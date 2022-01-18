С британским контентом: лидером проката стал боевик «Kings Man. Начало»

Семейные релизы, делавшие основную кассу на праздники и в периоды ограничений, конкурируют с боевиками и триллерами. Превзошедший двухмиллиардную отметку «Последний богатырь. Посланник тьмы» уступил пальму первенства приквелу британской франшизы Kings Man, взяв почетное серебро и заработав в минувший уикенд 94, 5 млн рублей. На пятки «Богатырю» наступает «Крик» Мэттью Бетинелли — по данным ЕАИС, касса новой части франшизы — 90, 8 млн рублей.

Как Распутин богатыря одолел

Эстетский и развесистый приквел экшен-франшизы о секретной королевской службе агентов «Kings Man. Начало» разочаровал поклонников и критиков, но вызвал явный зрительский интерес. В первый же прокатный уикенд весь этот дендистский кордебалет со «специальным гостем» Григорием Распутиным, щелкающим на джентльменов не слишком ухоженными зубами, собрал 153, 9 млн рублей, обогнав основных референсов уже на этапе предпродаж — 4 млн рублей против 3, 6 млн у релиза «Плохие парни навсегда». И хотя новый фильм Мэтью Вона, как и предсказывали аналитики, получил статус лучшей киноновинки уикенда, дебютировал он значительно скромнее своей же первой части — по данным «Бюллетени кинопрокатчика», стартовые сборы Kings Man шесть лет назад составили 19,2 млн рублей. Как рассказала «Известиям» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, успех приквела был ожидаемым.

— Kings Man — квинтэссенция британского культурного кода, сумасшедшей атмосферы, качественного боевика и, конечно, «народного» каста. Эти факторы превращают фильмы в настоящий зрительский аттракцион, — отметила она в беседе с «Известиями».

Эксперт также добавила, что «проявляет себя в прокате франшиза соответствующе — каждая из частей получила крайне позитивный «сарафан», который работал в числе прочих факторов на бокс-офис. Не стал исключением и «Kingsman: Начало», вытеснивший лидера новогодней гонки — «Последнего богатыря».

Что же касается фэнтези-франшизы а ля рюс, то преодолевшая двухмиллиардную отметку лента уходит с первых позиций неторопливо и достойно. Касса минувшего уикенда в 78 млн рублей, по мнению Ольги Зиняковой, лишь демонстрирует, «как должен работать качественный отечественный блокбастер».

— Эта франшиза — выразительный кейс, — сказала собеседница «Известий». — «Последнему богатырю» помогли покорить бокс-офис новогодние праздники, маркетинг, удачная дата релиза, а затем подключился и «сарафан», который помогает удерживаться в топ-3.

Волк, крик и лакричная пицца

Замыкает тройку лидеров слэшер Мэттью Бетинелли «Крик» — продолжение фильма Уэса Крэйвена «Крик 4», пятый фильм культовой франшизы Харви Вайнштейна. Как считает Ольга Зинякова, давно заявивший о себе бренд не теряет актуальности с 1996 года.

— Возвращение знакомых персонажей и сюжета в полюбившийся сеттинг не могли не произвести фурора не только среди фанатов серии фильмов, но и среди поклонников хорроров и триллеров, которых в репертуарной сетке сейчас немного, — заметила президент сети «КАРО».

На четвертой и пятой строчках чарта оказались холдоверы. «Человек-паук. Нет пути домой», вышедший в прокат еще до новогодних праздников собрал в минувшие выходные 66 млн рублей, а обаятельный анимированный «аналог» шоу «Голос» «Зверопой 2» — 50 млн рублей.

На шестой строчке оказался байопик Алексея Сидорова «Чемпион мира». Фильм о шахматном поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным принес 33 млн рублей, оставив позади мультфильм «Три богатыря и конь на троне», длинный, костюмный и «роковой» байопик Ридли Скотта «Дом Gucci» (14,6 млн рублей) и сметающий социальные границы спортивно-эротический бурлеск «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым и Ириной Пеговой в ролях возрастных соблазнителей. Касса «черной» комедии — 11, 6 млн рублей.

Примерно с тем же результатом — 11,5 млн рублей — дебютировал эстетский ромком триумфатора Каннского фестиваля Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца» — тонкая авантюрная история любви школьника и начинающего бизнесмена Гэри с двадцатипятилетней актрисой Аланой. Позиции ленты в топ-10, по мнению Ольги Зиняковой, тот самый случай, «когда качественный арт-мейнстрим и артхаус выходят за привычные рамки понятия нишевого релиза».

— Интерес зрителей к таким проектам высокий, и этот тренд только укрепляется. Пола Тома Андерсона в России любят, его проекты часто заполняют собой инфополе, как произошло и с «Лакричной пиццей», — отметила Ольга Зинякова.

Десятку лидеров замыкает французская семейный релиз с качественной маркетинговой стратегией «Мой волк» со сборами 2,7 млн рублей.

В целом с окончанием выходных по всей стране уменьшилось и количество зрителей. Это привычный отток, который связан с необходимостью включаться в рабочие будни. На будущие выходные самые большие ожидания прокатчиков связаны с новым релизом Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров» и триллером Саймона Кинберга «Код 355» с Пенелопой Крус и Джессикой Честейн.