На территории России проживает почти две сотни национальностей. И для того, чтобы в нашей многонациональной, многоязычной, разноконфессиональной стране сохранить идентичность малых народов, традиции и памятники истории, была создана Ассоциация национальных театров. Недавно вышел указ президента «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России», целью которого является сохранение этнокультурного многообразия. Помимо этого, период 2022–2032 годов объявлен Генеральной ассамблеей ООН десятилетием языков коренных народов. И в нашей стране именно на национальные театры возложена особая миссия сохранения языков РФ.

От замысла до реализации идеи создания Ассоциации прошло более двух лет. Начинали мы еще в 2019-м. На Международной театральной олимпиаде в России — самой масштабной за 30 лет ее существования — была представлена программа национальных театров страны. Мы увидели необыкновенно интересные сценические опыты. Для меня это было открытием — настоящее эстетическое обогащение зрителя. Тогда же мы собрались и решили, что необходимо объединиться. Пандемия несколько замедлила реализацию этого проекта, но сегодня уже всё складывается.

Ассоциация учреждена под эгидой Национального драматического театра России (Александринского театра). На учредительной конференции в Петрозаводске собрались руководители 32 национальных театров страны. Действительно, настало время, когда необходимо консолидировать наши усилия, когда наше желание должно укрепиться и иметь объединительную идеологическую основу. Проблем здесь очень много, но чтобы их решать, надо начать действовать.

В России более сорока национальных театров. Мы только начали работать — возможно, появятся какие-то коллективы, о которых мы пока не знаем и которые захотят вступить в Ассоциацию. Ведь она дает театрам практическое понимание того, что они вместе, что есть некий орган, который будет помогать им жить совместно, работать, будет лоббировать их интересы. Ассоциация — не министерство культуры, мы ничего решать не можем. Но продвигать театры на местном, региональном и даже на федеральном уровне в плане улучшения их жизни нам по силам.

Плюс мы планируем заниматься координированием совместной творческой деятельности, копродукции между театрами. Очень важно участвовать в разных фестивалях, планируем и гастрольную деятельность — национальные театры поедут по стране. У нас есть целый ряд органов, которые занимаются этим. Естественно, коллективы хотят устраивать обменные гастроли. А почему нет? Это нормально.

Рассчитывать на широкую публику, которая разговаривает на русском языке, надо. Но это лишь одна сторона медали. А вторая и очень важная — разговор со зрителем на его языке. Мы должны думать и об обновлении нашего театрального языка. Стоит поразмыслить, какие импульсы национальные коллективы могут дать нам всем.

В этой большой работе кроется не только эстетическая составляющая, но и государственная. Ведь театр является духовным центром в регионах — там собираются люди, которые чтут традиции, помнят и говорят на родном языке. Это огромный пласт российской культуры. Поэтому театр — один из инструментов сохранения наследия и идентичности. Есть еще музеи, библиотеки, работающие в основном с национальной литературой. А главное - есть люди, любящие малую родину и передающие из поколения в поколение исконно своё.

Кстати говоря, национальная драматургия - тоже очень важный пласт, которым надо заниматься. В Карелии, из которой я недавно вернулся, очень заинтересованно к этой проблеме относятся. Там ее чтут, развивают и помогают театру. В Татарстане, в Якутии тоже не забывают национальную культуру. Ассоциация будет проводить работу, помогать как общественная организация. Мы можем лоббировать, консолидировать, координировать — вот наша задача.

Сейчас совместно с Министерством юстиции прорабатывается устав Ассоциации. В июне 2022 года мы проведем Всероссийский конгресс национальных театров, утвердим перспективный план работы. Хотим провести Летнюю театральную школу на базе Новой сцены Александринского театра. Она будет посвящена обучению техническим специальностям. А в Казани летом откроем образовательную программу для литературных менеджеров и продюсеров.

Также на базе РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств – «Известия») планируем создать магистерскую программу по подготовке кадрового резерва главных режиссёров и художественных руководителей. Кроме того, ведется работа по созданию сцены национальных театров в Москве, существуют и другие проекты. Так что заниматься есть чем.

Автор ­— режиссер, народный артист России, художественный руководитель Александринского театра, председатель совета Ассоциации национальных театров

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