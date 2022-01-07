Разум и чувства: космос, кино и дружба с волками

На экранах — отечественная космическая опера про спасательную экспедицию «Звездный разум», наследующий знаменитому «Разговору» Копполы французский триллер «Черный ящик» с Пьером Нинэ в главной роли, трогательная история дружбы девочки и серого хищника «Мой волк» Дени Имбера и синефильская автобиография — оммаж Стэнли Кубрику и Дэвиду Лину — «Однажды в кино» индийского режиссера Пана Налина.

«Звездный разум»

Режиссер: Вячеслав Лисневский. В ролях: Егор Корешков, Алена Константинова, Дмитрий Фрид, Никита Дювбанов, Лиза Мартинес

В прошлом году «Спутник» стал одним из главных кинособытий — сначала потому, что первым из крупных кинорелизов решил стартовать сразу онлайн, не дожидаясь конца пандемии, а потом потому, что он еще и оказался очень качественной вариацией на тему «Чужого». А Оксана Акиньшина попросту сыграла там свою лучшую роль за много лет.

Теперь перед нами еще один хоррор в том же направлении, правда, в его амбициях не просто сделать жанровое кино в духе классики 70–80-х годов, но и добавить туда философии. Чтобы получился и «Чужой», и «Нечто», и «Солярис», и «Прометей», и много чего еще. Нужно дождаться картины, чтобы убедиться, как многого из этого реально удалось добиться, но визуально уже сейчас ясно, как кропотливо авторы изучили зарубежное наследие и как бережно постарались его воспроизвести и передать на экране. Здесь нашлось место и для умирающей от неизвестного вируса Земли, и для многолетней и опасной космической миссии по колонизации, и для контакта с внеземным разумом на далекой-далекой экзопланете. При длительности чуть больше полутора часов повествование просто обязано быть суперинтенсивным и насыщенным.

«Черный ящик»

Режиссер: Ян Гозлан. В ролях: Пьер Нинэ, Андре Дюссолье, Себастьен Пудеру, Оливье Рабурден, Орельен Рекуан

Фото: 2425 Films

Пьер Нинэ уже достаточно хорошо известен в России после главных ролей в фильмах «Ив Сен-Лоран», «Одиссея», «Франц» и многих других хитах, включая свежий «Агент 117: Из Франции с любовью». Так что зрители пойдут на «Черный ящик» специально ради него, артиста «Комеди Франсез», ставшего суперзвездой.

Ближайший «родственник» «Черного ящика» — знаменитый «Разговор» Копполы. Главный герой фильма расследует авиакатастрофу, а его невероятный слух помогает ему пробраться сквозь лабиринты аудиозаписей черного ящика самолета и найти правду. Окружающие считают его параноиком и пытаются убедить его в том, что он сам надумывает несуществующее. Но Матьё находит всё новые подтверждения своей правоте. Это по-настоящему драматичное актерское кино с напряженным сюжетом и острым столкновением персонажей-личностей. Французам такие всегда удавались на славу, а когда есть еще и такой блестящий актерский ансамбль, успех гарантирован.

«Мой волк»

Режиссер: Дени Имбер. В ролях: Венсан Эльбаз, Шанна Кейль, Мари Жиллен

Фото: Angoa-Agicoa

Приключенческая лента Дени Имбера о дружбе восьмилетней Виктории и ее хищного домашнего любимца вдохновлена «Танцующим с волками» Кевина Костнера. Как и в вестерне 1990-го года, месседж здесь вполне натуристский — «не бойся зверей, бойся людей», а серые актеры вполне аутентичные: юной исполнительнице главной роли Шанне Кейль пришлось подружиться с несколькими такими партнерами по площадке. «Когда я с ними познакомилась, волчатам было всего три недели. Они были милыми и похожими на маленьких немецких овчарок», — рассказывает актриса.

Брутальность видеоряда (ребенок и хищный зверь постоянно в кадре) окупается сентиментальностью сюжета: необычный питомец появился в семье при драматических обстоятельствах. Виктория и ее отец отправляются в живописную деревушку в горах, чтобы сменить обстановку после семейной трагедии: недавно они потеряли жену и мать. Однажды на прогулке девочка знакомится с местным пастухом, старик дарит ей забавного смышленого щеночка по кличке Секрет, однако со временем всем становится понятно, что в доме живет отнюдь не собачка… Односельчане не готовы смириться с таким соседством, они устраивают облаву на зверя, но Виктория не дает друга в обиду.

«Джигалоу»

Режиссер: Руслан Бальтцер. В ролях: Павел Баршак, Анна Глаубэ, Михаил Кремер, Максим Лагашкин, Никита Джигурда

Авантюрная комедия Руслана Бальтцера — еще один нестойкий оловянный солдатик в полку «народных» новогодних релизов, где предметом шутки оказываются нелепые положения, счет которым теряется уже на этапе трейлера, а действительность и самая ее острая часть — современность — объясняются героями в выражениях «телки», «бабки», «бабы». Вова и Эдик — начинающие альфонсы, рыщущие по Москве в поисках «материально благополучных дев, жаждущих отношений». На пути парней встречается всякое, но самым серьезным испытанием становятся Оля и Рита — вдова и дочь крупного бизнесмена. Женщины кажутся наивными, но неожиданные события заставляют обольстителей задуматься, что с этими девушками не всё так просто. Помимо несколько анахроничных типажей главных героинь (кто видел москвичек в коротком платье с люрексом и на шпильках средь бела дня) встречаются и другие надуманные персонажи в стилистике нулевых в условном Уренгое: отец Ануфрий, возносящий молитвы святому Анубису, и арабский шейх с супругой, сверкающей густо подведенными глазами из-под паранджи.

«Однажды в кино»

Режиссер: Пан Налин. В ролях: Рахул Коли, Рича Мина, Бхавеш Шримали

Авторская кинобиография с отсылкой к программной ленте Квентина Тарантино начинается с титра-посвящения — братьям Люмьер, Стэнли Кубрику, Андрею Тарковскому, Дэвиду Лину и многим другим знаковым именам. Пан Налин исследует тему избранности и стигматизированности пути кинематографиста не с изнанки жизни на съемочной площадке и призванного шокировать «обывателей» грязноватого звездного закулисья, а с ушедшей в область легенд детской увлеченности. Девятилетний Самай, неумытый индийский мальчишка из глубокой провинции, идет смотреть фильм про богиню и внезапно понимает, что не может жить без кино… Очень красивая и лиричная история, где каждый кадр — будь-то вид бедного квартала, вырисовывающийся из тьмы портрет или тарелка со специями — выстроен как высокохудожественная фотография.