Богатырская сила: фильм-сказка опять на первом месте

«Последний богатырь: Посланник Тьмы» к настоящему моменту в общей сложности набрал более 1,9 млрд рублей. Таковы данные ЕАИС. Это означает, что уже на этой неделе его показатели превысят общую кассу самого коммерчески успешного российского релиза прошлого года — второй части «Последнего богатыря» под заглавием «Корень зла». И в прошедший уикенд триквел, разумеется, был лидером: он собрал 456 млн рублей.

Первый богатый

«Новогодней битвы», то есть каникул, где собирается существенная часть всей российской кассы за год, профессионалы ждали с недоверием и скепсисом, не рискуя делать слишком радужных прогнозов. Даже новому «Последнему богатырю», несмотря на феноменальный успех второго фильма, не предрекали того, что он сможет приблизиться к показателям «Корня зла». И это притом, что серьезных конкурентов у фильма-сказки не было. Кто бы мог подумать, что самым главным из них окажется «Человек-паук», который вышел в середине декабря?

Как бы то ни было, «Последний богатырь» на своих датах опередил и голливудского конкурента. У него самая высокая посещаемость за прошедший уикенд — 40 человек на сеансе (у второй части за второй уикенд было примерно столько же). Сеансов у «Посланника Тьмы» было тоже больше, чем у других: почти треть от всех в России, больше 35 тыс. за уикенд. И все равно эти показы прошли при заполненных залах.

— Совокупно все части франшизы демонстрируют отличную тенденцию, — отмечает в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Высокобюджетное отечественное кино способно собирать в кинотеатрах миллионы зрителей и помогать индустрии устанавливать новые рекорды наравне с голливудской продукцией.

Стоит также сказать, что «Богатырь» в течение всех каникул держал стабильно высокую посещаемость. Несмотря на то что к концу праздников она слегка снизилась, всё равно в среднем осталась на уровне 50 зрителей на сеансе — для проката в стране, где почти везде действуют ограничения на заполняемость, это очень много.

«Бюллетень кинопрокатчика» вообще отмечает, что «новогодняя битва» в этом году оказалась успешнее прошлогодней на 15% и дает общую кассу с 1 по 9 января более 3,5 млрд. А ЕАИС сообщает, что с 30.12 по 9.01 российские кинотеатры продали 11,3 млн билетов. С 31.12.20 по 10.01.21 их было 11,1 млн. Средняя цена билета в прошлом году при этом была менее 300 рублей, в этом она колебалась между 336 и 337 рублями.

Паутина расширяется

Новый «Человек-паук» стремится к лидерству по всем фронтам. Ольга Зинякова отмечает, что фильм уже стал самым кассовым релизом Marvel в России, и это лишь подтверждает высокую заинтересованность фанатов смотреть зрелищные супергеройские новинки на большом экране. В этот уикенд «Нет пути домой» был на втором месте с кассой 235 млн, но куда интереснее то, как стабильно он продолжает приносить доход в тех залах, где идет. Сеансов «Паука» в праздники было в два раза меньше, чем у «Богатыря», зато общие цифры велики. В данный момент у блокбастера 2,7 млрд рублей, и он не только давно обошел по «тоталу» «Веном-2», но и достиг шестого места по сборам за всю историю отечественного проката. К концу этой недели он должен выйти на третье место, обогнав «Короля-льва», «Движение вверх» и «Мстители: Финал». Впереди останутся только «Холоп» и «Аватар» — для пандемийных условий результат, мягко говоря, сногсшибательный. Интервью с актерами «Человека-паука» читайте здесь.

Третье место в прошедший уикенд досталось анимационному мюзиклу «Зверопой 2»: 184 млн и общая касса 695 млн. Первый фильм в общей сложности собрал 888 млн, и, пожалуй, от этого мультика ожидали примерно такой же суммы, но не исключено, что он к ней еще сможет подобраться. В любом случае, даже выйдя за неделю до каникул, он оказался почти в два раза успешнее отечественного анимационного участника «новогодней битвы» «Три богатыря и Конь на троне», у того только 111 млн рублей и пятое место в бокс-офисе уикенда. Таким образом, четыре из пяти самых успешных релизов и уикенда, и всех праздничных дней этого года — семейные. А здесь можно прочесть интервью со Скарлетт Йоханссон, которая озвучила в «Зверопое 2» дикобразиху.

Пожалуй, главный неприятный сюрприз «новогодней битвы» — цифры спортивной драмы «Чемпион мира». В этот уикенд она собрала 115 млн и финишировала на четвертом месте, а ее общая касса — около 320 млн. Даже самые скептические прогнозы были на уровне полумиллиарда, потому что тут и многолетний опыт студии ТРИТЭ и прокатчика «Централ Партнершип», и поддержка федерального ТВ, и суперзвезды в главных ролях, и знаменитое противостояние Карпова–Корчного. Может, шахматы и не самый зрелищный вид спорта, но по драматизму даст сто очков большинству других. Просто публика выбрала семейное кино.

— В целом мы видим снижение трафика по взрослой аудитории 35+, но изначально делали ставку на длинный прокат, так как «сарафан» у проекта отличный, и он не привязан к новогодней тематике, — считает Ольга Зинякова. — Мы видим по динамике, в отличие от семейных картин, что у «Чемпиона мира» нет такого постпраздничного падения, он абсолютно по-чемпионски держит стабильные цифры, которые в итоге должны увеличить бокс-офис проекта.

Зинякова отмечает, что, например, у сети «КАРО» выручка «новогодней битвы» превзошла прошлый год более чем на 40%. Это отличный результат, учитывая ограничения заполняемости и крайне нестабильную ситуацию с внедрением QR-кодов в регионах, считает эксперт. Но отмечает, что прокат вытянули ключевые рынки — Москва и Петербург. Так что сеть увеличивает число залов в столице, открыв в новогодние праздники несколько новых площадок, и в январе откроет еще три кинотеатра нового поколения. Потому что рынок продолжает расти, а потребитель — выбирать кино среди других форм досуга.