Молчание ягненка: лучшие хорроры 2021 года
Пандемия заставила создателей фильмов ужасов пересмотреть свои взгляды на жанр: хорроры в этом году были не столько страшные, сколько смешные. Там могут быть зомби, убийства, мутанты, инопланетяне, литься реками кровь и слышаться истошные вопли, но в реальном мире и без того достаточно стресса. Отсутствие необходимости пугать любой ценой, как ни странно, только обогатило кино для людей с крепкими нервами. «Известия» выбрали лучшие фильмы ужасов, которые вышли в 2021 году.
«Титан»
Главный хоррор года — «Титан» Джулии Дюкорно, и это не вкусовщина, а объективная реальность: фильм получил самую престижную кинонаграду в мире, «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Да, этот боди-хоррор вряд ли кого-то сможет испугать — абсурдистская история с нечеловеческим (в буквальном смысле) юмором, потому что главная героиня Алексиа одержима автомобилями. В детстве она попала в автокатастрофу и с тех пор чувствует некую особую связь с машинами, тем более что в голове у нее навсегда титановая пластина. Людей она настолько ненавидит, что становится серийной убийцей. И если начинается фильм как перифраз «Прирожденных убийц» или «Автокатастрофы», то последующие события настолько непредсказуемы, что каждый сюжетный поворот по-хорошему шокирует даже самого насмотренного зрителя, и каннский не стал исключением.
«Армия мертвецов»
Зак Снайдер в этом году вообще оказался одним из самых заметных авторов. Прежде всего, конечно, благодаря сразу двум режиссерским версиям «Лиги справедливости», которые до дыр засмотрели все фанаты фильмов по комиксам и сразу вознесли эти релизы до небес. А тут и еще один подарок — зомби-апокалипсис «Армия мертвецов». Сюжет заставляет подозревать, что автор внимательно посмотрел «Поезд в Пусан 2» и решил сделать локальный его ремейк. В корейском блокбастере, как известно, Корейский полуостров превратился в резервацию, кишащую зомби, и туда из внешнего мира отправился небольшой десант авантюристов, которым нужно вывезти с этой территории грузовик с деньгами. Примерно то же здесь: Лас-Вегас теперь переполнен зомби, а у одного бизнесмена там осталась внушительная сумма потом и кровью заработанных миллионов. Теперь их надо выкрасть и остаться в живых, попутно устроив маленькую победоносную войну против живых мертвецов. Но все пошло не по плану. Кто бы сомневался.
«Агнец»
Многие критики небезосновательно считают «Агнец» не просто лучшим хоррором, но и лучшим фильмом сезона. Эстетское исландское полотно, пожалуй, ближе всего к нашумевшей «Ведьме» Роберта Эггерса, только еще более свободное в размывании жанровых канонов и обращении к мифологическому дискурсу. А участие в этом проекте Нуми Рапас — отличная реклама для камерной независимой работы. Она играет жену исландского фермера, которая однажды становится свидетельницей чуда. Одна из ее многочисленных овец рождает мальчика с овечьей головой, получеловека-полуфавна. Семья фермеров решает, что этот ребенок — подарок с небес, и начинает растить его как своего, но на пороге их дома однажды появляется брат фермера. С ним начинаются несчастья, а там и до трагедии недалеко. От исландских пейзажей и бытовой поэтики этой картины мурашки по коже, а развязка еще долго потом будет сниться в кошмарах.
«Время»
М. Найт Шьямалан — фигура для массового кинематографа принципиальная, ему уже много лет удается сочетать авторский подход с верностью жанровым канонам мистического хоррора. «Время» был снят во время карантина: к счастью, сюжет располагает к тому, чтобы работать почти все время в одной локации — на прекрасном тропическом пляже, окруженном скалами. Именно туда приехала группа туристов из местного пансионата. Семья с детьми, пожилая пара, рэп-музыкант — все они рассчитывали на тихое уединенное времяпровождение. Но Время само провело их. Именно на этом участке земли время несется с бешеной скоростью, и дети вырастают в юношу и девушку буквально за несколько часов. Если герои срочно не найдут выход из этой ловушки, то просто умрут от старости. Но как победить само Время, если оно все-таки выбрало себе жертв? Интервью с М. Найт Шьямалоном о его фильме читайте здесь.
«Венецияфрения»
Алекс де ла Иглесиа уже давно стал не меньшим символом испанского кино, чем Педро Альмодовар или Хулио Медем. «Печальная баллада для трубы», «Искра жизни», «Ведьмы из Сугаррамурди» — причудливые жестокие фантазии этого автора невозможно вычеркнуть из памяти — да и не хочется, потому что они музыкальны, ироничны и очень красивы. И давно пора было Алексу навести шороху в красивейшем городе Земли. Бродя по венецианским улочкам, особенно ночью, каждый не раз ощущал, что вот сейчас откуда-то из темного закоулка или из черноты канала вынырнет зловещая фигура в плаще и маске, и тогда не миновать беды. История города хранит много тайн, а узенькие улочки за несколько сотен лет так пропитались кровью, что ее запах, кажется, смешался с болотным ароматом каналов. Так что когда венецианцы в фильме начинают зверски расправляться с туристами, удивления не испытываешь. Только чистый восторг от визуального пиршества с испанским и итальянским колоритами.
«Тихое место 2»
Среди вышедших в этом году хорроров вторая часть «Тихого места» держится на первом позиции Rotten Tomatoes: рейтинги критиков и зрителей выше 90%, а такое совпадение что-то да значит. Действительно, даже при том, что по цельности и оригинальности сиквел несколько уступает оригиналу, от него невозможно оторваться. Мы встречаем Эботтов сразу после их чудесного спасения за счет жертвы Ли, главы семьи. Уцелевшие встречают других выживших, а девочка Рэган отправляется искать источник загадочного радиосигнала: она уверена, что знает способ победить «чужих», раз ей уже удалось сделать это в первом фильме. Всем персонажам опять нужно стараться как можно меньше шуметь, а перед зрителем разворачивается печальная картина растерзанной цивилизации, и параллельно через флэшбэки нам наконец внятно объясняют, как именно появились пришельцы и что происходило в первые часы вторжения. Зрелищный блокбастер действительно может сильно напугать, особенно если смотреть на большом экране и в пустом зале.
«Хэллоуин убивает»
Вторая часть новой трилогии про серийного убийцу Майкла Майерса отличается от традиционного слэшера, потому что Майерс в самом начале фильма, и это даже не спойлер, обретает практически нечеловеческую силу. Словно возмездие свыше он носится по крохотному городку, зверски убивая всех подряд и легко преодолевая любое сопротивление жертв. Пока Лори с дочерью и внучкой прячутся в местной больнице вместе со многими другими жителями, Майерс продолжает свою охоту, и ночь кажется бесконечной. Многие фанаты этот фильм категорически отвергли: если Майерс практически неуязвим, то и интриги никакой нет, считают они. Это просто бессмысленная бойня. Другие же предлагают дождаться финальной части «Хэллоуина», где Майерса, очевидно, все же смогут убить — или, быть может, перевоспитать? Как бы то ни было, любителям хорроров эту картину пропускать нельзя, а особенно сильный у нее пролог — великолепная стилизация под хорроры семидесятых годов, кажется, что это найденные материалы первого «Хэллоуина», настолько все аутентично. А вот здесь — наше интервью с «королевой крика» Джейми Ли Кёртис, талисманом франшизы.