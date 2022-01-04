Третий пошел: новогодний прокат возглавил новый «Последний богатырь»

«Новогодняя битва» за зрителя только началась, но побит уже один из рекордов прошлых лет. За 2 января лидер отечественного проката «Последний богатырь. Посланник тьмы» заработал, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», около 228,5 млн рублей. При этом общая касса фантастического триквела приближается к миллиардной отметке. Тем временем комикс-блокбастер «Человек-паук» преодолел рубеж в 2 млрд рублей, а вот релиз, посвященный историческому шахматному поединку Карпова и Корчного, «Чемпиона мира» пока отстает.

Богатырь победил Спайдермена

Начало «новогодней битвы» оказалось динамичным. А ее результаты, как отметила в беседе с «Известиями» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, обещают стать впечатляющими и неожиданными.

— Уже 2 января новая часть франшизы «Последний богатырь» побила рекорд доковидных результатов «Холопа» для 2 января (218,1 млн рублей), а «Человек-паук» обещает вот-вот ворваться в топ-5 самых кассовых фильмов российского проката, — рассказала эксперт.

При этом и остальные релизы также показывают отличную динамику, подчеркнула она. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общая выручка российских кинотеатров за 2 января составила 500 млн рублей, что, по сравнению с 1 января, демонстрирует рост на 64%. Такой спрос объясняется прежде всего интересом к третьей части «богатырской» франшизы — фэнтези-блокбастеру Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь. Посланник тьмы».

Третий пошел Фото: Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»/kinopoisk.ru

Картина, в прошлые выходные стартовавшая со второго места чарта и 305 млн рублей, добрала свое на праздники, когда профильная для этого релиза семейная аудитория наконец разделалась с праздничными хлопотами и отправилась в кино.

На второй строчке чарта оказался комикс-блокбастер Джона Уотса «Человек-паук. Нет пути домой» — за 1 и 2 января он собрал $180 млн, по общим сборам преодолев отметку в 2 млрд рублей. Это второй проект студии Sony 2021 года, взявший эту престижную высоту. До этого двухмиллиардный рубеж покорялся триллеру Энди Серкиса «Веном 2» о приключениях инопланетного симбиота и журналиста.

На третьей позиции чарта оказался мультфильм «Зверопой 2» — за первые два дня нового года он заработал 95 млн рублей, прибавив за воскресенье сразу 89,4%. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», год назад выручка похожего релиза «Семейка Крудс. Новоселье» на аналогичной дате выросла на 80%, так что динамика новинки пока что настраивает на позитивный лад, хотя «Зверопой» и проигрывает прошлогоднему релизу — на данный момент в копилке анимационной ленты о поющих пандах и слонихах 322,5 млн рублей, тогда как у «Семейки Крудс» было 367 млн.

Конь правит, чемпион отдыхает

Четверку лидеров замыкает новинка Дарины Шмидт и Константина Феоктистова «Три богатыря и конь на троне» — его общая касса по итогам выходных составила 103 млн рублей. Новые приключения коня Юлия, поменявшегося с князем телами (конечно, не без помощи Бабы Яги), привлекает зрителя больше, чем прошлогодний аналог «Конь Юлий и большие скачки», ко 2 января 2021-го освоившего только 71 млн рублей.

Не слишком ярко стартовала и шахматная драма студии «Тритэ» «Чемпион мира», посвященная знаменитому поединку Анатолия Карпова и Виктора Корчного в 1978 году. Пока ее общие сборы достигли 83 млн, тогда как касса прошлогоднего «аналога» — ленты-катастрофы Алексея Нужного «Огонь» — на 2 января 2021-го составляла 195 млн рублей.

Третий пошел Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря и Конь на троне»/kinopoisk.ru

Шестая позиция в рейтинге принадлежит блокбастеру Ланы Вачовски «Матрица. Воскрешение» с общими сборами в 500 млн рублей, и это позволяет сделать вывод, что интерес к четвертой части культовой франшизы ослабевает.

На седьмой позиции чарта расположилась авантюрная комедия Полины Ануфриевой «Снегурочка против всех» с Павлом Волей и Надей Сысоевой. За 1 и 2 января этой картине удалось получить 18 млн рублей. По-прежнему продолжают работать холдовер «Дом Gucci» с Леди Гагой, завершивший первые дни нового года на отметке 14 млн рублей с общей кассой в 541 млн рублей и отечественная комедия «Елки 8» — ее касса за 1 и 2 января достигла 7,1 млн рублей.