«Французы плачут, когда смотрят русские фильмы, но они их не понимают»

Почетный президент Фестиваля русского кино Маша Мериль, урожденная княжна Мария Гагарина, объявила о новом смотре наших фильмов в Париже. Юра Борисов привезет туда несколько своих фильмов, и там же будет вручена премия Мишеля Леграна великому композитору Эдуарду Артемьеву. О том, как стала русской, таланте Кирилла Серебренникова, сексуальной свободе, своих страстных мужчинах и вульгарных женщинах Жан-Поля Бельмондо актриса и писательница рассказала «Известиям».

«На Елисейских полях будут идти лучшие советские ленты»

— Как идет подготовка к фестивалю?

— Наш фестиваль, восьмой по счету, на котором мы традиционно показываем и новые ленты, и классику, пройдет с 21 по 29 марта. В этом году его тема — «Когда русские в пути». Герои идут на войну, переезжают, путешествуют. Как всегда, у нас будут конкурсы художественных и короткометражных фильмов. Среди новинок — несколько фильмов с Юрой Борисовым, в том числе «Купе № 6» Юхо Куосманена, «Капитан Волкогонов бежал» Алексея Чупова и Наташи Меркуловой и «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова. Я, быть может, не разделяю все идеи Серебренникова, но он, несомненно, большой талант . Как и в прошлом году, покажем фильм с Владимиром Высоцким. Перед фестивалем с середины января в парижском кинотеатре «Бальзак» на Елисейских полях по воскресеньям будут идти лучшие советские ленты: «Я шагаю по Москве», «Кавказская пленница», «Июльский дождь», «Иван Васильевич меняет профессию».

— Какова цель вашего киносмотра?

— Культура служит развитию отношений между нашими странами, особенно когда это не получается у политиков. Вот и наш фестиваль стремится играть роль посла российского кинематографа, который я очень люблю и считаю гораздо интереснее французского. Убеждена, что кино помогает лучше понять страну, чем политики, дипломаты или журналисты.

Французы плачут Кадр фильма «Петровы в гриппе» Фото: Фонд «Кинопрайм»

— Во Франции каждый год выходит 300 своих фильмов и еще до 500 иностранных. Российские же ленты здесь можно пересчитать на пальцах одной руки. Почему, за редким исключением, наше современное кино не пользуется успехом, хотя и получает здесь призы на международных фестивалях?

— Французы порой плачут, когда смотрят русские фильмы, но они их не понимают. Почему? У меня нет ответа на этот вопрос , но нельзя опускать руки. Все-таки во Франции шли фильмы Андрея Звягинцева, «Дорогие товарищи!» Андрона Кончаловского, сейчас идут «Петровы в гриппе».

— Как вам живется в ковидную эпоху?

— На первых порах мне нравилась смена жизненного ритма: появилось время заняться всем, не спеша — перечитывать Бальзака, Толстого, Пруста , предаваться размышлениям, встречаться, взяться за сценарий, который давно должна была закончить. Писательский быт всегда предполагает самоизоляцию, и когда я пишу, люблю одиночество. Во время пандемии мы притормаживаем, учимся жить не торопясь. От жизни перестаем требовать слишком многого. Теснее становится семейный круг, больше сидим дома, реже совершаем поездки. Нет ничего плохого в такой оседлости. Мы слишком суетились. Такой темп меня устраивает. Может, в дальнейшем мы так и будем жить? Не мчаться больше вперед сломя голову? Однако эпидемия не побеждена — люди болеют и умирают, экономика буксует. Кино переживает катастрофические времена, залы пустуют.

— Нынешней эпидемии созвучен посвященный смерти двухсерийный фильм «Последняя партия» с вашим участием, который только что прошел по французскому телевидению.

— В этом фильме я играю мать главного героя. Режиссер послушал моего совета и последние сцены снял так, как я ему предлагала. Я сама недавно пережила кончину мужа (композитора Мишеля Леграна. — «Известия»). В смерти есть что-то сакральное. Она объединяет людей, которые забывают на время о личных невзгодах и распрях, становятся ближе друг к другу.

«Я с тобой расстаюсь, потому что тебя люблю»

— В недавнем интервью вы упомянули, что многим в жизни обязаны своим мужчинам. Что вы имели в виду?

