Мэтры и кадры: юбилей Григоровича и богадельня Депардье
Юрий Григорович отметил 95-летие и получил поздравление от президента России. Пьер Нинэ взломал «Черный ящик» и обзавелся поклонниками на околоземной орбите. Дэйв Гаэн потерял вдохновение и перепел Боба Дилана. А Жерар Депардье вступился за пенсионеров и создал из них банду. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.
Григорович навсегда
Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летием народного артиста СССР Юрия Григоровича. Текст телеграммы опубликован 2 января на сайте Кремля.
«Уважаемый Юрий Николаевич! Примите сердечные поздравления с 95-летним юбилеем. Выдающийся танцовщик и хореограф, подлинный патриарх отечественной школы классического танца, Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным признанием как в нашей стране, так и за ее пределами», — подчеркнул глава государства.
В Большом театре проходит фестиваль балетов Юрия Григоровича. В программу включены «Щелкунчик», «Спартак», «Лебединое озеро», «Раймонда» и другие спектакли выдающегося хореографа.
Народный артист более 30 лет определял лицо Большого театра, будучи его главным балетмейстером, затем основал и возглавил театр собственного имени в Краснодаре, в начале 2000-х вернулся в Большой и по сей день служит в нем штатным хореографом.
Григорович — автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций всех классических балетов, составляющих основу афиши Большого театра. С его постановками неразрывно связана карьера таких звезд мирового искусства, как Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Марис Лиепа и других.
Сам Юрий Николаевич на юбилейных торжествах не присутствует. Источник в театре сообщил «Известиям», что в пандемию мэтр большую часть времени проводит в санатории в Барвихе, изредка выезжая в Москву. В театре он давно не бывал — в рабочем состоянии его балеты поддерживают ассистенты.
Воздух и космос
В российский прокат вышла картина Яна Гозлана «Черный ящик», в котором главную роль исполнил обладатель премии «Сезар» Пьер Нинэ.
По сюжету главному герою — талантливому аналитику, обладающему к тому же идеальным слухом, поручено расследование загадочной авиакатастрофы с участием новейшего лайнера. Он пытается взломать черный ящик, чтобы разгадать причину странного крушения. Однако внезапно власти снимают задание. Вопреки распоряжению Матье решает продолжить расследование.
— Мой герой обладает проницательностью, но ему недостает доказательств, — рассказал «Известиям» актер Пьер Нинэ. — Отсюда возникают сомнения, которые он сеет вокруг себя. Он находится в непростых обстоятельствах, а заодно старается не потерять собственный рассудок.
По словам актера, ему по-настоящему нравится это сопоставление рационального и иррационального и внутренняя борьба, которую проживает герой.
Мировая премьера фильма состоялась в марте 2021-го и стала хитом во Франции, побив рекорды проката. Актер также отправил фильм в космос для показа на МКС, где в то время находился французский астронавт Тома Песке, и теперь рад, что у него есть поклонники на орбите.
Жизнь за кавер
В 2022 год фронтмен Depeche Mode Дейв Гаэн вошел с солидным багажом: в декабре выпустили роскошное коллекционное переиздание концертной документалистики Depeche Mode 101 (1 DB, 2 DVD и 2 CD и новые сольные релизы музыканта — студийный альбом Imposter (Dave Gahan & Soulsavers) и клип, выдержанные в эстрадной крунинг-эстетике. Для Гаэна альбом стал первой полноразмерной пластинкой каверов.
— На самом деле я уже много лет пою написанные кем-то чужие песни, — заметил он в беседе с «Известиями». — Просто этот кто-то — Мартин Гор, главный автор песен в Depeche Mode. В некотором смысле я по-настоящему задумался о том, что всегда пытался найти свое собственное место в чужих песнях, только после того, как мы записали Imposter. В первые годы существования Depeche Mode подобных мыслей не было и близко. А просто петь песни, которые написал Мартин, меня перестало сильно вдохновлять.
По словам музыканта, он «выгорел» после последнего тура Depeche Mode и начал думать об альбоме на тему песен и исполнителей, которые повлияли на него. В итоге в альбом вошли в том числе композиции The Dark End of the Street Дэна Пенна / Джеймса Карра и Not Dark Yet Боба Дилана, в которых, как считает Гаэн, отразилась его собственная жизнь.
Подробнее — совсем скоро в интервью «Известиям».
Старость в радость
Картина «Старческий дом» режиссера Тома Жилу, в которой снялись звездные актеры 86-летняя Милен Демонжо и 73-летний Жерар Депардье, будет участником фестиваля кинокомедий на горном курорте Альп-д’Юэз 17–23 января, а в феврале выйдет в прокат Об этом «Известиям» сообщила Милен Демонжо, известная в России по ролям девушки Фантомаса в легендарной франшизе и Миледи в «Трех мушкетерах».
В основе картины история молодого человека по имени Милан, которому тюремный срок за мелкое преступление заменили общественными работами в богадельне «Мимозы».
— Для него это действительно наказание, поскольку он терпеть не может старичье, но быстро находит с ним общий язык, особенно с нашей «бандой семерых» во главе с Депардье, которая там верховодит, — рассказала Милен Демонжо. — Милан видит, что пенсионеры оказались жертвами дирекции, которая их грабит, и хочет им помочь.
По словам актрисы, фильм — одновременно смешной и очень трогательный, вызывающий слезы. Также она отметила работу Жерара Депардье, назвав его великим актером и обворожительным отзывчивым человеком. Милен Демонжо считает, что эту комедию, рассчитанную на публику от 8 до 80 лет, надо смотреть в большом кинозале. Смех заразителен, когда ты смеешься вместе с другими, уверена она.
Подробнее — совсем скоро в эксклюзивном интервью Милен Демонжо.
Кадры решают
Созданная в конце декабря театральная структура, куда вошли Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна («Прогресс-сцена») и Московский академический театр сатиры, встретил Новый год без директора. Депкультуры Москвы подписал заявление об уходе, поданное руководителем учреждения Мамедом Агаевым, который возглавлял театр без малого 30 лет.
На собрании труппы худрук Сергей Газаров, отметив выдающийся вклад Агаева, заявил, что не знает, кто будет директором: это решит учредитель. Источник в театре сообщил «Известиям», что на смену Мамеду Агаеву может прийти Игорь Попов, который ныне руководит Центром театра и кино под руководством Никиты Михалкова, а ранее возглавлял театр «Современник». Попов хорошо зарекомендовал себя как «директор ремонта»: при нем было полностью обновлено здание «Современника» на Чистых прудах, а бывший театр Джигарханяна тоже нуждается в ремонте. Если кандидатуру Попова утвердят, он будет руководить сразу двумя учреждениями — Театром сатиры с «Прогресс-сценой» и Центром Никиты Михалкова, резюмировал источник. Опыт двойного руководства у Попова есть: он уже совмещал должности в «Современнике» и Центре Михалкова.