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«Я регулярно впадала в отчаяние»

Актриса Николь Кидман — о работе над фильмом «Быть Рикардо», панике на съемочной площадке и своих челюстях
Фото: Global Look Press/Christopher Khoury
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«Я регулярно впадала в отчаяние»
2021-12-29 17:23:25">
2021-12-29 17:23:25
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В конце декабря состоялась российская премьера нового фильма Аарона Соркина «Быть Рикардо» с Николь Кидман в главной роли. В нем разыгрываются события всего одной недели из жизни знаменитой голливудской пары Люсиль Болл (Николь Кидман) и Дези Арнаса (Хавьер Бардем), которые не просто были коллегами на съемочной площадке, но и вместе продюсировали самый рейтинговый ситком 1950-х годов «Я люблю Люси». Австралийская актриса призналась в интервью «Известиям», что переживает за соответствие своего голоса диапазону ее героини, но при этом знает, какой одеждой придать себе округлые формы. За роль Люси Николь Кидман номинирована на премию «Золотой глобус», а фильм вошел в шорт-лист оскаровской гонки.

«Я хотела бы работать с Соркиным, но у меня не хватит таланта»

— В те годы в Голливуде не было женщин на руководящих должностях в индустрии, кроме Люсиль Болл?

— Нет! Не было! И не только среди женщин. Ни один актер-мужчина в то время не мог даже и мечтать об этом. Она продюсировала свое собственное шоу! В этом была ее абсолютная уникальность.

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Кадр из фильма «Быть Рикардо»

Кадр из фильма «Быть Рикардо»

Фото: Amazon Studios

— Как признаётся Соркин, он долго не соглашался писать сценарий «о какой-то там комической актрисе», пока однажды ее дочь не напомнила сценаристу, что ее мать в молодости была членом компартии Калифорнии и из-за этого в период маккартизма сериал «Я люблю Люси» чуть было не закрыли. После этого маэстро было уже не оторвать от работы. А каким было ваше первое впечатление от сценария?

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Признаюсь, когда Соркин прислал мне сценарий, я была настроена очень скептически. Не люблю биографии. Но, начав читать, я уже не могла остановиться. Сам сценарий захватывает. Так что я обращаюсь ко всем зрителям: обязательно прочитайте сценарий, это лучшая книга, которую вы когда-либо держали в руках.

— Сценарий состоит из множества сюжетных элементов и рассказывает о главных героях в разных сферах их жизни...

Наш фильм не про ее шоу, которое все хорошо знают, а про нее саму. Про то, что происходило за театральным занавесом. Про женщину, совершившую такой мощный прорыв в индустрии и в сознании общества. Она была однозначно гением. В фильме мы рассказываем историю ее жизни. Но не по традиционной схеме «родился–жил–умер». Иначе это был бы не Соркин. Соркин концентрирует внимание на нескольких главных событиях жизни героини и, маневрируя между ними, показывает самую суть ее характера. И характеров ее партнеров. И это было очень необычно. То есть это не биографический фильм.

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Кадр из фильма «Быть Рикардо»

Кадр из фильма «Быть Рикардо»

Фото: Amazon Studios

— Мир знает и любит Аарона Соркина как сценариста уже не первый десяток лет, и он также не раз доказывал, что может быть хорошим режиссером. Но в данном случае это первый опыт, когда он делал сценарий, заранее зная, что сам будет режиссером. Как вам работалось с ним?

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— Когда я согласилась играть Люсиль, я еще плохо представляла себе, как всё это будет. Это случилось в разгар пандемических ограничений, и я восторженно представляла себе, как мы с Соркиным будем сидеть в «Зуме» и работать над ролью. Затем, примерно через неделю, когда я вчитывалась в сценарий, пытаясь пока просто сконцентрироваться на каких-то отдельных деталях, я вдруг осознала, что даже голос моей героини совершенно не похож на мой, просто вообще не в том диапазоне! И я схватилась за голову — что я наделала! Да, я хотела бы работать с Соркиным, но у меня не хватит таланта. И я была в отчаянии, мне нужна была помощь.

«Ты что, не понимаешь, что мне нужно поменять форму челюсти?»

— В фильме большое внимание уделено всем артистам, снимавшимся в сериале вместе с Люсиль Болл. Помимо Дези Арнаса это были Вивиан Вэнс и Уильям Фроули. Актеры, исполняющие их роли, обладают определенным внешним сходством со своими персонажами. А как вам удалось превратиться из изящной и хрупкой Николь Кидман в жизнерадостную пышечку Люсиль?

