 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Меркель предложили работу в ООН
Мир
Умер бывший редактор Vogue Андре Леон Телли
Общество
СК начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота
Мир
Аэропорт Алма-Аты возобновил работу в штатном режиме
Мир
Движение в Алма-Ате частично перекроют из-за антитеррористической операции
Спорт
Овечкин вышел на первое место в списке бомбардиров сезона НХЛ
Мир
Посольство РФ оценило слова главы МИД Канады о погибших в Донбассе
Происшествия
Детские сады в Красноярске эвакуировали из-за данных о минировании
Происшествия
Актриса Воронкова получила ожоги лица и головы после пожара в квартире
Экономика
Финансист предостерег россиян от использования банкнот €500 и $100
/

«Жан-Поль не любил рассуждать о работе над ролью»

Актер Виктор Бельмондо — о силе генетики, пожаре в Нотр-Даме и поездке в Россию
Фото: Getty Images/Sylvain Lefevre
Главный слайд
Начало статьи
«Жан-Поль не любил рассуждать о работе над ролью»
2022-01-17 13:20:24">
2022-01-17 13:20:24
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Виктор Бельмондо считает Россию страной великой культуры и неплохо знает русскую киноклассику. Он признается, что в детстве рыдал, смотря фильм «Профессионал», в котором убивают героя, сыгранного его дедом Жан-Полем Бельмондо. А когда есть возможность, садится за руль гоночного автомобиля, как его отец, автогонщик Поль Бельмондо. Об этом, а также о жизни в мире кино, съемках во время ковида и игре без тормозов актер рассказал «Известиям» накануне выхода в российский прокат фильма «9 причин, чтобы жить» режиссера Кристофа Барратье, в котором сыграл одну из главных ролей.

«Этот фильм необходим нам, как антиковидная маска»

— В картине рассказывается трогательная история дружбы тяжелобольного мальчика Маркуса и вашего героя, молодого бездельника Томаса. Почему после вашего фильма зрителям, судя по их отзывам, хочется сделать в жизни что-то доброе?

Последний профессионал
Почему в СССР так любили Жан-Поля Бельмондо

— Действительно, «9 причин, чтобы жить» очень трогает публику, вызывает позитивные эмоции, побуждает быть лучше, добрее, помочь ближнему, попавшему в беду, напоминает о забытых ценностях, которые особенно важны в нынешние кризисные времена. Этот фильм необходим нам сегодня так же, как и антиковидная маска FFP 2 (смеется).

— В фильме вы удивительно органичны и естественны в роли Томаса — будто не играете, а остаетесь самим собой.

— Стремлюсь не изображать, а проживать жизнь своего персонажа. Для этого пытаюсь его как можно лучше понять. Кажется, мне это иногда удается.

— «Виктор Бельмондо доказал, что он сегодня может играть главные роли», — написала газета «Паризьен» после ваших последних фильмов — «9 причин, чтобы жить» и «Альбатрос».

— Действительно, в прошлом году я снялся в трех лентах, хотя и не всегда в главных ролях, которые меня многому научили. Для меня интересны все роли — большие и мимолетные. Я терпеливо тружусь и думаю, что мои упорство и одержимость постепенно приносят плоды.

Жан-Поль не любил рассуждать

Кадр из фильма «9 причин, чтобы жить»

Фото: Chapter 2

— Сейчас вы заняты на съемках сериала «Собор Парижской Богоматери в огне», посвященном пожару в 2019 году, который режиссер Эрве Адмар снимает для Netflix. Он видит в этой катастрофе предвестницу грядущего краха нашей цивилизации?

У режиссера метафизический подход к этому фильму. Для него пожар Нотр- Дама — это символ общества, которому грозит гибель. У меня в ленте небольшая роль, но я не разделяю его пессимистический прогноз.

Те еще кадры: лучшие фильмы – 2021
Подарок Спилберга самому себе на юбилей, победитель Каннского фестиваля, Средневековье по Ридли Скотту и новое русское народное кино

— Что вас беспокоит больше всего в ковидную эпоху?

— Наша команда тяжело переживала, когда съемки фильма «9 причин, чтобы жить» пришлось приостановить на какое-то время из-за пандемии. Нельзя относиться легкомысленно к тому, что сейчас происходит в мире. Положение крайне серьезное, мы не знаем, что нас ждет впереди. Вместе с тем невозможно пребывать в постоянном страхе. Значит, нам выпал жребий жить в такую эпоху. У нас нет другого выбора — придется сосуществовать с ковидом, бороться с ним и при этом не отчаиваться, не забывать о светлых сторонах жизни.

