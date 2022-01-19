«Жан-Поль не любил рассуждать о работе над ролью»

Виктор Бельмондо считает Россию страной великой культуры и неплохо знает русскую киноклассику. Он признается, что в детстве рыдал, смотря фильм «Профессионал», в котором убивают героя, сыгранного его дедом Жан-Полем Бельмондо . А когда есть возможность, садится за руль гоночного автомобиля, как его отец, автогонщик Поль Бельмондо. Об этом, а также о жизни в мире кино, съемках во время ковида и игре без тормозов актер рассказал «Известиям» накануне выхода в российский прокат фильма «9 причин, чтобы жить» режиссера Кристофа Барратье, в котором сыграл одну из главных ролей.

«Этот фильм необходим нам, как антиковидная маска»

— В картине рассказывается трогательная история дружбы тяжелобольного мальчика Маркуса и вашего героя, молодого бездельника Томаса. Почему после вашего фильма зрителям, судя по их отзывам, хочется сделать в жизни что-то доброе?

— Действительно, «9 причин, чтобы жить» очень трогает публику, вызывает позитивные эмоции, побуждает быть лучше, добрее, помочь ближнему , попавшему в беду, напоминает о забытых ценностях, которые особенно важны в нынешние кризисные времена. Этот фильм необходим нам сегодня так же, как и антиковидная маска FFP 2 (смеется).

— В фильме вы удивительно органичны и естественны в роли Томаса — будто не играете, а остаетесь самим собой.

— Стремлюсь не изображать, а проживать жизнь своего персонажа. Для этого пытаюсь его как можно лучше понять. Кажется, мне это иногда удается.

— «Виктор Бельмондо доказал, что он сегодня может играть главные роли», — написала газета «Паризьен» после ваших последних фильмов — «9 причин, чтобы жить» и «Альбатрос».

— Действительно, в прошлом году я снялся в трех лентах, хотя и не всегда в главных ролях , которые меня многому научили. Для меня интересны все роли — большие и мимолетные. Я терпеливо тружусь и думаю, что мои упорство и одержимость постепенно приносят плоды.

Жан-Поль не любил рассуждать Кадр из фильма «9 причин, чтобы жить» Фото: Chapter 2

— Сейчас вы заняты на съемках сериала «Собор Парижской Богоматери в огне», посвященном пожару в 2019 году, который режиссер Эрве Адмар снимает для Netflix. Он видит в этой катастрофе предвестницу грядущего краха нашей цивилизации?

— У режиссера метафизический подход к этому фильму. Для него пожар Нотр- Дама — это символ общества, которому грозит гибель. У меня в ленте небольшая роль , но я не разделяю его пессимистический прогноз.

— Что вас беспокоит больше всего в ковидную эпоху?

— Наша команда тяжело переживала, когда съемки фильма «9 причин, чтобы жить» пришлось приостановить на какое-то время из-за пандемии. Нельзя относиться легкомысленно к тому, что сейчас происходит в мире. Положение крайне серьезное, мы не знаем, что нас ждет впереди. Вместе с тем невозможно пребывать в постоянном страхе. Значит, нам выпал жребий жить в такую эпоху. У нас нет другого выбора — придется сосуществовать с ковидом, бороться с ним и при этом не отчаиваться, не забывать о светлых сторонах жизни.

«Его окружали друзья, но у него не было кумиров»

— Вас, конечно, донимают вопросами о вашем деде, Жан-Поле Бельмондо, который скончался в сентябре прошлого года. На церемонии прощания вы назвали его негасимым солнцем. Он помогал вам стать актером?

— К таким вопросам я давно привык. Как же иначе?! Человеком Жан-Поль был позитивным, открытым, доброжелательным, жизнерадостным. Всегда улыбался . Мне было с ним легко. Разговоры мы вели самые обычные, какие бывают у деда с внуком, — скорее о жизни, чем о кино. Он обычно меня хвалил, подбадривал, ничего не навязывал, не давал наставлений. Жан-Поль не любил рассуждать о работе над ролью, не устраивал мастер-классов, не теоретизировал , не ставил передо мной грандиозных задач.

Для него кино оставалось не более чем игрой, развлечением. Его всегда окружали друзья, но у него не было кумиров . Дед считал, что мне самому надо выбирать дорогу, принимать решения, ошибаться, верить в себя и идти дальше. Я стремлюсь именно к этому — хочу до всего дойти сам.

Жан-Поль не любил рассуждать Жан-Поль Бельмондо со своими родственниками Фото: Getty Images/Bertrand Rindoff Petroff

— Фамилия Бельмондо помогает сделать карьеру или, напротив, мешает по той причине, что невозможно выдержать сравнение с прославленным предком?

— Я не задаюсь этими вопросами. Рос я в мире кино. С фамилией Бельмондо прожил 28 лет и с ее помощью никогда не пытался открывать какие-то двери. Работаю, снимаюсь, радуюсь успехам, переживаю неудачи. Правда, мне так часто говорят, как я похож на деда, что волей-неволей начинаю в это верить (смеется). Давно привык, что нас сравнивают, что от меня многого ждут , но стараюсь об этом не думать и, разумеется, не пытаюсь ему подражать — это было бы глупо.

«Патрик Девер играл без тормозов»

— Кто тогда служит для вас в кино ролевой моделью?

— Патрик Девер с его невероятным темпераментом и оголенными нервами , каждую роль он исполнял с такой отдачей, будто она его последняя (актер покончил с собой в 1982 году в возрасте 35 лет. — «Известия»). В этом отношении он совершенно уникален. Его бесшабашная игра, как в ралли без тормозов, порой пугала и завораживала. Такое редко увидишь у французских актерах.

