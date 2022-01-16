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Все оттенки зимнего: пастельный Растрелли и золотая Айлиш

О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Все оттенки зимнего: пастельный Растрелли и золотая Айлиш
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2022-01-13 17:10:27
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Полина Агуреева задышит свободно в фильме Сергея Бодрова. Борис Березовский не считает Скрябина сумасшедшим. Константин Хабенский встретил юбилей «Враками». Билли Айлиш напела на «Золотой глобус». А Зимний дворец перекрасят по желанию посетителей. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

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Звезда «Мастерской П. Фоменко» Полина Агуреева завершила съемки в фильме Сергея Бодрова «Дышите свободно». По словам актрисы, режиссер снял практически биографическую картину, а сама она играет доктора, который лечит от заикания.

— Очень любопытная роль, — призналась Полина Агуреева «Известиям». — Очень харизматичная женщина, потрясающий врач. Она действительно лечит людей, лечит их души. Вдруг влюбляется в своего пациента — и обнаруживает полную свою несостоятельность, даже патологичность, оказывается совершенно неприспособленной ни к жизни, ни к любви. Заканчивается тем, что она лежит с нервным истощением в психиатрической клинике. В общем, веселый фильм.

Актриса рассказала, что у героини есть реальный прототип, но фильм далек от действительной истории, которая тем не менее помогла ей в работе.

Все оттенки зимнего
фильме Сергея Бодрова «Дышите свободно»
Фото: kino-teatr.ru

Готов к выходу на экраны и фильм «Асфальтовое солнце» режиссера Ильи Хотиненко, в котором Агуреева сыграла одну из главных ролей. А вот в музыкальных шоу поклонники ее не увидят. Полине не нравится этот формат, не нравятся песни. Она любит творчество Высоцкого, советскую классику, потому что они «заставляют душу работать».

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Оборона Скрябина

В Москве стартовал I Международный фестиваль А.Н. Скрябина, приуроченный к 150-летию со дня рождения композитора. Худруком форума выступил пианист, победитель Конкурса им. Чайковского Борис Березовский. По его словам отношение слушателей к творчеству Скрябина всегда одно и то же.

— Удивительно, но в принципе оно не изменилось вовсе. Как публика любила в основном раннего Скрябина и отчасти средний период, так всё и осталось, — рассказал пианист. — Позднее творчество Скрябина, как я считаю, — кульминация его творчества, по-прежнему остается недооцененным. С другой стороны, у нас сейчас такое количество замечательных скрябинистов, что мы можем пробить последний рубеж обороны публики перед Скрябиным.

Все оттенки зимнего
Пианист Борис Березовский

Пианист Борис Березовский

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Пианист заметил, что сам в основном играет позднего Скрябина, хотя многие считают, что в конце жизни он сошел с ума, а его гармонические поиски 1910-х годов не имеют никакого смысла. Но подобная реакция в отношении великой музыкой проявляется часто. Бетховена и даже Моцарта обвиняли, что они сочиняют слишком сложно, указал Борис Березовский.

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Он также оценил отличное состояние русской фортепианной школы, его радует, что в стране много талантливейшей, интереснейшей молодежи. Другое дело, что они не очень известны, но тем не менее в России абсолютно великая традиция и великое будущее, уверен артист.

Путем Табакова

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский отметил юбилей на родной сцене. В день своего 50-летия — 11 января — он сыграл барона Мюнхгаузена в спектакле «Враки». Премьера спектакля состоялась 16 октября 2021 года. Поставил его режиссер Виктор Крамер по собственной пьесе, которую написал при участии Хабенского. На сегодняшний день это единственный спектакль МХТ с участием худрука.

В октябре Хабенский сменил Сергея Женовача на посту художественного руководителя театра и, как отмечают коллеги, занялся возрождением традиций Олега Табакова.

