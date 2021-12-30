Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Манюня»

Режиссер Арман Марутян. В ролях: Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, Елизавета Боярская, Елена Подкаминская и Марина Александрова.

«Манюня» — долгожданная экранизация детского бестселлера Наринэ Абгарян. Армения, 1979 год. Горы, солнце, прекрасные зеленые луга и ощущение праздника. После смешного эпизода в школе девочки Наринэ и Манюня становятся лучшими подругами. Очень быстро в кадре появляются забавные родственники главных героинь. Особенно выделяется Ба (Джульетта Степанян), бабушка Манюни. Наринэ очень боялась строгой женщины, но во время их знакомства выяснилось, что Ба печет тающее во рту печенье и вкуснейший яблочный пирог. Девочек-непосед ждет масса забавных приключений. Этот сериал — ностальгический рассказ о двух советских семьях, в центре которого — настоящая светлая дружба школьниц.

С 1 января на платформе Okko

«Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс»

Фото: Casey Patterson Entertainment

Режиссеры: Эрен Криви, Джо Перлман, Джорджо Тести. В ролях: Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Дэниэл Рэдклифф

Специальный эпизод, приуроченный к 20-летию самой волшебной франшизы в мире. «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» соберет любимых актеров и актрис всех восьми фильмов. Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон встретятся со своими коллегами и впервые за долгие годы окажутся в стенах Хогвартса. Зрителей ждет не только долгожданное воссоединение главных лиц легендарной саги, но и ранее не публиковавшиеся интервью и редкие архивы. По словам Тома Ашейма, президента Warner Bros, «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» — «это дань уважения всем, кого затронула кинофраншиза, от съемочной группы до преданных поклонников, которые продолжают поддерживать дух Волшебного мира».

На «Амедиатеке» с 1 января

«Почка»

Фото: kinopoisk.ru

Режиссер Мария Шульгина. В ролях: Любовь Аксенова, Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Алексей Розин.

Главная героиня сериала — инспектор пожарной службы Наталья Кустова. В ее жизни все хорошо — каждая инспекция заканчивается серьезным кушем. Ради выгоды она не остановится ни перед чем: разденет даже родного брата и сестру. Кустова думает, что все в жизни можно купить: солидных друзей, квартиру, одежду премиальных брендов и красивого бойфренда. Но вдруг на плановом осмотре выясняется, что Наталье срочно нужна здоровая почка. У нее есть три месяца, чтобы найти донора. По иронии судьбы, — и по закону — почку Наталье может отдать исключительно кровный родственник. Конечно, никто из них помогать ей не спешит. Девушке придется искать самые экстравагантные способы решить проблему. А зритель все десять серий будет ломать голову: героиня действительно что-то поняла и изменилась, или это очередная игра?

С 1 января на платформе KION

«Черный ящик»

Фото: Про:взгляд

Режиссер Ян Гозлан. В ролях: Пьер Нинэ, Лу де Лааж, Андре Дюссолье

«Черный ящик» — наполненный саспенсом и мастерски созданный фильм о расследовании авиакатастрофы в Альпах. Страшная трагедия уносит жизни сотен людей. Пролить свет на причины случившегося может только расшифровка черного ящика. Ее поручают молодому специалисту Матье (Пьер Нинэ) с уникальным слухом. Чем дальше он продвигается в расследовании, тем больше обнаруживает подозрительных обстоятельств. Но никто не верит Матье. Так может, это всего лишь изощренные игры его разума?

Режиссер Ян Гозлан признается в интервью, что при написании сценария он отталкивался от реальных случаев авиакатастроф. Но его история лишена излишней документальности, это не реконструкция событий, хотя и изобилует интересными техническими подробностями как устройства самолета, так и процесса расшифровки самописцев с бортов.

«Черный ящик» — идеальный параноидальный триллер, несколько раз резко меняющий направление развития сюжета. Расследование авиакатастрофы заставляет Матье сомневаться даже в близких людях, он чувствует, что трагедия стала результатом заговора производителей самолетов и компаний, обеспечивающих лицензирование их технических характеристик. Когда маленький человек сталкивается с системой, победить он может, только поставив на карту свою жизнь. Ставки высоки, напряжение в кадре растет с каждой минутой и до самого финала.