«Его окружали друзья, но у него не было кумиров»

— Вас, конечно, донимают вопросами о вашем деде, Жан-Поле Бельмондо, который скончался в сентябре прошлого года. На церемонии прощания вы назвали его негасимым солнцем. Он помогал вам стать актером?

— К таким вопросам я давно привык. Как же иначе?! Человеком Жан-Поль был позитивным, открытым, доброжелательным, жизнерадостным. Всегда улыбался. Мне было с ним легко. Разговоры мы вели самые обычные, какие бывают у деда с внуком, — скорее о жизни, чем о кино. Он обычно меня хвалил, подбадривал, ничего не навязывал, не давал наставлений. Жан-Поль не любил рассуждать о работе над ролью, не устраивал мастер-классов, не теоретизировал, не ставил передо мной грандиозных задач.

Для него кино оставалось не более чем игрой, развлечением. Его всегда окружали друзья, но у него не было кумиров. Дед считал, что мне самому надо выбирать дорогу, принимать решения, ошибаться, верить в себя и идти дальше. Я стремлюсь именно к этому — хочу до всего дойти сам.

Жан-Поль не любил рассуждать
Жан-Поль Бельмондо со своими родственниками

Жан-Поль Бельмондо со своими родственниками

Фото: Getty Images/Bertrand Rindoff Petroff

— Фамилия Бельмондо помогает сделать карьеру или, напротив, мешает по той причине, что невозможно выдержать сравнение с прославленным предком?

— Я не задаюсь этими вопросами. Рос я в мире кино. С фамилией Бельмондо прожил 28 лет и с ее помощью никогда не пытался открывать какие-то двери. Работаю, снимаюсь, радуюсь успехам, переживаю неудачи. Правда, мне так часто говорят, как я похож на деда, что волей-неволей начинаю в это верить (смеется). Давно привык, что нас сравнивают, что от меня многого ждут, но стараюсь об этом не думать и, разумеется, не пытаюсь ему подражать — это было бы глупо.

«От гаджетов из фильма мне не по себе»
Актер Махершала Али — о девяти месяцах на съемочной площадке «Лебединой песни» и о роботе для подачи кофе в постель

«Патрик Девер играл без тормозов»

— Кто тогда служит для вас в кино ролевой моделью?

Патрик Девер с его невероятным темпераментом и оголенными нервами, каждую роль он исполнял с такой отдачей, будто она его последняя (актер покончил с собой в 1982 году в возрасте 35 лет. — «Известия»). В этом отношении он совершенно уникален. Его бесшабашная игра, как в ралли без тормозов, порой пугала и завораживала. Такое редко увидишь у французских актерах.

— Есть ли конкуренция во французском кино среди молодых талантов?

— Не думаю. По крайней мере, не смотрю на других актеров как на своих конкурентов или соперников. Нас объединяет общее дело, которому мы преданы, взаимная солидарность, некое подобие кинематографического братства. Может быть, я кажусь человеком очень наивным, но мы выступаем как единая футбольная команда, в которой у каждого свое амплуа, а наша цель — добиваться победы.

— Вы поддерживаете отношения с Йоанном Элунду, который замечательно сыграл в фильме роль больного мальчика?

— Он теперь для меня как младший брат, мы с ним в постоянном контакте. Йоанн знает, что может на меня положиться при всех обстоятельствах. Дружу я и с его мамой и сестрой — мы стали одной семьей.

Жан-Поль не любил рассуждать
Кадр из фильма «9 причин, чтобы жить»

Кадр из фильма «9 причин, чтобы жить»

Фото: Chapter 2

— Вы не только актер, но и сценарист. Это помогает вживаться в роль?

Я окончил сценарный факультет Высшей кинематографической школы в Париже, но пока не могу себя считать большим специалистом. Это ремесло очень помогает лучше разбираться в постановочном деле, понимать сложную механику кинопроцесса. Я сочинил первый сценарий для полного метра, он ждет своего часа.

«Попрыгай на сцене, забирай свои бабки и иди»
Актер и певец Уилл Смит — об отличии зрителей в России и США, расовом вопросе и учителях-тенях

— В каких фильмах вы предпочитаете сниматься — комедиях, драмах, триллерах, фэнтези, экшене?

— Я обожаю все жанры — от авторского до рассчитанного на самую широкую публику. Пока меньше знаком с экшен-фильмами, но хочется себя попробовать и в них. В кино хожу как минимум пять раз в неделю и смотрю практически все новые ленты. Конечно, дома у меня полная коллекция из 80 фильмов Жан-Поля, но признаюсь, что остались несколько, которые еще не смотрел. Помню, как ребенком рыдал на просмотре «Профессионала», в котором дед погибает. Решил, что его убивают на самом деле. Моя любимая его картина — «Обезьяна зимой» (режиссер Анри Верней, в фильм также занят Жан Габен. — «Известия»), повествующая о дружбе и одиночестве.