Все оттенки зимнего
Актеры Ростислав Лаврентьев в роли бургомистра Боденвердера, Константин Хабенский в роли барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена и актриса Надежда Жарычева в роли Марты (слева направо) в сцене из спектакля «Враки, или Завещание Барона Мюнхгаузена» в постановке режиссера Виктора Крамера в МХТ им. А.П. Чехова в Москве

Актеры Ростислав Лаврентьев в роли бургомистра Боденвердера, Константин Хабенский в роли барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена и актриса Надежда Жарычева в роли Марты в сцене из спектакля «Враки, или Завещание Барона Мюнхгаузена»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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— В МХТ имени Чехова Константина Юрьевича любят. Я не встречал человека, который был бы негативно настроен по отношению к Хабенскому, — поделился в беседе с «Известиями» народный артист России Сергей Сосновский. — Наоборот, все воодушевились, когда его назначили художественным руководителем. Тут же открылись какие-то новые, огромные перспективы. И их Константин Юрьевич очень мотивированно представил труппе. Собрав коллектив, он рассказал всем сотрудникам театра о своем плане работы на ближайшие три года, с цифрами, датами, с именами режиссеров и актеров, названиями произведений, которые планируются к постановке.

По словам актера, в театре уже подросла посещаемость, какие-то спектакли вернулись в репертуар, то есть дело пошло на лад.

В труппе МХТ имени Чехова Хабенский состоит с 2003 года. Также он снялся в более чем 100 картинах, а в 2018 году дебютировал в качестве режиссера с драмой «Собибор». Руководит благотворительным фондом, который помогает детям с заболеваниями головного и спинного мозга.

Суть характера

В Лос-Анджелесе в 70-й раз вручили премию «Золотой глобус». Мероприятие состоялось в закрытом формате без трансляции и красной дорожки. Лучшим актером в драматическом фильме стал Уилл Смит. Награду он получил за роль в картине «Король Ричард». Лучшими актрисой и актером сериалов стали Кейт Уинслет и Майкл Китон. Их отметили за роли в «Мейр из Исттауна» и «Ломке».

«Глобусы» также получили певица Билли Айлиш и режиссер Джейн Кэмпион. Айлиш исполнила саундтрек к фильму «Не время умирать». Кэмпион наградили за фильм «Власть пса», который признали лучшим кинопроизведением года. Премия за лучшую драматическую роль — у Николь Кидман за работу в фильме «Быть Рикардо». В нем режиссер и сценарист Аарон Соркин рассказал историю продюсера Люсиль Болл, прославившейся в 1950-е созданием собственных шоу.

Все оттенки зимнего
Кадр фильма «Король Ричард»

Кадр из фильма «Король Ричард»

Фото: Overbrook Entertainment
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— Наш фильм не про шоу Люсиль Болл, которое все хорошо знают, а про нее саму, — рассказала в беседе с «Известиями» Николь Кидман. — Про то, что происходило за театральным занавесом. Про женщину, совершившую мощный прорыв в индустрии и в сознании общества. Она была однозначно гением. В фильме мы рассказываем историю ее жизни. Но не по традиционной схеме «родился — жил — умер».

По словам актрисы, режиссер концентрирует внимание на нескольких главных событиях жизни героини и, маневрируя между ними, показывает самую суть не только ее характера, но и ее партнеров. И это очень необычно. То есть это не биографический фильм, резюмировала Николь Кидман.

Светлый, пастельный

Зимний дворец изменит свой облик. Это произойдет в ходе реставрации фасада, которая намечена на 2023 год. Сейчас стены памятника архитектуры выкрашены в светло-зеленый цвет, он будет изменен на более светлый, пастельный. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Как отметили в музее, Зимний дворец перекрасят в соответствии с петербургскими традициями, однако это не оригинальный цвет здания. Мастера подбирают подходящие оттенки в рамках цветовой гаммы, которая появилась сразу после Великой Отечественной войны и на сегодняшний день признана наиболее удачной как сотрудниками, так и участниками опроса посетителей Дворцовой площади.

Все оттенки зимнего
зимний дворец
Фото: РИА Новости/Макс Ветров

В Эрмитаже уверены, что эти работы не нанесут вреда художественной целостности Зимнего дворца, поскольку он и ранее многократно перестраивался и перекрашивался. Каждый вариант отражает определенную эпоху, но возвращать его в какую-либо одну из них и невозможно, и нет необходимости, уверены в Эрмитаже.

Зимний дворец — главный императорский дворец России, — был построен в 1754–1762 годах Бартоломео Франческо Растрелли в стиле пышного елизаветинского барокко с элементами французского рококо. Начиная с советского времени в стенах дворца размещена основная экспозиция Государственного Эрмитажа.

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