Схемы богемы: бумаги Лимонова и родня Бельмондо

В Парижской опере поставят «Хованщину». С Владимиром Хотиненко происходит «Божественная комедия». Литовец Римас Туминас усилил русское искусство. На смену Жан-Полю Бельмондо пришел его внук Виктор. А таблица знакомств Эдуарда Лимонова выставлена на торги «Литфонда». «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире искусства.

Русские в Париже

В Парижской опере идут последние репетиции перед премьерой — 26 января на сцене Опера-Бастилия будет представлена «Хованщина» в постановке режиссера Андрея Щербана. Партию боярина Шакловитого исполнит бас-баритон Мариинского Евгений Никитин . По его словам, это традиционная постановка — за исключением схематичной, но читаемой и стильной сценографии с почти аутентичными костюмами — ее можно без видимых натяжек назвать классической. А саму оперу певец назвал бесспорной вершиной необъятного таланта Модеста Мусоргского.

— В спорах с друзьями я часто слышал выражение «неоконченная сырая фреска», — заметил певец в беседе с «Известиями». — А даже если и так, то и вся история России — это «сырая неоконченная фреска»: всё зыбко, эфемерно, но при этом фундаментально, бескомпромиссно . У этой оперы нет ни начала, ни конца. Ее можно начинать слушать с любого места. Так и история России — может писаться с любого места и не будет иметь конца.

Схемы богемы Сцена из оперы «Хованщина» Фото: Opéra national de Paris/Ian Patrick

«Хованщину» артист назвал единственным в мире спектаклем, не имеющим сюжета как такового. Он также считает произведение Мусоргского лучшей оперой — и не только среди русских образцов. Есть еще немецкий «Парсифаль», который по охвату проблемы ей не уступает. Но «Парсифаль» — это миф, а «Хованщина» — реальные исторические события допетровского времени, подытожил Евгений Никитин.

Интервью с Евгением Никитиным — совсем скоро в «Известиях».

Всё только начинается

На неделе отпраздновали 70-летие кинорежиссер Владимир Хотиненко и худрук Театра им. Евг. Вахтангова Римас Туминас. Хотиненко , прославившийся созданием таких фильмов, как «Зеркало для героя», «Макаров», «Мусульманин», в преддверии юбилея взял творческую паузу, которую в беседе с «Известиями» назвал попыткой «почувствовать аромат времени».

— В чем он сейчас? — задался вопросом режиссер. — Не я, мир находится в паузе — интеллектуальной, духовной. У меня есть сейчас один объект внимания — «Божественная комедия» Данте. Это мерило происходящего сегодня. С нами сегодня происходит «Божественная комедия». Конечно, само это произведение не нужно экранизировать, это бессмысленно, но мы с итальянцами сейчас работаем над фильмом о Данте. Через его судьбу можно почувствовать многое.

Схемы богемы Сцена из спектакля «Война и мир» в постановке Римаса Туминаса Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

А вот Римас Туминас к юбилею закончил грандиозную работу — сценическую версию «Войны и мира» Льва Толстого. Народная артистка СССР Юлия Борисова считает, что, став худруком, литовский режиссер возродил Вахтанговский театр.

— Все ваши спектакли объединены искренностью, вкусом, иронией, гротеском, манкостью, куражом и жизненным настроем, — обратилась актриса к Туминасу со страниц «Известий». — Вы подарили мне два замечательных спектакля по русской и зарубежной классике, и я вам очень за них благодарна. Помню, в «Пристани» я начинала робко, но благодаря нашей совместной работе и созвучию в наших душах развернулась во всю силу. А в понимании «Евгения Онегина» и верности автору литовский подход усилил русское искусство. Тем более мы долгое время жили в одной стране, и наши культуры тесно переплелись.

Внук своего деда

В российский прокат вышел фильм «9 причин, чтобы жить» режиссера Кристофа Барратье, в котором одну из главных ролей сыграл Виктор Бельмондо, восходящая звезда французского кинематографа. В картине рассказывается история дружбы тяжелобольного мальчика Маркуса и героя Бельмондо — молодого бездельника Томаса.

