорошо».

Как пояснила «Известиям» Ольга Зинякова, Озон «не смог соперничать с «Лакричной пиццей», и «Аллеей кошмаров», привлекшими внимание любителей артовых проектов».

— Кроме того, релизу не хватило маркетинговой поддержки, — отметила она.

В целом, по мнению прокатчиков, традиционное постпраздничное затишье подсветили громкие премьеры «Аллея Кошмаров» и «The King's Man», продолжает работать сарафан «Последнего богатыря». На будущем уикенде зрителей привлечёт сиквел шпионской комедии «Агент 117», а семейную аудиторию наверняка заинтересует «Мы — монстры 2».