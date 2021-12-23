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«С тринадцати лет мечтала спеть с Боно»

Скарлетт Йоханссон — о сиквеле «Зверопоя», двух актерских инструментах и борьбе с токсичными отношениями
Фото: Getty Images/Emma McIntyre
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«С тринадцати лет мечтала спеть с Боно»
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2021-12-21 19:25:42
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Первый «Зверопой» вышел в конце 2016 года и собрал в мировом прокате более $600 млн. Спустя пять лет вторая часть может приблизиться к этому успеху: актерская команда усилена Боно из U2, а Скарлетт Йоханнсон поет с ним дуэтом. Накануне российской премьеры анимационного мюзикла актриса рассказала «Известиям», чем для нее важны и этот проект, и сотрудничество с рок-звездой.

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«Она очень уязвима и сознает это»

Кажется, «Зверопой» был очень простым фильмом — но почему-то стал суперхитом во всем мире. Как думаете, почему?

— Потому что он подействовал на зрителей разных поколений. Там довольно интересная система персонажей, все они очень запоминающиеся. Они поданы как абсолютно реальные личности, хотя это всего лишь нарисованные животные, но им сопереживаешь, желаешь им победить, как будто они твои друзья. И еще в мультфильме много юмора. Там великолепный саундтрек, невероятно талантливый. В сюжет спрятана крутая интрига, но мы вместе с персонажами ее доблестно распутываем, и за них действительно хочется болеть!

Вы удивились, когда зашла речь о сиквеле?

— Наоборот, я ждала этого сиквела четыре или пять лет! Я вообще всегда готова обсуждать проекты, над которыми работала, и возвращаться к ним в какой-то форме. А тут я обнаружила, что не только мне хотелось продолжить историю «Зверопоя» и что есть какое-то количество людей, горящих энтузиазмом по этому поводу. В общем, было как-то очень естественно вернуться в этот проект, раз не только для меня он был долгожданным.

Йохансон
Фото: Кинопоиск/UPI
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Ваша героиня — дикобразиха Эш. Какие изменения произошли с ней ко второму фильму?

В первом фильме многое держит Эш и не дает ей идти вперед и найти свой голос. Всё из-за того, что она влюблена в своего мерзавца-дружка и постоянно находится в его тени. Она очень уязвима и сознает это. Но потом она находит в себе силы порвать эту разрушительную связь, и это позволяет ей обрести, осознать себя, найти голос, потому что она этого заслуживает. По сути, весь первый фильм посвящен как раз этому — найти свое место под солнцем. В «Зверопое 2» Эш использует свой опыт, чтобы помочь другому артисту, Клэю Кэллоуэю, заново найти свой голос, собраться с силами и вернуться к полноценной жизни после огромной утраты, которую он пережил. Мне кажется, это отличный сюжет и отличный поворот для развития образа героини. И мне нравится химия, которая у Эш с Клэем. Они оба отдаются целиком музыке, они оба признают друг в друге настоящего артиста, они относятся друг к другу с огромным уважением. Эш понимает Клэя и его музыку, и это помогает ей пробиться через стену, которой он себя окружил. Он ведь никого к себе не подпускает. Но за счет того, что между ними общего, Эш всё же понемногу преодолевает это препятствие.

Что вам в ней лично больше всего нравится?

— Например, у нее отличное чувство юмора, такое суховатое. И она очень интересно реагирует на кризисные ситуации — это мне очень близко и понятно (смеется). Мне кажется, Эш — это такой клей, который скрепляет мироздание в момент хаоса и не дает распасться ему окончательно. Как не восхищаться такой героиней? Маленькая, да удаленькая! Мне кажется, мы с ней в этом похожи. По крайней мере я очень на это надеюсь.

Йохансон
Фото: Кинопоиск/UPI

«Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of переосмыслена заново»

В «Зверопое 2» вы исполняете суперхит U2 Stuck in a Moment You Cant Get Out Of — не самая простая задача. Волновались?

— А как же! Это еще со школы одна из моих самых любимых песен. Но самое классное здесь в том, что в фильме она переосмыслена заново и теперь у нее несколько иное значение, чем в оригинале.

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Как это?

— Я только не расскажу, чтобы спойлеров не было, ладно? Как вы знаете, в фильме есть персонаж Клэй. Он тоскует — и так застрял в своем горе, что, кажется, навсегда потерян для мира. Да и для самого себя тоже. Он потерял жену, а без нее ему свет не мил, он просто не представляет, как жить дальше, да и надо ли. И вот эта песня U2 оказалась идеальной, чтобы передать его состояние. Я так привыкла к ее новому звучанию, что мне теперь действительно кажется, что она — о Клэе, о его страхе, о том, как найти в себе силы жить дальше после опустошающей утраты. Идеально легла!