В прокате с 6 января

«День мертвецов»

Фото: Abbott Street Films

Режиссеры: Стивен Костански, Джем Гаррард, Жаки Гулд. В ролях: Кинэн Трэйси, Дэниэл Доэни, Натали Бэйли, Морган Холмстром.

Зомби-апокалипсис заставляет шестерых совершенно незнакомых людей объединиться, чтобы переждать первую волну нашествия. Им нужно продержаться хотя бы 24 часа, пока ситуация не стабилизируется. День мертвеца запомнят все, кто сумеет его пережить

Шоураннерами и сценаристами стали Джед Элинофф («Дом Рэйвен») и Скотт Томас. Первые четыре эпизода срежиссировал Стивен Костански («Псих-расчленитель»). Создателям удалось передать дух и ту особенную атмосферу картин Ромеро, однако в сериале присутствуют некоторые сюжетные изменения относительно оригинального фильма.

С 31 декабря на российских видеоплатформах Wink, IVI, KION, Кинопоиск, Мегафон ТВ

«Старые шишки»

Фото: Свердловск

Режиссер: Андрей Шавкеро. В ролях: Алексей Гуськов, Ирина Алферова, Василий Кортуков.

В доме престарелых «Шишки» каждый день похож на предыдущий. Старики поджигают салфетки в столовой, заведующая сама красит стены, а благотворитель вместо лекарств дарит гробы. Все меняется, когда к одному из постояльцев (Василий Кортуков) приезжает друг по прозвищу Балагур (Алексей Гуськов). Он решает доказать всем, что умирать еще рано, а вот тряхнуть стариной — самое то. Вместе с бывшей театральной актрисой (Ирина Алферова) троица придумывает необычный бизнес и быстро приходит к успеху: жизнь в «Шишках» становится курортом! Вот только энергичные пенсионеры стали конкурентами местных бандитов.

С 31 декабря на «Кинопоиске»

Театр

«Ромул Великий»

Фото: Театр Вахтангова

Режиссёр-постановщик: Уланбек Баялиев. В ролях: Сергей Батаев, Максим Сервиновский, Владимир Логвинов.

Автор «исторически недостоверной комедии» Фридрих Дюрренматт — один из величайших драматургов послевоенного времени. Страшные уроки Второй мировой, ощущение бессмысленности бытия, несостоятельности надежд на изменение жизни сделали трагикомический фарс востребованным жанром. Ирония и парадоксальность отличают Дюрренматта, остро переживавшего несовершенство человека и абсурдность мироустройства. «В конечном итоге, это история не про императора Римской империи, она про нас, про театр. Это о человеке, у которого есть власть, и есть идея, замысел обустройства мира, — рассказывает о своем спектакле режиссер.

3 января 19:00, Театр Вахтангова, Основная сцена

«Снежная королева»

Фото: МХАТ

Режиссер: Рената Сотириади

Когда приближается Новый год и Рождество, в полночь по улицам города летает в вихре вьюги на своих санях Снежная королева. Она заглядывает в окна, рисует на стеклах красивые ледяные цветы и узоры. А днем Снежная королева оставляет сани возле театра на Тверском бульваре и идет за кулисы, чтобы еще раз попробовать забрать в свои владения мальчика Кая. И только горячее сердце маленькой Герды, прошедшей через многие испытания ради брата, растопит его замерзшее сердце, и праздник будет по-настоящему волшебным. Красочные костюмы, нежные песни, технологичная сценография — все это непременные декорации новогодних каникул.

2, 3 и 7 января, МХАТ

«Синяя птица»

Фото: МХАТ

Режиссер Константин Станиславский. Помощники режиссёра: Евгений Васильев, Эльвира Карпова

Единственная сохранившаяся постановка К.С. Станиславского. Этот спектакль нужно смотреть всей семьей: глубокий философский смысл и необычные персонажи Метерлинка заставят посмотреть на мир и на себя под другим углом.

В рождественскую ночь брат и сестра Тильтиль и Митиль отправляются на поиски Синей птицы ради спасения маленькой девочки. Чтобы оберегать их, оживают и пускаются с ними в путь Свет, Огонь, Вода, Хлеб, Сахар, Молоко, Пес и Кот. Таинственный, прекрасный и пугающий мир, куда они попадают, кажется, создан из детских сновидений, фантазий и грез. Героям предстоит пройти страну Воспоминаний и царство Будущего, лицом к лицу встретиться с Болезнями и Ужасами, навестить сады Блаженств — и понять, что Синяя птица, как счастье, всегда с нами — надо лишь уметь его разглядеть.

