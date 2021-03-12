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Эти глаза напротив: тайна обаяния Лайзы Миннелли

Актриса и певица не теряет популярности более полувека
Фото: Getty Images/WireImage/Kevin Mazur
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Эти глаза напротив: тайна обаяния Лайзы Миннелли
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2021-03-09 14:18:26
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Она не просто звезда — она из тех, кого принято называть кумирами и идолами. При этом за последние 40 лет она снялась менее чем в 10 фильмах — все они провалились в прокате и были разгромлены критикой. Но в жизни и карьере Лайзы Миннелли были «Кабаре», «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Артур» — а с таким багажом можно смело шагать по жизни в искусстве, ни на кого особо не оглядываясь. Впрочем, называть Миннелли киноактрисой было бы и не совсем верно: она уже много десятилетий царит на Бродвее, в мире мюзиклов. И не стареет, кажется, ни на миг — а ведь сегодня, 12 марта, мисс Лайзе исполнилось 75! В день рождения одной из главных див ХХ столетия «Известия» вспомнили этапы ее большого пути в искусстве.

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Дочь знаменитостей

Она родилась, что называется, «с серебряной ложкой во рту» — а по меркам шоу-бизнеса, так и с золотой. Неудивительно, что на экране она впервые появилась в три года — разумеется, вместе с мамой. Родители — блестящий голливудский постановщик мюзиклов и мелодрам Винсент Миннелли и всеамериканская любимица Джуди Гарленд — дали ей имя в честь песни братьев Гершвинов Liza (All the Clouds’ll Roll Away) («Лайза (Все тучи разбегутся)») и, похоже, попали в точку. Любые неприятности — а в жизни Лайзы их было предостаточно — в конечном счете испарялись, словно пар. То ли от одного вида ее незабываемой улыбки, то ли не выдерживая ее потрясающего жизнелюбия. Судьба (и люди) в итоге явно решили отметить всю семью Миннелли: звезды на Аллее славы в Голливуде есть у всех троих.

Эти глаза
Лайза Миннелли с родителями

Лайза Миннелли с родителями Винсентом Миннелли и Джуди Гарленд

Фото: Getty Images

Первая неприятность настигла Лайзу в шесть лет, когда родители расстались — как и положено в Голливуде, с шумом и скандалом. Гарленд, умершая впоследствии всего в 47, злоупотребляла всем, что попадалось под руку, от алкоголя до барбитуратов, и про юные годы ее знаменитой дочери рассказывали всякое. Тем не менее сама Лайза не устает повторять, что одно из самых больших заблуждений о ее детстве — это что оно было несчастным.

Отец же продолжал любить ее, несмотря на последовавшие три брака и, как выяснилось позднее, тщательно скрываемые гомосексуальные наклонности. После смерти режиссера в 1986 году выяснилось, что почти все свое состояние он завещал первой дочери — в меркантильном американском мире это многое значит.

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Артистическая карьера, разумеется, была для нее не возможностью, а предопределенностью. И прежде чем звезда Миннелли взошла на кинонебосклоне, ее ждал успех на сцене и в студии звукозаписи. В 15 лет она сыграла главную героиню в «Дневнике Анны Франк» — триумфальные гастроли в Израиле стали предвестником будущей мировой славы. В 19 Лайза получила первого «Тони», театральный эквивалент «Оскара», сразу же за дебют на Бродвее — за главную роль в мюзикле Джона Кандера и Фреда Эбба «Флора — красная угроза». В 1964-м вышел и ее первый альбом, «Liza! Liza!». Среди 12 поп-стандартов, записанных юной певицей,была и песня из мюзикла всё тех же Кандера и Эбба, которому суждено было навсегда быть связанным с фамилией Миннелли. Вскоре Лайза уже выходила на сцену в бродвейской постановке этой музыкальной пьесы, под неистовые аплодисменты публики и восторженные рецензии критиков. Называлась постановка «Кабаре».

Добро пожаловать в кабаре

Театральная версия одного из самых знаменитых мюзиклов ХХ столетия сделала Миннелли всеамериканской звездой. Когда же режиссер Боб Фосс в 1972 году перенес постановку на большой экран — естественно, пригласив Лайзу на главную роль певички Салли Боулз, — 26-летняя актриса и певица превратилась в знаменитость мирового масштаба. Антифашистская направленность истории, разворачивающейся в последний год существования Веймарской республики, вкупе с отличными (и достаточно старомодными для советской цензуры) песнями сделали возможным знакомство с картиной даже для зрителей за «железным занавесом».

Эти глаза
Актриса Лайза Миннелли в фильме «Кабаре»

Актриса Лайза Миннелли в роли певицы Салли Боулз в фильме «Кабаре»

Фото: Global Look Press
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Фильм стал хитом в прокате и принес создателям восемь «Оскаров» (два из них достались Фоссу, как лучшему режиссеру, и Миннелли, как лучшей актрисе). Телешоу «Лайза через "З"», поставленное совместно Фоссом, Эббом и самой Миннелли и вышедшее в эфир в сентябре 1972 года, закрепило успех — четыре «Эмми» и золотой статус для пластинки-саундтрека. «Миниатюрная яркая приятная девушка с ошеломительно притягательными глазами», как писал о ней кинокритик Роджер Эберт, очаровала публику — как выяснилось, на десятилетия.