Ничего удивительного, что вы так прониклись: вы ведь здесь поете дуэтом с самим Боно!

До сих пор не могу поверить, что это случилось. Спеть с Боно — это была моя мечта лет в тринадцать, и теперь это произошло наяву! Да проживи я миллион лет, ни за что бы такой шанс мог не выпасть! А несколько дней назад Боно позвонил мне и сказал, что он включил нашу песню своей группе, и они вместе с удовольствием послушали. Просто взрыв мозга, вообще нереально! Но это действительно случилось со мной!

Йохансон
Фото: Getty Images/Emma McIntyre
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«Это в чем-то похоже на головоломку»

Вы не первый раз играете только голосом, и это касается не только мультиков: например, вы когда-то озвучили операционную систему в фильме «Она». Что вас привлекает в этом процессе?

— Мне всегда нравилось голосовое озвучивание, я как только это не делала, и всегда — море удовольствия! Вообще у актера ведь всего два инструмента — тело и голос. Если отобрать один из них, ты начинаешь сильнее концентрироваться на оставшемся, усиливать его, наполнять новыми нюансами, о которых раньше не задумывалась. Это в чем-то похоже на головоломку, которую мне, признаюсь, очень нравится разгадывать. Это совершенно ни на что не похоже, тут масса подводных камней, а иногда препятствия кажутся непреодолимыми, но мне именно это и нравится.

Часто бывает, что у сиквелов другие авторы и режиссеры, а здесь опять Гарт Дженнингс. Как думаете, правильное решение?

— Конечно, лучшее из возможных! Именно с Гартом в первую очередь стоило бы вообще заниматься подобным проектом. У него полно классных предложений, идей, мыслей, в нем океан энтузиазма — и он при этом всегда точно знает, чего он добивается. Гарт Дженнингс — идеальный «актерский» режиссер и великолепный сценарист. С ним работать — величайшая радость, я не преувеличиваю! Мало у кого еще такое креативное мышление, такое благородство духа, такая эмоциональная отзывчивость, такой энтузиазм! Гарт всегда мыслит очень широко и свободно, мозги у него просто драгоценные! Я была счастлива, что довелось вновь поработать с ним, это как раз тот тип сотрудничества, который я ценю больше всего.

«Зверопой 2» производит очень приятное впечатление: много песен, музыки, интересных сюжетных ходов. Но как вы считаете, отражены ли в нем реалии нового мира? Например, та же пандемия?

Йохансон
Фото: Кинопоиск/UPI

— Ой, знаете, очень необычно и интересно было записывать голоса к этому мультфильму, потому что из-за карантина нам всем нужно было работать отдельно друг от друга. Но для меня в тот момент это была вообще единственная возможность хоть как-то работать по профессии, хоть как-то играть. И я каждый раз с огромным нетерпением ждала сессий звукозаписи — в этом всем была какая-то надежда, какая-то уверенность в том, что мы прямо сейчас делаем что-то ради нашего общего будущего. Я постоянно думала об этом фильме, пыталась представить себе, каким он в итоге получится, как его будут принимать. И вот этот момент наконец-то наступил. Отвечая же на ваш вопрос: «Зверопой 2» главным образом посвящен преодолению своих собственных, личных трудностей и поиску некоего объединенного голоса, и мне кажется, что это именно то, что сейчас наиболее необходимо. Так что в каком-то смысле это фильм-прозрение, и уж точно он абсолютно актуален.

Справка «Известий»

Скарлетт Йоханссон — американская актриса с польскими, белорусскими и датскими корнями. Дважды номинант на «Оскар», лауреат BAFTA и «Тони». Родилась в 1984 году в Нью-Йорке. С детства играла в театре, с 9 лет снимается в кино. Первая главная роль — уже в 1996 году в фильме «Мэнни и Ло». Играла в фильмах «Один дома 3», «Заклинатель лошадей», «Человек, которого не было». Стала суперзвездой после «Трудностей перевода» и «Девушки с жемчужной сережкой». Снялась в трех фильмах Вуди Аллена. Среди других известных картин — «Престиж», «Мы купили зоопарк», «Она», «Люси», «Да здравствует Цезарь!», «Призрак в доспехах», «Кролик Джоджо», «Брачная история». Также играет Черную Вдову во франшизе «Мстители».

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