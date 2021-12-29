Новый фильм бондианы «Не время умирать» не стал победителем кинопроката в 2021 году. Но агент 007 не сказал последнего слова, франшиза получит продолжение , и новый актер, пришедший на смену Дэниелу Крэйгу в роли Джеймса Бонда, непременно удивит публику. Об этом «Известиям» рассказал известный писатель, сценарист и биограф Филипп Дюран, который только что выпустил книгу «Джеймс Бонд».

«Многие мужчины хотели бы быть на него похожи»

— «Не время умирать» должен был собрать больше всего зрителей в мире в нынешнем году. Именно с ним связывали надежды киноиндустрии на выход из кризиса. Прогноз экспертов сбывается?

— Едва ли. Его пока уверенно обходит блокбастер «Человек-паук», который, похоже, побьет все рекорды. Конечно, такому тертому калачу, как Джеймс Бонд, обидно проиграть юнцу, но он пал жертвой невидимого врага — COVID-19. Британский агент 007 всякое видел на своем веку, и у него еще будет шанс взять реванш.

Джеймсом Бондом должен быть мужчина Кадр из фильма «Не время умирать» Фото: Universal Pictures

— Каковы рецепты феноменального успеха бондианы на протяжении почти шести десятилетней?

— Ему трудно найти рациональное объяснение. В первую очередь, успех связан с главным героем — обаятельным, бесстрашным, находчивым, элегантным, хладнокровным — словом, неотразимым. Многие мужчины хотели бы быть на него похожи, а женщины мечтали бы иметь такого супруга или любовника. Каждый раз, когда бондиана, казалось, попадала в тупик, а эксперты предрекали ее неизбежный закат, продюсеры находили счастливое решение — либо меняли исполнителя главной роли, либо придумывали самые неожиданные ходы в сценарии.

Фото: Hors collection Обложка книги Филиппа Дюрана

— «Джеймс Бонд — это чудовищный тип, садист, который ведет себя некрасиво по отношению к женщинам», — говорил о нем первый режиссер бондианы Теренс Янг, которого вы цитируете в своей книге.

— Янг называл его садистом, потому что убийство доставляло Бонду удовольствие. Со временем образ агента 007 сильно изменился, но он по-прежнему оставался опасным персонажем, который так нравится широкому зрителю на всех континентах.

— Интеллектуалы, снобы и прочие эстеты никогда не жаловали агента 007. Франсуа Трюффо утверждал, что первый фильм бондианы «Доктор Ноу» положил начало деградации всего киноискусства.

— Конечно, это не авторское кино, и сравнивать смешно. Бондиана относится к другой весовой категории. В кино, как и в литературе, каждый выбирает то, что ему по вкусу. Трюффо, видимо, считал себя гораздо умнее миллионов людей, которые его фильмам предпочитали Джеймса Бонда. Ему не стоило причитать по поводу кризиса кино и унижать тех, кто с удовольствием смотрел бондиану.

Джеймсом Бондом должен быть мужчина Кадр из первого фильма бондианы «Доктор Ноу» Фото: Eon Productions Ltd.

— Кто сегодня составляет многомиллионную армию поклонников агента 007?

— Прежде всего, это пожилые люди, которые на протяжении десятилетий следят за его приключениями, а Джеймс Бонд умеет подогревать интерес к своей персоне. Есть у него и молодая аудитория, которая видит в нем героя нашего времени. В рядах его поклонников представлены все социальные слои без исключения. Вы, наверное, помните те времена, когда агент 007 был запрещен в Советском Союзе, но его пиратскими копиями активно торговали из-под полы.

«Французы любят детективы»

— Президент Джон Кеннеди называл одной из своих любимых книг «Из России с любовью» Яна Флеминга. Трудно себе представить, чтобы генерал Шарль де Голль или президент Франсуа Миттеран зачитывались его романами.

