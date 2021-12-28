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Молчание ягненка: лучшие хорроры 2021 года

Нечеловеческая любовь к машинам, мифология Исландии, Время как убийца, и, конечно же, очередная война с армией зомби
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Пандемия заставила создателей фильмов ужасов пересмотреть свои взгляды на жанр: хорроры в этом году были не столько страшные, сколько смешные. Там могут быть зомби, убийства, мутанты, инопланетяне, литься реками кровь и слышаться истошные вопли, но в реальном мире и без того достаточно стресса. Отсутствие необходимости пугать любой ценой, как ни странно, только обогатило кино для людей с крепкими нервами. «Известия» выбрали лучшие фильмы ужасов, которые вышли в 2021 году.

«Титан»

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Главный хоррор года — «Титан» Джулии Дюкорно, и это не вкусовщина, а объективная реальность: фильм получил самую престижную кинонаграду в мире, «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Да, этот боди-хоррор вряд ли кого-то сможет испугать — абсурдистская история с нечеловеческим (в буквальном смысле) юмором, потому что главная героиня Алексиа одержима автомобилями. В детстве она попала в автокатастрофу и с тех пор чувствует некую особую связь с машинами, тем более что в голове у нее навсегда титановая пластина. Людей она настолько ненавидит, что становится серийной убийцей. И если начинается фильм как перифраз «Прирожденных убийц» или «Автокатастрофы», то последующие события настолько непредсказуемы, что каждый сюжетный поворот по-хорошему шокирует даже самого насмотренного зрителя, и каннский не стал исключением.

«Армия мертвецов»

Зак Снайдер в этом году вообще оказался одним из самых заметных авторов. Прежде всего, конечно, благодаря сразу двум режиссерским версиям «Лиги справедливости», которые до дыр засмотрели все фанаты фильмов по комиксам и сразу вознесли эти релизы до небес. А тут и еще один подарок — зомби-апокалипсис «Армия мертвецов». Сюжет заставляет подозревать, что автор внимательно посмотрел «Поезд в Пусан 2» и решил сделать локальный его ремейк. В корейском блокбастере, как известно, Корейский полуостров превратился в резервацию, кишащую зомби, и туда из внешнего мира отправился небольшой десант авантюристов, которым нужно вывезти с этой территории грузовик с деньгами. Примерно то же здесь: Лас-Вегас теперь переполнен зомби, а у одного бизнесмена там осталась внушительная сумма потом и кровью заработанных миллионов. Теперь их надо выкрасть и остаться в живых, попутно устроив маленькую победоносную войну против живых мертвецов. Но все пошло не по плану. Кто бы сомневался.

«Агнец»

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Многие критики небезосновательно считают «Агнец» не просто лучшим хоррором, но и лучшим фильмом сезона. Эстетское исландское полотно, пожалуй, ближе всего к нашумевшей «Ведьме» Роберта Эггерса, только еще более свободное в размывании жанровых канонов и обращении к мифологическому дискурсу. А участие в этом проекте Нуми Рапас — отличная реклама для камерной независимой работы. Она играет жену исландского фермера, которая однажды становится свидетельницей чуда. Одна из ее многочисленных овец рождает мальчика с овечьей головой, получеловека-полуфавна. Семья фермеров решает, что этот ребенок — подарок с небес, и начинает растить его как своего, но на пороге их дома однажды появляется брат фермера. С ним начинаются несчастья, а там и до трагедии недалеко. От исландских пейзажей и бытовой поэтики этой картины мурашки по коже, а развязка еще долго потом будет сниться в кошмарах.

«Время»

М. Найт Шьямалан — фигура для массового кинематографа принципиальная, ему уже много лет удается сочетать авторский подход с верностью жанровым канонам мистического хоррора. «Время» был снят во время карантина: к счастью, сюжет располагает к тому, чтобы работать почти все время в одной локации — на прекрасном тропическом пляже, окруженном скалами. Именно туда приехала группа туристов из местного пансионата. Семья с детьми, пожилая пара, рэп-музыкант — все они рассчитывали на тихое уединенное времяпровождение. Но Время само провело их. Именно на этом участке земли время несется с бешеной скоростью, и дети вырастают в юношу и девушку буквально за несколько часов. Если герои срочно не найдут выход из этой ловушки, то просто умрут от старости. Но как победить само Время, если оно все-таки выбрало себе жертв? Интервью с М. Найт Шьямалоном о его фильме читайте здесь.

«Венецияфрения»

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Алекс де ла Иглесиа уже давно стал не меньшим символом испанского кино, чем Педро Альмодовар или Хулио Медем. «Печальная баллада для трубы», «Искра жизни», «Ведьмы из Сугаррамурди» — причудливые жестокие фантазии этого автора невозможно вычеркнуть из памяти — да и не хочется, потому что они музыкальны, ироничны и очень красивы. И давно пора было Алексу навести шороху в красивейшем городе Земли. Бродя по венецианским улочкам, особенно ночью, каждый не раз ощущал, что вот сейчас откуда-то из темного закоулка или из черноты канала вынырнет зловещая фигура в плаще и маске, и тогда не миновать беды. История города хранит много тайн, а узенькие улочки за несколько сотен лет так пропитались кровью, что ее запах, кажется, смешался с болотным ароматом каналов. Так что когда венецианцы в фильме начинают зверски расправляться с туристами, удивления не испытываешь. Только чистый восторг от визуального пиршества с испанским и итальянским колоритами.

«Тихое место 2»

Среди вышедших в этом году хорроров вторая часть «Тихого места» держится на первом позиции Rotten Tomatoes: рейтинги критиков и зрителей выше 90%, а такое совпадение что-то да значит. Действительно, даже при том, что по цельности и оригинальности сиквел несколько уступает оригиналу, от него невозможно оторваться. Мы встречаем Эботтов сразу после их чудесного спасения за счет жертвы Ли, главы семьи. Уцелевшие встречают других выживших, а девочка Рэган отправляется искать источник загадочного радиосигнала: она уверена, что знает способ победить «чужих», раз ей уже удалось сделать это в первом фильме. Всем персонажам опять нужно стараться как можно меньше шуметь, а перед зрителем разворачивается печальная картина растерзанной цивилизации, и параллельно через флэшбэки нам наконец внятно объясняют, как именно появились пришельцы и что происходило в первые часы вторжения. Зрелищный блокбастер действительно может сильно напугать, особенно если смотреть на большом экране и в пустом зале.

«Хэллоуин убивает»

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Вторая часть новой трилогии про серийного убийцу Майкла Майерса отличается от традиционного слэшера, потому что Майерс в самом начале фильма, и это даже не спойлер, обретает практически нечеловеческую силу. Словно возмездие свыше он носится по крохотному городку, зверски убивая всех подряд и легко преодолевая любое сопротивление жертв. Пока Лори с дочерью и внучкой прячутся в местной больнице вместе со многими другими жителями, Майерс продолжает свою охоту, и ночь кажется бесконечной. Многие фанаты этот фильм категорически отвергли: если Майерс практически неуязвим, то и интриги никакой нет, считают они. Это просто бессмысленная бойня. Другие же предлагают дождаться финальной части «Хэллоуина», где Майерса, очевидно, все же смогут убить — или, быть может, перевоспитать? Как бы то ни было, любителям хорроров эту картину пропускать нельзя, а особенно сильный у нее пролог — великолепная стилизация под хорроры семидесятых годов, кажется, что это найденные материалы первого «Хэллоуина», настолько все аутентично. А вот здесь — наше интервью с «королевой крика» Джейми Ли Кёртис, талисманом франшизы.

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