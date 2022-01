Мэтры и кадры: юбилей Григоровича и богадельня Депардье

Юрий Григорович отметил 95-летие и получил поздравление от президента России. Пьер Нинэ взломал «Черный ящик» и обзавелся поклонниками на околоземной орбите. Дэйв Гаэн потерял вдохновение и перепел Боба Дилана. А Жерар Депардье вступился за пенсионеров и создал из них банду. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Григорович навсегда

Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летием народного артиста СССР Юрия Григоровича. Текст телеграммы опубликован 2 января на сайте Кремля.

«Уважаемый Юрий Николаевич! Примите сердечные поздравления с 95-летним юбилеем. Выдающийся танцовщик и хореограф, подлинный патриарх отечественной школы классического танца, Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным признанием как в нашей стране, так и за ее пределами», — подчеркнул глава государства.

В Большом театре проходит фестиваль балетов Юрия Григоровича. В программу включены «Щелкунчик», «Спартак», «Лебединое озеро», «Раймонда» и другие спектакли выдающегося хореографа.

Народный артист более 30 лет определял лицо Большого театра, будучи его главным балетмейстером, затем основал и возглавил театр собственного имени в Краснодаре, в начале 2000-х вернулся в Большой и по сей день служит в нем штатным хореографом.

Григорович — автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций всех классических балетов, составляющих основу афиши Большого театра. С его постановками неразрывно связана карьера таких звезд мирового искусства, как Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Марис Лиепа и других.

Сам Юрий Николаевич на юбилейных торжествах не присутствует. Источник в театре сообщил «Известиям», что в пандемию мэтр большую часть времени проводит в санатории в Барвихе, изредка выезжая в Москву. В театре он давно не бывал — в рабочем состоянии его балеты поддерживают ассистенты.

Воздух и космос

В российский прокат вышла картина Яна Гозлана «Черный ящик», в котором главную роль исполнил обладатель премии «Сезар» Пьер Нинэ.

По сюжету главному герою — талантливому аналитику, обладающему к тому же идеальным слухом, поручено расследование загадочной авиакатастрофы с участием новейшего лайнера . Он пытается взломать черный ящик, чтобы разгадать причину странного крушения. Однако внезапно власти снимают задание. Вопреки распоряжению Матье решает продолжить расследование.

— Мой герой обладает проницательностью, но ему недостает доказательств, — рассказал «Известиям» актер Пьер Нинэ. — Отсюда возникают сомнения, которые он сеет вокруг себя. Он находится в непростых обстоятельствах, а заодно старается не потерять собственный рассудок.



По словам актера, ему по-настоящему нравится это сопоставление рационального и иррационального и внутренняя борьба, которую проживает герой.



Мировая премьера фильма состоялась в марте 2021-го и стала хитом во Франции, побив рекорды проката. Актер также отправил фильм в космос для показа на МКС, где в то время находился французский астронавт Тома Песке, и теперь рад, что у него есть поклонники на орбите.

Жизнь за кавер

В 2022 год фронтмен Depeche Mode Дейв Гаэн вошел с солидным багажом: в декабре выпустили роскошное коллекционное переиздание концертной документалистики Depeche Mode 101 (1 DB, 2 DVD и 2 CD и новые сольные релизы музыканта — студийный альбом Imposter (Dave Gahan & Soulsavers) и клип, выдержанные в эстрадной крунинг-эстетике. Для Гаэна альбом стал первой полноразмерной пластинкой каверов.

— На самом деле я уже много лет пою написанные кем-то чужие песни, — заметил он в беседе с «Известиями». — Просто этот кто-то — Мартин Гор, главный автор песен в Depeche Mode. В некотором смысле я по-настоящему задумался о том, что всегда пытался найти свое собственное место в чужих песнях, только после того, как мы записали Imposter. В первые годы существования Depeche Mode подобных мыслей не было и близко. А просто петь песни, которые написал Мартин, меня перестало сильно вдохновлять.



По словам музыканта, он «выгорел» после последнего тура Depeche Mode и начал думать об альбоме на тему песен и исполнителей, которые повлияли на него. В итоге в альбом вошли в том числе композиции The Dark End of the Street Дэна Пенна / Джеймса Карра и Not Dark Yet Боба Дилана, в которых, как считает Гаэн, отразилась его собственная жизнь.

Старость в радость

Картина «Старческий дом» режиссера Тома Жилу, в которой снялись звездные актеры 86-летняя Милен Демонжо и 73-летний Жерар Депардье, будет участником фестиваля кинокомедий на горном курорте Альп-д’Юэз 17–23 января , а в феврале выйдет в прокат Об этом «Известиям» сообщила Милен Демонжо, известная в России по ролям девушки Фантомаса в легендарной франшизе и Миледи в «Трех мушкетерах».

В основе картины история молодого человека по имени Милан, которому тюремный срок за мелкое преступление заменили общественными работами в богадельне «Мимозы».

— Для него это действительно наказание, поскольку он терпеть не может старичье, но быстро находит с ним общий язык, особенно с нашей «бандой семерых» во главе с Депардье, которая там верховодит, — рассказала Милен Демонжо. — Милан видит, что пенсионеры оказались жертвами дирекции, которая их грабит, и хочет им помочь.

По словам актрисы, фильм — одновременно смешной и очень трогательный, вызывающий слезы. Также она отметила работу Жерара Депардье , назвав его великим актером и обворожительным отзывчивым человеком. Милен Демонжо считает, что эту комедию, рассчитанную на публику от 8 до 80 лет, надо смотреть в большом кинозале. Смех заразителен, когда ты смеешься вместе с другими, уверена она.

Созданная в конце декабря театральная структура, куда вошли Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна («Прогресс-сцена») и Московский академический театр сатиры, встретил Новый год без директора. Депкультуры Москвы подписал заявление об уходе, поданное руководителем учреждения Мамедом Агаевым, который возглавлял театр без малого 30 лет.

