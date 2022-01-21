Все будет хорошо: брутальные дивы, медиумы и эвтаназия

Пока экраны покидают праздничные и семейные релизы, развлекавшие зрителя во время долгих выходных, в игру вступают тщательно приберегаемые «тузы» — свежие Гильермо дель Торо, Франсуа Озон, а на подходе (правда, еще не сейчас) — Альмадовар. Новинка дель Торо «Аллея кошмаров» — ретроспективный неонуар, где мистику придется выискивать между строк, новый фильм Озона «Все прошло хорошо» — пронзительная семейная драма, в сравнении с которой возмутивший публику «Двуличный любовник» — просто младенец в песочнице.

«Аллея кошмаров»

Режиссер: Гильермо дель Торо. В ролях: Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Руни Мара, Уилемм Дефо.

Атмосферный неонуар в антураже Америки времен Великой Депрессии с жутковатым балаганом, гиками, спиритическими сеансами и харизматичными героями, совмещающими амплуа мага и пикаро — вторая по счету экранизация одноименного романа Уильяма Линзи Грэшема. Первая, по праву считающаяся классикой нуара, вышла в 1947 году и принадлежала оскароносному Эдмунду Гулдингу.

На первый взгляд фабула проста: как и канонический первоисточник, новая лента Гильермо дель Торо — психологический триллер с элементами драмы, выворачивающий наизнанку американскую мечту посредством неторопливого линейного повествования. Экспозиционная часть сюжета разворачивается в цирке — брутальный авантюрист Стэн Карлайл (Брэдли Купер) мечтает о большем, а пока ищет себя, занимаясь мелким мошенничеством и кружа головы двум «роковым» красавицами — провидице Зене (Тони Колетт) и заклинательнице электричества Молли (Руни Мара).

Скучноватый линейный сюжет набирает оборот, когда Стэн, обманув своих работодателей, прихватив их деньги и Молли, уезжает в город, где знакомится с настоящей фам фаталь — психиатром с мифогенным именем Лилит (аристократичная Кейт Бланшетт с укладкой и макияжем в стиле Марлен Дитрих). Авантюристы договариваются о сотрудничестве и тут начинается из взлет: совместные шулерские спиритические сеансы (в романе Грэшема используется устойчивое выражение «spook racket» — «развод с духами») привлекают состоятельную клиентуру, однако предприятию «медиумов» и «телепатов» вскоре приходит конец — смежники обидели «не того человека».

Интересно, что увлекавшийся мистикой и психоанализом Грэшем выстроил структуру романа на колоде карт Таро — в основе фабулы лежит карта «Дурак» или «Шут», в середине карта изобилия — «Мир», в конце оказывается «Повешенный». Именно на этом строится мистика первого «без малейшего намека на сверхъестественное» фильма дель Торро — нет монстра более опасного, чем человек, но и им управляет фатум, материализующийся хоть в бесконечном снеге, хоть в анфиладе темных комнат, напоминающих лабиринты подсознания.

«Все прошло хорошо»

Режиссер: Франсуа Озон. В ролях: Софи Марсо, Андрэ Дюссолье, Жеральдин Пайя, Шарлотта Рэмплинг, Эрик Каравака, Ханна Шигулла, Грегори Гадебуа, Жюдит Магр.

Гениальный практик мультикультурализма в кино, рассматривавший территории Ромера, Бунюэля и Фассбиндера как каталог стилистик и снимавший в конечном счете ухмылку сатаны, перешагнув 50-летний рубеж, обрел статус «нового». Первыми шагами нового «серьезного», «зрелого и реалистичного» Озона стало исследование о насилии над детьми в католической церкви «По воле божьей» и ностальгическая лавстори «Лето 85», снятые через два и три года после возмутившего даже поклонников творчества оборотнического триллера «Двуличный любовник».