4 и 5 января, МХАТ

«Пиноккио»

Фото: МХАТ

Режиссер: Арина Мороз

Новый детский спектакль, рассказывающий о любви к родителям, о сочувствии, дружбе и о том, как обманщики могут манипулировать детьми. Спектакль, в котором, конечно же, справедливость торжествует и добро одерживает победу над злом. Маленькие зрители окажутся в атмосфере венецианского карнавала и русского средневекового площадного театра, где актеры обращаются напрямую к зрителю. Огромная декорация в виде старинной шарманки, которая превращается то в коморку папы Карло, то в повозку Карабаса-Барабаса, то в таинственный лес, то в подводное царство и, наконец, становится волшебным Театром. Новые видеотехнологии позволили создать уникальное визуальное решение – герои оказываются внутри объемного мира 3D

6 января, МХАТ

Концерты, мюзиклы, балет

«Щелкунчик»

Фото: РАМТ

Солисты: прима-балерина Кремлевского балета Александра Криса и солист Театра им. Станиславского (МАМТа) Юрий Выборнов.

Балет «Щелкунчик», пожалуй, один из самых известных и любимых русских балетов. В его основе лежит новелла немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», в которой описывается рождественский вечер в небольшом немецком городке.

К этой сказочной истории Чайковский сочинил замечательную, наполненную глубоким смыслом музыку, способную заставить поверить в чудо и взрослых, и детей. Он создал симфоническую поэму о детстве, о взрослении души, о чудесах рождественской ночи, о сражении света и тьмы, и о торжестве любви.

31 декабря, 11:00, 15:00, 19:00, 1 января, 15:00, 19:00, РАМТ

«Новый год в соборе»

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Дирижер: Олег Романенко

В этом году стало больше концертов, на которые можно и нужно приходить с детьми. Популярная классика от барокко до джаза и любимые программы звучат в потрясающей акустике Кафедрального собора святых Петра и Павла. В программу также вошел Реквием Моцарта с блестящим составом солистом и участием двух выдающихся российских коллективов — Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова и Государственного хора имени А. В. Свешникова.

До 9 января в Кафедральном соборе святых Петра и Павла

«Синяя, синяя птица»

Фото: Театр Наций

Режиссер: Олег Гушков. В ролях: Муся Тотибадзе, Павел Акимкин

Мюзикл для семейного просмотра — история приключений девочки Матильды и ее брата Тиля. В своем путешествии по сказочным странам они встретят около 50 самых неожиданных персонажей: Царицу ночи, Торт Наполеон, оркестр заводных обезьянок, Синего павлина — хранителя времени, чудовищ и монстров из шкафа. Режиссер Олег Глушков, известный широкой публике как хореограф фильма Валерия Тодоровского «Стиляги», обещает зрителям чудесную музыку, волшебные декорации и костюмы, умные и смешные тексты, и, конечно, захватывающие танцы. «Мы написали совершенно новую, оригинальную историю и рассказали ее современным языком. Она опирается на традиции авторской сказки, но живет здесь и сейчас. А выдумок и самых настоящих чудес здесь с лихвой хватит на десять обычных спектаклей», – говорит режиссер.

4 января, 18:00, 5 января 13:00, 18:00, 6 января, 18:00, Театр Наций

«Волшебный оркестр»

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Режиссёр Дмитрий Отяковский и Московский государственный симфонический оркестр. Дирижёр Иван Рудин

Традиционный новогодний концерт в «Зарядье» — круговорот новогоднего волшебства от знаменитого театра из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы Господина Пэжо». Действие спектакля начинается в фойе, сразу после входа гостей в зал. Зрителей встречают космические путешественники и съёмочная группа межгалактического телевидения. В спектакле не будет Деда Мороза и Снегурочки, снега и привычных героев новогодних историй. Представление проходит не на Земле, а в межгалактическом пространстве, с диковинными героями и яркой компьютерной графикой, которая будет транслироваться на огромном нитяном занавесе зала «Зарядье». Дети и их родители побывают в галактике Гармонического мажора, галактике диссонансов, а также многих других тайных местах нашей Вселенной. Не обойдётся это приключение и без космических отрицательных героев, которых с помощью зрителей будет необходимо обезвредить.

