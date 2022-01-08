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А был ли Санта: Хабенский стал предателем, Павел Воля сбил Деда Мороза

Что смотреть в кино в эти выходные
Фото: Студия Тритэ
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А был ли Санта: Хабенский стал предателем, Павел Воля сбил Деда Мороза
2021-12-30 18:32:14">
2021-12-30 18:32:14
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Среди новогодних сеансов празднично украшенных кинозалов: «Чемпион мира» — вольно обращающийся с фактами зрительский блокбастер студии «ТРИТЭ» о знаменитом турнире Карпова и Каспарова, «Портрет незнакомца» — высокохудожественый капустник с участием артистов мастерской Петра Фоменко почти в полном составе и «Снегурочка против всех» — циничная черная комедия с зашкаливающим градусом хамства. «Известия» посмотрели несколько новинок проката.

«Чемпион мира»

Режиссер Алексей Сидоров. В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Фёдор Добронравов, Александр Филиппенко.

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Неизвестно, кто поставил перед авторами «Чемпиона мира» задачу сделать суперзрительский блокбастер к новогодним каникулам в традиции студии «ТРИТЭ», но миссия эта практически невыполнима. Стоит сказать, что авторы всё же сделали максимум — нашли драматическую ситуацию, знаменитый матч Анатолия Карпова и Виктора Корчного за звание чемпиона мира в 1978 году, и попытались поместить ее в рамки полнометражной картины. Карпова играет Иван Янковский, Корчного — Константин Хабенский, их экранное противостояние мы уже наблюдали в прошлом году в новогоднем блокбастере «ТРИТЭ» «Огонь».

Фильм уже вызвал ожесточенные споры, потому что вольное обхождение с фактами у нас редко прощают. Очень гротескно и однобоко выписан Корчной — его подали однозначно отрицательным персонажем, предателем Родины, фриком, аферистом и просто злодеем международного масштаба. Впрочем, и Карпову глубины не хватило, он выписан чаще всего слишком положительным персонажем. Этот схематизм был бы правильным для жанра, но здесь речь идет о событиях и людях, которых многие знают или знали, в том числе лично. И начинаются закономерные претензии: это было не так, а это было просто совсем наоборот. Может быть, зря создатели картины решили не идти у реальной истории на поводу, но, с другой стороны, выбор режиссером Алексея Сидорова, постановщика «Бригады», «Боя с тенью» и «Т-34» был явно не случаен: продюсеры рассчитывали, что сложное драматическое повествование не все захотят смотреть, а вот если шахматные фигуры сами устроят файтинг на доске — это сработает. ЕАИС скоро покажет, насколько оправдался этот план.

«Портрет незнакомца»

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Режиссер Сергей Осипьян. В ролях: Юрий Буторин, Кирилл Пирогов, Ксения Кутепова, Полина Кутепова и другие артисты Театра П. Фоменко.

Этот фильм — не совсем фильм, и хорошо, что он выходит прямо в Новый год, потому что речь идет, по сути, о высококачественном капустнике с участием артистов «Мастерской Петра Фоменко» почти в полном составе. Он был снят уже довольно давно и не один год ждал выхода на экраны, став практически легендарным среди завсегдатаев одного из лучших театров Москвы.

Главный герой — артист-неудачник Олег, который зарабатывает на жизнь чтением на радио серии пошлых детективов о советском разведчике в США. Проблемы начинаются, когда у писателя этих детективов из-за пьянства и депрессии заканчиваются романы. Если Олег не подружится с автором и не поможет преодолеть ему творческий кризис, то будет плохо. Этот сюжет позволяет создателям картины провести героя по самым ярким локациям стилизованного СССР и «познакомить» зрителя с пестрыми персонажами, которых играют любимые артисты труппы Фоменко. Не-фанатам проект вряд ли будет интересен.

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Режиссер Алессандро Дженовези. В ролях: Фабио де Луиджи, Валентина Лодовини, Диего Абатантуоно, Беатрис Баричелло.

Ревизионисткое роуд-муви о семействе, доставляющем Санту на потрепанном фургоне в Стокгольм, где перемещение из точки А в точку Б — всего лишь предлог, примерно такой же, как поездка на детский конкурс красоты в «Маленькой мисс Счастье». Полный абсурдных положений и «неправильных» разговоров трип сюжетно продолжает комедию «Папа за маму», где знакомая зрителям чета Карло (Фабио Де Луиджи) и Джулии (Валентина Лодовини) снова переживает сложные времена. Жена ушла с головой в работу, дети стали еще более невыносимыми: Тито донимает всех националистической повесткой, Камилла заделалась экоактивисткой и притворяется беременной, отец семейства тянет на себе домашнее хозяйство и переживает, что его никто в грош не ставит. Колоритный и вечно влипающий в дурацкие положения старик, одетый в костюм Санта Клауса, ложится буквально поперек дороги — Карло цепляет его бампером на темной заснеженной трассе и теперь вынужден доставить пострадавшего к эльфам, у которых нет телефона. Притчевый итальянский фильм — еще один иронический квазирождественский релиз, рассчитанный на взрослого философически настроенного зрителя и скромный бокс-офис, потому что обычно из «новогоднего» ничего, кроме дежурных «Елок 8» и хрестоматийной «Реальной любви», кассы не делает.

«Снегурочка против всех»

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Режиссер: Полина Ануфриева. В ролях: Павел Воля, Надя Сысоева, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Оскар Кучера.

Циничные черные комедии с зашкаливающим градусом хамства, где персонажи не гнушаются рукоприкладством и с кайфом унижают «нижестоящих» в своей звероватой пищевой пирамиде складываются в тренд. По крайней мере, схожую коллизию совсем недавно можно было наблюдать в назидательном трагифарсе Дмитрия Буслова «Бумеранг» с Дмитрием Нагиевым в роли потерявшего берега фарма-воротилы и в новом сезоне «Последнего министра», в прологе которой обаятельный герой Яна Цапника кончает жизнь самоубийством, а Ксюша в исполнении Ольги Сутуловой шалеет от собственной крутизны и безнаказанности. Но если перечисленные ленты сгущают тьму (пороком там любуются, вертя и смакуя, как жирную аргентинскую креветку из буйабеса на кончике вилки), лента Полины Ануфриевой в лучших уличных традициях сразу же бьет хама по морде с ноги, немедленно отправляя в нокдаун. Сбитый машиной коммерсанта Жени Васина (Павел Воля) и брошенный «подыхать» Дед Мороз материализуется живехонький на заднем сидении и тут же обращает обидчика в свою Снегурочку, которой предстоит хлебнуть лиха на домашних вечеринках и корпоративах.

«Щенячий патруль. Сантьяго и его моря. Миссия «Рождество»

Режиссёр: Чарльз Е. Бастьен, Дэвид Нотт. В ролях: Кевин Чакон, Алисса Читэм, Джастис Куирос.

Детская «щенячья» классика, премьера которой состоялась весной 2019 года с выпуска «Щенячий патруль. Мегащенки», выдержала уже 12 «переизданий». Главный соперник щенков-доброхотов мэр Гарольд Хамдингер жаждет испортить Рождество, планы Санты и получить незаслуженный подарок. Отважные щенки вместе с Робопсом должны опередить Хамдингера, помочь Санте доставить подарки вовремя и спасти праздник. В общем, Сантьяго и его команду ждет очередная захватывающая миссия.

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