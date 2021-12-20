«От гаджетов из фильма мне не по себе»

Герой фильма «Лебединая песня» в исполнении Махершала Али делает непростой выбор — после смерти оставить семью в одиночестве или подменить себя клоном. Ответ на этот вопрос ищет звездный состав: помимо самого Махершала это номинантка на «Оскар» Наоми Харрис, восьмикратная обладательница статуэтки Гленн Клоуз и номинантка на премию BAFTA Аквафина. После премьеры «Лебединой песни» «Известия» обсудили с Махершалой Али тонкости работы над фильмом и непростое отношение актера к стремительному развитию технологий.

Всё начинается с истории

— Махершала, в фильме «Лебединая песня» идет речь о любви, горечи утраты, о том, чем мы готовы пожертвовать ради счастья нашей семьи. Как вы выбираете такие важные фильмы, будь это «Лебединая песня», «Лунный свет» или «Зеленая книга»? Как принимаете решение, во что инвестировать свои эмоции и деньги?

— И время! Вот что самое важное! Вот что первостепенно! Все мы испытываем это на себе, независимо от того, чем заняты, какая у нас профессия. Если работа забирает наше внимание от семьи, родных и друзей, от всего того, что мы любим, эта работа должна заслуживать нашего времени. А значит, важно соглашаться только на хорошие проекты, хорошие истории. Количество не значит качество. Каждую возможность надо пропустить через «сито», убедиться в том, что она достойна твоего времени, энергии, внимания и эмоциональной привязанности. Такие проекты требуют многого и от актеров, и от членов съемочной команды, людей, которые работают по 14–15 часов в день, а ведь они даже не появятся в кадре. Так что для меня всё начинается с истории. Когда снимаешься, когда знаешь, что ты — лицо проекта, ты хочешь быть уверенным, что делаешь не просто развлекательный контент, а что-то продуктивное для культуры, то, что может стать частью гораздо большего разговора.

От гаджетов из фильма Кадр из фильма «Лебединая песня» Фото: Apple

— В «Лебединой песне» так много футуристических гаджетов: беспилотные автомобили, камеры в контактных линзах, сервис-боты. Вам не захотелось какой-нибудь гаджет забрать с собой в реальную жизнь?

— (Смеется.) Пожалуй, единственный гаджет, с которым мне было бы комфортно, — беспилотный автомобиль. В нем можно и подремать, и ответить на письма. В то же время вождение — это моя страсть. Мне нравится самому водить автомобиль! От всех остальных гаджетов из фильма мне не по себе. Взять те же контактные линзы с камерами! Мне кажется, ради собственного удобства мы понемногу сдаемся под напором технологий. Я двойственно к этому отношусь. Например, довольно поздно завел себе электронную почту. Но в то же время был бы совсем не против, чтобы робот приносил мне по утрам снек, батончики и варил кофе так, как я это люблю.

— Погодите, то есть вы хотите сказать, что у вас нет персонального водителя, как в том же фильме «Зеленая книга»? (Роль персонального водителя Махершала Али играл Вигго Мортенсен, за роль в этом фильме Али получил «Оскар». — «Известия».)

— Когда я работал над «Лебединой песней», был. Но, как только съемки закончились, я снова сам сел за руль!

От гаджетов из фильма Кадр из фильма «Лебединая песня» Фото: Apple

— Ваш герой в «Лебединой песне» смертельно болен и стоит перед выбором — после смерти оставить жену и детей в одиночестве или незаметно для всех подменить себя здоровым клоном. А вы задумывались о том, что бы выбрали в такой ситуации?

— Мою голову так занимали мысли об этом фильме, что думать о себе самом, о Махершале, было некогда. Мыслями я был с двумя своими персонажами — Кэмероном и Джеком (клон Кэмерона. — «Известия»). Мне надо было сконцентрироваться на том, чтобы показать реальность Кэмерона. В его мире есть возможность выбора, он может дать своей семье самого себя после смерти. Сама возможность нова для всех и ставит нашего героя в неудобное положение. Мне кажется, он принял правильное решение для своей семьи, учитывая обстоятельства, в которых оказался.

Возвращение к себе — это абстрактная тема

— А вы сами живете настоящим? Или, как и все мы, то и дело задумываетесь о будущем и прошлом?

— Я должен! Я пытаюсь! Всеми силами стараюсь жить настоящим, слушать и понимать людей, пока они передо мной, пока мы есть в их жизни. Я стараюсь жить полной жизнью каждый день, пусть мне не всегда это удается. Я думаю, что «Лебединая песня» как раз напоминает зрителям, нам всем, как важно мудро распоряжаться своим временем, как важно, чтобы работа приносила нам счастье и удовлетворение. Если вы спросите себя: счастье и полноценная жизнь — это только желание или необходимость, то, скорее всего, ответ будет — необходимость. И если вы ответите именно так, то начнете что-то менять в своей жизни, чтобы добиться этого. Наш фильм в том числе и об этом, он раскрывает эту тему на глубинном уровне.

От гаджетов из фильма Кадр из фильма «Лебединая песня» Фото: Apple

— Я слышала, что после съемок «Лебединой песни» вы взяли отпуск на два месяца, чтобы прийти в себя. Что помогло вам вернуться к самому себе? Может, йога или спорт?

— Возвращение к себе — это абстрактная тема. Мне нужно было время для себя, чтобы не бежать куда-то. Мне нужно было снова акклиматизироваться в собственной жизни, вернуться хоть к какой-то версии нормальной жизни, потому что работа на съемочной площадке — это не нормальная жизнь, особенно если вы проводите там девять месяцев кряду. Когда съемки заканчиваются, уходит много времени, чтобы собраться и снова стать самим собой. Важно уметь отпускать роль, жить своей жизнью, в своей реальности и думать об обстоятельствах своей жизни, а не о своем персонаже. Со временем, конечно, находишь путь к себе, но, безусловно, на это уходит время.

— Должна признаться, что я большой фанат киновселенной Marvel, так что не могу не спросить, как вы готовитесь к роли Блейда? Знаю, вам не разрешают делиться деталями подготовки к съемкам, но, может, хотя бы расскажете, как приводите себя в нужную физическую форму?

— Расскажу вам, когда сделаю это! Но не сейчас. Так что поговорим на эту тему в будущем!