С 2 по 4 января в зале «Зарядье»

Выставки

New Nature

Фото: recycleartgroup.com

Куратор: Полина Могилина

ЦСИ «Винзавод», ЦВЗ «Манеж» и галерея «Триумф» представляют выставку, масштабный персональный проект арт-дуэта Recycle Group, премьера которого прошла этим летом в ЦВЗ «Манеж» (Санкт-Петербург). В рамках московской версии проекта интерактивные объекты и динамические инсталляции превратят зрителей в участников виртуального и технологического перформанса.

Первый тематический раздел выставки объединит работы, связанные с ресайклингом классических образов и отсылающие зрителя к художественному и культурному наследию прошлых веков. Реконструируя классические формы в новых материалах и наделяя их актуальным концептуальным значением, авторы создают новую мифологию и систему визуальных кодов. Во втором разделе выставки будут представлены работы, в которых художники исследуют специфику «компьютерного зрения». Заменяя наш взгляд цифровым кодом, Recycle Group стремится поставить зрителя на место машины, предоставив ему возможность почувствовать, как программа анализирует и считывает информацию об окружающем мире. Экспозицию завершает третий тематический раздел, предполагающий новый формат восприятия искусства посредством дополненной реальности.

До 13 марта на ЦСИ «Винзавод»

«Реликвии Победы»

Фото: victorymuseum.ru

В Музее Победы открылась обновленная выставка проекта «Реликвии Победы». Мини-экспозиция расскажет, как ленинградские театры организовывали новогодние праздники в 1942 году в осажденном городе.

Впервые представили уникальный раритет из фондов Музея Победы — новогоднее поздравительное письмо от бойца Ленинградского фронта актрисе Государственного театра музыкальной комедии Зинаиде Давыдовне Габриэлянц. Этот документ — свидетельство необыкновенного мужества и самоотверженности ленинградцев. Суровой зимой 1941-1942 годов артисты выходили на сцену, несмотря на голод, мороз и постоянные воздушные тревоги, прерывающие представление. О роли театра в блокадную пору говорят письма артистам от бойцов и жителей.

До 20 января в музее Победы

Фестивали, квесты, новогодние программы

«Путешествие в Рождество»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник «Московских сезонов». Посетителей ждет разнообразная торговая и гастрономическая кулинарная программа любимого зимнего фестиваля. «Путешествие в Рождество» традиционно удивляет всех гостей разнообразными блюдами, традиционными и оригинальными рецептами. А если учесть, что в этом году фестиваль посвящен новогодним и рождественским традициям разных стран, то нет ничего удивительного в том, что праздничное меню включает венгерский гуляш и индийский плов, тюрингские колбаски и французские профитроли, немецкий штоллен и африканский суп. И, конечно, на фестивале можно будет попробовать блины со сладкими и сытными начинками и пышные русские пироги, кулебяки и ватрушки. Работают 18 бесплатных катков и одна площадка для керлинга.

На 27 площадках в центре и округах Москвы — до 9 января

«Волшебник страны AZ»

Фото: vk.com/museumaz

Чтобы быть волшебником, можно стать художником! В новогодние каникулы Музей AZ превратится в волшебную страну, где юные посетители сами станут волшебниками: создадут уникальных существ и унесут книги, с которыми можно изменить мир. Все, переступившие порог Музея, попадут в Страну AZ — мир художника Анатолия Зверева, чье творчество меняет взгляд на мир.

3–7 января, 13:00 Музей AZ

Встречи в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В музее стартуют обзорные и тематические экскурсии, квесты, а также специальные мероприятия: встреча — читка с Юрием Норштейном, на которой мастер расскажет о своих любимых книгах, дискуссия о музыке и ее связи с анимацией, литературный вечер со стихами и размышлениями Юрия Норштейна в исполнении актрисы театра и кино Яны Есипович, и игра «Предсказание шляпы» от музейной Лавки. Специальные программы подготовил Детский центр — «Зимнее путешествие вместе с героями Юрия Норштейна» и «Winter club»: ребята поучаствуют в квестах и играх, проявят фантазию на творческих занятиях и попробуют себя в роли спикеров на настоящих дискуссиях. В последние два дня зимних каникул состоится пятый «Моцаш», а также финисаж выставки «Снег на траве» с экскурсиями, квестами и мастер-классами для всей семьи.

С 3 по 9 января в Еврейском музее и центре толерантности