— Действительно, у них были другие литературные вкусы. Вообще-то, французы любят детективы, полицейские романы и триллеры, но стесняются в этом признаваться. Но кто знает, может, де Голль почитывал шпионскую сагу о французском Джеймс Бонде — агенте OSS117 (ее автор Жан Брюс. — «Известия») Так или иначе, Кеннеди очень посодействовал популярности шпиона Британской короны, отметив сочинения Яна Флеминга. На бондиану оказало влияние и то, что действие «Из России с любовью» и других книг разворачивалось в разгар холодной войны. После падения Берлинской стены поклонники агента 007 задавались вопросами: «Что же теперь станет с Бондом? Неужели он останется не у дел? С кем будет воевать?» Но его еще ждали сражения с новыми врагами — прежде всего, с террористами разных мастей ( в фильме «Вид на убийство» глава КГБ генерал Анатолий Гоголь награждает Джеймса Бонда орденом Ленина за помощь в сотрудничестве. — «Известия» ).

Джеймсом Бондом должен быть мужчина Рональд Рейган на своем ранчо в Санта-Барбаре Фото: Global Look Press/Michael A.W. Evans

— Президент Рональд Рейган, сам бывший актер, также не скрывал своих симпатий: «Бонд символизирует ценности свободного мира. Он бесстрашный, храбрый, уверенный в себе, а главное — умеет соблазнить любую девушку».

— Он поделился своими впечатлениями после выхода фильма «Осьминожка» 30 лет назад. Рейган был убежден в том, что настоящий мужчина должен обладать качествами агента 007, благодаря которым (и благодаря хорошему сценарию) он всегда выходит победителем из всех схваток. Это типично американский взгляд на Джеймса Бонда. Не часто мировые лидеры воспевают добродетели шпиона, рожденного в воображении писателя или режиссера.

— Джеймс Бонд в романах Яна Флеминга и на экране — это один и тот же персонаж?

— Нет, они абсолютно разные. Агент 007 гораздо интереснее в фильмах, чем в книгах. В начале Бонд напоминал героев вестернов. Он возникал ниоткуда, расправлялся с негодяями и, закончив миссию, отправлялся неведомо куда. Его прошлое никого не интересовало. Многое изменилось с приходом Дэниэля Крейга, который во всех отношениях более человечный, чем его предшественники, со своими — порой неожиданными — слабостями и переживаниями .

— Несколько лет назад шеф британской спецслужбы MI6 утверждал, что Джеймса Бонда никогда бы не взяли на работу в его контору. Как сегодня относятся к своему легендарному коллеге шпионы-профессионалы?

— Они над ним посмеиваются — таких разведчиков в жизни, разумеется, не бывает. Сам Роджер Мур, по его словам, изображал единственного на белом свете агента, который всем сообщает, как его зовут, и которого знают на всех перекрестках. Настоящий шпион — полная ему противоположность. Он должен быть незаметным, ничем не отличаться от окружающих. Мир Джеймса Бонда выдуман от начала до конца. Он ничего не имеет общего с реальными разведчиками, которых лучше всего изобразил Джон ле Карре в своих романах. Подлинные бойцы невидимого фронта — если их не разоблачают — остаются в тени до гробовой доски.

— Не кажется ли вам Джеймс Бонд слишком политически корректным?

— Он представлен рыцарем без страха и упрека, который предан душой и телом Ее Королевскому Величеству. Это стопроцентный патриот, который спасает свое отечество и весь западный мир . Если британская королева потребует от него прыгнуть с Эйфелевой башни без парашюта, он не раздумывая выполнит ее приказ.

— Кажется, ему порой не хватает чувства юмора.

— С самых первых лент персонаж Шона Коннери отличается самоиронией, которой еще больше у Роджера Мура. Это некое подмигивание зрителям. Оно означает, что его героя не надо принимать слишком всерьез: «Не забывайте, что вы смотрите кино, где всё неправда».

Джеймсом Бондом должен быть мужчина Шон Коннери в фильме «Бриллианты навсегда» Фото: Eon Productions Ltd.

