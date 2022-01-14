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Были и времена: ремейк по-русски и «Фальшивомонетчик» от Шона Пенна

Что смотреть в кино в эти выходные
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Шедевр Пола Томаса Андерсона (очередной), новая классика с Тимоти Шаламе, долгий-долгий Шон Пенн, помесь Kingsman с «1917», российский ремейк «Несносных боссов» — киноуикенд обещает немало сюрпризов на любой вкус. Не все из них будут приятными, но «Известия» всё же выбрали из новинок проката те, ради которых стоит сходить в кино в эти выходные.

«Лакричная пицца»

Режиссер: Пол Томас Андерсон. В ролях: Купер Хоффман, Алана Хаим, Шон Пенн, Том Уэйтс, Брэдли Купер, Джон Си Райли, Джордж ДиКаприо

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Наверняка есть те, кого угнетает, что про каждый фильм Пола Томаса Андерсона критики пишут, что он шедевр. К сожалению или к счастью, проверить это можно только одним способом — пойти в кино. Андерсон снимает для большого экрана и идеальной проекции со звуком, для медленного совместного просмотра в качественной умной компании, для тех, кто внимательно ловит каждую деталь в кадре и радуется ей и кто приходит пересмотреть понравившуюся картину, потому что ему не хочется с ней расставаться. Понятно, что мало кому удастся посмотреть фильм на пленке, которой Андерсон верен уже много лет, но от его фильмов вообще всегда остается ощущение тоски по совершенству, эстетского и абсолютно оправданного перфекционизма, встречи с чем-то настолько большим, что его масштаб удастся осознать не скоро.

«Пицца» — это, казалось бы, долгая история отношений школьника и начинающего актера Гэри с симпатичной девушкой Аланой, в которую он влюбился, хотя младше нее на 10 лет. Пути двух молодых людей расходятся и вновь пересекаются, а перед нами разворачивается обширная панорама Америки 70-х годов с нефтяными кризисами, «Уотергейтами», жирующими кинозвездами и стартаперами-авантюристами, рвущимися к осуществлению американской же мечты. Главные роли сыграли Купер Хоффман, сын любимого актера Андерсона Филипа Сеймура Хоффмана, и дебютантка Алана Хаим, у которой, несомненно, большое будущее.

«Назови меня своим именем»

Режиссер: Лука Гуаданьино. В ролях: Арми Хаммер, Тимоти Шаламе, Майкл Стулбарг, Амира Касар

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Четыре года понадобилось, чтобы разрешилась трагикомическая ситуация с мелодрамой «Назови меня своим именем». Фавориту «Оскара» и «Золотого глобуса», обладателю премий Европейской и Британской киноакадемий, фильму, сделавшему суперзвездой юного Тимоти Шаламе, в России не выдали прокатное удостоверение, когда он вышел во всем мире. Из-за лазейки в законодательстве кинофестивалям удалось организовать довольно много показов в крупных городах, и Москва картину всё же увидела, билеты на все сеансы раскупались мгновенно. Но полноценного выхода в прокат пришлось ждать до начала 2022 года, когда уже до релиза сиквела «Найди меня» осталось не так уж долго (не в Каннах ли?).

Трудно сказать, сколько зрителей привлечет нашумевший фильм в залы сейчас, но хорошо, что он выходит зимой: именно теперь знойные страсти главных героев придутся очень кстати. Жаркая Италия, обаяние высокого искусства, науки о давно ушедших веках и интеллигентских неторопливых бесед, красивые загорелые люди в кадре — сегодня «Назови меня своим именем» уже смотрится как классика.

