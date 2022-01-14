Были и времена: ремейк по-русски и «Фальшивомонетчик» от Шона Пенна

Шедевр Пола Томаса Андерсона (очередной), новая классика с Тимоти Шаламе, долгий-долгий Шон Пенн, помесь Kingsman с «1917», российский ремейк «Несносных боссов» — киноуикенд обещает немало сюрпризов на любой вкус. Не все из них будут приятными, но «Известия» всё же выбрали из новинок проката те, ради которых стоит сходить в кино в эти выходные.

«Лакричная пицца»

Режиссер: Пол Томас Андерсон. В ролях: Купер Хоффман, Алана Хаим, Шон Пенн, Том Уэйтс, Брэдли Купер, Джон Си Райли, Джордж ДиКаприо

Наверняка есть те, кого угнетает, что про каждый фильм Пола Томаса Андерсона критики пишут, что он шедевр. К сожалению или к счастью, проверить это можно только одним способом — пойти в кино. Андерсон снимает для большого экрана и идеальной проекции со звуком, для медленного совместного просмотра в качественной умной компании, для тех, кто внимательно ловит каждую деталь в кадре и радуется ей и кто приходит пересмотреть понравившуюся картину, потому что ему не хочется с ней расставаться. Понятно, что мало кому удастся посмотреть фильм на пленке, которой Андерсон верен уже много лет, но от его фильмов вообще всегда остается ощущение тоски по совершенству, эстетского и абсолютно оправданного перфекционизма, встречи с чем-то настолько большим, что его масштаб удастся осознать не скоро.

«Пицца» — это, казалось бы, долгая история отношений школьника и начинающего актера Гэри с симпатичной девушкой Аланой, в которую он влюбился, хотя младше нее на 10 лет. Пути двух молодых людей расходятся и вновь пересекаются, а перед нами разворачивается обширная панорама Америки 70-х годов с нефтяными кризисами, «Уотергейтами», жирующими кинозвездами и стартаперами-авантюристами, рвущимися к осуществлению американской же мечты. Главные роли сыграли Купер Хоффман, сын любимого актера Андерсона Филипа Сеймура Хоффмана, и дебютантка Алана Хаим, у которой, несомненно, большое будущее.

«Назови меня своим именем»

Режиссер: Лука Гуаданьино. В ролях: Арми Хаммер, Тимоти Шаламе, Майкл Стулбарг, Амира Касар

Четыре года понадобилось, чтобы разрешилась трагикомическая ситуация с мелодрамой «Назови меня своим именем». Фавориту «Оскара» и «Золотого глобуса», обладателю премий Европейской и Британской киноакадемий, фильму, сделавшему суперзвездой юного Тимоти Шаламе, в России не выдали прокатное удостоверение, когда он вышел во всем мире. Из-за лазейки в законодательстве кинофестивалям удалось организовать довольно много показов в крупных городах, и Москва картину всё же увидела, билеты на все сеансы раскупались мгновенно. Но полноценного выхода в прокат пришлось ждать до начала 2022 года, когда уже до релиза сиквела «Найди меня» осталось не так уж долго (не в Каннах ли?).

Трудно сказать, сколько зрителей привлечет нашумевший фильм в залы сейчас, но хорошо, что он выходит зимой: именно теперь знойные страсти главных героев придутся очень кстати. Жаркая Италия, обаяние высокого искусства, науки о давно ушедших веках и интеллигентских неторопливых бесед, красивые загорелые люди в кадре — сегодня «Назови меня своим именем» уже смотрится как классика.