— Есть ли конкуренция во французском кино среди молодых талантов?

— Не думаю. По крайней мере, не смотрю на других актеров как на своих конкурентов или соперников. Нас объединяет общее дело, которому мы преданы, взаимная солидарность, некое подобие кинематографического братства. Может быть, я кажусь человеком очень наивным, но мы выступаем как единая футбольная команда, в которой у каждого свое амплуа, а наша цель — добиваться победы.

— Вы поддерживаете отношения с Йоанном Элунду, который замечательно сыграл в фильме роль больного мальчика?

— Он теперь для меня как младший брат, мы с ним в постоянном контакте. Йоанн знает, что может на меня положиться при всех обстоятельствах. Дружу я и с его мамой и сестрой — мы стали одной семьей.

Жан-Поль не любил рассуждать Кадр из фильма «9 причин, чтобы жить» Фото: Chapter 2

— Вы не только актер, но и сценарист. Это помогает вживаться в роль?

— Я окончил сценарный факультет Высшей кинематографической школы в Париже, но пока не могу себя считать большим специалистом. Это ремесло очень помогает лучше разбираться в постановочном деле, понимать сложную механику кинопроцесса . Я сочинил первый сценарий для полного метра, он ждет своего часа.

— В каких фильмах вы предпочитаете сниматься — комедиях, драмах, триллерах, фэнтези, экшене?

— Я обожаю все жанры — от авторского до рассчитанного на самую широкую публику. Пока меньше знаком с экшен-фильмами, но хочется себя попробовать и в них. В кино хожу как минимум пять раз в неделю и смотрю практически все новые ленты. Конечно, дома у меня полная коллекция из 80 фильмов Жан-Поля, но признаюсь, что остались несколько, которые еще не смотрел. Помню, как ребенком рыдал на просмотре «Профессионала», в котором дед погибает. Решил, что его убивают на самом деле . Моя любимая его картина — «Обезьяна зимой» (режиссер Анри Верней, в фильм также занят Жан Габен. — «Известия»), повествующая о дружбе и одиночестве.

— Ваш отец Поль был не только известным автогонщиком, но и играл в парижском театре «Нувотэ» в комедии «Одна подушка… или три?» вместе с Дельфин Депардье, племянницей великого актера. В интервью «Известиям» Поль Бельмондо рассказывал, что его три сына в большей степени итальянцы, чем французы, — более открытые и раскованные.

— В нас много итальянской непринужденности и непосредственности. Оно и понятно — у деда Жан-Поля итальянские корни, а моя мама Луана — итальянка, которая, попав в Париж, едва говорила по-французски . Не знаю, как мои братья, но я все-таки чувствую себя в равной степени французом и итальянцем. Родился и вырос во Франции, получил французское образование. Кстати, мои родители научили своих детей скромности, которая сегодня не очень востребована.

Жан-Поль не любил рассуждать Виктор Бельмондо с матерью Луаной и отцом, Полем Бельмондо Фото: Getty Images/Laurent Viteur

— Вам нравится итальянское кино?

— «Дольче вита» Феллини — один из моих любимейших фильмов, и я хотел бы сыграть у итальянского режиссера, например у Паоло Соррентино. Я провожу в Италии много времени и думаю, что однажды найдется роль и для меня.

«Полетел бы в Россию с радостью»

— «На съемках я всегда развлекаюсь на всю катушку», — рассказывал «Известиям» Жан-Поль Бельмондо, который никогда не относился всерьез ни к самому себе, ни к кино.

— Нам повезло заниматься таким ремеслом, но при этом в нашей профессии много случайного, непредсказуемого. Никогда не знаешь, что тебя ждет завтра. Можно долго сидеть без работы.

— «Пора возвращаться на сцену, ведь только в театре можно найти роли с настоящим текстом», — об этом Жан-Поль Бельмондо также говорил нашей газете. Он даже купил парижский театр «Варьете», в котором выступал. Вы бы не хотели попробовать себя на сцене?

— Я уже выступал в театре и испытывал несравненный кайф. Мечтаю сыграть снова, но только в по-настоящему интересной пьесе, а не для того, чтобы засветиться и потешить свое эго.

— Вы увлекаетесь боксом, как ваш дед, и гоняете на болидах, как ваш отец?

— Немного занимаюсь боксом, но с меньшим азартом, чем Жан-Поль. Спортивного автомобиля у меня нет, предпочитаю мотоцикл. Но когда есть возможность, сажусь за руль гоночного автомобиля. Спорт держит меня в тонусе — бегаю кроссы, качаю мускулы, играю в футбол.

Жан-Поль не любил рассуждать Кадр из фильма «9 причин, чтобы жить» Фото: Chapter 2

— Новые роли приходят сами или за них приходится бороться?

— Актер не может зависеть только от предложений и жить в ожидании звонка продюсера, режиссера или агента. У меня много проб, которые далеко не всегда оказываются успешными. Я пока не достиг такого уровня, чтобы отбирать из потока предложений лишь те, которые мне нравятся. Когда меня выбирают на роль в кино, я плачу от счастья.

— Ваш фильм выходит на российские экраны 20 января. На премьеру поехать не удалось?

— Если бы меня пригласили, полетел бы с радостью. Так или иначе, замечательно, что фильм пойдет в России — стране великой культуры, у которой свой замечательный кинематограф. Я неплохо знаю русскую киноклассику , но гораздо хуже современное кино.