«Фальшивомонетчик»

Режиссер: Шон Пенн. В ролях: Дилан Пенн, Шон Пенн, Кэтрин Уинник, Джош Бролин, Хоппер Пенн

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На Каннском МКФ, где «День флага» был в конкурсе, критики так разнесли новую режиссерскую работу Шона Пенна, что в России прокатчик решил благоразумно сменить название: чтобы бранные публикации не всплывали в поиске. Правда, в реакции на фильм есть и своя предыстория, никак с ним не связанная, ведь именно после негативного приема в тех же Каннах прошлого режиссерского опуса Пенна «Последнее лицо» на фестивале отменили предварительные пресс-показы. Теперь журналистам приходится смотреть фильмы либо на премьере, либо одновременно с ней, либо после нее, и все публикации оказываются как бы слегка устаревшими — в отличие от других фестивалей, где тексты появляются к премьерам, а не часы или дни спустя.

У «Дня флага» действительно много проблем, прежде всего затянутость, драматургическая мешанина и одномерные персонажи, а сам Пенн как режиссер очень тяготеет к стилю Терренса Малика, требующему высочайшего владения профессией. Но Пенн-актер здесь безупречен, пусть у него и роль второго плана: он играет отца-авантюриста, который вечно подставляет свою семью и особенно дочь Дженнифер, главную героиню картины и автора мемуаров, по которым поставлен фильм. Дилан Пенн в сценах с отцом выглядит скромно, зато сам Пенн дает мастер-класс каждую экранную секунду. Его герой вечно темнит, лжет, притворяется и блефует, он вечная загадка и для дочери, и для зрителя, и если бы Пенн оставил только сцены с собой, фильм бы точно выиграл. Хотя в «Лакричной пицце» актер всё равно выглядит ярче.

«King’s Man: Начало»

Режиссер: Мэттью Вон. В ролях: Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Рис Иванс

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Что смотреть в кино в эти выходные

Первый фильм о секретной службе денди с лицензией на убийство Kingsman был настоящим подарком. Словно бы лучшие бондовские традиции вернулись во всей красе современных технологий, на фоне стагнирующих Бондов и «Миссий» эквилибристика Kingsman смотрелась более чем свежо. Второй фильм был слабее первого, но всё равно оставалось ощущение, что франшиза жива. Третья часть, будучи еще и приквелом, рождает подозрение, что на этом пора бы, пожалуй, и закончить, пока рейтинги не опустились ниже критического минимума, как это уже происходит сейчас.

Проблема в том, что авторы фильма зачем-то решили посерьезнеть и сделать наполовину Kingsman, наполовину — клон блокбастера «1917». Из-за этого «серьезные» размышления о колониализме и политике сопутствуют эксцентрическим сценам, где Григорий Распутин вылизывает чужую рану, чтобы залечить ее. Но в таком контексте это выглядит не смешно, а как-то неловко. Пожалуй, лучше вернуться ко второму сезону сериала «Великая» — там юмора и правды больше, равно как и стилистического единства. А новых Kingsman имеет смысл смотреть только ради любимых актеров.

«Убить босса»

Режиссер: Алексей Зотов. В ролях: Мария Арнаут, Роман Попов, Антон Шурцов, Дмитрий Куличков

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Малобюджетные российские комедии деликатно начинают выходить в российских кинотеатрах среди «больших» конкурентов в расчете на свою часть кассового пирога. Так, в новогодние каникулы появились «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым, и у них сейчас чуть больше 50 млн рублей бокс-офиса, что можно считать высоким результатом. Теперь черед попробовать себя у комедии «Убить босса», отечественного ремейка популярной американской комедии Сета Гордона (не путать с Сетом Рогеном) «Несносные боссы».

Сюжет укладывается в несколько слов. Трое приятелей объединились, чтобы замочить своих начальников, потому что те «достали». План составлен и кажется идеальным, но всё, разумеется, идет не так. А дальше — вопрос техники и уровня исполнения. В «Несносных боссах» отрывались от всей души Кевин Спейси, Дженнифер Энистон и Колин Фаррелл. В отечественном аналоге всё гораздо проще, зато есть немало шуток, понятных только в России. Кроме того, эта комедия новогодняя, даже ее светскую премьеру устроили в декабре, чтобы создать правильное настроение. Но стартует она только под старый Новый год, и остались ли еще силы у зрителя на такой контент, покажет этот уикенд.

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