— Я открывала мир сквозь призму сексуальности, это момент истины, взаимного доверия. Мне многое дали мужчины, с которыми я была в близких отношениях. Будь я для них просто другом, я бы всего этого не получила. Добившись эмансипации, женщины ищут новизну, пробуют то, что было под запретом. Сексуальная свобода подразумевает не столько поиск удовольствия, сколько возможность выбора: «Этот мне кажется интересным. А почему бы с ним не попробовать?» У меня самой иногда случались неудачные «эксперименты», но я признательна всем моим спутникам — даже если они делали мне больно. Сильный пол помогал мне узнавать себя.

— Чем вы тогда обязаны Андрею Кончаловскому, который в свое время рассказал о вашем романе в своих мемуарах?

— Когда я, маленькая француженка, приехала в Россию (в 1967 году на Московский кинофестиваль. — «Известия»), знакомство с Андроном стало для меня огромным событием. Я встретила сильного пылкого мужчину, который отличался от всех тех, кого я раньше знала. У меня было ощущение, что мы с ним переживаем нечто великое. В его объятиях я вдруг обнаружила, что я тоже русская и что мне теперь будет трудно иметь дело с французами. (Может быть, он был бы мужчиной моей жизни, если бы много лет спустя я не встретила снова Мишеля Леграна.) Андрон оказался именно тем человеком, который мне подходил лучше всего. Но обстоятельства сложились так, что в Советском Союзе мы не смогли бы жить вместе — может быть, к счастью. После меня у него было много женщин, и я бы чувствовала себя несчастной. Главное — я поняла, что у нас, русских, другое представление о любви. Мы любим не потому что хотим быть счастливыми или потому что нам хорошо, а потому что нам нужны сильные страсти, потому что мы ищем что-то исключительное.

Фото: commons.wikimedia.org Актриса Маша Мериль

— Французы предпочитают избегать таких страстей?

— «Я с тобой расстаюсь, — объявил однажды мне мой спутник-писатель, — потому что тебя люблю». Ушел, потому что опасался сильных потрясений нашей любви, опасался, что она займет слишком много места в его жизни и помешает ему творить. С Андроном мы ничего не боялись, он был сильным, он был русским. Наконец, я считаю, что он с годами становится всё талантливее, его фильмы всё лучше и лучше. Он не может позволить себе терять время. Ему надо идти быстрее к цели. Я горжусь Андроном, тем, что мы были вместе.

— Вы сыграли в англо-американском фильме Кончаловского «Дуэт для солиста» и Аркадину в его постановке «Чайки» в парижском театре «Одеон».

— В фильме он специально для меня придумал роль Ани, которая ухаживает за больной героиней. Андрон говорил, что только у русских есть сердце и только они способны ухаживать за немощным человеком.

— Как вам работалось с Кончаловским?

— Андрон — режиссер требовательный и нетерпеливый. Ему сразу нужен результат. Я очень послушная актриса, меня легко снимать, предпочитаю именно решительных и волевых постановщиков. Мне нравится брутальность в работе, хотя другие актеры предпочитают вежливое обращение. Мой друг, французский режиссер, сравнил меня со Страдивариусом, из которого можно извлекать прекрасные звуки.

— Вы и Жан-Поль Бельмондо играли в фильмах «новой волны». С его смертью закончилась целая эпоха во французском кинематографе?

— Для меня он прежде всего был человеком театра, который на сцене всегда шел на риск. Начинал он в «Комеди Франсез», потом обзавелся собственным театром, на котором потерял много денег. Это главное, а то, что Жан-Поль — симпатяга, каскадер, сорвиголова, — уже вторично. Как человек он мне не так интересен. Его всегда окружали вульгарные женщины . Последние из актерских могикан уходят. В кино постоянно появляются новые лица. Большинство из них так же стремительно исчезает. К сожалению, даже наши лучшие режиссеры снимают коммерческое кино.

«Мишель знал, что я буду хорошей вдовой»

— Когда вы вышли замуж за 82-летнего Мишеля Леграна, он пообещал, что ради вас проживет 100 лет. К сожалению, ему не удалось сдержать слово.

