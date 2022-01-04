 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины
Мир
Глава Генассамблеи ООН поприветствовал заявление «ядерной пятерки»
Культура
Warner Music купила все права на песни Дэвида Боуи за $250 млн
Мир
Президент Чехии Земан откажется от иностранных визитов в 2022 году
Экономика
Капитализация Apple превысила $3 трлн
Мир
Детей Трампа вызвали в суд по делу о мошенничестве
Мир
ОПЕК+ спрогнозировала профицит на рынке нефти в 2022 году
Общество
Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию
Мир
Байдена чуть не снесло с трапа из-за снежной пурги в США
Спорт
Россиянин Червоткин взял бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
/

Третий пошел: новогодний прокат возглавил новый «Последний богатырь»

За 2 января лидирующий фантастический триквел собрал 228,5 млн рублей
Фото: Кадр из фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы»/kinopoisk.ru
Главный слайд
Начало статьи
Третий пошел: новогодний прокат возглавил новый «Последний богатырь»
2022-01-03 18:34:59">
2022-01-03 18:34:59
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Новогодняя битва» за зрителя только началась, но побит уже один из рекордов прошлых лет. За 2 января лидер отечественного проката «Последний богатырь. Посланник тьмы» заработал, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», около 228,5 млн рублей. При этом общая касса фантастического триквела приближается к миллиардной отметке. Тем временем комикс-блокбастер «Человек-паук» преодолел рубеж в 2 млрд рублей, а вот релиз, посвященный историческому шахматному поединку Карпова и Корчного, «Чемпиона мира» пока отстает.

«Джеймсом Бондом должен быть мужчина»
Историк кино Филипп Дюран — о гендерной принадлежности агента 007, его патриотизме и сотрудничестве с советскими спецслужбами

Богатырь победил Спайдермена

Начало «новогодней битвы» оказалось динамичным. А ее результаты, как отметила в беседе с «Известиями» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, обещают стать впечатляющими и неожиданными.

— Уже 2 января новая часть франшизы «Последний богатырь» побила рекорд доковидных результатов «Холопа» для 2 января (218,1 млн рублей), а «Человек-паук» обещает вот-вот ворваться в топ-5 самых кассовых фильмов российского проката, — рассказала эксперт.

При этом и остальные релизы также показывают отличную динамику, подчеркнула она. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общая выручка российских кинотеатров за 2 января составила 500 млн рублей, что, по сравнению с 1 января, демонстрирует рост на 64%. Такой спрос объясняется прежде всего интересом к третьей части «богатырской» франшизы — фэнтези-блокбастеру Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь. Посланник тьмы».

Третий пошел
Человек-паук: Нет пути домой
Фото: Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»/kinopoisk.ru
«Французы плачут, когда смотрят русские фильмы, но они их не понимают»
Актриса и писательница Маша Мериль — о миссии российского кинематографа, романе с Андреем Кончаловским и марксистских заветах

Картина, в прошлые выходные стартовавшая со второго места чарта и 305 млн рублей, добрала свое на праздники, когда профильная для этого релиза семейная аудитория наконец разделалась с праздничными хлопотами и отправилась в кино.

На второй строчке чарта оказался комикс-блокбастер Джона Уотса «Человек-паук. Нет пути домой» — за 1 и 2 января он собрал $180 млн, по общим сборам преодолев отметку в 2 млрд рублей. Это второй проект студии Sony 2021 года, взявший эту престижную высоту. До этого двухмиллиардный рубеж покорялся триллеру Энди Серкиса «Веном 2» о приключениях инопланетного симбиота и журналиста.

На третьей позиции чарта оказался мультфильм «Зверопой 2» — за первые два дня нового года он заработал 95 млн рублей, прибавив за воскресенье сразу 89,4%. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», год назад выручка похожего релиза «Семейка Крудс. Новоселье» на аналогичной дате выросла на 80%, так что динамика новинки пока что настраивает на позитивный лад, хотя «Зверопой» и проигрывает прошлогоднему релизу на данный момент в копилке анимационной ленты о поющих пандах и слонихах 322,5 млн рублей, тогда как у «Семейки Крудс» было 367 млн.

Одна хорошо, а две — лучше: Россия всё же поборется за «Оскар»
Какие фильмы из нашей страны претендуют на самую престижную кинопремию в мире

Конь правит, чемпион отдыхает

Четверку лидеров замыкает новинка Дарины Шмидт и Константина Феоктистова «Три богатыря и конь на троне» — его общая касса по итогам выходных составила 103 млн рублей. Новые приключения коня Юлия, поменявшегося с князем телами (конечно, не без помощи Бабы Яги), привлекает зрителя больше, чем прошлогодний аналог «Конь Юлий и большие скачки», ко 2 января 2021-го освоившего только 71 млн рублей.

Не слишком ярко стартовала и шахматная драма студии «Тритэ» «Чемпион мира», посвященная знаменитому поединку Анатолия Карпова и Виктора Корчного в 1978 году. Пока ее общие сборы достигли 83 млн, тогда как касса прошлогоднего «аналога» — ленты-катастрофы Алексея Нужного «Огонь» — на 2 января 2021-го составляла 195 млн рублей.

Третий пошел
Три богатыря и Конь на троне
Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря и Конь на троне»/kinopoisk.ru

Шестая позиция в рейтинге принадлежит блокбастеру Ланы Вачовски «Матрица. Воскрешение» с общими сборами в 500 млн рублей, и это позволяет сделать вывод, что интерес к четвертой части культовой франшизы ослабевает.

На седьмой позиции чарта расположилась авантюрная комедия Полины Ануфриевой «Снегурочка против всех» с Павлом Волей и Надей Сысоевой. За 1 и 2 января этой картине удалось получить 18 млн рублей. По-прежнему продолжают работать холдовер «Дом Gucci» с Леди Гагой, завершивший первые дни нового года на отметке 14 млн рублей с общей кассой в 541 млн рублей и отечественная комедия «Елки 8» — ее касса за 1 и 2 января достигла 7,1 млн рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021