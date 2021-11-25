Новинки и поклонники: МХТ и МХАТ рассказали о грядущих переменах

24 ноября труппы МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького — театров, которые некогда были единым целым, — собрались на встречи со своими руководителями. «Известия» побывали как на сборе труппы МХТ в Камергерском переулке, так и на собрании МХАТ на Тверском бульваре — и узнали о том, какие революционные решения приняло начальство этих прославленных коллективов.

Победоносное возвращение

Давно служебный гардероб МХТ имени Чехова не переживал такого натиска. Столпотворение из народных и заслуженных, студентов и журналистов. Настроение в театре — праздничное. Старожилы вспоминают, что так было только при Олеге Табакове. На этот раз все собрались для приветствия нового худрука: 27 октября Константин Хабенский сменил на этом посту Сергея Женовача. На почетных местах в партере — Ирина Мирошниченко, Евгений Киндинов, Станислав Любшин, Юрий Стоянов, Марина Зудина, Рената Литвинова. Все с нетерпением ждали, что скажет руководитель.

На сбор была приглашена не только труппа, но и цеха театра, и даже студенты Школы-студии МХАТ. Министр культуры РФ Ольга Любимова присутствовать не смогла, но ее приветствие прозвучало с экрана.

— Когда назначали Сергея Васильевича Женовача, да и когда снимали тоже, у труппы никто ничего не спросил, — поделился с «Известиями» народный артист России Евгений Киндинов. — Такие серьезные вопросы решаются на уровне Министерства культуры. Я вспоминаю приход Олега Николаевича Ефремова в Художественный театр в 1970 году: его появление здесь для артистов было потрясением.

Но в том, что труппу снова возглавил актер, коллектив не видит ничего плохого.

— В истории МХТ есть такие прецеденты: Олег Ефремов, Олег Табаков — актеры, и Константин Хабенский — тоже, — сказала жена Евгения Киндинова, заслуженная артистка России Галина Киндинова. — Это люди, знающие проблемы и нужды театра изнутри. Новый руководитель будет учитывать в работе свой опыт. Мы с большой надеждой ждем, какие планы огласит худрук.

И Константин Юрьевич Хабенский постарался не разочаровать коллег.

Появление Хабенского в зале встретили овацией. А свое выступление худрук начал с представления артистов, вернувшихся в МХТ. Состоялось «второе пришествие» Андрея Бурковского, Дарьи Мороз, Игоря Золотовицкого и Николая Симонова, который занял пост главного художника театра, сменив на этом посту Александра Боровского. Возвращение коллег худрук назвал «победоносным».

Константин Хабенский вернул не только артистов и художника, но также и спектакли режиссера Константина Богомолова. Более того, в планах Богомолова уже значится новая постановка «Оптимистической трагедии» — этот проект будет осуществлен в память об Олеге Павловиче Табакове. Сезон 2022/2023 откроется премьерой этого спектакля.

Как заметил Хабенский, он привык строить планы на несколько лет вперед. Вот и жизнь театра он рассчитал аж на четыре сезона. Уже в следующем Дмитрий Крымов приступит к репетиции спектакля под рабочим названием «Диккенс». Евгений Писарев выпустит музыкальную историю «Всё о Еве». Алла Сигалова создаст сценическую версию киносценария Евгения Григорьева «Романс о влюбленных».

Еще планы: Егор Перегудов начинает репетиции «Сирано де Бержерака». Михаил Рахлин поставит на Малой сцене «Омон Ра» по роману Виктора Пелевина. Марина Брусникина будет работать над спектаклем «Адам и Ева» по пьесе Михаила Булгакова. А для народной артистки России Натальи Теняковой худрук предложил моноспектакль «Говорит Москва» по пьесе Юлии Поспеловой.

— Она горит этой работой, ей есть что сказать, — сообщил Константин Хабенский. — Думаю, там всё будет хорошо.

Порадовал худрук и других актрис МХТ, объявив, что ищется материал и для них.

Еще один дом для МХТ

Хабенский не отвергает творческие эксперименты, и в МХТ еще не раз напомнит о себе кино. Из числа кинорежиссеров здесь хотят видеть Жору Крыжовникова и Юрия Быкова. Но случится это не раньше, чем через два года.

Кроме того, в МХТ с нетерпением ждут появления в этих стенах классика отечественной сцены — режиссера Анатолия Васильева. Мэтр давно ничего не ставил в Москве. Сейчас идет обсуждение пьес, которые он мог бы выбрать.

А ближайшая премьера в театре — 27 и 28 ноября на основной сцене. Это будет «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» по Венедикту Ерофееву. Режиссер — Уланбек Баялиев, в главных ролях — Дмитрий Назаров и Игорь Верник.

Но, чтобы всё не было так сахарно, перца добавил артист и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он попросил Константина Хабенского обратить внимание на недостроенный филиал МХТ, который пытался создать еще Табаков: шесть лет назад Олег Павлович заложил камень в основание здания рядом с метро «Коломенская». Но руководство, пришедшее на смену мэтру, отказалось от этого филиала.