Пронзительная семейная драма «Все прошло хорошо» — фильм того же регистра. Никаких постмодернистских атракционов, леденящая в своей реалистичности будничная вселенная, сопровождающая самую драматическую страницу в жизни — потери близких людей — заимствована из автобиографической книги французской писательницы, давнего соавтора Озона Эмманюэль Бернейм. Главной героине (Софи Марсо) предстоит выполнить последнюю волю парализованного отца (Андрэ Дюссолье) — отвезти его в Швейцарию на эвтаназию... Несмотря на всю жуть обстоятельств, в этой ленте есть место человеческому теплу — оно во взглядах, которыми обмениваются девочки (Эмманюэль и Паскаль) с папой в больнице, в соперничестве сестер, в ворчании будущей вдовы (Шарлотта Рэмплинг) о том, что ее супруг не был таким уж безоблачным человеком, в жесте, когда Эмманюэль кладет в морозилку недоеденный отцом бутерброд. Камерная, человечная семейная драма в сравнении с которой все садомазохисткие пляски с «Двуличным любовником» покажутся играми в песочнице.

«Она – океан»

Режиссер: Инна Блохина. В ролях: Анна Бадер, Дженни Чессер, Сильвия Эрл Ф.Д., Коко Хо, Кила Кеннелли, Андреа Моллер, Оушен Рэмси.

Картина, снятая режиссёром-документалистом Инной Блохиной, завоевала восемь наград на престижных зарубежных кинофестивалях, а после мировой премьеры в октябре 2020 года в Америке была показана в Австралии и Новой Зеландии, где собрала полные залы кинотеатров.

Героинями фильма стали девушки и женщины из разных уголков планеты, связавшие жизнь с профессиональным спортом — это 12-летняя индонезийка Чинта Хэнсел, мечтающая стать чемпионкой мира по серфингу, легенды мирового спорта — Коко Хо и Кила Кеннелли, которые добились невероятных высот, знаменитая заклинательница акул Оушен Рэмси, чемпионка мира по фридайвингу Анна Бадер. Виды спорта, связанные с водой, считаются одними из наиболее опасных, а существа, скрывающиеся в глубинах — одними из наиболее пугающих. По признанию режиссера, эта картина о женщинах, «чья смелость и решительность не знают границ, как и сам океан».

«Код 355»

Режиссер: Саймон Кинберг. В ролях: Джессика Честейн, Пенелопа Крус, Лупита Нионго, Дайан Крюгер, Фань Бинбин.

Еще один изящный боевик, где вместо одного Джеймса Бонда по всему миру отдуваются уставшие спецагенты-фемины. Красивые лица, ловкие тела, живописные локации — сюжет разворачивается в Париже, Лондоне, Берлине, Марокко и Шанхае. Дерутся лихо, стреляют метко, взрывают так, что Шанхай с Берлином в момент разлетаются в пыль.

Работают на спецслужбы разных стран, но в данный момент объединены внезапно возникшей миссией по спасению человечества. Сюжет не нов, однако инфантилизация жанра, в котором гендер побеждает зло, похоже, единственная площадка для восхищения хрупкостью и ранимостью женской природы вне ромкомов и образа damsel in distress.

«Антитела»

Режиссер: Джон Кейес. В ролях: Джонатан Риз Майерс, Джон Малкович, Дженна Ли Грин, Руби Модайн.

Простой и честный боевик с Джоном Малковичем, напоминающий о постапокалипсисах нулевых и десятых. Мир захватила пандемия, никакой прививки нет и в помине. Все, кто заболели, умерли, а оставшиеся просто не сталкивались с вирусом, потому что живут в специальных рекреационных «зеленых» зонах, напоминающих концентрационные лагеря. И вот в одну из таких зон попадает девушка Сара, у которой, как считается, иммунитет к вирусу. На самом деле, героиня Руби Модайн — типичная тифозная Мэри (как та самая историческая повариха, бессимптомная носительница брюшного тифа), и вскоре она становится нулевым пациентом, которой заражает всех жителей колонии. Ее запирают на вечный карантин, но на поиски девушки отправляется герой Джона Малковича, единственный в мире человек, излечившийся от вируса.