— В сущности, я остаюсь замужем за человеком, которого больше нет. На меня возложена миссия, которую я обязана выполнить. Когда мы с ним поженились, он был уже пожилым человеком, и — пусть бессознательно — думал о том, что ему нужна жена, которая займется его наследием. Мишель выбрал меня потому, что знал: я буду хорошей вдовой. Поэтому я создала Музыкальную ассоциацию Мишеля Леграна и учредила премию его имени за музыку к кинофильмам , которую наше жюри впервые присудило в июне этого года. Будущим летом мы вручим новый почетный приз великому русскому композитору Эдуарду Артемьеву.

Французы плачут Французские актриса и режиссер Маша Мериль и композитор Мишель Легран на 71-м Венецианском международном кинофестивале Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Почему музыка Леграна остается популярной на протяжении десятилетий?

— Она искренняя, лишенная всякого интеллектуализма, трогает наши сердца. У нее божественное начало и, как настоящая красота, она вызывает слезы. Наконец, как и всё гениальное, она хранит неразгаданную тайну.

«Дворяне проложили путь к Октябрьской революции»

— Урожденная княжна Гагарина из рода Рюриковичей, Маша Мериль состояла в рядах французских коммунистов. Вы до сих пор храните верность своим марксистским идеалам?

— Умные и образованные дворяне проложили путь к Октябрьской революции . Именно авангард ведет человечество вперед под знаменами прогрессивных идей, которые могут быть несовершенными. Но ближе всего мне были итальянские еврокоммунисты, которых я обожала. В 1970-е годы они могли войти в состав правительства в результате compromisso storico — исторического компромисса. Не получилось из-за убийства террористами премьера Альдо Моро. Я по-прежнему придерживаюсь левых убеждений, не понимаю, как можно быть правым, однако на президентских выборах 2017 года голосовала за Эмманюэля Макрона, потому что в его «реалполитик» и прагматическом подходе к проблемам видела ответы на важные вопросы.

— Какие ценности имеют для вас сегодня первостепенное значение?

— Главные — братство, затем — солидарность и равенство. Для меня всегда очень многое значило слово «товарищ» (произносит по-русски), которое подразумевает единство ради общей цели, потребность быть вместе. Когда во что-то веришь, ты счастлив. Это я чувствовала, занимаясь политикой. К сожалению, в нашу эпоху больше нет идеалов, к которым люди могли бы стремиться. Они превратились в никчемные декорации. Что же касается моего покойного мужа, то он был погружен только в музыку и больше ничего его уже не волновало.

Французы плачут Французская актриса и Маша Мериль Фото: Global Look Press/Panoramic

— Как дочь русских беженцев, вы, наверное, лучше других понимаете всю остроту проблемы мигрантов, которая стоит сегодня перед всей Европой?

— У ее истоков политические, экономические и климатические причины. Надо уметь принимать беженцев, которые по разным мотивам вынуждены покидать свои страны. Я сама появилась на свет в русской семье (во французской колонии Марокко. — «Известия») и посвятила свою последнюю книгу «Ваня, Вася и дочь Васи» жизни в эмиграции, которая закалила мой характер, сделала меня сильнее. Мне приходилось постоянно доказывать, что я лучше других. Это как в спорте: хочешь стать первой — тренируйся, совершенствуйся и побеждай. Успех стимулирует, развивает твои способности. Я многого добилась именно потому, что была дочерью эмигрантов и сумела воспользоваться своим шансом.

— Как вам удается сохранять оптимистический настрой и чувство юмора во всех ситуациях? Жизнь по-прежнему прекрасна?

— Время от времени мне хотят сделать комплимент: «Маша, вы совсем не изменились!» — «Нет, изменилась, стала лучше», — отвечаю я. Признательна судьбе за все, что выпало на мою долю . Даже за тяжелые испытания. Их преодоление приносит радость. При этом надо знать себе цену. Надо уметь любить не только жизнь, но и самого себя. Если к себе относишься слишком критично, жизнь может оказаться невыносимой. Она не становилась хуже от того, что старею. Я научилась с годами не терять времени попусту — не хожу куда попало и не встречаюсь с неинтересными людьми. Что же касается красоты, она совсем не обязательно привилегия молодости. Считаю, что сейчас я лучше. Мне не нравилось, когда меня называли хорошенькой.