Актер считает, что фильм очень трогает публику, вызывает позитивные эмоции, побуждает быть лучше, добрее, помочь ближнему, попавшему в беду, напоминает о забытых ценностях, которые особенно важны в нынешние кризисные времена.

Схемы богемы Сцена из фильма «9 причин, чтобы жить» Фото: Chapter 2

— Этот фильм необходим нам сегодня так же, как и антиковидная маска FFP2, — пошутил Виктор Бельмондо в беседе с «Известиями». — Что касается меня, то я стремлюсь не изображать, а проживать жизнь своего персонажа. Для этого пытаюсь его как можно лучше понять. Кажется, мне это иногда удается.

Актер также рассказал о своем знаменитом деде — Жан-Поле Бельмондо, с которым его часто сравнивают. Человеком Жан-Поль был позитивным, открытым, доброжелательным, жизнерадостным. По признанию Виктора, ему было с ним легко. Разговоры они вели самые обычные, какие бывают у деда с внуком, — скорее о жизни, чем о кино. Жан-Поль ничего не навязывал, не давал наставлений, не любил рассуждать о работе над ролью, не устраивал мастер-классов, не теоретизировал и не ставил грандиозных задач.

32 как один

В России создана Ассоциация национальных театров. По словам ее организатора — худрука Александринского театра Валерия Фокина, она понадобилась, чтобы в нашей многонациональной, многоязычной, разноконфессиональной стране сохранить идентичность малых народов, традиции и памятники истории.

От замысла до создания ассоциации прошло более двух лет. В 2019 году на Международной театральной олимпиаде в России была представлена программа национальных театров страны.

Схемы богемы Валерий Фокин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мы увидели необыкновенно интересные сценические опыты. Для меня это было открытием — настоящее эстетическое обогащение зрителя, — рассказал Валерий Фокин «Известиям». — Тогда же мы собрались и решили, что необходимо объединиться. Пандемия несколько замедлила реализацию этого проекта, но сегодня уже всё складывается.

Организатор подчеркнул, что его ассоциация призвана дать театрам практическое понимание того, что есть некий орган, который будет помогать им жить, работать, станет лоббировать их интересы. Кроме того, в ассоциации планируют заниматься координированием совместной творческой деятельности, копродукции между театрами, а также гастролями трупп по стране.

Ассоциация учреждена под эгидой Национального драматического театра России (Александринского театра). На учредительной конференции в Петрозаводске собрались руководители 32 национальных театров страны.

Брюки для андеграунда

Объявлены лоты очередных торгов «Литфонда», которые состоятся 3 февраля. Это письма, рукописи, автографы, фотографии и другие мемориальные предметы, связанные с именем Эдуарда Лимонова, — всего более 100 лотов, как сообщили «Известиям» представители аукционного дома. Значительная часть материалов ранее хранилась в архиве художника Вагрича Бахчаняна, близкого друга писателя, придумавшего для Эдуарда Савенко творческий псевдоним «Лимонов».

Фото: аукционный фонд «Литфонд»

Большинство писем в конвертах адресованы Дмитрию Петровичу Савицкому («для Эдика»), у которого Лимонов жил в первые годы пребывания в Москве. Именно усилиями Савицкого впервые в СССР были опубликованы стихи Лимонова. А одна из наиболее любопытных рукописей, по словам гендиректора «Литфонда» Сергея Бурмистрова, — схема знакомств писателя, где фигурируют имена ведущих представителей советского андеграунда.

— Из схемы видно, что первым, с кем стал общаться Лимонов, приехав из Харькова, был земляк Вагрич Бахчанян (Бах). Он познакомил Лимонова с художником Борисом Жутовским, — рассказал «Известиям» Сергей Бурмистров. — Дальше начались «веерные» знакомства на предмет пошива брюк. В результате установились связи примерно с сотней художников и поэтов (Мориц, Кабаков, Неизвестный, Ворошилов, Алейников, Пивоваров, Сапгир, Рабин, Кропивницкий, Холин, Кублановский, Сидур, Бродский, Кривулин, Левитанский, Бруни и др.).