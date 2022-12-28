Зрительный бал: лучшие российские фильмы 2022 года

Год был трудный, и кинематографу тоже было непросто. Не всем фильмам повезло быть увиденными зрителем, не все попали на престижные смотры, которых заслуживали. И всё же урожай собран впечатляющий, отличного кино столько, что даже в рейтинг не всё поместилось. «Известия» называют фильмы, без которых 2022 год невозможно представить, и важно, что юмора и надежды там всё же гораздо больше, чем напряжения и тревоги.

«Большие змеи Улли-Кале»

Алексей Федорченко

Фильма ждали несколько лет, и общее впечатление от него, как и от практически всех работ Федорченко, одно: гениально. Безусловно, Федорченко идет впереди своего времени, за ним не успевают ни в России, ни в Европе, хотя именно в Европе когда-то началась его мировая слава с приза в Венеции за «Первых на Луне» , а потом там же были еще награды за «Овсянки». Всё более многообразным и сложным становится язык Федорченко, всё большей подготовки требует просмотр его картин. И всё большего чувства юмора, потому что Федорченко всегда ироничен, даже в гневе, доходящем до обличительного пафоса.

Зрительный бал Фото: Кинокомпания «29 февраля»

Это справедливо по отношению к другой его работе в этом году — документальному эссе о Шукшине и его наследии «Монета страны Малави». Справедливо и в случае «Больших змей», мокьюментари о путешествии режиссера на Кавказ с расследованием обстоятельств несуществующих съемок 100-летней давности. Федорченко волнует диалог империи и колонии, столкновение традиций и прогресса, человеческие страсти на фоне большой политики. А выглядит это всё так, словно приснился нам чудесный и странный сон , который невозможно забыть после пробуждения.

«Как спасти мертвого друга»

Маруся Сыроечковская

Интимный документальный рассказ Маруси Сырочкоевской в этом году был показан на Каннском кинофестивале, и вообще это серьезное событие для нашего кино, где «личной» документалистики традиционно мало. Собственно, почти и нет. А тут — какая-то дикая по накалу эмоций исповедь режиссера, у которой парень сначала расстался с ней, а потом постепенно угас, обнаруживая в перерывах между наркотрипами проявления неординарного интеллекта. А между припадками депрессии — жажду жизни, естественную для молодого человека.

Зрительный бал Фото: кинокомпания «Docs Vostok»

Рассказ этой истории начинается с похорон, так что сразу понятно, что хэппи-энда не будет. А потом мы вместе с автором «путешествуем» по домашним видео с Кими (так все называли Кирилла) и постепенно понимаем, что ничего сделать было всё равно нельзя.

«Брат во всем»

Александр Золотухин

Участник Берлинале-2022, Золотухин сделал фильм, который после февральского фестиваля нигде за границей, конечно, не мог бы быть показан. Потому что главные герои тут курсанты военного училища, будущие летчики-истребителей . Одного отчисляют, другой остается, но судьбы обоих неразрывно связаны.

Зрительный бал Фото: Proline Film

Фильм снимался с участием реальных пилотов-инструкторов, на настоящих самолетах, с настоящими фигурами высшего пилотажа. В главных ролях — актеры кукольного театра, которые прошли специальную подготовку для фильма и научились летать. Режиссер — ученик Александра Сокурова, выпускник знаменитой кабардино-балкарской мастерской. Этот фильм пахнет соляркой и мужским потом, такого кино очень мало, оно — штучное.

«По-мужски»

Максим Кулагин

Много лет Кулагин, танцор хип-хопа и режиссер монтажа на телевидении, шел к своему дебюту. Он когда-то был одним из первых постановщиков, открывших талант Александра Петрова, вместе они сделали несколько «коротышек », а еще работают вместе на авторских спектаклях Петрова. Но самого Петрова в этом фильме нет, а есть Антон Лапенко, который тоже раньше снимался у Кулагина.

Зрительный бал Фото: Spot film

Это российский ответ «Соломенным псам». Интеллигентный хлюст из Москвы привозит девушку в загородный дом, а в округе проживает токсичный местный мачо, алкаш, который издевается над своей женой, а любому встречному сразу въезжает в табло.

Переходя из драмы в триллер и обратно, фильм посвящен тому, что такое быть мужчиной, что может считаться поступком, где кончается инфантильность и чего хотят женщины. Трагическая притча о выборе — фильм победил на фестивале «Горький фест» и стал одним из важных событий сезона.

«Наводнение»

Иван И. Твердовский

Каждый фильм Ивана Твердовского — это скандал, провокация и неспешное брожение бритвы вдоль и поперек вен. Подростки у него то под поезд ложатся, то на мчащиеся автомобили кидаются. Он говорит на запретные темы, используя запрещенные приемы . На фестивале «Зимний» показали его новую картину, где опять насилие взрослого мира над детством, жестокость, одиночество, страх, предательство.

Зрительный бал Фото: кинокомпания «Новые люди»

Действие замкнуто внутри спортбазы, где тренируется команда по плаванию. Тренер взяла на попечение племянницу с травмированной психикой, а та отправилась с юными спортсменами в баню и там … Словом, запустился процесс травли, а там уже и до реальных преступлений недалеко. И все эти обнаженные тела в бассейне на тренировках так уязвимы, что драма порой превращается в хоррор, и выхода, похоже, нет.