— Я знаю, что вы в курсе ситуации, Константин Юрьевич, — сказал Игорь Золотовицкий. — Здание стоит, и ничего с ним не происходит. Оно выстрадано Олегом Павловичем. Мы очень хотим, чтобы филиал вернули МХТ.

Предложение коллеги коллектив воспринял на ура.

— Я не очень привык говорить о том, чего еще нет, — ответил худрук. — Сцен пока у нас три. Но работа над вопросом, затронутым вами, идет.

МХАТ закроют в июле

Тем временем на здании на Тверском бульваре директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, получивший этот театр в тот же день, что и Константин Хабенский — МХТ, в третий раз с начала своей работы в этом месте собрал труппу на разговор. Теперь поводом стало очередное кадровое решение.

— Хочу представить вам начальника режиссерского управления Евгения Васильева, — начал собрание Владимир Кехман.

Основная цель, которую поставило перед собой новое руководство, — сформировать репертуар. Кехман планирует быстро восстановить спектакли, шедшие во МХАТ при Татьяне Дорониной, чтобы зритель, покинувший театр вслед за народной артисткой СССР, имел возможность вернуться. По подсчетам директора, МХАТ потерял 100 тыс. поклонников.

При этом Владимир Кехман обрадовал коллектив предстоящими выплатами:

— Что касается зарплат — деньги найдены. А премии зависят от того, как хорошо будут проданы билеты на декабрь. Причем текущий репертуар максимально будет перенесен на Малую сцену.

Выяснилось, что больше 11 сцен во МХАТ не будет. Пространства, открытые бывшим худруком Эдуардом Бояковым для творческих поисков, будут перепрофилированы под другие нужды театра. Рабочими останутся только Малая и Большая сцены.

— А с 1 июля по ноябрь театр закроется, — огорошил труппу директор. — Это нужно для того, чтобы сделать ремонт сценического пространства, потому что состояние — предаварийное. Я не могу позволить, чтобы артисты работали в таких условиях. Сейчас мы посмотрели, оценили — в целом всё безопасно, но, тем не менее, там 50 лет не было ремонта!

Творческие планы МХАТ, в отличие от МХТ, не совсем ясны даже в отношении текущего сезона. Пока есть лишь репертуар на месяц. Но планируется, что будет сформирован репертуар до февраля.

Из постановок, над которыми начали работать при прежнем худруке, Кехман планирует сохранить спектакль Галины Полищук по произведению Захара Прилепина «Женщины Есенина». Премьера назначена на 2 декабря. Одну из центральных ролей в нем играет Алиса Гребенщикова; также она — ассистент режиссера. Она готовила и свою собственную авторскую постановку — «Сказки в шатре», на она отодвинута на начало января.

После серии своих объявлений директор предложил высказаться коллективу. Один из актеров сообщил, что в свое время Эдуард Бояков оформил авторские права на «Синюю птицу». Бдительный сотрудник театра предложил разобраться в этом Кехману.

— Я этого не знал, — возмутился Владимир Кехман. — Ну, это уже даже не просто наглость. Это невозможно представить.

Директор сказал, что теперь понимает обеспокоенность и негодование Татьяны Дорониной.

— Сейчас я понял: Татьяна Васильевна сопротивлялась, — сокрушается Кехман. — Как она противостояла этой системе! Но я постараюсь быстро изменить ситуацию. 2023 год будет очень важным: 125 лет МХАТ, 90 лет Татьяне Васильевне и 50 лет нашему зданию. Кстати, хочется поработать с архитектором Кубасовым, который его построил.

Директор пообещал вернуть золотистый цвет зрительному залу, избавив его от темного колера, появившегося при Боякове.

— Во МХАТ должна вернуться преемственность поколений, — сказал на сборе Владимир Кехман. — Будем придерживаться принципа единства и индивидуальности. Об этом накануне мы разговаривали с Владимиром Машковым. Хочу восстановить традиции театра.

Доронина воодушевилась

В разговоре с «Известиями» Владимир Кехман еще раз подтвердил, что теперь его задача — вернуть тот «золотой репертуар» театра, который был трансформирован или снят.

— И мы это обсуждали с Татьяной Дорониной, — сказал директор. — Кстати, «Чудесный грузин», который тут шел, никакого отношения к МХАТ не имеет.

Директор четко выполняет просьбы Татьяны Васильевны. Если первая была — убрать Боякова, то вторая — освятить театр.

— Благословение на это я получил у патриарха, — подчеркнул Кехман.

Директор сообщил, что, глядя на то, какие перемены происходят во МХАТ, Татьяна Доронина находится в очень приподнятом настроении.

— Она сказала мне: «Ищи новых драматургов», — вспоминает Кехман. — Однако где их взять?

Также Доронина дала указание новому руководству подготовить документы на звания, награды, машины, квартиры для коллектива. Татьяна Васильевна понимает, что к 125-летию надо готовиться заранее.