Фильм Фосса стал пиком кинокарьеры Миннелли — даже успех комедийной мелодрамы «Артур» спустя девять лет не стал для актрисы вторым прорывом. Публика по-прежнему благоволила фильмам с ее участием, но всерьез относиться к поделкам вроде «Полицейского по найму» вряд ли возможно. После 1991 года Лайза практически перестала работать в «большом» кино (не считая нескольких камео, где она играла саму себя — вероятно, высший знак признания для артиста), изредка появляясь в телевизионных постановках. Решение оказалось разумным — сосредоточившись на бродвейской карьере, Миннелли пришла к восьмому десятку не «знаменитой в 1970-е актрисой», а вполне действительной и действующей звездой — театральной.

Говоря о Миннелли, конечно, было бы нечестно не упомянуть о проблеме, которая чуть не погубила ее карьеру в 1970-е и 80-е: алкоголизм и наркомания. Энди Уорхол однажды так задокументировал прибытие Лайзы на показ известного дизайнера: «"Несите сюда все наркотики, которые есть", — сказала она». В клинике Бетти Форд, традиционно обслуживающей голливудских знаменитостей, Миннелли одно время проводила значительную часть жизни — в 1984 году актрисе даже пришлось экстренно прервать участие в бродвейской постановке мюзикла «Каток», чтобы отправиться на очередной сеанс лечения.

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К чести Миннелли, она сумела остановиться — и вот уже почти два десятка лет (после последнего, четвертого по счету развода и последовавшего курса терапии) пропагандирует полный отказ от любых искусственных стимуляторов. Проблемы со здоровьем, впрочем, продолжали преследовать звезду: в 51 ей заменили бедренные суставы, спустя несколько лет она умудрилась заболеть вирусным энцефалитом, едва не приковавшим ее навсегда к инвалидному креслу. «У меня нет детей, любовников я растеряла, — говорила она тогда. — Если я потеряю и сцену, мне останется лишь умереть». Но обладательница волшебных глаз вновь сумела справиться.

Королева Нью-Йорка

Конечно, Миннелли, несмотря на свое калифорнийское происхождение, это прежде всего Нью-Йорк. И не только Нью-Йорк культового (хотя и провалившегося при выходе) фильма Мартина Скорсезе — в каком-то смысле магией Нью-Йорка овеяна и сцена берлинского кабаре, прославившего Миннелли на весь мир, да и миллионер Артур из одноименной картины 1981 года, последней творческой удачи Лайзы в кино, катался в своем «роллс-ройсе» именно по Центральному парку. Эта «столичность» Миннелли нисколько не мешала ей завязывать отношения (и романтические, и просто дружеские) не только с близкой ей профессионально околобродвейской богемой, но и с довольно неожиданными персонажами.

Эти глаза
Лайза Миннелли и Шарль Азнавур

Лайза Миннелли и Шарль Азнавур, 1991 год

Фото: Getty Images

Долгая и давняя дружба связывала ее не только с Шарлем Азнавуром («мы больше, чем друзья, но меньше, чем любовники», — говорил великий певец), но и с «королем шок-рока» Элисом Купером и Джином Симмонсом из Kiss. Последний был в конце 1980-х ее менеджером и, как поговаривали в светских кругах, не только; голос Миннелли можно услышать на альбоме Купера Muscle Of Love (1973). Близким другом Лайзы был и экстравагантный рокер Адам Ант, один из главных персонажей «новой волны» в Британии.

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Благодаря Симмонсу Лайза выпустила на исходе 1980-х один из лучших и самых неожиданных своих альбомов. «Мой друг Джин прожужжал мне все уши идеей записать альбом современных поп-песен. И компании звукозаписи эта мысль нравилась. Вопрос был лишь в том, с кем мне сотрудничать», — рассказывала она. Вопрос вскоре решился: в одном из интервью Лайза упомянула, что ей нравится песня Rent едва вошедших тогда в моду Pet Shop Boys — Нил Теннант и Крис Лоу, в свою очередь, оказались давними поклонниками Миннелли.

Совместная пластинка Results, впрочем, не особо пришлась по вкусу на родине певицы, зато в Европе имела шумный успех. Как говорила сама Лайза, «где-то написано, что я не могу исполнять танцевальные песни?» Впрочем, в клубной культуре она была своей с середины 1970-х, несмотря на откровенно неудачный диско-альбом («лучше бы я его не записывала»).

Эти глаза
Лайза Миннелли поет песню «We Are the Champions» на концерте памяти Фредди Меркьюри

Лайза Миннелли поет песню We Are the Champions на концерте памяти Фредди Меркьюри, 1992 год

Фото: Getty Images
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Своей она остается для самой разной публики: в 1992 году она спела We Are the Champions на концерте памяти Фредди Меркьюри; в 2006-м 60-летняя звезда ко всеобщему изумлению записала песню с эмо-группой My Chemical Romance. «Я люблю Лайзу Миннелли», — признался вокалист Джерард Уэй, по возрасту вполне годящийся певице в сыновья. Наверное, такова уж магия голоса и глаз Лайзы, что ее продолжают любить вот уже несколько поколений — слушателей, театралов, зрителей. И как бы не менялись моды и взгляды на киноискусство, вечными ценностями останутся танец Салли Боулз и конферансье под «Деньги» и песня, ставшая знаковой для Миннелли: «Добро пожаловать в кабаре!».

Вспомнить их можно будет и сегодня: вечеринка по случаю 75-летия Лайзы будет идти онлайн, с зашкаливающим числом приглашенных звезд.

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