«Клипмейкеры»

Григорий Константинопольский

Еще одна важная премьера «Зимнего» — новая работа Константинопольского. В этот раз это нечто явно автобиографическое, главного героя зовут Гриша Византийский, он снимает видеоклипы в 90-е, а среди персонажей — Богдан Титомир, Кристина Орбакайте и другие суперзвезды того времени.

Зрительный бал Фото: Кинокомпания СТВ

Константинопольский уже давно создал свою «вселенную», застрявшую в 90-х и шаржировавшую их до степени тотального гротеска. Это может раздражать, и иногда даже вполне справедливо, но Константинопольский создал как бы свой собственный клуб, куда он приглашает всех, а приходить или нет — это уже решать каждому. Так же, как решать, насколько звезды «Гоголь-центра» попадают в своих прототипов. Но всё же смешно, как герои фильма сто раз в кадре убивают местного бандюгана, а он, как терминатор, снова и снова воскресает. Правда, с потерей памяти . Одна из самых смешных ролей Маши Шалаевой, да и просто полный релакс, не просто же так фильм выпускают в новогодние каникулы.

«Голиаф»

Адильхан Ержанов

Главный казахский режиссер современности сделал за последнее время два проекта с Россией. Один — сериал «Замерзшие», о котором можно и нужно спорить, но не обязательно его любить. Второй — «Голиаф», о котором спорить не нужно, потому что и так очевидно, что перед нами — событие.

Зрительный бал Фото: кинокомпания «Форест-фильм»

Фильм был в программе Венецианского кинофестиваля, что само по себе знак качества, но и без этого ясно, что Ержанова нужно смотреть, потому что талант крупный. Герой «Голиафа» — не столько «Давид», сколько «Иов», потому что у него степной криминальный босс убивает жену, лишает его близких, калечит, издевается над самим героем, а тот всё терпит и терпит, пока не решает взять судьбу в свои руки . И тогда кровь прольется вновь.

«Лили и море»

Динара Друкарова

Друкарова — актриса. Играла у Алексея Балабанова в 90-х, потом много снималась в европейском арт-кино, но широкая публика ее не знает. Зато узнает теперь: Друкарова сняла прекрасный режиссерский дебют (открывал МКФ «Послание к человеку» в Петербурге) и сыграла там главную роль , тоже прекрасно.

Про ее героиню мы почти не знаем. Подобно гамсуновским странникам, она появляется из ниоткуда где-то в исландском порту и зачем-то устраивается на траулер трудиться рядом с грубыми мужиками, ловить рыбу весь сезон. Одинокая, гордая, независимая, она что-то важное оставила позади и чувствует себя счастливой только на волнах, когда соленый ветер в лицо, а руки кровоточат от тяжелой работы с уловом и снастями. Удивительный фильм — и только для большого экрана кинозала.

«Экспресс»

Руслан Братов

В своем дебюте лауреат «Кинотавра» (к/м «Лалай-Балалай») сделал то, что в искусстве всегда ценится очень высоко: создал вселенную, целый мир, который настолько самостоятельный и живой , что туда можно поселить кого угодно — и тот станет частью этого удивительного пространства. Маленький провинциальный городишко весь словно сгрудился вокруг букмекерской конторки. Там раздают счастье — на тотализаторе можно сорвать большой куш и наконец-то уехать туда, где время не замерло, где есть надежда и даже счастье.

Зрительный бал Фото: Фонд «Кинопрайм»

Мальчишка из ПТУ выигрывает большую сумму, но получить ее не может: билет потерялся. Нужно срочно его найти, но к этому процессу подключается всё больше желающих, так что всё захолустье вдруг оказывается на пороге чуть ли не войны за миллион халявных денег. Это страшно, смешно и очень талантливо, главный приз на фестивале «Окно в Европу».

«Балабанов. Колокольня. Реквием»

Любовь Аркус

Сравнить Алексея Балабанова с колокольней счастья из его же фильма-завещания «Я тоже хочу» — это смело и неожиданно. Эта «колокольня» дарила счастье тем, кого выбирала сама, но этот кто-то должен был проделать к ней трудный путь. А потом колокольня взяла и рухнула , оставив людей без волшебного места. Так и Балабанов — замены ему в нашем кино нет, а может, и не будет. Поэтому можно только быть с ним хотя бы так, через экран.

Зрительный бал Фото: Кинокомпания Capella Film

Фильм большей частью состоит из хроники, которую Аркус снимала в последние годы жизни режиссера. Беседы с ним, посиделки у него дома, бэкстейдж с «Я тоже хочу» . Фильм наполнен чувством причастности гению, он начисто лишен дистанции, и закономерное чувство сиротства после просмотра передать невозможно.

«Песни лета»

Дмитрий Давыдов

В прошлом сельский учитель начальных классов, а ныне главный якутский режиссер Дмитрий Давыдов представил в этом году две картины. Одна — «Молодость», была на ММКФ в конкурсе и получила множество положительных отзывов, многие критики называют тот фильм в числе своих фаворитов в этом году. Но мы обратили внимание как раз на другую картину, более сложную, тонкую, совершенно уникальную.

Зрительный бал Фото: Кинокомпания Amma Production