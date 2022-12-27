Это уже зависимость: лучшей новинкой уикенда стали «Бывшие. Happy End»

Лидером российского проката в прошедшие выходные стала комедия «Непослушник 2», она заработала 56 млн рублей. На втором месте оказалась мелодрама Антона Мегердичева «Бывшие. Happy End». Тройку лидеров замкнул блокбастер «Мира» с 46,4 млн. Общая посещаемость кинотеатров уже больше месяца колеблется в районе 1 млн человек. Эксперты «Известий» уже предсказывают будущего чемпиона «Новогодней битвы», причем с большой уверенностью.

Долгожданный хеппи-энд

В последний уикенд года лидером проката второй раз подряд стала комедия «Непослушник 2». Релиз записал на свой счет еще 56 млн рублей, тем самым увеличив свою кассу до 175 млн. Лучший старт среди новинок показала мелодрама «Бывшие. Happy End» — полнометражная версия одного из самых успешных сериалов на онлайн-платформах, снятая автором «Сердца пармы», стартовала с 50,3 млн рублей. Такой результат обеспечил фильму Антона Мегердичева второе место рейтинга.

Как рассказала «Известиям» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, у проекта уже на старте был очень внушительный «сарафан», ведь он основан на одноименном сериале, очень популярном у зрителя.

— Однако вывело в лидеры противоположное — это фильм для самой широкой аудитории, даже не знакомой с первоисточником. Добавило очков и имя режиссера — у Антона Мегердичева репутация хитмейкера, и каждый новый его проект становится событием, — добавила Зинякова.

Долгая дорога к папе

На третьей и четвертой позициях расположились две другие амбициозные новинки — семейная буффонада на выживание «Чук и Гек. Большое приключение» и фильм-катастрофа «Мира» с 46 и 45 млн рублей соответственно, которые, по оценке аналитиков «Бюллетени кинопрокатчика», выступили ниже ожиданий. Как указывает источник, несмотря на статус семейного кино, «множитель уикенда у обоих проектов был низким». Эксперты полагают, что кассу у обоих фильмов оттянул мультфильм «Чебурашка», который появился в кинотеатрах в субботу в формате превью. За выходные проект заработал 37 млн рублей, что позволило ему занять шестую строчку в таблице лучших релизов уикенда.

По мнению Ольги Зиняковой, «Мира» достойна и больших результатов.

— Это поистине зрительское кино, которое работает на максимально широкую аудиторию и может понравиться любителям фантастики, экшена, мелодрамы и семейных фильмов.

Относительно «Чука и Гека» эксперт заметила, что «фильм обязательно продолжит работать вдолгую».

— У него есть всё, чтобы нарастить кассу в новогодние праздники. Это семейное кино на основе знакомой российскому зрителю истории с хорошим звездным составом, — дополнила Зинякова, напомнив, что в фильме снялись самые любимые зрителем артисты — Юлия Снигирь, Владимир Вдовиченков, Роман Мадянов.

«Бюллетень кинопрокатчика» отмечает, что семейный проект «Чук и Гек» отметился на старте суммой 1,708 млн рублей. Новинка немного уступила аналогу «Календарь Ма(й)я» (2 млн рублей, стартовые сборы — 39,9 млн), чей четверг пришелся на 1 сентября, но обошел другой семейный релиз, выпущенный недавно компанией «Вольга», комедию «Елки 9» (1,595 млн рублей, стартовые сборы — 124,7 млн).

Семейная фантастика «Мира» заработала на предпродажах 1,015 млн рублей. Показатели ленты Дмитрия Киселева уступили западному аналогу «Бамбли» (1,555 млн рублей, стартовые сборы — 182,9 млн), также вышедшему в декабре. В то же время «Мира» обошла летний фильм-катастрофу «Одна» (905 тыс. рублей, стартовые сборы — 50,3 млн), который выходил уже в условиях отсутствия голливудского контента. Также «Мира» успела заработать в рамках превью 12,5 млн рублей.

Теперь я Чебурашка

На шестой позиции оказался анимационный фильм «Чебурашка», который только на предпродажах взял кассу лидеров недели — история о герое культового детского сериала, который пытается осознать, кто он такой и какое место в этом мире он занимает, от создателя «Богатырей» Дмитрия Дьяченко.

— «Чебурашку» ждет колоссальный зрительский успех и безусловное первенство в «Новогодней битве», — считает Ольга Зинякова.

К сожалению, в топ-12 не вошла «Новая игрушка» — ремейк Джеймса Юта культовой «Игрушки» с Пьером Ришаром. Семейный новогодний проект заработал на предпродажах 72,6 тыс. рублей. Новинка уступила американо-австралийской ленте «Русалка и дочь короля» (130,7 тыс. рублей, стартовые сборы — 8,4 млн) и итальянской картине «Школа волшебства» (102,7 тыс. рублей, стартовые сборы — 8,1 млн), но обошла норвежский семейный проект «Приручить дракона» (35,5 тыс. рублей, стартовые сборы — 5,1 млн).

По мнению президента «КАРО» новогоднюю гонку продолжат хедлайнеры этой недели плюс прибавятся новые игроки, например, фильм «Елки-иголки», «Иван Царевич и Серый волк 5», продолжение семейного фильма «Белль и Себастьян», а также «Клипмейкеры» Григория Константинопольского.