— Ваш отец Поль был не только известным автогонщиком, но и играл в парижском театре «Нувотэ» в комедии «Одна подушка… или три?» вместе с Дельфин Депардье, племянницей великого актера. В интервью «Известиям» Поль Бельмондо рассказывал, что его три сына в большей степени итальянцы, чем французы, — более открытые и раскованные.

В нас много итальянской непринужденности и непосредственности. Оно и понятно — у деда Жан-Поля итальянские корни, а моя мама Луана — итальянка, которая, попав в Париж, едва говорила по-французски. Не знаю, как мои братья, но я все-таки чувствую себя в равной степени французом и итальянцем. Родился и вырос во Франции, получил французское образование. Кстати, мои родители научили своих детей скромности, которая сегодня не очень востребована.

Жан-Поль не любил рассуждать
Виктор Бельмондо с матерью Луаной и отцом, Полем Бельмондо

Виктор Бельмондо с матерью Луаной и отцом, Полем Бельмондо

Фото: Getty Images/Laurent Viteur

— Вам нравится итальянское кино?

— «Дольче вита» Феллини — один из моих любимейших фильмов, и я хотел бы сыграть у итальянского режиссера, например у Паоло Соррентино. Я провожу в Италии много времени и думаю, что однажды найдется роль и для меня.

На кулаках: как Чарльз Бронсон попал из шахты в Голливуд
Герой боевиков был родом из семьи эмигрантов и знал русский язык

«Полетел бы в Россию с радостью»

— «На съемках я всегда развлекаюсь на всю катушку», — рассказывал «Известиям» Жан-Поль Бельмондо, который никогда не относился всерьез ни к самому себе, ни к кино.

— Нам повезло заниматься таким ремеслом, но при этом в нашей профессии много случайного, непредсказуемого. Никогда не знаешь, что тебя ждет завтра. Можно долго сидеть без работы.

— «Пора возвращаться на сцену, ведь только в театре можно найти роли с настоящим текстом», — об этом Жан-Поль Бельмондо также говорил нашей газете. Он даже купил парижский театр «Варьете», в котором выступал. Вы бы не хотели попробовать себя на сцене?

Я уже выступал в театре и испытывал несравненный кайф. Мечтаю сыграть снова, но только в по-настоящему интересной пьесе, а не для того, чтобы засветиться и потешить свое эго.

— Вы увлекаетесь боксом, как ваш дед, и гоняете на болидах, как ваш отец?

— Немного занимаюсь боксом, но с меньшим азартом, чем Жан-Поль. Спортивного автомобиля у меня нет, предпочитаю мотоцикл. Но когда есть возможность, сажусь за руль гоночного автомобиля. Спорт держит меня в тонусе — бегаю кроссы, качаю мускулы, играю в футбол.

Жан-Поль не любил рассуждать
Кадр из фильма «9 причин, чтобы жить»

Кадр из фильма «9 причин, чтобы жить»

Фото: Chapter 2
«Над фильмом «Память» мы работали 17 лет»
Актриса Тильда Суинтон — о подготовке к съемкам в картине Апитчатпонга Вирасетакула, потере родителей и своих многочисленных «семьях»

— Новые роли приходят сами или за них приходится бороться?

— Актер не может зависеть только от предложений и жить в ожидании звонка продюсера, режиссера или агента. У меня много проб, которые далеко не всегда оказываются успешными. Я пока не достиг такого уровня, чтобы отбирать из потока предложений лишь те, которые мне нравятся. Когда меня выбирают на роль в кино, я плачу от счастья.

Ваш фильм выходит на российские экраны 20 января. На премьеру поехать не удалось?

Если бы меня пригласили, полетел бы с радостью. Так или иначе, замечательно, что фильм пойдет в России — стране великой культуры, у которой свой замечательный кинематограф. Я неплохо знаю русскую киноклассику, но гораздо хуже современное кино.

Справка «Известий»

Виктор Бельмондо родился в Париже в семье актера и автогонщика Поля Бельмондо, сына знаменитого актера Жан-Поля Бельмондо. Прадед Виктора — известный скульптор Поль Бельмондо, у которого есть свой музей в столичном предместье Булонь-Бийанкур. После окончания Высшей кинематографической школы Виктор брал уроки в престижной театральной школе. В активе актера — 10 киноролей и выступление в театральной постановке «Ножи в спину», где он сыграл восьмерых персонажей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022