— К счастью, у меня было достаточно времени до начала съемок, и в течение следующих двух месяцев я работала над собой, учась перевоплощаться в Люсиль. Смотрела сериал неисчислимое количество раз, вслушивалась в интонации ее голоса. Это было очень непривычно для меня, так как обычно я начинаю работать над своими персонажами изнутри, раскрывая для себя их характеры. А здесь, в случае с Люсиль, характер уже был раскрыт в сценарии, Соркин всё выписал, так что мне не нужно было стараться понять ее или почувствовать ее. Всё уже было в тексте.

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Кроме того, Аарон пришел мне на помощь. Каждый раз, когда я впадала в отчаяние — а это происходило регулярно, — он посылал мне ободряющий имейл, в котором всегда было написано: у тебя получится! Главное — не паникуй, просто делай свое дело день за днем, мне не нужно точное сходство, мне нужна ты, такая, как ты есть, такая, какой я тебя знаю. Иначе я бы тебя не позвал на роль. Я ему не верила, писала в ответ: «Неправда, ты просто успокаиваешь меня. Ты что, не понимаешь, что мне нужно поменять форму челюсти, чтобы выглядеть как она?!» А он отвечал: «Мне всё равно, какой у тебя будет нос или подбородок, мне неинтересна твоя челюсть, мне интересна ты сама».

Я до сих пор думаю, что он очень переживал и, наверное, до самого конца не верил, что у меня получится показать Люсиль такой, которую он видел своим внутренним зрением. И говорил так, просто чтобы успокоить меня. Но постепенно, шаг за шагом мне действительно удалось преобразиться. Единственное, что пришлось добавить «извне» — характерную прическу Люсиль, ее губы по моде того времени, платья и юбки, которые в те годы носили и которые сами по себе даже очень худенькой женщине придавали округлые формы. И так у меня сначала получилась Люси Рикардо, а потом уже появилась Люсиль Болл. Которая не имела ничего общего с Люси Рикардо, ее придумавшей.

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Кадр из фильма «Быть Рикардо»

Кадр из фильма «Быть Рикардо»

Фото: Amazon Studios
Справка «Известий»

Николь Кидман — австралийско-американская актриса. Лауреат «Оскара», обладательница пяти «Золотых глобусов», «Серебряного медведя». Родилась в 1967 году в Гонолулу, США, в семье австралийцев. Когда она была еще маленькой девочкой, семья переехала обратно в Австралию. С детства занималась балетом, затем стала играть в театре. С начала 80-х снимается в кино. Прославилась фильмом «Мертвый штиль». Среди ее главных работ — «Дни грома», «Билли Батгейт», «С широко закрытыми глазами», «Другие», «Мулен Руж!», «Догвилль», «Часы», «Газетчик» и другие.

Факты о фильме «Быть Рикардо»:

1. В истории подлинной Люсиль Болл были две серьезные драматические ситуации, взбудоражившие американское общество. Обе они стали узловыми в сценарии фильма. В 1953 году карьера Люсиль и ее мужа, так же как и судьба их шоу, висели на волоске, после того как выяснилось, что в молодости Болл была членом коммунистической партии Калифорнии. Драма разворачивалась на фоне охватившей Голливуд эпидемии маккартизма. Болл допрашивали в комитете по антиамериканской деятельности (HUAC). Канал CBS уже принял решение об отмене шоу, но ситуацию спас Дези. Его эмоциональная речь перед аудиторией, собравшейся на съемки 68-го эпизода «Я люблю Люси», который должен был стать последним, растрогала зрителей, и руководство канала CBS отступило.

2. Следующая острая ситуация разворачивалась вокруг беременности Болл. В том же 1953 году, когда Люсиль и Дези ждали рождения своего второго ребенка, Дези предложил вписать беременность и рождение в сценарий очередного эпизода. Им двигало коммерческое соображение — шоу было абсолютным хитом на пике популярности и отмена даже одного эпизода означала серьезные финансовые потери. В то время даже само слово «беременность» запрещалось произносить в эфире публичных каналов, не то что показывать беременных женщин. Сознание рядового американца рассматривало беременность как нечто неприличное. Канал попробовал припугнуть Дези, но безуспешно. В конце концов он добился своего, и беременность Люсиль была остроумно обыграна в эпизоде. С тех пор «запрет на беременность» был снят.

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