«Фальшивомонетчик»

Режиссер: Шон Пенн. В ролях: Дилан Пенн, Шон Пенн, Кэтрин Уинник, Джош Бролин, Хоппер Пенн

На Каннском МКФ, где «День флага» был в конкурсе, критики так разнесли новую режиссерскую работу Шона Пенна, что в России прокатчик решил благоразумно сменить название: чтобы бранные публикации не всплывали в поиске. Правда, в реакции на фильм есть и своя предыстория, никак с ним не связанная, ведь именно после негативного приема в тех же Каннах прошлого режиссерского опуса Пенна «Последнее лицо» на фестивале отменили предварительные пресс-показы. Теперь журналистам приходится смотреть фильмы либо на премьере, либо одновременно с ней, либо после нее, и все публикации оказываются как бы слегка устаревшими — в отличие от других фестивалей, где тексты появляются к премьерам, а не часы или дни спустя.

У «Дня флага» действительно много проблем, прежде всего затянутость, драматургическая мешанина и одномерные персонажи, а сам Пенн как режиссер очень тяготеет к стилю Терренса Малика, требующему высочайшего владения профессией. Но Пенн-актер здесь безупречен, пусть у него и роль второго плана: он играет отца-авантюриста, который вечно подставляет свою семью и особенно дочь Дженнифер, главную героиню картины и автора мемуаров, по которым поставлен фильм. Дилан Пенн в сценах с отцом выглядит скромно, зато сам Пенн дает мастер-класс каждую экранную секунду. Его герой вечно темнит, лжет, притворяется и блефует, он вечная загадка и для дочери, и для зрителя, и если бы Пенн оставил только сцены с собой, фильм бы точно выиграл. Хотя в «Лакричной пицце» актер всё равно выглядит ярче.

«King’s Man: Начало»

Режиссер: Мэттью Вон. В ролях: Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Рис Иванс

Первый фильм о секретной службе денди с лицензией на убийство Kingsman был настоящим подарком. Словно бы лучшие бондовские традиции вернулись во всей красе современных технологий, на фоне стагнирующих Бондов и «Миссий» эквилибристика Kingsman смотрелась более чем свежо. Второй фильм был слабее первого, но всё равно оставалось ощущение, что франшиза жива. Третья часть, будучи еще и приквелом, рождает подозрение, что на этом пора бы, пожалуй, и закончить, пока рейтинги не опустились ниже критического минимума, как это уже происходит сейчас.

Проблема в том, что авторы фильма зачем-то решили посерьезнеть и сделать наполовину Kingsman, наполовину — клон блокбастера «1917». Из-за этого «серьезные» размышления о колониализме и политике сопутствуют эксцентрическим сценам, где Григорий Распутин вылизывает чужую рану, чтобы залечить ее. Но в таком контексте это выглядит не смешно, а как-то неловко. Пожалуй, лучше вернуться ко второму сезону сериала «Великая» — там юмора и правды больше, равно как и стилистического единства. А новых Kingsman имеет смысл смотреть только ради любимых актеров.

«Убить босса»

Режиссер: Алексей Зотов. В ролях: Мария Арнаут, Роман Попов, Антон Шурцов, Дмитрий Куличков

Малобюджетные российские комедии деликатно начинают выходить в российских кинотеатрах среди «больших» конкурентов в расчете на свою часть кассового пирога. Так, в новогодние каникулы появились «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым, и у них сейчас чуть больше 50 млн рублей бокс-офиса, что можно считать высоким результатом. Теперь черед попробовать себя у комедии «Убить босса», отечественного ремейка популярной американской комедии Сета Гордона (не путать с Сетом Рогеном) «Несносные боссы».

Сюжет укладывается в несколько слов. Трое приятелей объединились, чтобы замочить своих начальников, потому что те «достали». План составлен и кажется идеальным, но всё, разумеется, идет не так. А дальше — вопрос техники и уровня исполнения. В «Несносных боссах» отрывались от всей души Кевин Спейси, Дженнифер Энистон и Колин Фаррелл. В отечественном аналоге всё гораздо проще, зато есть немало шуток, понятных только в России. Кроме того, эта комедия новогодняя, даже ее светскую премьеру устроили в декабре, чтобы создать правильное настроение. Но стартует она только под старый Новый год, и остались ли еще силы у зрителя на такой контент, покажет этот уикенд.