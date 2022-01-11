Константину Юрьевичу Хабенскому 11 января исполняется 50 лет. Я уже переступил этот возраст. Но помню, что в 50 моя жизнь началась с чистого листа. В 49 лет я бросил всё в Саратове и перебрался в Москву, начал работу в МХТ имени Чехова. И у Константина Юрьевича дата эта тоже памятная. В 49 лет он стал худруком театра. И свои 50 начинает с новой страницы.

В начале 2000-х Олег Павлович Табаков задумал пригласить в Художественный театр известную компанию артистов из Санкт-Петербурга — Константина Хабенского, Михаила Пореченкова и Михаила Трухина. В 2003-м ему это удалось. И надо заметить, что не все были рады их появлению в МХТ имени Чехова. Хотя их приход очень многое дал театру, изменил репертуар. На Хабенского-Пореченкова-Трухина стали ставить спектакли. И через какое-то время я встретился с ребятами на репетиции Юрия Бутусова, который пришел ставить «Гамлета» в МХТ. Главная роль досталась Михаилу Трухину, Константин Хабенский играл главного отравителя Клавдия, Миша Пореченков — Полония. Для меня эти артисты оказались мощной питерской когортой. Я с огромным удовольствием наблюдал за ними и даже чему-то учился, несмотря на то, что они моложе. Представляете ситуацию: все мечтают о Шекспире, и вот когда в театре ставят «Гамлета», главные роли получают артисты из «Улиц разбитых фонарей». Помню, была публикация в «желтой прессе», с посылом: «До чего опустился МХАТ!» Актеры, увидев такой негатив в СМИ, были очень расстроены. А ведь роли у них получились блестящие! Современным языком выражаясь, режиссер сделал хороший кастинг, где каждый актер — на своем месте. И даже мы с Машей Зориной были очень убедительны, изображая вдвоем армию норвежцев. Юрий Бутусов дал нам играть сразу несколько героев.

Сейчас мы вместе с Константином Юрьевичем играем в премьерной постановке Виктора Крамера «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». Хабенский не только исполняет главную роль, но он еще и соавтор. Я не видел давления с его стороны, никакой деспотии. Он наравне со всеми артистами. И когда некоторые из коллег срывались из-за того, что не получалось, истерили не по делу, Константин умел дипломатично, с любовью и уважением к другому мнению всё сгладить. И тут же у артиста открывалось второе дыхание, недовольство отступало, и работа шла дальше. Я ему даже сказал: «Костя, я поражаюсь твоим титаническому трудолюбию и терпению».

Для Константина Юрьевича стать во главе МХТ имени Чехова и выходить на сцену — очень большая нагрузка. Сейчас всё нормализуется: поезд выбрал нужное направление, набирает скорость, и «машина» начала движение. У него нет секретаря, сам заваривает кофе себе и коллегам, зашедшим к нему. Всё очень демократично, по-простому.

Кроме всего прочего, Константин Юрьевич уделяет большое внимание благотворительности. Он организовал в регионах театральные школы для ребятишек. Это великое дело и колоссальная работа. Дети серьезно занимаются речью, сценодвижением, театральным мастерством, изучают искусство. Он привлек меценатов, на деньги которых организован образовательный процесс. А для учащихся это совершенно бесплатно. Вместе с ребятами Костя играет спектакль «Поколение Маугли». Сборы от него перечисляются в благотворительный фонд на лечение больных детей.

Я понимаю, что предложений в кино и в театре у него всегда было и есть достаточно. Но Константин умеет отсекать всё ненужное, правильно расставляет приоритеты. Сейчас для него главное — Художественный театр.

В МХТ имени Чехова Константина Юрьевича любят. Я не встречал человека, который был бы негативно настроен по отношению к Хабенскому. Наоборот, все воодушевились, когда его назначили художественным руководителем. Тут же открылись какие-то новые, огромные перспективы. И их Константин Юрьевич очень мотивированно представил труппе. Собрав коллектив, он рассказал всем сотрудникам театра о своем плане работы на ближайшие три года, с цифрами, датами, с именами режиссеров и актеров, названиями произведений, которые планируются к постановке. Я рад, что Костя стал художественным руководителем. И не потому, что ожидаю для себя каких-то преференций — рад за театр, за изменения, которые последовали. И их уже видно. Подросла посещаемость, какие-то спектакли вернулись в репертуар. Мне кажется, дело пошло на лад.

В тех перспективах, которые он обрисовал, я вижу примерно такой же вектор действий, как был у Олега Павловича. Абсолютно точно я понимаю, что, может быть, в чем-то нарочито, где-то с претензией, Константин Хабенский продолжает политику Табакова. Полагаю, это дань уважения мастеру и учителю.

Ценю его за трудоголизм, за терпение. В процессе репетиций он может начать фонтанировать идеями, которые, казалось бы, невозможно реализовать, но его стараниями это становится реально. Я люблю его за предельную честность, юмор, иронию, относящуюся и к себе, и к окружающим, и к ситуациям, за его организованность и стремление сделать очень много добра.

Желаю ему только здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Чтобы у него были силы на все задуманные проекты, чтобы хватило терпения справиться с проблемами, вокруг было бы больше позитива и хорошие люди рядом. Пусть та задорная, мажорная нота, с которой начинается его 50-летие, продлится еще 50 лет.

Автор — народный артист России, актер театра и кино

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