«Джеймс Бонд добивается успеха у всех девиц»

— В последнем джеймсбондовском фильме играет французская актриса Леа Сейду. Но почему в свое время не нашлось места для суперзвезды Катрин Денёв?

— Это было время, когда карьера Катрин переживала определенный спад, и она попыталась заявить о себе в роли одной из James Bond girls. Ее агент сообщил продюсерам, что обычно она берет за участие в фильме $400 тыс., но готова уступить и согласна на $250 тыс. Ей по-хамски ответили, что фирма никогда не платят девушкам больше $80 тыс. Звезда почувствовала себя оскорбленной. Напрасно отказались от ее услуг — участие Денёв пошло бы фильму только на пользу.

— Могли ли претендовать на роль агента 007 такие французские знаменитости, как Бельмондо и Делон?

— Скорее красавец Делон с его исключительной внешностью и ледяным спокойствием. Однажды он даже значился среди возможных кандидатов, который мог бы сменить Шона Коннери. Но продюсеры выбирали только британских актеров и не захотели делать исключения даже для самого Делона.

— Несмотря на обилие девушек на экране, в бондиане нет откровенных любовных сцен, без которых сегодня обходится редкая картина. С чем связан такой пуританский подход?

— В ленте «И целого мира мало» есть кадр, на котором полсекунды видна обнаженная грудь Софи Марсо. Но во всех любовных сценах агент 007 ведет себя с дамами, можно сказать, целомудренно, не участвует в откровенных постельных сценах , которые ничего не добавляют и низводят зрителя до уровня вуайериста. Когда герой с очередной подружкой отправляется в гостиницу, ясно, чем они займутся в своем номере, и совсем необязательно показывать секс на экране. Так или иначе, Джеймс Бонд добивается успеха у всех девиц, которые встречаются на его тернистом пути, и мгновенно бросает их, как только они начинают ему мешать.

— Не злоупотребляет ли агент 007 алкоголем? Согласно вашим подсчетам, в каждом фильме герой пьет в среднем 4,5 раза.

— Эксперты пришли к выводу, что злоупотребляет, что не может не отразиться ни на его шпионском ремесле, ни на занятиях сексом. Но это в жизни, а в кино его любимый коктейль водка с мартини стал частью его ритуала. И хотя много пьет, никогда не пьянеет.

Джеймсом Бондом должен быть мужчина Фото: Getty Images/David M. Benett

— Кто из актеров, на ваш взгляд, оказался лучшим агентом 007?

— Каноническим персонажем был и остается Шон Коннери, от которого совсем немного в моей табели о рангах отстает Роджер Мур, затем следуют Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

— А кто заработал в этой роли больше всех?

— Никто не оставался внакладе. По тогдашним стандартам очень хорошо заплатили Шону Коннери за фильм «Бриллианты навсегда» . Чтобы получить максимум, Роджер Мур загодя предупреждал продюсеров, что больше сниматься в роли агента 007 не будет. Когда же гонорар заметно повышали, Мур якобы нехотя соглашался. Но больше всех заработал Дэниел Крейг, которому, по некоторым данным, заплатили за последний фильм «Не время умирать» около $25 млн.

— 54-летний Дэниел Крейг больше не будет сниматься в бондиане. Кто же займет его место? Одни видят в этой роли чернокожего актера, другие убеждены, что продюсеры пригласят женщину.

Фото: Hors collection Сценарист и биограф Филипп Дюран

— Не думаю, что это будет женщина. Все привыкли считать, что Джеймсом Бондом должен быть мужчина. Не суть важно, какого цвета будет у него кожа — черного, белого или желтого . Нужен превосходный актер, который придаст образу новые неожиданные черты. Думаю, что продюсеры попытаются сильно удивить публику и найдут такого исполнителя, который всем понравится. Или вообще перезапустят весь проект. Мы получим ответ через три-четыре года.