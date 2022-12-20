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Уходим в монастырь: российский прокат возглавил «Непослушник-2»

Лента Владимира Котта заработала 90 млн рублей
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Фото: Каропрокат
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Кассовым лидером прошедшей кинотеатральной недели в России стала лирическая комедия «Непослушник 2». Проект записал на свой счет чуть более 90 млн рублей, что даже превосходит результат премьерного уикенда первой части, вышедшей в прокат в феврале этого года и заработавшей на общих сборах 300 млн рублей. Второй лучшей новинкой оказался полнометражный мультфильм «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев»», он стартовал с 29 млн рублей, что позволило занять третью позицию рейтинга.

Звезды сошлись

Вторая часть монастырских приключений пранкера Димонстра в исполнении Виктора Хориняка стала одной самых ожидаемых новинок сезона. Первый «Непослушник» взорвал прокат в феврале–марте уходящего года, его сборы перевалили за 300 млн рублей. К сиквелу присоединился Гоша Куценко, сыгравший раскаявшегося лидера криминальной группировки Сашу Черного, с чьего появления и начались неприятности в обители: отец Анатолий (Юрий Кузнецов) потерял память и стал обычным постсоветским пенсионером Толиком.

Как рассказала «Известиям» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, сиквел стартовал даже лучше, чем первая часть, и будет работать в долгую.

— Сработать релизу помог "сарафан" оригинала и отличный каст во главе с народной звездой Владимиром Хориняком, — отметила она в беседе с «Известиями».

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Сиквел показал довольно обнадеживающие результаты на предпродажах. Вторая часть новой комедийной франшизы предварительно заработала 1,609 млн рублей. Новинка пусть ненамного, но смогла обойти только что вышедшие девятые «Елки» (1,595 млн рублей, стартовые сборы — 124,7 млн). Также позади остались другой недавний комедийный сиквел, «Любовники» (778,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 60 млн), и оригинальный «Непослушник» (880,8 тыс. рублей, стартовые сборы — 87,4 млн), которого продолжение превзошло практически в два раза.

На второй строчке рейтинга расположился экс-чемпион проката, новогодняя франшиза «Елки-9», «перезагруженный» сборник киноновелл без Урганта и Светлакова стартовал со 120 млн и добавил в копилку 63 млн рублей, заработав на общих сборах более 360 млн.

Тройку лидеров замкнул полнометражный мультфильм «Маша и медведь в кино: 12 месяцев», вышедший как продолжение суперуспешного мультсериала, вошедшего в книгу рекордов Гиннесса в качестве самого просматриваемого на Ютуб.

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По мнению Ольги Зиняковой высокий результат популярнейшего российского оригинального бренда, известного во всем мире, вполне ожидаем.

­— Он мог бы быть выше, если бы не конкуренция с другими семейными фильмами, среди которых не только анимационный «Щелкунчик», но и игровой норвежский фильм «Приключения Тедди».

За четыре дня проката «Маша и медведь в кино» заработала на 23% больше, чем ближайший анимационный аналог «Барбоскины team», который тот же прокатчик выпускал в августе.

На четвертой строчке "чарта" расположился ромком Александра Бабаева «Тайный Санта» — стартовав с 31,6 млн рублей, за прошедшую неделю он заработал еще 18 млн.

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В формате превью с субботы начал свой прокат российский фантастический релиз «Мира». За два дня он собрал 12,5 млн рублей и показал среднюю заполняемость в 11 человек на сеанс. Этого хватило, чтобы фильм стал седьмым в таблице лучших релизов уикенда. Семейный фильм-катастрофа рассказывает историю девушки из Владивостока, чей отец отец уже много лет работает на орбитальной космической станции «Мира», превратившись для нее лишь в голос в телефоне. Когда на ее дом обрушивается метеоритный дождь, у Леры не остается другого выбора: несмотря на неразрешенный конфликт, она должна вместе с отцом найти близких и спасти город.

По мнению Ольги Зиняковой, оценивать результат «Миры» рано.

— Прошли лишь показы в превью, и задел у релиза хороший. У него еще будет возможность проявить себя. Это большое зрелищное кино, которые обязательно к просмотру именно на большом экране, — рассказала президент «КАРО» «Известиям».

На восьмой и девятой позиции соответственно расположились артрелиз Рубена Элунда «Треугольник печали» и байопик «Ламборгини», записавшие на свой счет 9,2 млн и 7,2 млн рублей.

По оценке Ольги Зиняковой, эти фильмы тоже продолжают удерживаться в таблице лидеров благодаря "сарафану". ­

— Их высоко оценила публика, которая увлечена арт-мейнстримом и авторским кино. Аналогов этим хитам на данный момент нет, особенно это касается «Ламборгини: человек-легенда». Фильмов для мужской аудитории выходит не так много, поэтому практически каждый получает свой щедрый кусок кассы, — отметила специалист.

Высоких результатов прокатчики ждут от фильма «Чук и Гек. Большое приключение», мелодрамы «Бывшие. Happy End» (от режиссера прокатных хитов Антона Мегердичева), и дальнейшего показа фантастической «Миры». Семейная французская комедия «Новая игрушка» также найдет своих поклонников. «Новогодняя битва», по сути, начнется уже в этот уикенд, потому что покажут первые результаты лидеры отдельных жанров — «Бывшие» как мелодрама и «Мира» как фантастика.

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